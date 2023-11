Biden macht sich weiter lächerlich

USA

Die Liste der aktuellen Fehltritte von US-Präsident Biden wird mit jeder Woche länger, das russische Fernsehen zeigte eine aktuelle Auswahl.

Eines der beherrschenden Themen des Berichtes des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat, waren die Aussetzer von Joe Biden. Aber es gab noch mehr Interessantes aus den USA zu berichten und ich habe den Bericht wie jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Auf der Insel Nantucket ging Biden plötzlich in das Restaurant „Die Räuber-Brüder“. Die Demonstranten sind Biden buchstäblich auf den Fersen, skandieren für Palästina und fordern einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Auch am Abend hat der Präsident keine Ruhe. Er wurde in Begleitung seines eigensinnigen Sohnes Hunter bei der Weihnachtsbaumzeremonie mit dem Ruf „Biden, Biden, du kannst dich nicht verstecken, wir klagen dich des Völkermordes an“ begrüßt.

Die Insel Nantucket ist nicht Texas oder Idaho, kein Land der Republikaner. Es ist der liberale Bundesstaat Massachusetts. Bidens eigene demokratische Wähler sind mit ihn also unzufrieden. Im ähnlich liberalen New York versuchten Demonstranten sogar, die traditionelle Thanksgiving-Parade des Kaufhauses Macy’s zu stören. Die Demonstranten legten sich auf die Straße und bespritzten sich mit roter Farbe. Am Ende griff die Polizei ein.

Auch zum Sitz der New York Times sind sie wieder mit palästinensischen Fahnen marschiert. Sie werfen der Zeitung Lügen und Doppelmoral vor. Und am Black Freitag, wenn ganz Amerika ans Einkaufen denkt, machten die Demonstranten denen Vorwürfe, die die Geschäfte stürmten, während im Gazastreifen weiterhin Kinder unter den Bombardierungen sterben.

Bei all diesen Kundgebungen ist die liberale Jugend in der ersten Reihe. Das sind diejenigen, auf deren Stimmen Biden bei den Wahlen in einem Jahr gerne zählen würde – und diejenigen, deren Stimmen er mit Sicherheit nicht bekommen wird.

„Umfragen zeigen, dass 70 Prozent der Wähler zwischen 18 und 34 Jahren Bidens Haltung zum Krieg Israels gegen die Hamas nicht gutheißen“, so US-Journalisten.

Mit diesem Vorgehen zieht der US-Präsident auch die Demokraten in den Abgrund, denn im November 2024 finden auch Kongresswahlen statt. Laut The Hill ist die Partei zunehmend gespalten.

Die Geschichten über die Erfolge der US-Diplomatie und von Herrn Biden persönlich sind nur was für Fernseh- und Radiohörer. Biden erzählte lobte sich in einer Ansprache selbst für den Waffenstillstand und sagte, sein Ziel sei die Freilassung der Geiseln.

Das eigentliche Ziel ist es, die kollabierenden Umfragewerte irgendwie zu verbessern. Biden hat bereits seinen eigenen Anti-Rekord gebrochen.

„Seine Zustimmungsrate ist auf einen der niedrigsten Werte in seiner Amtszeit als Präsident gesunken. Nur 40 Prozent der Wähler befürworten seine Arbeit“, stellen die Medien fest.

Alle anderen haben mit jedem Tag mehr Angst. Bei einer Veranstaltung ging Biden zu einem kleinen Mädchen und sagte: Ich liebe Deine Ohren. Wie heißt Du?“.

„Catherine“, antwortete das Mädchen verängstigt.

„So hieß meine Mutter. Wie alt bist Du? 17?“, fragte Biden.

„Nein, sechs“, antwortete die Kleine.

Biden tells 6 year old girl "I love your ears, are you 17?"

Dieses Video auf YouTube ansehen

Biden Geburtstagstorte machte ebenfalls schlechte Schlagzeilen. Über die Fotos von Biden mit seiner Geburtstagstorte klagen US-Medien: „Sie brennt wie die amerikanische Wirtschaft, die ukrainische Gegenoffensive und der Nahostkonflikt zusammen“

Wie immer musste die Pressesprecherin des Weißen Hauses das Feuer löschen: „Das ist bereits ein Trend, also eine Tradition: Die Familie des Präsidenten versammelt sich in Nantucket und isst Kokosnusskuchen“

Es gibt noch einen weiteren Trend – die ständigen Witze über Biden und sein Alter. Auch liberale Komiker mussten sich diesem Trend anschließen. „Wer ist älter, Biden oder Cornflakes? Seltsamerweise sind Cornflakes viel älter, sie sind von 1906. Aber der Präsident ist so alt wie Toilettenpapier und älter als Katzenstreu“, scherzt Moderator Jimmy Kimmel.

Donald Trump beglückwünschte seinen Rivalen in bester Tradition mit einer Mitteilung über seinen eigenen Gesundheitszustand. Laut Dr. Bruce Aronwald, dem Leibarzt des 45. US-Präsidenten, ist er bei bester Gesundheit. Trump hat außerdem 14 Kilogramm abgenommen. Und zu Thanksgiving hat Trump auch dieses Video darüber veröffentlicht, wie es war und wie es dann wurde wurde. Im Grunde das Amerika des gesunden Mannes versus das Amerika von Joe Biden.

„Wir durchleben schwere Zeiten, aber verliert nicht die Hoffnung, denn nächstes Thanksgiving wird unser Land besser, stärker und sicherer sein. Wohlhabender und größer als je zuvor“, versprach Trump.

Trump ist der Zeit voraus. Selbst wenn er die Wahl gewinnt, wird Amerika das nächste Erntedankfest noch unter Biden feiern. Allerdings steigen die mathematischen Chancen für einen Sieg der Republikaner, Trump liegt bei 46 Prozent, Biden bei 44. Es ist das erste Mal, dass die Unterstützung für Trump größer ist als die für Biden.

Nach den Zahlen zu urteilen, scheint das keine Katastrophe für die Demokraten zu sein. Ein Prozent hier, ein Prozentsatz da, das macht keinen Unterschied. Was sie viel mehr beunruhigt, ist der Trend.

„Schauen Sie sich die Zahl der Trump-Anhänger an, es werden immer mehr. Ich glaube also, was wir bei den Linken sehen, ist Verzweiflung. Sie befinden sich buchstäblich im Überlebensmodus. So etwas haben wir noch nie gesehen. Außer vielleicht dem Verhalten des Südens 1860. Aber abgesehen davon haben wir in der amerikanischen Politik noch nie so eine Verzweiflung erlebt“, erklärt der ehemalige Sprecher des US-Repräsentantenhauses Newt Gingrich.

Der ehemalige Sprecher ist am besorgtesten darüber, was aus dieser Verzweiflung werden könnte. Schließlich ist Trump nicht einfach nur ein weiterer Präsident. Für das System, das beginnt, über sein eigenes Überleben nachzudenken, ist er der Todfeind.

Und auch das vergessene Thema BLM ist plötzlich wieder aufgetaucht. Der wegen dem Mord an George Floyd verurteilte ehemalige Polizeibeamte Derek Chauvin wurde in einem Gefängnis in Arizona abgestochen. Die Ärzte kämpfen nun um das Leben von Chauvin, der eine 22-jährige Haftstrafe verbüßt.

Übrigens wurde Chauvin erst vor kurzem nach Arizona und sofort in eine Gemeinschaftszelle verlegt. In Minnesota war der im aufsehenerregendsten Fall der letzten Jahre in den USA Verurteilte aus Sicherheitsgründen in Einzelhaft. Die Parallelen zum mysteriösen Selbstmord von Jeffrey Epstein springen ins Auge.

Die BLM-Welle, die George Floyds Tod im Vorfeld der Wahl auslöste, spaltete Amerika in zwei unversöhnliche Lager und trug zur Niederlage von Trump und zum Sieg von Biden bei. Chauvin, der jetzt mit aller Kraft versucht, zu beweisen, dass er nichts mit Floyds Tod zu tun hatte, könnte zu einem gefährlichen Zeugen werden, wenn er Erfolg hat. Aber: wenn es den Mann nicht mehr gibt, gibt es auch kein Problem mehr. Schon gar kein politisches.

Ende der Übersetzung

