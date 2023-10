Ukraine

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Beginn der Übersetzung:

Die Angst des Westens vor dem von ihm geschaffenen Monster und Gefangene in die Bergwerke: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die Regierungen der westlichen Länder, die die Ukraine unterstützen, prüfen die Möglichkeit, den geheimdienstlichen Informationsaustauschs mit Kiew zu überarbeiten, da der ukrainische Geheimdienst seine Verbündeten nicht über seine Pläne informiert. Der Westen fürchtet sich vor dem Monster, das er in der Ukraine „erschaffen“ hat, so der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Angesichts der hohen Verluste bei der sogenannten Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte nehmen die Widersprüche zwischen dem Oberbefehlshaber Valery Saluschny und Präsident Vladimir Selensky zu, wie britische Medien berichten.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben ein Kommando- und Kontrollzentrum der ukrainischen Luftwaffe in der Region Kirowograd, ein Kommunikationszentrum in der Region Charkow, eine ukrainische Su-25 in der Region Cherson und eine MiG-29 in der Region Dnjeprpetrowsk getroffen.

Die russische Luftabwehr hat in zwei Tagen vier ATACMS-Raketen, zwei JDAM-Bomben und acht HIMARS-Granaten abgefangen und 80 Drohnen zerstört.

In den beiden Tagen verlor die Ukraine bis zu 1.140 Soldaten: 270 bei Donezk, 250 südlich von Donezk, 170 bei Krasnoliman, je 165 bei Cherson und Kupjansk und 120 bei Saporoschje.

Der Gegner verlor einen Panzer, 10 gepanzerte Fahrzeuge und drei Haubitzen.

Angriffe auf die Russische Föderation

In der Nacht zum 28. Oktober griff die Ukraine die Regionen Tula und Orel mit Drohnen an; alle Drohnen wurden von der Luftabwehr abgefangen. Die Ukraine beschoss das Gebiet Belgorod und schickte ebenfalls Drohnen mit Sprengstoff in die Region.

In der Region Cherson erhöht die Ukraine die Intensität der Kämpfe und versucht, den Fluss Dnjepr zu überwinden, aber die russischen Streitkräfte ergreifen Gegenmaßnahmen, so der stellvertretende Kommandeur des Regiments „Titan“ gegenüber der TASS.

Der Kommandeur der Angriffseinheit Dexter erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte bei der Überwindung des Dnjepr eine „Fleischangriffs“-Taktik anwenden, weil sie keine Ausrüstung verlegen können.

Treffen auf Malta

Auf Malta fand ein Treffen zwischen Kiew und den Partnern bei der Umsetzung der sogenannten Friedensformel von Präsident Wladimir Selensky statt. Die Ukraine meldete die Anwesenheit von Vertretern aus 66 Staaten und Organisationen.

Ägypten, China und die Vereinigten Arabischen Emirate nahmen – anders als bei den vorherigen Runden – nicht an dem Treffen teil, so eine diplomatische Quelle in Brüssel.

Diesmal nahmen jedoch Armenien, der Vatikan und Mexiko an dem Treffen teil.

Schwierige Beziehungen zum Westen

Die Verbündeten der USA befürchten, dass Washington nicht in der Lage sein wird, der Ukraine und Israel gleichzeitig zu helfen, berichtete Bloomberg. Der Gesprächspartner der Agentur merkte an, dass die USA vor der aktuellen Eskalation Ressourcen aus dem Nahen Osten in den „Kampf gegen Russland und China“ verlagert hätten. Gleichzeitig behauptet Washington, dass es in der Lage sein wird, beide Länder zu unterstützen.

Wegen des Mangels an Luftabwehrsystemen hat Kiew von Washington die Entwicklung so genannter „Franken-SAM-Systeme“ gefordert (benannt nach Frankensteins Monster aus Mary Shelleys Roman), die westliche und sowjetische Technologie kombinieren, berichtet die New York Times.

Das ukrainische Wirtschaftsministerium fordert mehr Waffen, um die Ziele der Ernährungssicherheit zu erreichen.

Westliche Regierungen erwägen eine Überprüfung des Informationsaustauschs mit der Ukraine, da die Taktiken des ukrainischen Geheimdienstes „wachsende Bedenken“ wecken, berichtet das Magazin The Spectator. Die ukrainischen Dienste informieren ihre Verbündeten nicht über geplante Operationen.

Der Westen fängt an, sich vor dem Monster zu fürchten, das er in der Ukraine „geschaffen“ hat, so der russische Außenminister Sergej Lawrow. „Selensky und seine Mitarbeiter gehorchen kaum noch“ und verlangen immer mehr, so der russische Außenminister.

Im Inneren des Landes

Nach dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Selensky und dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluschny, berichtet die britische Sunday Times.

Saluschny hält es für notwendig, die Offensivoperationen einzustellen und sich auf den Feldzug 2024 vorzubereiten, Selensky fordert die Fortsetzung der „Gegenoffensive“.

Die Pipeline schließen

Naftogas Ukrainy hat keine Pläne, den Vertrag über den Transit von russischem Gas nach Europa, der 2024 ausläuft, zu verlängern. „Der Vertrag wird enden, der Transit wird eingestellt“, betonte der Chef des Unternehmens Alexej Tschernyschow.

Arbeit im Bergwerk

Nach Angaben des ukrainischen Justizministeriums werden ukrainische Gefangene zur Arbeit in einem Bergwerk eingesetzt, weil es an Arbeitskräften mangelt. Die Energiesicherheit sei „in sicheren Händen“, versicherte Minister Denis Maliuska.

Ende der Übersetzung

