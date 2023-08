Schöne neue Welt

In der EU wird der Verzehr von Insekten vorangetrieben und an der Herstellung von künstlichem Fleisch gearbeitet. Für Russen ist das vollkommen irre. Dazu gab es nun einen Bericht im russischen Fernsehen.

Was im Westen wegen dem angeblichen Kampf gegen den Klimawandel und CO2 getrieben wird, löst in Russland nur heftiges Kopfschütteln aus. Das gilt besonders für die neueste Mode aus den Gruselkabinetts der westlichen Vordenker, Insekten als industriellen Nahrungsmittelzusatz zuzulassen oder Fleisch im Reagenzglas zu züchten. Im russischen Fernsehen wurde am Sonntag eine Reportage darüber gezeigt, was in der EU inzwischen alles möglich ist und ich habe die Reportage übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Insekten und Fleisch aus dem Reaktor: Europa sucht nach alternativen Nahrungsquellen

Europa schlägt sich selbst und treibt die sogenannte ökologische Wende ad absurdum. So zeigte sich beispielsweise in Schottland, dass in Dutzenden von Windkraftanlagen, die angeblich saubere Energie erzeugen, Dieselgeneratoren installiert waren. Der fossile Brennstoff, der zu Umwelt- und Gesundheitsbedenken geführt hat, lief in eben diesen Windturbinen sechs Stunden am Tag.

Ein weiteres Beispiel sind die Italiener, die ihre von der UNESCO anerkannte nationale Küche aufgeben, wie ein Bericht unserer Italien-Korrespondentin zeigt.

Der Morgen eines Italieners wird nie mehr so sein wie früher. Früher fragte der Verkäufer, ob man zum Cappuccino oder Kaffee einen Croissant mit Sahne oder Schokolade möchte.

Jetzt sind sie aus Grillenmehl. Geschmacklich gibt es kaum einen Unterschied, aber es ist ein sehr herzhaftes Frühstück: In 100 Gramm Grillenmehl stecken 65 Prozent Eiweiß. Fleisch enthält 22 Prozent.

Dieses Protein der Zukunft ist natürlich nicht billig, denn das Mehl wird immer noch aus Vietnam importiert. Die italienischen Hersteller warten noch auf die Zertifizierung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).

Der Preis von 137 Euro pro Kilo Mehl „vergoldet“ die Grillen. Zu solchen Preisen für Insekten kann Europa sie nicht einfach züchten – es braucht industrielle Größenordnungen und eine eigene Produktion.

Jose Cianni, dessen Familie seit jeher Hühner züchtet, hat schon vor zehn Jahren alles zum Thema Grillen verstanden, als er den Bericht der Welternährungsorganisation darüber las, wie die Welt den Hunger in den armen Ländern bekämpfen würde. Nach den Ereignissen in der Ukraine bedroht die Mehlknappheit alle. Grillen sind nach 30 Tagen bereit für die Verarbeitung zu Mehl. Aber zuerst müssen sie in den Super-Gefrierschrank.

Nach ein paar Stunden kommt die gefrorene Grille in den Ofen, wird getrocknet und ist bereit für die Mehlherstellung.

Die gefrorenen Grillen schmecken etwas salzig und sind knusprig. Bald wird man sie statt Erdnüssen auf den Bartresen finden.

Um die Getreidekrise zu bekämpfen, ist die Grille die perfekte Lösung. Die EU-Kommission hat damit begonnen, Mehllizenzen stapelweise zu erteilen. Jose wird bald mit dem Bau der größten Fabrik Europas beginnen.

In den Niederlanden protestieren die Menschen: „Wir züchten milliardenfach Grillen und schlachten die Kühe.“

Seit fast einem Jahr können die niederländischen Landwirte diesen neuen Trend nicht verdauen. Die Proteste begannen vor einem Jahr, als die Regierung einen Anti-CO2-Plan ankündigte, der die Züchter verpflichtet, die Zahl der Tiere zu reduzieren. Das Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Durch einfache mathematische Berechnungen wurde klar, dass 50 Prozent der Kühe zum Schlachthof geschickt werden müssten.

„Das ist unser Essen und sie wollen es vernichten. Wir werden Insekten und alles andere essen, aber das wollen wir nicht“, sagten die Demonstranten.

Nach den gewalttätigen Protesten wurde der Plan, die Hühner und Kühe zu vernichten, gestoppt. Außerdem sind Tiere, oder besser gesagt, ihre Abfälle – also die Gülle – eine gute Quelle für alternative Energie: Bei der Fermentation wird Biogas erzeugt. Solche frischen Lösungen braucht Europa, das sich noch gut an den letzten Winter ohne russisches Gas erinnert, jetzt dringend.

„Es ist wichtig, dass wir billige Energie bereitstellen. Das tun wir in Deutschland und machen uns nicht von immer teurerer Kohle, Gas und Öl abhängig. Wir entwickeln erneuerbare Energien, die sehr günstig Strom produzieren und Deutschland bis 2030 mit bis zu 80 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen versorgen können“, so Bundeskanzler Scholz.

Die von der EU angekündigte Energiewende wird nicht schnell, aber teuer und, wie es einigen Experten schon jetzt scheint, kaum realisierbar sein. Es gibt erste Opfer, zum Beispiel die Reputation von Wirtschaftsminister Robert Habeck, der Deutschland zwar vor der Gaskrise gerettet und das Klima geschützt, aber das Heizen von Wohnungen mit Gas und Öl verboten hat. Den Umfragen zufolge fanden die Deutschen das nicht gut – 50 Prozent träumen vom Rücktritt des Ministers. Die Warteliste für Wärmepumpen beträgt 12 Monate. Sie sind teuer, die Stromnetze sind dafür nicht bereit und es fehlen 60.000 Fachleute für die Installation.

„Heizen mit Strom ist 30 Prozent teurer als mit Gas. Wissenschaftler bestätigen, dass das nicht einmal zu einer CO2-Einsparung führt. Das Ziel von Minister Habeck, 500.000 neue Wärmepumpen pro Jahr zu installieren, zeigt, dass er keine Ahnung hat, wie die Welt außerhalb seines Büros wirklich aussieht“, sagte der Bundestagsabgeordnete Mark Bernhard.

Um auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, muss man nur Brot kaufen gehen. In Großbritannien ist der Preis für Brot um 28 Prozent gestiegen. Oder für Pasta in Italien um 17 Prozent, oder für Käse in Deutschland um 40 Prozent. Die Inflation wurde den Europäern serviert und die Preise werden nicht mehr zurückkommen. Das sind die neuesten Eurostat-Zahlen für Grundlebensmittel: Kartoffeln plus 19,8 Prozent, Milch plus 25 Prozent, Eier plus 22,7 Prozent, Butter plus 8,5 Prozent. Zucker hat sich mit plus 55 Prozent am stärksten verteuert. Hühnerfleisch wurde 12 Prozent teurer. Wie beim Gas sucht die EU-Kommission für Lebensmittelsicherheit nach Alternativen: sie prüft synthetisches Fleisch, das in den USA und Singapur seit langem zugelassen ist.

Unter dem Glas sind Schweinezellen. Sie wurden im Rücken des Tieres entnommen. Übersetzt in die „Fleischsprache“ ist das Schinken. Um ihn im Reagenzglas zu züchten, braucht er regelmäßige Nahrung, also Infusionen.

Das Start-up Brunocell ist ein Pionier in Italien. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Trient, der Abteilung für Molekularbiologie und privaten Investoren, die 2019, zu Beginn der Experimente, erkannten, dass ein schnell gezüchtetes Schwein schnelles Geld bringt.

Bis zum Steak ist es noch ein weiter Weg: Wie formt man die Fasern, wie gibt man der Substanz Form, Farbe und Geschmack, wenn es die industrielle Ebene erreichen soll?

Italien ist bisher das einzige Land, das die Herstellung und den Verkauf von Kunstfleisch gesetzlich verboten hat. Aber was wird Brüssel, das bereits 20 Millionen für die Forschung und ein Projekt zum Ersatz tierischer Proteine durch alternative Proteine bereitgestellt hat, zu dieser Demarche sagen?

Ende der Übersetzung

