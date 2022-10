Wie in Russland über den Rücktritt von Liz Truss berichtet wird

Großbritannien

Der Rücktritt der britischen Premierministerin war am Donnerstag auch in Russland eines der führenden Themen in den Medien.

Der Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss kam schneller als erwartet, aber alles andere als unerwartet. Die Dame hat in der Vergangenheit reichlich von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Unwissenheit, mangelnde Bildung und Inkompetenz unter Beweis zu stellen. Ihre einzige Qualifikation für politische Ämter war offensichtlich, dass sie für alles und jedes Russland die Schuld gegeben hat. Ironisch ausgedrückt könnte man sagen, dass Annalena Baerboch nun ihre wichtigste Konkurrentin um die Auszeichnung „unfähigste Politikerin Europas“ verloren hat und die Hitliste von nun an unangefochten anführt.

Hier übersetze ich den Bericht aus den Abendnachrichten des russischen Fernsehens vom 19. Oktober, um zu zeigen, wie in Russland über den Rücktritt und die Lage in Großbritannien berichtet wurde.

Beginn der Übersetzung:

Innerhalb von 90 Sekunden zurückzutreten, ist das Einzige, was Liz Truss als britische Premierministerin erfolgreich geschafft hat, schreibt der Mirror ironisch. Heute wurde sie schließlich zum Rücktritt gezwungen. Die Ansprache an die Nation dauerte nur eineinhalb Minuten und ihre gesamte Arbeit 45 Tage. So etwas hat es in der Geschichte des Königreichs noch nie gegeben. Nun konkurrieren ihr Rivale Rishi Sunak und – wieder – der in der Downing Street Partys feiernde und eilig nach London zurückkehrende Boris Johnson um das Amt des Premierministers.

Ihre Namen stehen jetzt auf den Titelseiten. Die Buchmacher nehmen Wetten für den nächsten politischen Wettstreit an. Und in sozialen Medien die Verliererin mit bissigen Kommentaren verabschiedet. Der Salat hat gewonnen. Der Rücktritt erfolgte, bevor das Gemüse überhaupt eine Chance hatte, zu verfaulen. Zehntausende Briten verfolgten die Schlacht live im Internet. Der berühmte englische Humor sei das letzte Mittel gegen die Energiekrise, die den Bewohnern des Königreichs von talentlosen Politikern hinterlassen wurde, schrieb die Presse. (Anm. d. Übers.: Eine britische Zeitung hatte vor einigen Tagen eine Wette abgeschlossen, ob ein Salatkopf schneller vergammelt, als Liz Truss aus dem Amt fliegt)

Die politische Krise in Großbritannien ist zu weit gegangen. Nach nicht einmal zwei Monaten im Amt der Premierministerin trat Liz Truss am helligten Tag vor die vor ihrer Residenz versammelten Journalisten, um ihren Rücktritt bekannt zu geben: „Ich gebe zu, dass ich angesichts der Situation nicht in der Lage bin, das Mandat zu erfüllen, für das mich die Konservative Partei gewählt hat. Ich habe daher mit Seiner Majestät dem König gesprochen, um ihm mitzuteilen, dass ich als Vorsitzender der Konservativen Partei zurücktrete“.

Darüber, dass ihr Abgang unmittelbar bevorstand, wurde in den letzten Tagen immer wieder gesprochen, aber nur wenige hatten mit einer derartig überstürzten Entwicklung gerechnet. Am Tag zuvor hatte sie im Parlament erklärt, dass sie nirgendwo hingehen werde. Die meisten ihrer Kollegen waren anderer Meinung. Innenministerin Suella Braverman ist am Mittwoch zurückgetreten. In der Parlamentsfraktion der Konservativen ging etwas Unglaubliches vor sich: Der Labour-Abgeordnete Chris Bryant behauptet, einige konservative Abgeordnete seien gezwungen worden, so abzustimmen, um die Reste ihres Ruf zu schützen.

All das führte dazu, dass der Vorsitzende des einflussreichen parlamentarischen Ausschusses der Konservativen von 1922, Graham Brady, heute mitten am Tag zur Residenz der Premierministerin in der Downing Street ging, um sie zum Gehen zu bewegen. Liz Truss hat sich nur 44 Tage gehalten. Es bleibt ein Rätsel, warum die Mitglieder der konservativen Partei beschlossen haben, sie in dieses Amt zu wählen. Mit schwarzem Humor wurde behauptet, dass selbst Königin Elisabeth II eine solche Kandidatin nicht überleben konnte.

Vielleicht gefiel der konservativen Parteibasis der militante Stil à la Thatcher, als sie in einem Panzer herumfuhr, oder die Pelzmütze, mit der sie in Moskau herumlief. Schon damals hat Truss in Bezug auf Geschichte und Geografie alles durcheinander gebracht, von einer Invasionen der Tataren bis zu den Mongolen und sie hat die russische Souveränität über die Regionen Rostow und Woronesch nicht anerkannt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow beschrieb das Gespräch mit ihr als ein Gespräch zwischen einer stummen und einer tauben Person. Die Briten haben länger gebraucht, um ihre Kompetenzen einzuschätzen.

Liz Truss wurde schließlich abgeräumt, aber es stellen sich viele andere Fragen, angefangen von der wichtigsten Frage, wer der neue Parteivorsitzende und Premierminister des Landes sein wird, bis hin zu den technischen Details der Abstimmung: Es wurde angekündigt, dass alles innerhalb einer Woche abgeschlossen sein muss, damit die Regierung den Zwischenhaushalt vorlegen kann. Die Konservative Partei sagt, dass alles rechtzeitig erledigt wird.

Die Konservativen entscheiden jetzt über ihre Kandidaten. Der derzeitige Finanzminister Jeremy Hunt, der inzwischen als Schlüsselfigur im Kabinett gilt, ist aus dem Rennen ausgestiegen. Wetten werden auf Rishi Sunak abgeschlossen, den ehemaligen Finanzminister, der im Sommer gegen Liz Truss verloren hat. Er könnte von der Vertreterin der Regierung im Parlament, Penny Mordont, herausgefordert werden. In der Londoner Presse wurde über die Rückkehr von Boris Johnson spekuliert. Die Opposition ist der Meinung, dass es für alles Grenzen geben sollte.

„Das ist nicht nur eine Seifenoper in der Spitze der Tory-Partei, sondern schadet unserer Wirtschaft und dem Ansehen unseres Landes enorm. Die Bevölkerung zahlt immer mehr. Der Kreislauf des Chaos kann also nicht länger fortgesetzt werden. Es gibt eine Alternative – eine stabile Labour-Regierung. Und die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, ihre Meinung zu sagen, also müssen allgemeine Wahlen stattfinden“, sagt der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Keir Starmer.

Umfragen zeigen, dass die Konservativen jetzt weit hinter Labour liegen. Bis zu den nächsten Wahlen sind es noch mehr als zwei Jahre. Die aktuelle Lage in der Wirtschaft ist düster. Die Versuche des derzeitigen Schatzkanzlers Jeremy Hunt, den Haushalt auszugleichen, mögen die Märkte beruhigt haben – sie reagierten positiv auf den heutigen Rücktritt von Liz Truss -, aber die Bevölkerung wird vorerst mit zweistelliger Inflation und steigenden Rechnungen allein gelassen.

„Das Fiasko der kurzlebigen Premierministerin Liz Truss ist ein Symptom für ein kaputtes Wirtschaftssystem und eine kaputte Demokratie. Wir werden weiterhin von einer Krise in die nächste stolpern und die einfachen Menschen werden den Preis dafür zahlen, bis wir endlich eine Gesellschaft für die Vielen und nicht für die Wenigen aufbauen“, sagt der britische Politiker Jeremy Corbyn.

Kommentatoren bezeichnen Großbritannien geistreich als „das neue Italien“, wo eine Regierung nach der anderen wechselt. Selbst Larry der Kater hat Ambitionen auf das Amt des Premierministers angemeldet: „Der König hat mich gebeten, Premierminister zu werden, weil dieser Unsinn lange genug gedauert hat.“ (Anm. d. Übers.: The Right Honourable Larry ist ein Kater, der seit 2011 in Downing Street No. 10, der Amtswohnung des britischen Premierministers, als Mäusefänger seinen Dienst verrichtet. Er trägt den Titel Chief Mouser to the Cabinet Office.)

Und nur Verteidigungsminister Ben Wallace überzeugt seine Kollegen im Parlament weiterhin davon, dass die wichtigste Bedrohung für Großbritannien Russland und der Ukraine-Konflikt sind. Nach seiner Rückkehr aus den USA beschloss er, über einen Vorfall zu sprechen, der sich vor drei Wochen ereignet hatte: „Am 29. September befand sich ein unbewaffnetes Aufklärungsflugzeug vom Typ RC-135 River Joint auf einer Routinepatrouille über dem Schwarzen Meer, als es von zwei russischen Su-27-Kampfjets abgefangen wurde. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Flugzeuge verfolgt werden. In diesem Sinne war dieser Tag nicht anders. Während des Abfangens feuerte jedoch eines der Su-27-Jagdflugzeuge eine Rakete in der Nähe des RC-135 River Joint ab, ohne Sichtkontakt mit dem Ziel herzustellen. Der Vorfall dauerte insgesamt 90 Minuten. Die Patrouille wurde beendet und das Flugzeug kehrte zu seiner Basis zurück.“

Wallace sagte, dass die britischen Aufklärungsflüge nach dem Vorfall ausgesetzt wurden, nun aber wieder aufgenommen wurden und von Kampfjets eskortiert werden. Der Sprecher der Labour-Partei, Luke Pollard, der Schattenverteidigungsminister ist, sagte, die Geschehnisse machten deutlich, wie wichtig es sei, eine Eskalation und Fehler bei der Art der britischen Unterstützung für die Ukraine zu vermeiden.

Ende der Übersetzung



