Ukrainisches Schulbuch: Die Ukraine geht auf die Neandertalern zurück

Ukraine

In der Ukraine wird die Geschichte radikal umgeschrieben, was in ukrainischen Schulbüchern zu besonders unterhaltsamen Stilblüten führt.

Bei einer Sitzung in der UNO ging es am 12. Mai für einige Zeit durchaus ironisch zu, denn der russische UNO-Botschafter machte seine westlichen Kollegen mit dem Inhalt ukrainischer Schulbücher bekannt. In der Ukraine herrscht eine Nazi-Ideologie vor, die das ukrainische Volk über andere Völker erhebt. Aber während sich die deutschen Nazis bei ihrer Geschichtsklitterung noch weitgehend auf eine Verherrlichung des Germanentums beschränkten, ohne allzu viele geschichtliche Fakten aus den Lehrbüchern zu streichen, geht die Ukraine in ihrem Wahn ein ganzes Stück weiter.

Abgesehen davon, dass die Ukraine die Wiege der Zivilisation sein soll, aus der alle europäischen Völker (und auch die Juden) hervorgegangen sind, wenn man ukrainischen Historikern glaubt, waren auch Jesus und Dschingis Khan in Wahrheit Ukrainer. Das ist keine Ironie meinerseits, das steht wirklich in ukrainischen Schulbüchern oder wird von ukrainischen Historikern in ihren Traktaten behauptet.

Am besten hat mir jedoch gefallen, dass die Ukrainer in Wirklichkeit anscheinend Neandertaler sind, wenn man den ukrainischen Historikern glauben will. Der russische UNO-Botschafter sagte dazu:

„Im ukrainischen Geschichtslehrbuch für die 7. Klasse, herausgegeben von Ljach und Temirowa, heißt es, dass die Entstehung der ukrainischen Nation 140.000 Jahre zurückliegt.“

Vielleicht hätte diesen „Historikern“, die so einen Unsinn in ein Schulbuch schreiben, mal jemand erklären sollen, dass der Homo Sapiens erst vor etwa 50.000 Jahren aus Afrika nach Europa eingewandert ist. Vorher haben in Europa die Neandertaler gelebt. Wenn die ukrainische Nation also schon vor 140.000 Jahren entstanden ist, dann geht sie definitiv auf Neandertaler zurück und nicht auf Menschen.

Ich kenne die Ukraine und dort leben fantastische Menschen, die garantiert nicht von den Neandertalern abstammen. Darauf weise ich ausdrücklich hin, damit mir niemand wegen diesem kleinen und ironischen Artikel etwas unterstellt, was ich nie gesagt oder gemeint habe.

Allerdings ich muss eine Einschränkung machen: Wenn ich mir die Figuren anschaue, die die Ukraine regieren, würde deren Abstammung von den Neandertalern einiges erklären. Aber auch mit dieser Feststellung muss ich vorsichtig sein, denn damit könnte ich die Neandertaler beleidigen. Wir leben eben in komplizierten Zeiten.



