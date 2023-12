Borrell verkündet, Russland sei keine Nation

Wer bedroht wen?

Der EU-Chefdiplomat Borrell hat in einem Interview behauptet, Russland sei nie zu einer Nation geworden. Diese Aussage zeigt, wie die westlichen Eliten über Russland denken und was ihre Pläne für Russland sind.

Im britischen Guardian ist ein Interview mit EU-Chefdiplomat Borrell erschienen, in dem er viele interessante Aussagen gemacht hat. Eine davon findet sich am Ende des Guardian-Artikels:

„Russland hat es nie geschafft, eine Nation zu werden. Es war immer ein Imperium, mit dem Zaren, mit den Sowjets und jetzt mit Putin. Das ist eine Konstante Russlands und seiner politischen Identität und im Ergebnis ist es eine Bedrohung für seine Nachbarn – und insbesondere für uns.“

Dass die Eliten im Westen Russland weder kennen noch verstehen, ist nicht neu und zeigt sich beispielsweise an den Sanktionen der EU, die der EU weit mehr schaden als Russland. Borrell bestätigt das mit seiner Aussage einmal mehr.

Wichtiger jedoch ist, dass Russland den Weltmachtsfantasien der US-Regierung, die dort ganz offen „Worldwide Dominance“ genannt werden, im Wege steht, weil es sich den USA nicht unterordnen will. Daher will die US-Regierung in Russland nicht nur einen „Regimechange“ erreichen, sondern Russland als Staat zerschlagen. Das ist keine russische Propaganda, daran arbeiten NGOs aus den USA ganz offen mit Geld der US-Regierung, wie Sie hier nachlesen können.

Die Aussage von Borrell ist auf dieser Linie, weil sie Russland abspricht, eine Nation oder ein Staat zu sein. Die logische Folge dieser Aussage ist, dass der US-geführte Westen inklusive der EU Russland als Staat zerschlagen will.

Dass Russland eine Bedrohung für die EU ist, ist Unsinn. Russland hat sich immer für gute wirtschaftliche und gesellschaftliche Beziehungen zur EU eingesetzt, es sei nur an Putins Rede 2001 vor dem Bundestag und die Idee eines gemeinsamen Raums von Lissabon bis Wladiwostok erinnert. Russland nie über eine Zerschlagung der EU gesprochen, umgekehrt spricht sich mit Borrell jedoch die EU für eine Zerschlagung Russlands aus. Außerdem ist es die EU, die die Ukraine mit praktisch allen Waffen beliefert, die sie hat, um Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen und Russland „dauerhaft zu schwächen“.

Wer bedroht hier also wen?

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

