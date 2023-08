Besuch in Sotschi: Erdogans schwerer Gang zu Putin

Russisch-türkisches Verhältnis

Laut Medienberichten wird der türkische Präsident Erdogan am 4. September den russischen Präsidenten Putin in Sotschi besuchen. Das wird für Erdogan ein schwerer Gang, wie die Vorgeschichte und das Hick-Hack um den Ort des Treffens zeigt.

Medien melden, dass der türkische Präsident Erdogan den russischen Präsidenten Putin am 4. September in Sotschi besuchen wird. Das Treffen stand lange in Frage und es war nicht einmal klar, ob überhaupt und wo es stattfinden wird. Der Grund dafür dürfte sein, dass Erdogan Putin gegenüber wortbrüchig geworden ist. Darauf reagiert Putin bekanntermaßen sehr empfindlich und es ist derzeit nicht klar, wie schwer der Schaden ist, den Erdogan den russisch-türkischen Beziehungen zugefügt hat.

Die Türkei bittet seit Wochen um ein Treffen zwischen Erdogan und Putin, weil die Türkei das Getreideabkommen wiederaufnehmen möchte. Angesichts der Hartnäckigkeit, mit der die türkische Seite um ein Treffen gebeten hat, scheint Erdogan das sehr wichtig zu sein und er hat Putin sehr hartnäckig in die Türkei eingeladen.

Allerdings gab es lange praktisch keine Reaktion aus Russland, Moskau hat die türkischen Anfragen – zumindest öffentlich – ignoriert. Was ist passiert?

Die türkischen Wahlen und das Getreideabkommen

Der Russland betreffende Teil des Getreideabkommens wurde vom Westen nie umgesetzt, weshalb Russland das Abkommen schon im Mai auslaufen lassen wollte. Ich will hier nicht wiederholen, wo die Probleme beim Getreideabkommen lagen, denn Stammleser des Anti-Spiegel wissen das. Alle, die diese Details nicht kennen, können sie hier nachlesen.

Dass Russland das Getreideabkommen im Mai unerwartet doch noch einmal verlängert hat, dürfte daran gelegen haben, dass in der Türkei die Präsidentschaftswahlen anstanden, die Erdogan schließlich gewonnen hat. Das Getreideabkommen gilt als großer diplomatischer Erfolg Erdogans und hätte Russland das Abkommen unmittelbar vor der Wahl Erdogans verlassen, hätte Erdogan das bei den Wahlen geschadet. Das dürfte der Grund sein, warum Putin im Mai einer letzten Verlängerung des Abkommens um weitere 60 Tage zugestimmt hat, obwohl das Abkommen Russland benachteilt.

Erdogan ist für Russland kein Traumpartner und es gibt viele Meinungsunterschiede zwischen Putin und Erdogan, aber Putin hat immer wieder öffentlich gesagt, dass Erdogan ein verlässlicher Partner sei, weil der sein gegebenes Wort halte. So könne man auch über Themen reden, bei denen man unterschiedlicher Meinung sei, wobei man gleichzeitig bei Themen zusammenarbeiten könne, bei denen die Interessen sich decken. Putin schätzte Erdogan als Mann, der sein Wort hält und außerdem ist Russland ein souveräner türkischer Staatschef natürlich wesentlich lieber die Alternativen im türkischen Wahlkampf, die im Falle eines Wahlsieges aller Wahrscheinlichkeit nach als Marionetten Washingtons agiert hätten.

Erdogan hat seine Wahl im Mai gewonnen und Russland ließ das Getreideabkommen bei der nächsten im Vertrag vorgesehenen Möglichkeit, das war am 17. Juli, auslaufen. Das ist politisch Interessierten bekannt.

Erdogans Wortbruch

Es gibt allerdings eine Episode, die im Westen kaum bekannt ist: Am 8. Juli übergab Erdogan der Ukraine die Kommandeure des neonazistischen Asow-Regiments, die nach dem Fall von Asowstal in die Türkei gebracht wurden und – auf Erdogans persönliche Garantie hin – bis zum Ende des Konflikts in der Türkei bleiben sollten.

Das muss aus Putins Sicht ein Affront gewesen sein, denn erstens hat Erdogan damit bekennende Neonazis nach Kiew zurückgeschickt, von wo einige von ihnen übrigens bereits wieder an die Front gegangen sind, um gegen Russland zu kämpfen. Zweitens – und das ist laut dem, was über Putin bekannt ist – wohl noch schlimmer: Erdogan hat sein Wort gebrochen.

In Russland war das ein großer Skandal, und die russische Regierung wurde heftig kritisiert, weil sie seinerzeit auf den Deal eingegangen ist und Erdogan vertraut hat, anstatt auf die Festsetzung der Asow-Kämpfer in Russland zu bestehen.

Erdogan hat die Situation danach mit fast schon beleidigenden Äußerungen noch verschärft. So sagte er beispielsweise, dass das Getreideabkommen mit Putin im August bei dessen Besuch in der Türkei besprechen werde. So, wie er das sagte, klang es, als würde er den russischen Präsidenten „zum Gespräch rufen“, um ihm Anweisungen zu geben.

Bekanntlich kam es im August zu keinem Putin-Besuch in der Türkei, sondern es begannen die Bitten aus der Türkei, Putin möge Erdogan in Sotschi empfangen. Und anscheinend wird es nun am 4. September soweit sein.

Verhandlungen und Gespräche zwischen Erdogan und Putin sind nun jedenfalls wohl ungleich schwerer, wenn nicht fast unmöglich, geworden, weil Putin von jeher auf den Spruch „ein Mann – ein Wort“ setzt und ihm das gegebene Wort sehr wichtig.

Putin ist allerdings sehr pragmatisch, weshalb wir gespannt sein dürfen, wie das Treffen der beiden Präsidenten abläuft und ob und was dort entschieden und verkündet wird.

