Wie das russische Fernsehen über den Fortgang der Militäroperation in der Ukraine berichtet

Die Meldungen der Beteiligten über einen bewaffneten Konflikts unterscheiden sich sehr. Da deutsche Medien weitgehend das weitergeben, was die Ukraine meldet, will ich hier zeigen, wie in Russland berichtet wird.

Es liegt in der Natur der Sache, dass sich die Meldungen der Beteiligten in einem militärischen Konflikt unterscheiden. Deutsche Medien berichten weitgehend das, was die Ukraine an Propaganda über den Fortgang der russischen Militäroperation verkündet. Demnach läuft die russische Operation sehr schlecht.

In Russland klingen die Meldungen natürlich anders und wir alle, die wir nicht vor Ort sind, werden erst in Tagen oder Wochen einschätzen können, wer die Wahrheit berichtet hat. Um aber aufzuzeigen, wie in Russland über die Ereignisse des 28. Februar und den Stand der Dinge berichtet wurde, übersetze ich einen Bericht aus den russischen Abendnachrichten des Tages.

Beginn der Übersetzung:

Die russische Luftwaffe hat die Luftherrschaft über das gesamte Gebiet der Ukraine erlangt. Das Verteidigungsministerium erklärte heute, dass unser Land die Militäraktionen nicht begonnen hat, sondern sie beenden wird, indem es der Vernichtung der Bewohner des Donbass und den Drohungen aus Kiew ein Ende setzt.

In diesen Minuten wird die Einkreisung von Mariupol abgeschlossen, das Kernkraftwerk Saporischschja ist unter die Kontrolle unserer Armee gekommen. In den vom russischen Militär kontrollierten Städten wird die Ordnung aufrechterhalten, anders als in der Hauptstadt der Ukraine, wo Plünderer ihr Unwesen treiben. Für diejenigen, die die Metropole verlassen wollen, hat unsere Armee einen sicheren Korridor eröffnet. Eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages.

Russische Einheiten haben Berdjansk und Energodar besetzt. Ohne auf Widerstand zu stoßen, drangen sie in Kupjansk ein, einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt im Osten und der drittgrößten Stadt in der Region Charkiw. Die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung wird nun durch die Armee und die Stadtverwaltung gewährleistet. Das ist fast immer so, wenn Städte unter Kontrolle des russischen Militärs geraten. Dabei ist es ein großer Kontrast, was die scheinbar amtierende Regierung in der ukrainischen Hauptstadt tut.

„Das Kiewer Regime benutzt die Einwohner der Stadt als menschliche Schutzschilde für Nationalisten, die Artillerieeinheiten und militärische Ausrüstung in Wohngebieten der Hauptstadt stationiert haben. Es wird auch verkündet, dass angeblich Gruppen von „russischen Saboteuren“ in der Hauptstadt operieren, während die Stadt selbst blockiert sei. Die tatsächliche Situation ist wie folgt: In Kiew wüten aufgrund der kriminellen Entscheidung der Stadtregierung, Waffen unkontrolliert an die Bevölkerung zu verteilen, bewaffnete Banden von Marodeuren, Plünderern und Nationalisten“, sagte Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Das russische Verteidigungsministerium informiert alle Einwohner Kiews: Sie können die Hauptstadt ungehindert über die Kiew-Wasylkiw-Autobahn verlassen. Das ist sicher.

Die von den russischen Streitkräften unterstützten DNR-Einheiten sind 19 Kilometer vorgerückt, die Lugansker Einheiten 23 Kilometer. Nowaja Astrachan, Borowenki, Chworostjanka, Suchanowka, Artem und Nowy Aidar wurden unter Kontrolle gebracht, der Ring um Mariupol schließt sich und Wolnowacha ist vollständig blockiert.

So sieht das ehemalige Marine-Operationszentrum der US-Marine in Otschakow heute aus. Das ist Filmmaterial, das auf dem Telegramm-Kanal „Military Observer“ erschienen ist. Der Stützpunkt wurde ausschließlich zu dem Zweck errichtet, die Vorherrschaft der US-Marine im Schwarzen Meer zu sichern und die russische Flotte zu blockieren.

Über den Bau wurde in den ukrainischen Medien absichtlich nicht berichtet. Diese Aufnahmen wurden von einem Kameramann des ukrainischen Verteidigungsministeriums gemacht. Aber jedem, der sich für diese Frage interessiert hat, war klar, dass die Ukraine mit ihren paar alten Schiffen aus der Sowjetzeit und ein paar Kuttern keinen Bedarf für ein solches Marinezentrum hat. Aber die Amerikaner planten den Bau eines weiteren solchen Objekts. Ursprünglich sollte die Krim dessen Heimatbasis sein.

Seit Beginn der Operation haben die russischen Streitkräfte 1.114 militärische Infrastrukturobjekte, 31 Kommandoposten und Kommunikationszentren, 314 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge, 57 Mehrfachraketenwerfer, 121 Feldartilleriegeschütze und 274 militärische Spezialfahrzeuge zerstört.

„Die russischen Luftstreitkräfte haben in den letzten 24 Stunden 8 Buk M-1-Kampffahrzeuge, S-300-Luftabwehrstationen und Buk M-1-Raketenabwehrstationen, drei Funktechnikstellungen mit P-14-Stationen, 4 Kampfflugzeuge am Boden und ein Kampfflugzeug in der Luft abgeschossen. Die russische Luftwaffe hat die Lufthoheit über dem gesamten Gebiet der Ukraine erlangt“, so Konaschenkow.

Ein Kernkraftwerk in Saporischschja ist unter Kontrolle gebracht worden. Die Strahlung ist normal und das Personal arbeitet weiter.

In der Region Rostow und auf der Krim wechseln die ukrainischen Grenzsoldaten auf die russische Seite. Dieses vom FSB veröffentlichte Video zeigt, wie einige der ukrainischen Grenzsoldaten den Kontrollpunkt selbst betreten, während andere mit einem Bus herangebracht werden. Seit dem 24. Februar gehen regelmäßig solche Meldungen ein.

„Russland hat die Feindseligkeiten nicht begonnen. Russland ist dabei, sie zu beenden. Die Militäraktionen des Regimes in Kiew und die systematische Vernichtung der Bewohner des Donbass dauern bereits seit acht Jahren an. Es war notwendig, den endlosen Drohungen des Kiewer Regimes gegen Russland ein Ende zu setzen. Und Russland wird das tun“, versicherte Konaschenkow.

Im Gebiet Belgorod, dem Gebiet Woronesch und anderen Regionen Russlands haben sich Freiwillige bei Einberufungsstellen gemeldet. Wie das Verteidigungsministerium jedoch wiederholt betont hat, nehmen nur Offiziere und Berufssoldaten an dem Sondereinsatz in der Ukraine teil.

Das russische Verteidigungsministerium betonte erneut, dass die Hauptprioritäten der Operation unverändert bleiben: die Entmilitarisierung der Ukraine – wobei nur militärische Einrichtungen angegriffen werden – und die Sicherheit der Zivilbevölkerung, für die die russischen Soldaten alles tun.

Ende der Übersetzung

Die erwähnte Marinebasis Otschakow hat der russische Präsident Putin in letzter Zeit oft als Beispiel dafür angeführt, wie die NATO und vor allem die USA die Ukraine bereits vereinnahmt haben und militärisch nutzen. Ich habe in meinem Artikel „Ukrainekonflikt – Warum?“ darüber berichtet, dass der wichtigste Grund für die russische Entscheidung, in der Ukraine aktiv zu werden, darin liegen dürfte, dass die USA in der Ukraine etwas tun, was Russland als so bedrohlich empfindet, dass es sich zu einem schnellen Eingreifen entschlossen hat.

Die Basis Otschakow wurde als eines der ersten Ziele von der russischen Armee zerstört und könnte ein Teil dessen sein, was die russische Regierung zu dem Schluss gebracht hat, als letzten Ausweg militärisch einzugreifen, denn die USA und die NATO haben alle von Russland seit Dezember geforderten Gespräche de facto abgelehnt.



