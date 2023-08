Das schwierige russisch-kasachische Verhältnis

Der merkwürdige "Verbündete"

Kasachstan ist formell ein Verbündeter Russlands, aber in seiner Politik wendet es sich in vielen Fragen von Russland ab.

Ich bin kein Kasachstan-Experte, weshalb ich in diesem Artikel eher Fragen stellen als Antworten geben werde. Formell ist Kasachstan als Mitglied des Verteidigungsbündnisse OVKS ein Verbündeter Russlands und Russland hat der kasachischen Regierung bei dem Putschversuch im Januar 2022 schnell geholfen. Der Putschversuch scheint in der Rückschau ein Versuch westlicher Kräfte zu sein, Russland vor der anstehenden Eskalation in der Ukraine eine weitere „Front“ zu aufzudrängen, was im Falle einer Machtübernahme kasachischer Nationalisten oder radikaler Islamisten in Kasachstan sicher der Fall gewesen wäre. Dass der Westen an dem Putschversuch nicht ganz unschuldig war, kann als gesichert gelten.

Die kasachische Regierung zeigt sich Russland gegenüber jedoch nicht eben dankbar, denn in dem Land sind weiterhin viele aggressive westliche NGOs aktiv und auch ein Pentagon-Biolabor lässt die kasachische Regierung weiterhin in ihrem Land arbeiten.

Im Ukraine-Konflikt hat sich Kasachstan ebenfalls nicht auf die Seite Russlands gestellt. Im Gegenteil hat die kasachische Regierung nach dem Putschversuch, den sie wohl nur dank der russischen Hilfe „überlebt“ hat, angefangen, Transportrouten auszuarbeiten, mit denen sie Russland umgehen will. Eine dieser Routen ist die Trans-Caspien-Route, die Russland im Süden umgehen und künftig eine halbe Million Container pro Jahr Richtung Europa transportieren soll.

Außerdem baut Kasachstan die KazTransOil-Pipeline aus, die kasachisches Öl über die Südroute über Georgien und Aserbeidschan nach Europa pumpt. Durch die Pipeline wurden im ersten Quartal 2023 19.200 Tonnen Öl gepumpt, im zweiten Quartal hat sich die Menge auf 347.100 Tonnen verachtzehnfacht. Kasachstan will damit von den anti-russischen Sanktionen profitieren und Öl nach Europa verkaufen, was in Moskau auch nicht eben für Freudensprünge sorgen dürfte.

Das bedeutet, dass Kasachstan, Aserbeidschan und die Türkei, die Teil der Transportwege ist, hier eine Russland gegenüber unfreundliche Politik verfolgen, obwohl zumindest Kasachstan und Aserbeidschan eigentlich ein gutes Verhältnis zu Moskau haben.

Russland hat bisher davon abgesehen, auf Kasachstans eher unfreundliche Politik zu reagieren, dabei hätte Russland durchaus Möglichkeiten dazu. Kasachstan ist eines der Länder geworden, die gut vom sogenannten „parallelen Import“ leben, also davon, dass russische Firmen in Kasachstan westliche Waren einkaufen, die sie aufgrund der Sanktionen nicht mehr direkt kaufen können.

Kasachstan umgeht also zumindest einen Teil der westlichen Russland-Sanktionen, was allgemein bekannt ist. Aber auch dem Westen scheint Kasachstan zu wichtig zu sein, um es dafür zu bestrafen und damit vielleicht doch noch in die Arme Moskaus zu treiben. Und auch Moskau scheint kein Interesse daran zu haben, den parallelen Import aus Kasachstan zu beenden und die Waren beispielsweise alle aus China zu beziehen, denn eine wirtschaftliche Schwächung Kasachstans könnte dort für Unzufriedenheit und neue Unruhen oder sogar einen neuen Putsch sorgen.

Russland hat zumindest teilweise reagiert, auch wenn die Reaktion eher der Türkei gilt. Russland ist bei vielen Ex- und Importen auf die Schiffsrouten durch das Schwarze Meer angewiesen, die die Türkei am Bosporus kontrolliert. Daher setzt Russland auf einen Ausbau des Nord-Süd-Transportkorridors mit dem Iran. Dadurch könnte Russland über den Iran einen Zugang zu Häfen im Indischen Ozean bekommen und seine Abhängigkeit von Transporten durch das Schwarze Meer verringern.

Kasachstan ist für Russland derzeit offensichtlich ein unsicherer Bundesgenosse. Ich bin wie gesagt kein Kasachstan-Experte und habe zur kasachischen Politik mehr Fragen als Antworten, aber mein Gefühl sagt mir, dass es aus geopolitischer Sicht keine schlechte Idee ist, Kasachstan im Auge zu behalten.

