Bidens Geisteszustand wird zusehends schlechter

USA

Inzwischen ist der US-Präsident kaum noch in der Lage, Reden vom Teleprompter abzulesen.

Der Bericht des USA-Korrespondenten ist jeden Sonntag eines der Highlights im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, denn darin erfährt man Dinge, die deutsche Medien gerne verheimlichen. So war es auch an diesem Sonntag wieder, weshalb wir nun ohne weitere Vorrede von mir zur Übersetzung des Berichtes kommen.

Beginn der Übersetzung:

Die Grüße des Präsidenten am wichtigsten Weihnachtsbaum des Landes wurden von einem großen Teleprompter unterstützt. Aber diese Feier hätte fast nicht stattgefunden. Zwei Tage vor der Zeremonie brachte eine Windböe den Weihnachtsbaum, während er noch aufgestellt werden sollte, zu Fall, was live im Fernsehen übertragen wurde. Arbeiter kämpften darum, den Baum aufrecht zu halten, und kletterten an der geschmückten und bereits beleuchteten Fichte hoch. Mehrere Stunden dauerte die Rettung von Weihnachten in Amerika mit Hilfe eines Krans.

Wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten, aber der Baum mitten auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Weißen Haus konnte wieder aufgestellt werden. Doch sowohl in den USA als auch in der ganzen Welt konnte man sich Vergleiche nicht verkneifen und sah in dem Vorfall, wenn nicht ein schlechtes Omen, so doch ein Symbol für die „Instabilität“ des Staatsoberhauptes. Das Internet explodierte sofort mit Witzen: „Was haben der Präsident und der Weihnachtsbaum gemeinsam? Beide stürzen bei der Arbeit.“

Natürlich ist es nur ein Zufall, aber eine gleichzeitig mit dem Sturz des Weihnachtsbaums veröffentlichte Umfrage zeigte Biden ebenfalls auf einem historischen Tiefstand von 37 Prozent Zustimmung. Dabei sind fast 60 Prozent mit der Arbeit des Präsidenten sehr unzufrieden.

„Wir haben doch genau so einen Präsidenten, der buchstäblich wie der riesige Weihnachtsbaum fällt. Ist das etwa kein Symbol für die Wirtschaftspolitik unter Präsident Biden?“, sagte Fox News-Kolumnist Joe Concha.

In den drei Jahren von Bidens Präsidentschaft sind die Verbraucherpreise in den USA stärker in die Höhe geschossen, als während der Regierungszeit von Trump und Obama zusammen. Biden ist es bereits peinlich, die „Putin-Steuer“ zu erwähnen, mit der er vor einem Jahr versuchte, den Amerikanern die steigenden Preise zu erklären. Strom, Miete, Gebrauchtwagen und Hypotheken, aber vor allem Lebensmittel haben sich extrem verteuert.

Obwohl es heißt, dass das der Wahlkampfstab des Präsidenten versucht, ihn möglichst von der Öffentlichkeit fernzuhalten, kann ja niemand sonst seinen Wahlkampf machen. Biden schreitet vor dem Hintergrund von Schweißern und einem „Bidenomics“-Banner von Sieg zu Sieg, sollen die Bilder einer Rede vor Fabrikarbeitern zeigen. Aber die einfache Rede in Colorado wird zu einer unmöglichen Aufgabe, denn Biden verwechselt alles. Seine Worte kommen nur sehr zögerlich und man sieht, wie er nur mit Mühe vom großen Teleprompter ablesen kann. Er stottert: „Wenn ich ‚Klima‘ höre, denke ich an Arbeitsplätze. In Colorado haben Hersteller von Windturbinen 40 Millionen Dollar in den Ausbau von Anlagen und 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze investiert.“

Im Saal herrscht Verwirrung: Das Podium ist sehr nah, die Leute können alles selbst sehen. Aber der Präsident fährt fort zu „schwimmen“ und macht Donald Trump zum Kongressabgeordneten: „Wir verwenden dieses Geld für die Sozial- und Krankenversicherung, nicht umgekehrt, wie der Kongressabgeordnete Trump es wollte. Wir können es verwenden, um Millionären, Millionen von Familien zu helfen. Anstelle von Millionären muss es Millionen von Familien heißen.“

Die krönende Geschichte des amerikanischen Präsidenten handelt von einem philosophischen Gespräch mit Chinas Staatschef im Himalaya. Über diesen Dialog mit Xi Jinping hat Biden oft gesprochen, aber aus irgendeinem Grund ist der Held der Geschichte dieses Mal Deng Xiaoping, der bereits im letzten Jahrhundert verstorben ist: „Ich habe das im Himalaya zu Deng Xiaoping und zu vielen anderen führenden Politikern der Welt gesagt. Wetten Sie nie, nie gegen das amerikanische Volk.“

Wirklich schlimm wurde es, als Biden danach bei einem Rundgang durch die Fabrik eine Tasche am Gürtel eines Arbeiters sah. Der Oberbefehlshaber der Atommacht beschloss, zu zeigen, dass er gut in Form ist, und einen Witz zu machen: „Hey, Nick, einer meiner Marines hat genauso eine Tasche. Sie enthält den Code, um die Welt in die Luft zu jagen. Sie haben keine Atombomben drin? In Ordnung, okay.“

Nicks Gesicht zeigt einen Ausdruck von Angst. Versehen oder Absicht, aber in diesem Moment war das Mikrofon des Präsidenten an, und die ganze Welt hat den „Die Welt in die Luft jagen“-Witz gehört, und Bidens Zustand ist nicht nur eine interne Angelegenheit, der USA sondern ein globales Problem geworden. Auch die meisten Demokraten wünschen sich Umfragen zufolge bereits einen anderen Kandidaten.

Doch das Parteiestablishment lässt sich nicht beirren. Vizepräsidentin Kamala Harris, die wichtigste Befürworterin des alternden Joe Biden, klingt immer weniger überzeugend: „Ich sage es so: Alter ist mehr als eine chronologische Tatsache. Ich habe viel Zeit mit unserem Präsidenten verbracht, sowohl im Oval Office als auch im Situation Room und anderswo. Und er ist nicht nur in den Büros auf der ganzen Welt eine Autorität, sondern auch bei Treffen mit Menschen“, so Vizepräsidentin Kamala Harris.

Die Republikaner im Unterhaus des Kongresses bereiten sich darauf vor, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Sie wollen der Untersuchung der Korruption in der Familie Biden einen offiziellen Status verleihen. Hunter Biden wurde zur Befragung ins Repräsentantenhaus geladen und soll zu Banküberweisungen und Schecks befragt werden, die auf den Namen seines Vaters ausgestellt sind. Die Zahl der Dokumente in dem Fall geht bereits in die Zehntausende.

„Es geht hier überhaupt nicht um Hunter Biden, sondern um eine Untersuchung des Kongresses über Joe Bidens mögliche korrupte Aktivitäten. Hunter ist ein wichtiger Zeuge. Wir wissen bereits, dass Joe Biden Millionen von Dollar von unseren Feinden in aller Welt erhalten hat. Wir wissen nicht, wie sich die Bidens plötzlich ein luxuriöses Leben leisten konnten, wir wissen nichts darüber, wie sie zu Geld gekommen sind, außer dass Hunter Künstler wurde und Joe Biden Präsident“, erklärt der Kongressabgeordnete James Comer.

Das Ukraine-Debakel ist den Umfragen zufolge ein weiterer persönlicher Misserfolg für Biden. Aber ein Rückzug aus dem Krieg wäre eine Niederlage für die Regierung.

Die kläglichen Videos bei CNN werden das Interesse der Amerikaner für die Ukraine nicht zurückbringen, und das Weiße Haus spricht offen über die direkten Vorteile der Investition in den Krieg. Die Washington Post nennt dieses Schema das „wichtigste Geheimnis“ der Militärhilfe für die Ukraine: Das meiste Geld, das für Waffen bereitgestellt wird, wird innerhalb der USA ausgegeben, um die eigene Armee neu auszurüsten, während die alte Ausrüstung in die Ukraine geschickt wird. Einen militärischen Plan für einen Sieg sieht man in Washington nicht.

„Wenn wir Geld in die Ukraine schicken, die eine lange Geschichte der Korruption hat, wollen wir sicherstellen, dass das Geld in die richtigen Hände gelangt“, sagt der Kongressabgeordnete Nick LaLota.

Die vom Weißen Haus beantragten 61 Milliarden werden der Ukraine in diesem Jahr wahrscheinlich nicht zur Verfügung gestellt. Ab 11. Dezember macht der Kongress Pause, was bedeutet, dass auch die Gelder für Israel im Capitol hängen bleiben könnten. Noch liefern die USA weiterhin Waffen nach Tel Aviv. Eine Ladung schwerer Anti-Bunker-Bomben wurde für den Angriff auf den Gazastreifen verschickt.

Als Antwort hat sich in Atlanta ein Demonstrant, der eine palästinensische Flagge trug, vor dem israelischen Konsulat angezündet und ist fast gestorben. Universitäten klagen über Drohungen von Moslems gegen jüdische Studenten. Die Zunahme des Antisemitismus ist Thema im Kongress. „Die amerikanischen Juden fühlen sich im Stich gelassen, im Fadenkreuz. Und in der Isolation. Wir sind allein“, meint der Kongressabgeordnete Chuck Schumer.

Auch große Werbetreibende haben die amerikanischen Juden unterstützt. Walt Disney, Warner Bros., Sony, Apple und IBM kündigten wegen seiner angeblich antisemitischen Äußerungen einen Boykott von Elon Musk und seinem sozialen Netzwerk X an. Da hat auch die demonstrative Reise nach Israel nicht geholfen. Musk hatte vom Kampf gegen die „Anklage“ schließlich die Nase voll und antwortete in einer öffentlichen Diskussion: „Will mich jemand mit Werbung erpressen? Mich mit Geld erpressen? Fuck you.“

Wenn sie sich an die letzte Wahl erinnern, die inmitten der Pandemie stattfand, fragen sich die Amerikaner, worauf sie im nächsten Jahr vorbereitet werden. So haben republikanische Senatoren Joe Biden bereits aufgefordert, den Flugverkehr mit China wegen einer „mysteriösen Atemwegserkrankung“ einzuschränken. Und eine parteiübergreifende Gruppe im Kongress fordert vom Militär die Offenlegung von UFO-Sichtungen, von denen in letzter Zeit auf höchster Ebene in Amerika die Rede war. Vom Pentagon bis zum Kongress diskutieren sie über einen möglichen bevorstehenden Kontakt mit Außerirdischen.

„Die Kongressabgeordneten der verschiedenen Ausschüsse haben keinen Zugang zu UFO-Informationen und wir können nicht herausfinden, wer überhaupt Zugang dazu hat. Das ist doch ein freies Land. Das amerikanische Volk ist nicht dumm, wir können mit diesen Informationen umgehen“, behauptet die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna.

Vor diesem Hintergrund bezeichnen sich nur 36 Prozent der US-Bürger als Optimisten, die weiterhin an den amerikanischen Traum glauben, während vor zehn Jahren noch die Hälfte von ihnen an eine strahlende Zukunft geglaubt hat. Und ein Virus oder eine außerirdische Invasion, oder vielleicht alles zusammen, bringen weniger Unsicherheit mit sich als die Entscheidungen, die das Land im nächsten Jahr zu treffen hat.

Ende der Übersetzung

