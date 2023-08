Borrell zeigt, warum der Westen im globalen Süden so unbeliebt ist

Westliche Werte

EU-Chefdiplomat Borrell hat laut Reuters einen Brief an die Länder des globalen Südens geschrieben, der dort mit Entsetzen und/oder schwarzem Humor aufgenommen worden sein dürfte.

Dass EU-Chefdiplomat Borrell ausgesprochen weltfremd ist und auch nicht zu schüchtern ist, das offen zu demonstrieren, hat er vor kurzem mit seiner Äußerung, die EU sei „ein Garten“, der Rest der Welt sei jedoch „ein Dschungel, der in den Garten eindringen“ wolle, gezeigt. Diese Äußerung, die von deutschen Medien gnädig verschwiegen wurde, hat im globalen Süden zu Protesten geführt, weil sie die Arroganz und den Rassismus des greisen Spaniers, der die EU-Außen- und Verteidigungspolitik leitet, so deutlich demonstriert hat.

Nun hat Borrell nachgelegt und laut Reuters in einem Brief an viele Länder des globalen Südens geschrieben und denen mitgeteilt, dass Russland den Entwicklungsländern billiges Getreide anbiete, „um sie abhängig zu machen“. Weiter schrieb er laut Reuters:

„Während die Welt mit Versorgungsengpässen und Preiserhöhungen zu kämpfen hat, bietet Russland gefährdeten Ländern zweiseitige Getreidelieferungen zu reduzierten Preisen an“

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Russland liefert sein Getreide umsonst oder zu reduzierten Preisen an bedürftige und vom Hunger bedrohte Länder, und Borrell schreibt denen allen Ernstes, das sei böse von Russland. Wie dürften die betroffenen Länder wohl auf diesen Brief reagiert haben?

Hinzu kommt, dass der globale Süden weiß, dass der Westen mit seinen Sanktionen gegen russische Banken, Versicherungen und Transportunternehmen den Export von russischem Getreide und Düngemitteln behindert, was die die betroffenen Länder vor große Probleme stellt.

Außerdem kommt hinzu, dass die Getreidesilos zumindest im Osten der EU so voll mit ukrainischem Getreide sind, dass die Landwirte dort wegen des Preisverfalls von Getreide protestieren und dass die betroffenen Länder daher ein Importverbot für ukrainisches Getreide verhängt haben. Mit anderen Worten: Die EU ertrinkt in billigem Getreide, aber sie fühlt sich nicht berufen, es – wie Russland – umsonst, oder mit großen Rabatten, an den globalen Süden abzugeben. Stattdessen schreibt Borrell wirre Briefe – anders dürfte man das in den betroffenen Ländern nicht verstehen.

Natürlich war diese unsinnige – und für die EU und ihre Ambitionen, Sympathien im globalen Süden zu sammeln, sehr schädliche – Äußerung von Borrell eine Steilvorlage für Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, die das auf Telegram wie folgt kommentiert hat:

„Borrell hat Russland beschuldigt, die Entwicklungsländer von seinem Getreides abhängig machen zu wollen.

Ich verstehe das irgendwie nicht, ist der Hunger schon besiegt? Gibt es kein Problem mit der Ernährungssicherheit? Das ist doch eine Farce: Vor einem Jahr haben die Westler geschrien, dass die Hungernden dringend ernährt werden müssten, und als der Westen außer sich selbst niemanden sonst ernährt hat, beginnt der Westen zu schreien, dass das russische Getreide auf dem Markt überflüssig ist.“

