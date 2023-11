13 Behauptungen, die wir deutschen Medien und Politikern über den Gaza-Krieg glauben sollen

Kriegspropaganda

Wie offensichtlich die Kriegspropaganda deutscher Medien und Politiker über den Krieg in Gaza ist, wird offensichtlich, wenn man sich die Thesen anschaut, die sie uns erzählen.

Da das Thema des Krieges in Gaza so emotional diskutiert wird, will ich einleitend noch einmal meinen Standpunkt dazu erklären, um Missverständnisse zu vermeiden. Danach kommen wir zu der versprochenen Liste der 13 dummen Behauptungen, die deutsche Medien und Politiker darüber verbreiten.

Der Krieg hat eine Vorgeschichte, die Jahrzehnte zurückreicht. Er ist am 7. Oktober nicht aus heiterem Himmel ausgebrochen.

Ja, der Angriff der Hamas auf Israel war barbarisch, denn es ist mit nichts zu rechtfertigen, wenn Zivilisten angegriffen und entführt werden. Auch wenn man bezweifeln kann, dass alle der Hamas zugeschriebenen Opfer auch tatsächlich auf das Konto der Hamas gehen, ändert das nichts daran, dass das ein Terrorangriff auf israelische Zivilisten war.

Aber auch für Israel gilt, dass man keine Zivilisten angreifen darf. In einem Monat hat Israel mehr Zivilisten abgeschlachtet, als in der Ukraine in 19 Monaten Kampfhandlungen auf beiden Seiten zu beklagen sind. Vor allem, dass Israel in Gaza in einem Monat acht Mal so viele Kinder getötet hat, wie dem Ukraine-Konflikt in 19 Monaten zum Opfer gefallen sind, ist ein Kriegsverbrechen. Auch Israel führt daher per Definition einen Terrorangriff gegen die Zivilisten in Gaza durch. Das als „Selbstverteidigung“ zu bezeichnen, ist eine Verhöhnung der toten Kinder.

Beide Terrorangriffe, der der Hamas und der Israels, sind Verbrechen, die vor ein internationales Kriegsgericht gehören.

Eine Lösung des Konfliktes im Nahen Osten ist nur mit der Zwei-Staaten-Lösung möglich, was bedeutet, dass Israel die völkerrechtswidrig besiedelten Gebiete im Westjordanland räumen müsste, weil die Gründung eines existenzfähigen palästinensischen Staates ansonsten unmöglich ist. Die Alternative sind weitere Jahrzehnte der Rechtlosigkeit für die Palästinenser und vor allem weitere Jahrzehnte Krieg und Terror. Das kann niemand ernsthaft wollen.

Und ganz wichtig: Es sind nicht „die Palästinenser“, die den Terrorangriff auf Israel durchgeführt haben, das war eine Entscheidung der Führung der Hamas. Und es sind auch nicht „die Israelis“ (oder „die Juden“), die derzeit den Massenmord an palästinensischen Zivilisten verüben, sondern dafür sind die israelische Regierung und die israelische Militärführung verantwortlich.

Kommen wir nun zur Liste der 13 dummen Behauptungen über den Krieg, den die deutschen Politiker und Medien, aber auch die meisten westlichen Politiker und Medien, verbreiten. Ich habe eine solche aus zehn Punkten bestehende Liste auf der Seite von Caitlin Johnstone gefunden. Meine Liste umfasst 13 Punkte, aber da mich die Liste von Caitlin Johnstone zu diesem Artikel inspiriert hat, weise ich ausdrücklich auf ihre Liste hin. Es sei auch darauf hingewiesen, dass weder Caitlins noch meine Liste einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Wenn es nach den deutschen Medien und Politikern geht, sollen wir folgendes glauben:

Erstens: Die Hamas hat Israel völlig aus heiterem Himmel und völlig unprovoziert angegriffen, nur weil die Hamas böse ist, die Juden hasst und Israel vernichten will. (Über die Vorgeschichte des Angriffs, die sich dieses Jahr abgespielt hat, habe ich hier berichtet)

Zweitens: Israel hatte vor dem 7. Oktober keine Ahnung, was die Hamas plante und wurde von dem Angriff vollkommen überrascht, aber Israel weiß seit dem 7. Oktober ganz genau, in welchem Krankenhaus, welcher Moschee, welcher Schule, welchem Flüchtlingslager und welchem Wasserturm die Hamas ihre Waffen, Kämpfer und Kommandeure verstreckt.

Drittens: Die Hamas trägt ganz allein die Schuld für alle Todesopfer, die von den von Israel abgefeuerten Bomben getötet werden.

Viertens: Die Hamas setzt die palästinensischen Zivilisten als menschliche Schutzschilde ein, weil die Hamas-Stützpunkte inmitten der Zivilbevölkerung verborgen sind. Israel tötet bei den Angriffen Tausende von Zivilisten, ohne der Hamas dabei nennenswerten Schaden zuzufügen, denn nach allen Prognosen soll der Krieg noch lange andauern.

Fünftens: Es ist vollkommen in Ordnung, tausende palästinensische Kinder zu ermorden, weil die Hamas sie als „menschliche Schutzschilde“ missbraucht.

Sechstens: Dass die Folgen der israelischen Bombardierung der Hamas so aussieht, wie die bewusste Bombardierung von ziviler Infrastruktur und Wohngebäuden aussehen würde, ist Zufall und sollte nicht hinterfragt werden.

Siebtens: Israel führt „Präzisionsangriffe“ durch, die ausschließlich gegen die Hamas gerichtet sind und mit größtmöglicher Rücksichtnahme auf Zivilisten durchgeführt werden. Wenn auf Satellitenbildern zu sehen ist, dass ganze Stadtteile in Schutt und Asche gelegt wurden, sollte auch das nicht hinterfragt werden.

Achtens: Dass westliche Medien berichten, dass Vertreter der israelischen Regierung offen erklären, dass „der Schwerpunkt bei diesen Angriffen auf Schaden anrichten und nicht auf Genauigkeit liegt“, dass Israel gegen „menschliche Tiere kämpft und entsprechend handelt“ und dass „Gaza sich irgendwann in eine Zeltstadt verwandeln wird, wo es keine Gebäude mehr geben wird“, erwähnen deutsche Medien nicht, denn die deutschen Redaktionen verstehen Englisch nur dann, wenn CNN und die New York Times schlecht über Trump berichten.

Neuntens: Israel will die Geiseln der Hamas befreien. Dass es die beste Strategie zur Geiselbefreiung ist, die Orte zu bombardieren, an denen die Geiseln gefangen gehalten werden, lernt schließlich jeder Polizeischüler schon im ersten Ausbildungsjahr.

Zehntens: Israel ist zu einer Feuerpause erst bereit, nachdem alle Geiseln befreit sind, weil es vollkommen logisch ist, dass Israel nach der Freilassung aller Geiseln seine Angriffe auf den Gazastreifen einstellen wird.

Elftens: Wer die israelische Bombardierung von Zivilisten in Gaza kritisiert, spricht Israel damit sein Recht auf Selbstverteidigung ab, stellt Israels Existenzrecht in Frage und ist natürlich ein Antisemit.

Zwölftens: Die USA sind für Frieden und wollen den Völkermord in Gaza beenden, daher liefern sie Israel Waffen. Das hat schließlich auch in der Ukraine funktioniert und die Kampfhandlungen umgehend beendet.

Dreizehntens: Israel übt in Gaza sein Recht auf Selbstverteidigung aus, während Russland in der Ukraine einen brutalen Angriffskrieg führt und bewusst Zivilisten und zivile Infrastruktur angreift, was Israel nie tun würde. Dass die Opferzahlen dieser These widersprechen, sollte nicht hinterfragt werden.

Fazit: Wenn ich die Berichte der deutschen (und westlichen) Medien lese, dann habe ich das Gefühl, dass diese Liste so oder so ähnlich als Arbeitsanweisung in jeder deutschen Medienredaktion ausgehängt wurde.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen