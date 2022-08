Die Durststrecke auf dem Anti-Spiegel ist ab Samstag vorbei

In eigener Sache

In dieser Woche sind hier sehr wenige Artikel erschienen, weil ich derzeit viel unterwegs bin. Ab Samstag läuft hier wieder der normale Betrieb.

Nach einem Monat im Donbass, meinem Besuch im Gefängnis von Jelenovka und der Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums, dass Covid-19 deren Meinung nach eine Biowaffe der USA ist, habe ich derzeit ein wenig Stress. Russische Fernsehsender interessieren dafür, dass ich als Deutscher einen Monat lang in Donezk war und was ich dort erlebt habe und sie machen Interviews mit mir. Gleiches gilt für den Besuch in Jelenovka, worüber ich im Fernsehen befragt werde.

Vor allem aber bekomme ich derzeit Anrufe wegen Covid-19 und den US-Biolaboren in der Ukraine, denn ich erzähle russischen Redakteuren seit Monaten von meinen Erkenntnissen aus meinem Buch „Inside Corona“ – aber offenbar haben viele mir nicht geglaubt. Da das russische Verteidigungsministerium nun aber das bestätigt hat, was ich bei der Arbeit an dem Buch herausgefunden habe, worüber ich schon lange auf dem Anti-Spiegel schreibe und wovon ich den russischen Redakteuren seit Monaten erzählt habe, werde ich derzeit täglich dazu interviewt und es wird im russischen Fernsehen Dokus über das Thema und meine Erkenntnisse aus dem Buch geben.

Daher bin ich diese Woche nicht zum Schreiben gekommen, wofür ich um Entschuldigung und Verständnis bitte. Am Samstag werde ich ausschlafen, danach geht der Betrieb auf dem Anti-Spiegel wieder wie gewohnt weiter, denn ich habe viele interessante Themen, über die ich am Wochenende schreiben werde.

Ich wünsche allen ein schöndes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!



