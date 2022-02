Der Anti-Spiegel hat erstmals eine Million Klicks pro Monat

In eigener Sache

Die Leserschaft des Anti-Spiegel wächst derzeit von Monat zu Monat und im Januar 2020 hatte der Anti-Spiegel erstmals eine Million Klicks.

An dieser Stelle möchte ich allen Lesern danken, die den Anti-Spiegel regelmäßig lesen und weiterempfehlen, denn im Januar hat die Seite erstmals eine Million Klicks in einem Monat gehabt. Dieser Erfolg ist mir natürlich Motivation und Ansporn, Medien und Politik auch weiterhin auf den Zahn zu fühlen.

Als ich die Seite im Juni 2018 gestartet habe, hätte ich mit einem solchen Erfolg nicht gerechnet und ich erinnere mich noch, wie ich mich über 50 Klicks an einem Tag gefreut habe. Aber mit der Veröffentlichung meines Buches über Putin, das über ein Jahr lang auf Amazon in der Bestsellerliste war, begann die Leserschaft des Anti-Spiegel schnell zu wachsen. So ist aus der Seite, die eigentlich nur ein Hobby sein sollte, ein Beruf geworden.

Dass die Themen des Anti-Spiegel, also Analysen der Weltpolitik, die russische Sicht auf weltpolitische Fragen und Medienkritik ein solches Interesse im deutschsprachigen Raum auslösen würden, hat mich positiv überrascht, denn es zeigt, dass es in Deutschland ein großes Interesse an meiner Wahlheimat Russland gibt.

Sicherlich hängt der derzeitige Ansturm auf den Anti-Spiegel auch mit meinem neuen Buch „Inside Corona“ zusammen, denn die ersten beiden Auflagen des Buches waren ausverkauft, bevor sie gedruckt waren. Das gab es bei meinem Verleger noch nie. Und gerade mal einige Wochen, nachdem das Buch erschienen ist, bestätigen sich immer mehr Informationen aus dem Buch. Darüber werde ich am Wochenende ausführlicher schreiben, es lohnt sich also, am Wochenende hier vorbeizuschauen.

Bei dieser Gelegenheit will ich allen Lesern danken, die mich mit PayPal-Spenden unterstützen. Ohne Sie könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014, das „Spieglein-Propaganda-Jahrbuch“ oder „Abhängig beschäftigt“ kaufen. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Ich wünsche allen schon jetzt ein schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen