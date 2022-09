Kurzer Zwischenstand zur Sendepause

In eigener Sache

In dieser Woche gibt es leider nur wenige Artikel hier auf dem Anti-Spiegel, daher will ich einen kurzen Zwischenstand dazu geben, wann es hier wieder normal weitergeht.

Es gibt derzeit so vieles, worüber ich gerne schreiben würde: Nord Stream wurde von den USA zerstört und auch durch die ukrainische Pipeline wird bald kein Gas mehr fließen. Wie lange Turk Stream noch ohne „Unfall“ überleben wird, steht in den Sternen. Die europäische Wirtschaft wird also im Eiltempo zusammengeschlagen. Russland wird die (ehemals) ukrainischen Gebiete aufnehmen. Außerdem werde ich noch einen generellen Artikel mit Fotos und Videos über die vielen (zwischen-)menschlichen Erlebnisse schreiben, die ich in den Tagen im Gebiet Cherson hatte. Über all das und noch eignes mehr werde ich in den nächsten Tagen ausführlich schreiben.

Derzeit würde ich mich gerne von dem Stress der Wahlbeobachtung erholen, aber ausschlafen konnte ich immer noch nicht, denn nun werden die Wahlbeobachter von Medien angefragt, um über ihre Erlebnisse zu berichten. Ich war alleine am Mittwoch in fünf Fernsehstudios, einem in Russland sehr großen Livestream, einem Interview und einer Pressekonferenz. Und das wird in den nächsten Tagen so weitergehen, denn das Interesse an dem, was wir bei dem Referendum gesehen und erlebt haben, ist groß.

Die Repression, mit der die EU ihren Bürgern droht, die das Referendum beobachtet haben, um sich einen eigenen Eindruck von der Situation zu machen, werden in den nächsten Tagen ebenfalls ein Thema hier werden.

Über den letzten Tag des Referendums kann ich nicht viel berichten. Wir waren in Cherson, was aufgrund von ukrainischem Beschuss eine ziemlich abenteuerliche Anreise war, bei der wir Deckung suchen mussten, als die Flugabwehr uns vor Angriffen geschützt hat. Daher sind wir zu spät in Cherson angekommen, um noch ein Wahllokal zu besuchen.

Allerdings waren wir beim Beginn der Auszählung dabei, als die Urnen und die versiegelten Beutel mit den Wahlzetteln der Vortage geöffnet wurden. Schon da war uns klar, dass das Ergebnis für Russland besser ausfallen würde, als erwartet. Auf dem Tisch mit hunderten Wahlzetteln, die von den Wahlhelfern sortiert wurden, haben wir nur eine Handvoll Nein-Stimmen gesehen, denn wir konnten als Beobachter direkt hinter den Wahlhelfern stehen und das Ganze filmen und fotogarfieren.

Auch in den nächsten Tagen sind noch einige interessante Entwicklungen zu erwarten, denn der Westen wird die Konfrontation mit Russland nun weiter forcieren, worauf die Explosionen der Nord-Stream-Pipelines ein erster Hinweis sind. Vielleicht ist es daher ganz gut, dass ich hier noch einige Tage Pause machen muss, denn die aktuellen Nachrichten kann man auf vielen anderen guten Seiten lesen. Eine gute Analyse hingegen braucht Ruhe, Abstand und einen kühlen Kopf. Und zu analysieren gibt es derzeit genug, einen kühlen Kopf habe ich aufgrund meiner seit fast einer Woche andauernden, latenten Übermüdung allerdings nicht.

Ich bitte daher um etwas Geduld, spätestens am Wochenende wird es hier wieder mehr zu lesen geben.

Und noch ein Hinweis: Nach jetzigem Stand werden Robert Stein und ich am Freitag Tacheles live machen, denn die Entwicklungen überschlagen sich derartig, dass eine am Donnerstag aufgezeichnete Sendung am Freitag schon veraltet sein dürfte. Ob wir Tacheles am Freitag live machen, oder ob wir doch noch eine Woche Pause machen, werde ich am Donnerstag mitteilen.

