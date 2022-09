Der Anti-Spiegel wird direkt vom Referendum berichten

Referendum im Donbass

Ich werde am Freitag in den Donbass reisen, um das Referendum als einer der internationalen Beobachter zu beobachten.

Ich konnte darüber bisher nicht berichten, da die Informationen aus Sicherheitsgründen noch nicht in die Öffentlichkeit durften. In einigen Artikeln habe ich angedeutet, dass ich die Organisatoren der Referenden im Donbass schon vor einiger Zeit kennengelernt habe. Als in dieser Woche angekündigt wurde, dass die Referenden bereits in diesen Tagen stattfinden werden, haben sie mich gefragt, ob ich bereit bin, als Beobachter daran teilzunehmen. Da die westlichen Medien, die nicht vor Ort sind, sicherlich eine Menge Horrorgeschichten über den Verlauf der Abstimmungen erzählen werden, war ich sofort bereit, mir das mit eigenen Augen anzuschauen.

Über die Organisation der Beobachtungsmission war nichts bekannt, die Beobachter wurden lediglich gebeten, sich am 22. September in einem Hotel in Moskau einzufinden, wo sie am Abend über alles weitere informiert werden sollten. Bei dem Treffen, das zwei Stunden gedauert hat, wurde uns erklärt, dass wir in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Jede Gruppe wird zwei Tage in allen Regionen des Donbass unterwegs sein und sich dort ein Bild machen, die anderen beiden Tage verbringen die Gruppen in verschiedenen russischen Regionen, wo sie die Wahl in Flüchtlingslagern beobachten und mit den Flüchtlingen sprechen können. Eine Gruppe reist am Freitag sehr früh in Richtung Donbass, die andere beginnt in Russland mit ihrer Arbeit. Nach zwei Tagen tauschen die Gruppen ihre Arbeitsgebiete.

Ich gehöre zu der Gruppe, die am 23. September in aller Frühe in den Donbass aufbrechen wird und ich werde jeden Tag von der Beobachtermission berichten. Sie werden hier nicht nur meine Eindrücke lesen können, ich werde – wenn möglich – auch Fotos und Videos veröffentlichen.

Das wird so ablaufen, wie bei den meisten meiner Reisen in den Donbass: Der Bericht kommt immer am Folgetag. Diese Verzögerung findet aus Sicherheitsgründen statt, denn schon als Journalisten hat die ukrainische Armee uns als legitime Ziele angesehen. Bei dem Referendum, das die Ukraine ohnehin durch Beschuss stören will, wird es wahrscheinlich noch etwas extremer und die Ukraine wird versuchen, die Beobachter unter Beschuss zu nehmen, wenn sie ihren Aufenthaltsort kennt.

Ich habe nicht gezählt, wie viele Beobachter im Saal waren, zumal viele erst morgen anreisen. Es dürften insgesamt bis zu 150 internationale Wahlbeobachter aus aller Welt sein. Ich habe mit Beobachtern aus afrikanischen und südamerikanischen Ländern gesprochen, außerdem waren auch Holländer, Franzosen, Serben und viele andere Nationalitäten im Saal.



