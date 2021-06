Wie man Propaganda im Spiegel erkennen kann

Nicaragua und Kolumbien

Aktuell gibt es in zwei lateinamerikanischen Ländern Proteste. Daran, wie der Spiegel darüber berichtet, kann man sehr anschaulich sehen, wie offen und plump der Spiegel Propaganda betreibt.

Ich werde immer wieder gefragt, ob ich nicht mal ein Seminar machen kann, um den Menschen Methoden aufzuzeigen, wie man Propaganda in den „Qualitätsmedien“ erkennt. Momentan habe ich dafür leider keine Zeit, aber in diesen Tagen kann man eine der Methoden beobachten, daher nehme ich das aktuelle Beispiel zum Anlass, das einmal zu erklären. Mit diesem Artikel möchte ich mich vor allem die Menschen wenden, die nicht so aktiv Medien konsumieren und an die, die es möglicherweise für eine böse Unterstellung halten, es gäbe Propaganda in den deutschen Medien. Daher muss ich ein wenig ausholen

Was ist Propaganda?

Propaganda ist im Grunde das gleiche wie PR oder Werbung. Die Ursprünge und Methoden sind die gleichen. Der Sinn von Propaganda ist es, die Menschen in eine gewollte Richtung zu beeinflussen. Das kann die Kaufentscheidung für ein Produkt sein, oder die Art, wie die Menschen über ein (politisches oder gesellschaftliches) Thema denken.

Eine für Gegner meiner Arbeit unverdächtige Quelle ist sicherlich die Bundeszentrale für politische Bildung. Dort wird Propaganda so definiert:

„Propaganda ist der Versuch der gezielten Beeinflussung des Denkens, Handelns und Fühlens von Menschen. Wer Propaganda betreibt, verfolgt damit immer ein bestimmtes Interesse.“

In dem Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung geht es dann um Kriegspropaganda, bevor es noch einmal um Propaganda selbst geht:

„Charakteristisch für Propaganda ist, dass sie die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht darlegt und Meinung und Information vermischt. Wer Propaganda betreibt, möchte nicht diskutieren und mit Argumenten überzeugen, sondern mit allen Tricks die Emotionen und das Verhalten der Menschen beeinflussen, beispielsweise indem sie diese ängstigt, wütend macht oder ihnen Verheißungen ausspricht. Propaganda nimmt dem Menschen das Denken ab und gibt ihm stattdessen das Gefühl, mit der übernommenen Meinung richtig zu liegen.“

Das sind wichtige Punkte bei der Propaganda: Sie „berichtet“ einseitig, beeinflusst den Leser dadurch, dass sie in eine trockene Information die Meinung des Autoren mischt, ohne dies allerdings durch Formulierungen wie „ich bin der Meinung, dass…“ kenntlich zu machen. Außerdem muss Propaganda die Emotionen des Lesers ansprechen, denn wer emotionalisiert ist, der kann in dem Moment nicht analytisch denken. Und das ist der Sinn von Propaganda: Nicht Fakten zeigen, sondern Emotionen wecken und die Menschen durch ihre Emotionen zu lenken.

Das aktuelle Beispiel im Spiegel

Derzeit gibt es in zwei Ländern Lateinamerikas vergleichbare Situationen. Es geht um Kolumbien und Nicaragua. In beiden Fällen geht die Regierung – um es diplomatisch auszudrücken – nicht zimperlich gegen die Opposition und Demonstranten vor. Aber es gibt Unterschiede.

In Nicaragua gab es 2018 Unruhen, die das Ziel hatten, die Regierung zu stürzen. Dabei sollen bis zu 300 Menschen getötet worden sein. Jetzt ist es recht ruhig im Land, aber die Regierung hat gerade erst einige Menschen verhaftet, denen sie die Verantwortung für die Ereignnisse von vor drei Jahren anlastet.

In Kolumbien hingegen gibt es derzeit heftige Unruhen, weil die Menschen im letzten Jahr – auch als Folge der Corona-Maßnahmen – extrem verarmt sind und geplante neue Gesetze den Prozess noch verschärft hätten. Schon vor einem Monat, als ich darüber berichtet habe, gab es offiziell über 30 Tote und über 400 Vermisste. Die Regierung setzt nicht nur die Polizei, sondern auch das Militär gegen die Demonstranten ein und es wird scharf auf sie geschossen. Inzwischen sind die Opferzahlen wesentlich höher.

Wir haben also zwei durchaus vergleichbare Beispiele, aber wie wir gleich sehen werden, berichtet der Spiegel sehr unterschiedlich über sie. Schauen wir uns daher zuerst die Berichterstattung im Spiegel und dann die Gründe dafür an.

Die unterschiedliche Berichterstattung im Spiegel

Der Spiegel hat im Mai ein paar Artikel über die Lage in Kolumbien gebracht, in denen die Polizeigewalt auch als solche bezeichnet wurde. Interessant ist aber, welche Formulierungen der Spiegel benutzt, wenn er über die Regierungen der beiden Länder schreibt. Bei Kolumbien hieß es zum Beispiel:

„Die Proteste in der kolumbianischen Stadt Cali sind von Gewalt überschattet: Präsident Iván Duque hatte angekündigt, den Militäreinsatz zu verstärken. Nun berichten kolumbianische Medien von mindestens sechs Toten.“

Über Nicaragua schreibt der Spiegel hingegen aktuell:

„In Nicaragua ging das Regime von Daniel Ortega zuletzt wieder hart gegen die Opposition vor. Die USA reagieren nun – mit Maßnahmen gegen die Familie des Staatschefs.“

Und die Bildunterschrift unter dem Titelbild des Artikels lautet:

„Nicaraguas Machthaber Ortega: Sanktionen gegen die Familie“

Meinung und Information vermischen

Der Spiegel benutzt unterschiedliche Bezeichnungen für die Präsidenten der beiden Länder. In Kolumbien, wo das Militär scharf auf Demonstranten schießt und hunderte Menschen spurlos verschwunden sind, ist die Rede vom „Präsidenten“. In Nicaragua hingegen, wo derzeit niemand erschossen wird, sondern es „nur“ ein paar Festnahmen gibt, redet der Spiegel von einem „Regime“ und vom „Machthaber“.

Hier wird der Leser unterbewusst beeinflusst, denn ein „Regime“ ist etwas Böses, eine „Regierung“ hingegen etwas Gutes. Und ein „Machthaber“ ist so etwas wie ein Diktator, während der Begriff „Präsident“ suggeriert, es handle sich um einen legitimen und gewählten Staatsmann. Da die wenigsten Menschen in Deutschland sich in den beiden Ländern auskennen und wissen, worum es dort geht, werden sie mit diesen Formulierungen beeinflusst. Der Spiegel sagt seinen Lesern, was sie denken sollen: In Nicaragua herrscht ein böser Machthaber, in Kolumbien ein gewählter Präsident.

Das ist die genannte Vermischung von Meinung und Information, denn wenn es um die nackte Information ginge, müsste man in beiden Fällen von „Präsidenten“ und „Regierungen“ sprechen. Der Spiegel findet aber den kolumbianischen Machthaber sympathisch und den Präsidenten von Nicaragua unsympathisch.

Merken Sie, wie die Wortwahl wirkt? Ich habe eben das getan, was der Spiegel tut, nur umgekehrt. Ob die Rede von einen „Präsidenten“ oder „Machthaber“ ist, löst in unserem Unterbewusstsein etwas aus, ob wir wollen oder nicht.

Der Spiegel will seinen Lesern seine Meinung aufdrücken und tut genau das, was die Bundeszentrale für politische Bildung als „Propaganda“ bezeichnet: Es werden Meinung und Information vermischt und es wird dem Leser durch solche Formulierungen das Denken abgenommen. Der Leser soll nicht selbst überlegen und die Ereignisse in den Ländern bewerten, er soll die Regierung in Kolumbien trotz des brutalen Vorgehens der Regierung nett finden, schließlich will sie ja nur die Ordnung im Land wiederherstellen, wobei sie vielleicht ein wenig über das Ziel hinausschießt. Die Regierung von Nicaragua soll der Spiegel-Leser hingegen als böse empfinden, denn sie unterdrückt die Opposition.

Warum das so ist

Ich behaupte immer wieder, dass der Spiegel nichts weiter ist, als eine Pressestelle der Nato, des Pentagon, – oder auf den Punkt gebracht – der US-Regierung (wenn nicht gerade Trump US-Präsident ist). Mit anderen Worten: Der Spiegel macht sich zum Verkünder der geopolitischen Interessen der US-Eliten. Und das ist auch der Grund dafür, wie er Kolumbien und Nicaragua einschätzt und warum er so über die Länder berichtet, wie er es tut.

Kolumbien ist ein Freund des Westens und sogar eines der wenigen Länder, die offiziell zum „globalen Partner“ der NATO ernannt wurden. Da ist es natürlich schwierig für die deutschen „Qualitätsmedien“, allzu negativ über die dortige Regierung zu berichten, selbst wenn sie unbewaffnete Demonstranten von der Armee zusammenschießen lässt. Schließlich – das ist das wichtigste Narrativ – steht die Nato für das Gute, für Demokratie und Menschenrechte. Und daher kann Kolumbien nur eine „Regierung“ und einen „Präsidenten“ haben, nicht aber eine „Machthaber“ und ein „Regime“.

Anders in Nicaragua. Der dortige Präsident Ortega ist den USA ein Dorn im Auge, weil er sich gegen den Einfluss der USA auf sein Land entgegenstellt. Daher haben die USA nun weitere Sanktionen gegen ihn verhängt und seine Regierung wird auch als „Junta“ bezeichnet. US-Außenminister Blinken hat verkündet, dass die Sanktionen gegen Nicaragua erst aufgehoben werden, wenn es eine neue Regierung in Nicaragua gibt. Mit anderen Worten: Die USA streben einen (notfalls auch gewaltsamen) Regime-Change in Nicaragua an und daher spricht der Spiegel – ganz im Sinne der USA – von einem „Regime“ und einem „Machthaber“.

So banal und einfach ist das.

Propaganda im Spiegel

Erinnern wir uns nochmal an die Bundeszentrale für politische Bildung und ihre Definition von Propaganda:

„Propaganda ist der Versuch der gezielten Beeinflussung des Denkens, Handelns und Fühlens von Menschen. Wer Propaganda betreibt, verfolgt damit immer ein bestimmtes Interesse.“

Genau das tut der Spiegel: Er versucht mit den Formulierungen gezielt, das Denken und Fühlen seiner Leser zu beeinflussen. Und der Spiegel verfolgt damit ein bestimmtes Ziel, nämlich das Ziel der USA, die Regierung Ortega in ein negatives Licht zu stellen, um seine Leser darauf vorzubereiten, wie sie im Falle eine Putschversuches denken sollen. Dann sollen die Spiegel-Leser denken, dass das ein Volksaufstand gegen einen bösen Diktator ist, dass die Bilder zwar unschön sind, dass das aber im Interesse der Demokratie gerechtfertiget ist. So lief es bei allem „demokratischen Revolutionen“ der letzten Jahrzehnte ab.

Oder nehmen wir diesen Satz aus der Definition der Bundeszentrale für politische Bildung:

„Wer Propaganda betreibt, möchte nicht diskutieren und mit Argumenten überzeugen, sondern mit allen Tricks die Emotionen und das Verhalten der Menschen beeinflussen“

Auch der Spiegel möchte nicht mit Argumenten überzeugen. Wer den oben verlinkten Spiegel-Artikel über Nicaragua aufmerksam liest, der findet darin keine Argumente, wohl aber viele suggestive und emotionale Formulierungen oder in Anführungsstriche gesetzte Begriffe, die den Leser bei seinen Emotionen packen sollen. Das sind die „Tricks“, von denen die Bundeszentrale für politische Bildung spricht.

Der Spiegel betreibt also ganz offen und per Definition Propaganda. Für Stammleser des Anti-Spiegel ist das keine Neuigkeit, sie haben hier bestenfalls einige neue Details erfahren. Aber wenn Sie neu auf dem Anti-Spiegel sind und sich bisher bei Spiegel & Co. informiert haben, dann dürfte Ihnen mein Artikel einiges zu Nachdenken gegeben haben.

Wenn das nicht so ist, und Sie der Meinung sind, dass ich hier Unsinn geschrieben habe, dann freue ich mich, wenn Sie meine hier mit Belegen präsentierte These, der Spiegel betreibe Propaganda, ebenfalls mit Argumenten und Belegen widerlegen.

Wenn Sie sich für mehr Beispiele für freche Verfälschungen der Wahrheit in den „Qualitätsmedien“ interessieren, sollten Sie Beschreibung meines neuen „Spiegleins“ lesen. Das Buch ist eine Sammlung der dreistesten „Ausrutscher“ der „Qualitätsmedien“ im Jahre 2020 und zeigt in komprimierter Form, wie und mit welchen Mitteln die Medien die Öffentlichkeit in Deutschland beeinflussen wollen. Von „Berichterstattung“ kann man da nur schwer sprechen. Über den Link kommen Sie zur Buchbeschreibung.



