Gescheiterte Gegenoffensive

Die Meldungen im Westen über die Gründe des Scheiterns der ukrainischen Gegenoffensive werden immer absurder. Das russische Fernsehen hat die neuesten Varianten der westlichen Medien zusammengestellt.

Dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert ist, kann man inzwischen sogar in deutschen Medien ab und zu erfahren, während zum Beispiel US-Medien schon länger über die „Schwierigkeiten“ der ukrainischen Streitkräfte berichten. Wie absurd die westlichen Meldungen über die angeblichen Gründe für das ukrainische Scheitern, habe ich gerade erst an einem Beispiel aufgezeigt. Das russische Fernsehen hat in einem Beitrag die neuesten Ausreden der westlichen Medien zusammengestellt und ich habe den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Büsche, Minen und radioelektronische Waffen: Der Westen hat die Schuldigen für das Scheitern der Gegenoffensive gefunden

Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, warum die Gegenoffensive scheitert, hat der britische Geheimdienst die Landschaft, Naturräume und Waldvegetation der Ukraine untersucht. Um Ausreden zu finden, lautet die Arbeitstheorie „Sträucher, Unkraut und kleine Bäume haben das Tempo des Vormarsches beeinträchtigt“. Aber die Sammlung von Wetterausreden in Form von nicht vollständig gefrorenem Boden im Herbst, von Schnee im Winter oder Tauwetter im Frühjahr klingt nicht überzeugend, und das Pentagon ist bereit, auf Taiwan umzuschalten.

In Ermangelung sichtbarer ukrainischer Siege am Boden hat sich BBC News darauf verlegt, über die per Definition unsichtbaren Kämpfe der Ukraine im Bereich der radioelektronischen Gegenmaßnahmen zu berichten. Aber auch dort ist nicht alles wie erwartet. Es zeigte sich, dass russische radioelektronische Systeme nicht nur Drohnen, sondern auch großkalibrige NATO-Waffen stören und blenden.

„Die intelligenteren Waffen, die die Ukraine von den NATO-Ländern erhält, verwenden ein GPS-Satellitensignal. Wenn Russland dieses Signal stört, können selbst Präzisionswaffen, darunter HIMARS-Raketen, ihr Ziel verfehlen“, berichtet die BBC.

Business Insider fügt hinzu, dass die an die Ukraine gelieferten US-amerikanischen JDAM-Bomben mit der gleichen Satellitensteuerung ebenfalls unbrauchbar werden, wenn Russlands radioelektronische Ausrüstung erfolgreich ist: „Russland stört hochentwickelte US-Waffen, die in der Ukraine eingesetzt werden, und macht sie damit unbrauchbar.“

„Die russischen Fähigkeiten zur radioelektronischen Kriegsführung haben sich während des Konflikts mit der Ukraine erheblich verbessert. Die russische Technologie ist in der Lage, die GPS-Koordinaten von Raketen zu blockieren, ukrainische Drohnen außer Gefecht zu setzen und die Strahlung russischer Radare zu verbergen, die die Ukraine zur Identifizierung von Angriffszielen eingesetzt hat“, schreibt die Publikation.

Auf Landkarten versuchen westliche Beobachter, Spuren der viel propagierten ukrainischen Gegenoffensive zu finden. Aber es gibt kein Ergebnis, das den Westen in irgendeiner Weise zufrieden stellen würde. Die Bewegung wird allenfalls in Metern, aber nicht in Kilometern gemessen, stellt CNN fest. Der Sender schürt seit Beginn des Sommers vor allem die Erwartungen, dass Bidens militärische Geschenke einen militärischen Durchbruch bringen würden.

„Hundert Meter pro Tag – so weit bewegen sie sich manchmal. So langsam ist die Entminung“, sagt der CNN-Moderator.

Weder Kiew noch der Westen nehmen Rücksicht auf die Verluste. Ein Korrespondent der New York Times besuchte ukrainische medizinische Zentren, die voll mit verwundeten ukrainischen Soldaten sind. Die Zahl der Verwundeten bezeichnete der als kolossal.

„Sie versuchen, einen Keil in die russische Frontlinie zu treiben, aber sie müssen einen schrecklichen Preis zahlen. Viele Soldaten wurden getötet, und ein großer Teil der westlichen Waffen, Panzer und gepanzerten Fahrzeuge aus amerikanischer Produktion wurden zerstört“, so der Reporter.

Und wirklich: Auf Amateuraufnahmen beachten ukrainische Soldaten die getroffenen und zerstörten amerikanischen Bradley Schützenpanzer und deutschen Leoparden, die vor nicht allzu langer Zeit noch als die wichtigste Waffe des ukrainischen Durchbruchs dargestellt wurden, nicht einmal mehr.

„Neulich habe ich einen brennenden Leopard-Panzer gesehen. Ich meine einen Leopard 2, einen modernen deutschen Panzer, eine neue Divisionseinheit. Die Russen zerstören sie also. Überhaupt funktionieren all diese so genannten Wunderwaffen nicht“, erklärte der ehemalige CIA- und Pentagon-Berater James Rickards.

In den verschiedensten westlichen Medien ist ein scharfer Wechsel des Tons zu beobachten. Monatelang hieß es, Kiew sei nur noch wenige Schritte von einer Reihe militärischer Siege entfernt, doch jetzt suchen sie nach Gründen für die Niederlagen.

Die lächerlichste Version, als ob er sich über die ukrainischen Streitkräfte lustig machen würde, verbreitete der britische Geheimdienst: Angeblich wird die Offensive durch Sträucher und kleine Bäume behindert, die allmählich auf den Schlachtfeldern wachsen: „Das Unterholz, das auf den Schlachtfeldern in der Südukraine wächst, ist wahrscheinlich einer der Faktoren, die zur langsamen Entwicklung der Kämpfe in diesem Gebiet beitragen. Das Wachstum von Unkraut und Sträuchern wird durch warme und feuchte Sommerbedingungen beschleunigt.“

Die beliebteste Version der Gründe für das Scheitern der ukrainischen Streitkräfte ist, dass die Russen alles vermint haben.

„Wir können erst nach der Entminung vorrücken. Einige verminte Gebiete sind flächenmäßig größer als manche Länder“, so ukrainische Vertreter gegenüber ausländischen Journalisten.

Man kann sich jedoch nicht vorstellen, dass die NATO, die über eine mächtige Aufklärung verfügt, erst jetzt von den russischen Verteidigungslinien erfahren hat. Dennoch wurden die Ukrainer in die Offensive gedrängt, und jetzt, nach den erlittenen Verlusten, gibt man ihnen die Schuld.

„Es wird deutlich, dass die Hoffnungen des Westens, mit der „Turbo-Ausbildung“ tausender ukrainischer Soldaten und einer begrenzten Zahl moderner militärischer Ausrüstung eine Wende herbeizuführen, sich wohl nicht bestätigt. Im Westen wächst die Enttäuschung über den Verlauf der Gegenoffensive“, konstatiert Die Welt.

Das jüngste Vorgehen der ukrainischen Streitkräfte und des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky selbst wächst sich in den Augen des Westens zu purer Frustration aus.

„Der ukrainische Vormarsch in der Nähe von Bachmut hat sich in den letzten Tagen aufgrund der starken Verteidigungsanlagen und der russischen Gegenangriffe verlangsamt. Das dämpft die Hoffnung, dass Kiew die Stadt zurückerobern kann. In der Nähe des Dorfes Kleschtschejewka finden jetzt Kämpfe statt. Die jüngsten Erfolge der ukrainischen Streitkräfte sind marginal. Die Soldaten sind unter schwerem Artilleriebeschuss vorgerückt, die russischen Truppen haben sich besser geschlagen“, schrieb das Wall Street Journal.

Das Scheitern der Kiewer Gegenoffensive zu verbergen, wird immer schwieriger. In dem Versuch, alles Kiew die Schuld in die Schuhe zu schieben, sagt das Pentagon nun, es mache sich „keine Illusionen darüber, dass die Kämpfe in der Ukraine einfach sind“.

„Russland hatte Zeit, Befestigungen zu errichten, und die Ukraine rückt vor, so dass die Kämpfe schwierig sein werden“, sagt Patrick Ryder, Leiter der Pressestelle des US-Verteidigungsministeriums.

Die Erklärung richtet sich in erster Linie an den amerikanischen Wähler. Im Hinblick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA wird Joseph Biden die Frage beantworten müssen, wohin die Milliarden Dollar gegangen sind.

Die Ausgaben für Waffenlieferungen an die Ukraine belaufen sich inzwischen auf über 43 Milliarden Dollar, und einschließlich der Wirtschaftshilfe in Höhe von 20,5 Milliarden Dollar und der humanitären Hilfe in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar belaufen sich die Gesamtausgaben der USA für die Ukraine auf mehr als 66 Milliarden Dollar. Im Vergleich dazu gab das Weiße Haus mit 39 Milliarden Dollar viel weniger aus, um die Schulden amerikanischer Studenten zu decken.

Anstelle von Geld wird den verschuldeten Studenten angeboten, sich in der Internationalen Legion zur Verteidigung der Ukraine einzuschreiben. Das Bild wurde in einer der US-Universitäten aufgenommen. Man bietet ihnen den Status eines Freiwilligen, eine Krankenversicherung und monatliche Zahlungen an, aber den Amerikanern gefällt diese Maßnahme offensichtlich nicht. Eine neue CNN-Umfrage zeigt: 55 Prozent der Amerikaner sind der Meinung, dass der Kongress keine zusätzlichen Mittel für Kiew bewilligen sollte. Sie meinen, dass Amerika bereits genug getan hat.

Für das Budget, aus dem die Waffenlieferungen an die Ukraine finanziert werden, hat sich bereits ein neuer Interessent gefunden: Taiwan. Biden wird den Kongress bitten, Waffenlieferungen dorthin zu finanzieren, zumal die republikanischen Gegner Washington zunehmend auffordern, seinen Fokus von der Ukraine auf einen möglichen Konflikt in Ostasien zu verlagern.

Das ist ein alarmierendes Signal für Kiew. Die reichlichen Geld- und Waffenströme aus dem Westen könnten bald versiegen. In Großbritannien werden durchgesickerte Geheimdokumente diskutiert, aus denen hervorgeht, dass die Gegenoffensive nicht wie geplant verläuft, dass die ukrainischen Streitkräfte die westliche Ausbildung nicht benutzen und dass die Führung in Kiew die Erwartungen nicht erfüllt hat.

„Wir befinden uns in der siebten oder achten Woche dieser Offensive und es gibt keine großen Fortschritte. Und eine der Sorgen der internationalen Gemeinschaft ist, dass die Ukraine jetzt in der besten Position ist, was internationale Hilfe, Waffen, Geld und Ausbildung angeht. Alles ist perfekt vorbereitet, wenn sie also jetzt nicht erfolgreich sein kann, wie soll sie es dann in Zukunft sein? Präsident Selensky braucht einen Durchbruch, und zwar bald“, sagt der britische Militärexperte und Vize-Luftmarschall Sean Bell.

Der Countdown hat im Westen begonnen, Selensky spürt ihn offenbar bereits.

„Am Mittwoch teilte Selensky seinen Diplomaten mit, dass die Situation noch schwieriger werde, da der Druck, einen Weg zu Friedensgesprächen zu finden, in den kommenden Monaten zunehmen werde“, schreibt die New York Times.

Schließlich war es der Westen, der die Ukraine aktiv in den bewaffneten Konflikt getrieben hat, indem er die Möglichkeit eines neutralen Status des Landes von vornherein ablehnte.

„Die Ukraine hat darunter sehr gelitten. Sie wird nicht in die NATO aufgenommen werden, sie wird ihre territoriale Integrität nicht behalten, die sie nach dem Minsker Abkommen hätte haben können. Wenn alles vorbei ist, wird sie keine Schwarzmeerküste mehr haben. Sie hat etwa ein Viertel oder bis zu einem Drittel ihrer Bevölkerung verloren, die aus dem Land geflohen ist. Die Ukraine wird wahrscheinlich in einem viel schlechteren Zustand daraus hervorgehen, als wenn sie der Neutralität zugestimmt hätte“, sagte der US-Diplomat Chiz Freeman.

Aber es gibt auch Erfolge: Die ukrainischen Streitkräfte haben sich an der LGBT-Front bewährt. Die amerikanische Transgender-Journalistin Sarah Ashton-Cirillo ist inzwischen die offizielle Sprecherin der ukrainischen Streitkräfte für das westliche Publikum. Wenn das keine Gegenoffensive gegen traditionelle Werte und den gesunden Menschenverstand ist?

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

