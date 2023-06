Hilflosigkeit

Die EU hat das elfte Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet, das jedoch ein Ausdruck der Hilflosigkeit und Verzweiflung der EU ist, denn es zeigt, dass es nichts mehr gibt, was sie noch sanktionieren kann.

Das elfte Sanktionspaket der EU sanktioniert kaum noch etwas „russisches“, sondern zielt auf Drittstaaten ab, die daran gehindert werden sollen, die EU-Sanktionen zu umgehen. Das ist ein Akt der Verzweiflung, denn es zeigt, dass die EU nichts mehr hat, was sie noch sanktionieren kann. Trotz der Sanktionen, die fast den kompletten Handel der EU mit Russland beendet haben, geht es der russischen Wirtschaft gut und im Gegensatz zur Wirtschaft der EU-Staaten, die gerade in die Rezession rutschen, wächst sie dieses Jahr sogar.

Verzweiflung im Westen

Das macht die Verantwortlichen in der EU so nervös, dass der Spiegel am 20. Juni sogar einen Artikel mit der Überschrift „Sanktionen des Westens – Putins Wirtschaftszahlen sind Propaganda. Oder?“ veröffentlicht hat, in dem der Spiegel die Frage aufgeworfen hat, ob Russlands gute Wirtschaftsdaten vielleicht geschönt sind. Das deutsche Wirtschaftsministerium will demnach mit Satellitendaten überprüfen, wie gut oder schlecht die russische Wirtschaft dasteht.

Aber es sind Fakten: Die Inflation in Russland ist weitaus niedriger als in der EU, was es noch nie gegeben hat, und die Arbeitslosigkeit in Russland ist auch so niedrig, wie noch nie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Russland hat seine Wirtschaft sehr schnell umgestellt, neue Absatzmärkte erschlossen und beginnt die Waren, die es für strategisch wichtig hält, nun selbst zu produzieren.

Ich weiß aus Gesprächen in Moskau, dass man sich in Russland Sorgen macht, wie man die neuen Fabriken, die derzeit in vielen Teilen Russlands gebaut werden, betreiben will, weil es in Russland zu wenig freie Arbeiter, Ingenieure und so weiter gibt. Daher werden bereits Gesetze diskutiert, die die Anwerbung ausländischer Fachkräfte erleichtern sollen, weil das russische Einwanderungsrecht momentan noch zu unflexibel ist.

Nach gefälschten Wirtschaftsdaten sieht das für mich nicht aus.

Das böse Erwachen

Aber der Westen ist so sehr an seine Überlegenheit gewöhnt, dass westliche Politiker und Journalisten es gar nicht verstehen können, dass all ihre Bemühungen, Russlands Wirtschaft zu zerschlagen, fast wirkungslos geblieben sind.

Dabei ist es ganz einfach: Während im Westen immer mehr vollkommen inkompetente Politiker Minister werden, setzt Russland auf Fachleute. In Russland ist der Wirtschaftsminister kein Kinderbuchautor, wie der deutsche Wirtschaftsminister Habeck, sondern ein Wirtschaftsfachmann mit zwei Hochschulabschlüssen, einem Doktortitel und jahrelanger Erfahrung in der Führung von Behörden.

Während im Westen Lobbyisten den ahnungslosen Ministern, die von ihrem Ressort nichts verstehen, die Richtung vorgeben können, die vor allem den (oft kurzfristigen) Interessen der westlichen Konzerne entsprechen, hat man sich in Russland seit Beginn des Sanktionskrieges im Jahr 2014 konsequent vorbereitet und in zentralen Wirtschaftszweigen auf Unabhängigkeit vom Westen gesetzt. Aus diesem Grund laufen die westlichen Sanktionen buchstäblich gegen die Wand und die europäischen Staaten leiden mehr darunter als Russland, dem die Sanktionen doch eigentlich schaden sollten.

Das elfte Paket

Entsprechend hilflos ist die EU, wie das elfte Sanktionspaket zeigt. Das einzig „russische“, was sanktioniert wurde, ist das russische Pipeline-Öl, das früher nach Polen und Deutschland geflossen ist. Diese Maßnahme hatte allerdings nur symbolischen Charakter, weil beide Länder schon letztes Jahr beschlossen hatten, kein russisches Pipeline-Öl mehr abzunehmen. Die EU hat also den Import von etwas verboten, was gar nicht mehr importiert wird.

Ungarn hingegen bezieht weiterhin russisches Pipeline-Öl (und übrigens über die Pipeline Turkish Stream auch russisches Gas) und Ungarn verhindert mit seinem Veto auch Sanktionen gegen die russische Atomindustrie. Daran hat auch das neue Sanktionspaket nichts geändert.

Und wenn die EU Staaten oder Unternehmen mit ihren Sanktionsdrohungen gegen Drittstaaten, die Teil des elften Sanktionspaketes sind, vor die Wahl stellt, ob sie mit der EU oder mit Russland Handel treiben wollen, sollte man sich nicht zu sicher sein, dass diese Staaten sich für die EU entscheiden, denn die westlichen Sanktionen gegen Russland, die letztlich der Wirtschaft aller Staaten der Welt schaden, sind in der internationalen Arena ausgesprochen unbeliebt.

Freunde macht sich die EU damit im Rest der Welt sicher nicht.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat über den Inhalt des neuen Sanktionspaketes berichtet und ich übersetze hier die TASS-Meldung, die weitere Informationen enthält.

Beginn der Übersetzung:

Deutschland nennt das Wichtigste am elften Sanktionspaket die Maßnahmen gegen die Umgehung von Sanktionen

Das deutsche Wirtschaftsministerium sagt, dass es nun „mögliche Maßnahmen gegen einzelne Unternehmen aus Drittländern sowie Exportbeschränkungen gegen Drittländer selbst“ geben wird

Grundlage des elften Sanktionspakets ist ein Maßnahmenpaket zur Verhinderung der Umgehung der Sanktionen durch Drittländer, was der deutsche Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck vorgeschlagen hat. Das meldete das deutsche Wirtschaftsministerium in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung.

„Mit diesem Paket erweitert die EU das Instrumentarium für ein konsequentes Vorgehen gegen die Umgehung von Sanktionen“, hieß es. In der Erklärung wird Habeck zitiert, der die Umgehung von Sanktionen als „inakzeptabel“ bezeichnete. „Wir müssen das entschlossen bekämpfen. Deshalb habe ich im Februar Vorschläge unterbreitet, deren zentrale Punkte im heute verabschiedeten elften Paket berücksichtigt sind“, so der Minister.

„Der Kern des elften Pakets ist eine Reihe von Maßnahmen, die verhindern sollen, dass die Sanktionen durch Drittländer umgangen werden. Es ist vorgesehen, dass wir noch enger mit ihnen zusammenarbeiten und gemeinsam gegen die Umgehung vorgehen“, heißt es in einer Erklärung des deutschen Wirtschaftsministeriums. Außerdem, so das Ministerium, seien nun „Maßnahmen gegen einzelne Unternehmen aus Drittländern sowie Ausfuhrbeschränkungen gegen Drittländer selbst möglich“. „Solche Exportbeschränkungen könnten für einzelne Güter, insbesondere kritische Güter, in Betracht gezogen werden, wenn alle Bemühungen erfolglos bleiben“, warnte das deutsche Ministerium.

Das elfte Sanktionspaket gegen Russland beende die Ausnahmeregelungen für Deutschland und Polen bei Öllieferungen aus Russland und beinhalte Beschränkungen für den Transit von Hightech-Gütern durch russisches Territorium, hieß es.

„Darüber hinaus wird der Transit von kritischen Gütern durch Russland in Drittländer weiter eingeschränkt. Das Transitverbot gilt künftig nicht nur für Dual-Use-Güter, sondern auch für so genannte High-Tech-Güter. Diese könnten zu Russlands militärischer und technologischer Stärke beitragen. Der Transit durch Russland birgt besonders hohe Risiken, so dass ein Verbot [des Transits] eine notwendige Maßnahme ist“, heißt es in der Erklärung.

Darüber hinaus erklärte das Ministerium, dass das elfte Paket die Einführung der so genannten Haftung eines jeden in der Frage der Lieferung verbotener Produkte nach Russland vorsieht. Das bedeutet, dass jeder verpflichtet ist, die zuständigen Behörden über einen Sanktionsverstoß zu informieren, wenn er über entsprechende Informationen verfügt.

Druschba-Lieferungen

Das neue Sanktionspaket gegen Russland beendet die Ausnahmen für Deutschland und Polen bei russischen Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline, so das deutsche Wirtschaftsministerium in der Erklärung.

„Eine weitere wichtige Neuerung des elften Sanktionspakets betrifft das Verbot von Ölimporten. Die Ausnahmeregelung für Polen und Deutschland, weiterhin russisches Pipeline-Öl zu beziehen, gilt nicht mehr“, heißt es in der Erklärung. „Damit ist rechtlich verankert, was in Deutschland bereits seit Anfang des Jahres umgesetzt wird“, so das Ministerium. Nach Angaben des deutschen Wirtschaftsministeriums importiert Deutschland seit diesem Jahr kein russisches Öl mehr, auch nicht über Pipelines.

Im Mai berichtete Bloomberg, dass die EU als Teil des elften Pakets vorgeschlagen hatte, russische Öllieferungen durch den nördlichen Abschnitt der Druschba-Pipeline nach Deutschland und Polen formell zu verbieten. Die waren im Rahmen einer Ausnahmeregelung von den EU-Sanktionen möglich.

Ende der Übersetzung

