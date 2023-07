Antwort auf häufige Leserfragen

In eigener Sache

Viele Leser schreiben mir, ich solle kürzer treten und mich nicht übernehmen. Hier will ich mich dazu kurz äußern.

Ich habe das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Bis zum Beginn der russischen Militäroperation hatte mein Arbeitstag 10 bis 12 Stunden, aber ich hatte „meine Ruhe“ und eigentlich hat sich niemand für mich interessiert.

Das änderte sich, als ich im März 2022 begann, in das Konfliktgebiet im Donbass zu reisen. Erstens kosten diese Reisen viel Zeit und zweitens wurden russische Medien auf mich aufmerksam, weshalb ich dann immer öfter nach Moskau musste, um im Fernsehen aufzutreten, das mich zu politischen Talkshows einlädt und manchmal auch Reportagen über meine Erkenntnisse macht.

Dazu werde ich übrigens demnächst etwas veröffentlichen, denn es gab eine interessante Reportage im russischen Fernsehen, die auf meinen Recherchen basierte. Ich werde sie demnächst untertiteln und veröffentlichen, um zu zeigen, was in russischen Medien Mainstream ist, während es im deutschen Fernsehen garantiert nicht gezeigt wird.

Aber zurück zum Thema.

Pro Jahr schreibe ich auch noch ein oder zwei Bücher. Ich habe seit März 2022 erheblich weniger Freizeit, was vor allem mein Freundeskreis zu spüren bekommt.

In diesem Jahr ist mit Anti-Spiegel-TV ein weiteres Projekt hinzugekommen.

Im April und Mai war ich daher wirklich am Limit. In der Zeit habe ich erstens mein neues Buch „Das Ukraine Kartell“ geschrieben, zweitens begannen die Vorbereitungen und ersten Test-Dreharbeiten für Anti-Spiegel-TV, drittens begannen die Vorbereitungen für meine russische Seite rupor-news, auf der ich viele Artikel des Anti-Spiegel auf Russisch veröffentliche. Und im Donbass war ich im April auch noch.

Da viele Leser mir schreiben, ich solle mich nicht übernehmen und etwas kürzer treten, will ich hier Entwarnung geben: Inzwischen hat sich das alles eingespielt. Die Zeit, die ich für Anti-Spiegel-TV aufwenden muss, ist – auch aufgrund der Hilfe von Dominik und dem Team bei der Vorbereitung der Sendungen – überschaubar. Die Arbeit für rupor-news hat sich ebenfalls eingespielt.

Natürlich habe ich erheblich mehr Arbeit als vor Februar 2022, aber inzwischen klingt das schlimmer als es ist.

Der Grund ist, wie oben gesagt, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht und jeden Tag Spaß an meiner Arbeit habe. Ehrlich gesagt, empfinde ich das, was ich tue, nur selten als Arbeit. Meistens stehe ich morgens motiviert auf und stürme an meinen Computer, um die neuesten Nachrichten zu lesen.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



