Der manipulierte Whistleblower-Bericht

Das Ukraine-Kartell

Ich veröffentliche eine sechsteilige Artikelserie mit Leseproben aus meinem neuen Buch "Das Ukraine-Kartell", die Ihnen einen Eindruck vermitteln kann, worum es in dem Buch geht.

Mein Buch „Das Ukraine-Kartell“ war mir eine Herzensangelegenheit, weil ich schon seit Jahren über die korrupten Geschäfte des Biden Clans in der Ukraine recherchiere und diese Geschichte schon lange in einem Buch zusammenstellen wollte. Dabei geht es nämlich keineswegs nur um die Bidens, sondern es geht auch um alle US-Skandale der letzten Jahre (die angebliche russische Wahleinmischung 2016, Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, die Einmischung des FBI und der Internetkonzerne in die US-Wahlen 2020, etc.), denn alle diese Dinge hängen eng miteinander zusammen.

Am Ende haben die krummen Geschäfte der Bidens ihren Teil dazu beigetragen, dass die Lage in der Ukraine im Februar 2022 eskaliert ist, denn es war die Politik von Joe Biden, die die Ukraine 2021 zu den Schritten gedrängt hat, die am Ende zur Eskalation des seit 2014 im Donbass tobenden Krieges geführt haben.

Ich verzichte hier auf Quellen, in meinem Buch sind natürlich alle Quellen angebeben.

In diesem dritten Teil der Artikelserie zitiere ich ein Kapitel, in dem es um die Vorgeschichte des Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump geht. Zur Erinnerung: Der Vorwurf der US-Demokraten gegen Trump lautete, Trump habe den ukrainischen Präsidenten Selensky unter Druck gesetzt, Schmutz gegen Biden zu finden. Die Grundlage dieser Vorwürfe waren ein Telefonat der beiden Präsidenten im Sommer 2019 und ein darauf folgender Bericht eines Whistleblowers. Darum geht es in diesem Kapitel.

Der Whistleblower-Bericht

Am 20. September 2019 begannen die Medien über einen neuen Skandal zu berichten. Demnach hatte ein Whistleblower gemeldet, Trump habe den ukrainischen Präsidenten Selensky in einem Telefonat unter Druck gesetzt, damit dieser kompromittierende Informationen über Biden sucht. Die Demokraten haben medienwirksam und mit Schaum vor dem Mund getobt, weil Trump sein Amt dazu missbraucht habe, um einen ausländischen Staatschefs unter Druck zu setzen, damit er ihm innenpolitisch hilft. Biden galt zu diesem Zeitpunkt bereits als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für die Wahl 2020.

Trump reagierte schnell und das Weiße Haus veröffentlichte schon am 25. September die Abschrift des fraglichen Telefonates, das am 25. Juli 2019, unmittelbar nach den Parlamentswahlen in der Ukraine, zwischen Trump und Selensky stattgefunden hat. Ich werde das Protokoll hier komplett wiedergeben, damit Sie, liebe Leser, sich selbst vergewissern können, ob Trump Selensky in dem Telefonat unter Druck gesetzt hat, wie die US-Demokraten behaupteten:

„THEMA: Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky

Teilnehmer: Präsident Selensky der Ukraine

Protokollanten: Situationroom im Weißen Haus

DATUM, ZEIT UND ORT: 25. Juli 2019, 9:03 – 9:33 Uhr EDT

Der Präsident: Herzlichen Glückwunsch zu dem großen Sieg. Wir haben alle aus den Vereinigten Staaten zugeschaut und Sie haben einen großartigen Job gemacht. Die Art und Weise, wie Sie von hinten gekommen sind, jemand, dem keine große Chance gegeben wurde, und Sie haben am Ende mit Leichtigkeit gewonnen. Das ist eine fantastische Leistung. Glückwunsch.

Präsident Selensky: Sie haben absolut recht, Herr Präsident. Es war ein großer Sieg und wir haben hart dafür gearbeitet. Wir haben viel gearbeitet, aber ich möchte Ihnen gestehen, dass ich die Gelegenheit hatte, von Ihnen zu lernen. Wir haben einige Ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse genutzt und konnten sie als Muster für unsere Wahlen verwenden und ja, es stimmt, dass es sich um einzigartige Wahlen gehandelt hat. Wir waren in einer einzigartigen Situation, sodass wir in der Lage waren, einen einzigartigen Erfolg zu erzielen. Ich kann Ihnen Folgendes sagen; Das erste Mal haben Sie mich angerufen, um mir zu gratulieren, als ich meine Präsidentschaftswahlen gewonnen habe und das zweite Mal rufen Sie mich jetzt an, als meine Partei die Parlamentswahlen gewonnen hat. Ich denke, ich sollte öfter kandidieren, damit Sie mich öfter anrufen können und wir öfter telefonieren können.

Der Präsident: [Gelächter] Das ist eine sehr gute Idee. Ich denke, Ihr Land ist darüber sehr glücklich.

Präsident Selensky: Nun ja, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, wir versuchen hart zu arbeiten, weil wir den Sumpf hier in unserem Land trockenlegen wollten. Wir haben viele neue Leute geholt. Nicht die alten Politiker, nicht die typischen Politiker, weil wir ein neues Format und eine neue Art von Regierung wollen. Sie sind ein großartiger Lehrer für mich auch darin.

Der Präsident: Nun, es ist sehr nett von Ihnen, das zu sagen. Ich will sagen, dass wir viel für die Ukraine tun. Wir verwenden darauf viel Mühe und viel Zeit. Viel mehr, als es die europäischen Länder tun und die sollten Ihnen mehr helfen, als sie es tun. Deutschland tut fast nichts für Sie. Alles, was sie tun, ist zu reden und ich denke, das ist etwas, wonach Sie die wirklich fragen sollten. Als ich mit Angela Merkel gesprochen habe, redete sie über die Ukraine, aber sie tut nichts. Das gilt für viele der europäischen Länder, also denke ich, dass Sie sich das ansehen wollen, aber die Vereinigten Staaten waren sehr gut zur Ukraine. Ich würde nicht sagen, dass es notwendigerweise wechselseitig ist, weil Dinge passieren, die nicht gut sind, aber die Vereinigten Staaten waren sehr, sehr gut zur Ukraine.

Präsident Selensky: Ja, Sie haben völlig Recht. Nicht nur zu 100%, sondern tatsächlich zu 1000% und ich kann Ihnen Folgendes sagen; Ich habe mit Angela Merkel gesprochen und mich mit ihr getroffen. Ich habe mich auch mit Macron getroffen und ich habe ihnen gesagt, dass sie nicht so viel tun, wie sie in den Fragen der Sanktionen tun müssen. Sie erzwingen keine Sanktionen. Sie arbeiten nicht so viel für die Ukraine, wie sie sollten. Es stellt sich heraus, dass die Europäische Union, auch wenn sie logischerweise unser größter Partner sein sollte, technisch gesehen, sind die Vereinigten Staaten aber ein viel größerer Partner für uns, als die Europäische Union und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, denn die Vereinigten Staaten tun viel für die Ukraine. Viel mehr als die Europäische Union, vor allem, wenn wir über Sanktionen gegen die Russische Föderation sprechen. Ich möchte Ihnen auch für Ihre große Unterstützung im Verteidigungsbereich danken. Wir sind bereit, die nächsten Schritte unserer Zusammenarbeit zu machen, speziell sind wir fast bereit, mehr Javelins (Anm. d. Übers.: US-Anti-Panzer-Rakete) aus den Vereinigten Staaten für Verteidigungszwecke zu kaufen.

Der Präsident: Ich möchte, dass Sie uns einen Gefallen tun, weil unser Land viel durchgemacht hat und die Ukraine viel darüber weiß. Ich möchte, dass Sie herausfinden, was mit dieser ganzen Situation mit der Ukraine passiert ist, es geht um Crowdstrike … Ich denke, Sie haben einen Ihrer wohlhabenden Leute … Der Server, es heißt, die Ukraine hat ihn. Es gibt eine Menge Dinge, die vor sich gegangen sind, die ganze Situation. Ich denke, Sie umgeben sich mit einigen der gleichen Leute. Ich möchte, dass der Generalstaatsanwalt Sie oder Ihre Leute anruft und ich möchte, dass Sie dem auf den Grund gehen. Wie Sie gestern gesehen haben, endete dieser ganze Unsinn mit einer sehr schlechten Leistung eines Mannes namens Robert Mueller, einer inkompetenten Leistung, aber es heißt, dass vieles davon mit der Ukraine begann. Was auch immer Sie tun können, es ist sehr wichtig, dass Sie es tun, wenn das möglich ist.

Präsident Selensky: Ja, es ist sehr wichtig für mich und auch alles, was Sie gerade erwähnt haben. Für mich als Präsidenten ist es sehr wichtig und wir sind offen für jede künftige Zusammenarbeit. Wir sind bereit, eine neue Seite der Zusammenarbeit in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine zu eröffnen. Zu diesem Zweck habe ich gerade unseren Botschafter aus den Vereinigten Staaten zurückgerufen und er wird durch einen sehr kompetenten und sehr erfahrenen Botschafter ersetzt werden, der hart daran arbeiten wird, dass unsere beiden Nationen einander näherkommen. Ich wünsche und hoffe auch, dass er Ihr Vertrauen und persönliche Beziehungen zu Ihnen haben wird, damit wir noch enger zusammenarbeiten können. Ich persönlich will Ihnen sagen, dass einer meiner Assistenten vor kurzem mit Herrn Giuliani gesprochen hat und wir hoffen sehr, dass Herr Giuliani in die Ukraine reisen kann und wir uns treffen werden, sobald er in die Ukraine kommt. Ich wollte Ihnen nur noch einmal versichern, dass Sie unter uns nur Freunden haben. Ich werde dafür sorgen, dass ich mich mit den besten und erfahrensten Menschen umgebe. Ich wollte Ihnen auch sagen, dass wir Freunde sind. Wir sind gute Freunde und Sie, Herr Präsident, haben Freunde in unserem Land, damit wir unsere strategische Partnerschaft fortsetzen können. Ich habe auch vor, mich mit großartigen Leuten zu umgeben und zusätzlich zu dieser Untersuchung garantiere ich als Präsident der Ukraine, dass alle Untersuchungen offen und transparent durchgeführt werden. Das kann ich Ihnen versichern.

Der Präsident: Gut, weil ich gehört habe, dass Sie einen Staatsanwalt hatten, der sehr gut war, und er wurde ausgeschaltet und das ist wirklich unfair. Viele Leute sprechen darüber, über die Art und Weise, wie Ihr sehr guter Staatsanwalt ausgeschaltet wurde und bei Ihnen waren einige sehr schlechte Leute beteiligt. Herr Giuliani ist ein hoch angesehener Mann. Er war der Bürgermeister von New York City, ein großartiger Bürgermeister, und ich möchte, dass er Sie anruft. Ich werde ihn bitten, Sie zusammen mit dem Generalstaatsanwalt anzurufen. Rudy weiß sehr gut, was passiert ist und er ist ein sehr fähiger Kerl. Wenn Sie mit ihm sprechen könnten, wäre das großartig. Die ehemalige Botschafterin aus den Vereinigten Staaten, die Frau bedeutete schlechte Nachrichten und die Menschen, mit denen sie in der Ukraine zu tun hatte, bedeuteten schlechte Nachrichten, darüber möchte ich Sie nur informieren. Die andere Sache, es wird viel über Bidens Sohn geredet, dass Biden die Anklage gestoppt hat und viele Leute mehr herausfinden wollen, also was immer Sie mit dem Generalstaatsanwalt machen können, wäre großartig. Biden lief herum und prahlte, dass er die Anklage gestoppt hat, also, wenn Sie sich das anschauen können … Das klingt furchtbar für mich.

Präsident Selensky: Ich wollte Ihnen von dem Staatsanwalt erzählen. Zuallererst verstehe ich die Situation und ich bin über die Situation informiert. Da wir in unserem Parlament die absolute Mehrheit gewonnen haben, wird der nächste Generalstaatsanwalt zu 100 % meine Person, mein Kandidat, sein, der vom Parlament gebilligt wird und im September als neuer Staatsanwalt antritt. Er wird sich mit der Situation befassen, insbesondere mit dem Unternehmen, das Sie in dieser Angelegenheit erwähnt haben. Die Frage der Untersuchung des Falles ist eigentlich sicherzustellen, dass die Wahrheit rekonstruiert wird, wir werden uns darum kümmern und an der Untersuchung des Falles arbeiten. Darüber hinaus möchte ich Sie fragen, ob Sie zusätzliche Informationen haben, die Sie uns zur Verfügung stellen können, es wäre sehr hilfreich für die Untersuchung, für die Justiz in unserem Land in Bezug auf die Botschafterin der Vereinigten Staaten in der Ukraine, soweit ich mich erinnere, war ihr Name Iwanowitsch. Es war toll, dass Sie mir als erster gesagt haben, dass sie eine schlechte Botschafterin war, weil ich Ihnen zu 100 % zustimme. Ihre Haltung mir gegenüber war bei weitem nicht die beste, da sie den vorherigen Präsidenten bewundert hat und sie auf seiner Seite war. Sie würde mich als neuen Präsidenten nicht gut genug akzeptieren.

Der Präsident: Nun, sie wird einiges durchmachen. Ich werde Herrn Giuliani anrufen lassen und ich werde auch Generalstaatsanwalt Barr anrufen lassen und wir werden dem auf den Grund gehen. Ich bin sicher, Sie werden es herausfinden. Ich hörte, dass der Staatsanwalt sehr schlecht behandelt wurde, und er war ein sehr fairer Staatsanwalt, daher viel Glück mit allem. Ihre Wirtschaft wird immer besser werden, wie ich vorhergesagt habe. Sie haben eine Menge Assets. Es ist ein großartiges Land. Ich habe viele ukrainische Freunde, das sind unglaubliche Leute.

Präsident Selensky: Ich möchte Ihnen sagen, dass ich auch einige ukrainische Freunde habe, die in den Vereinigten Staaten leben. Als ich das letzte Mal in den Vereinigten Staaten war, habe ich in New York in der Nähe des Central Park, im Trump Tower, gewohnt. Ich werde mit ihnen sprechen und hoffe, sie in Zukunft wiederzusehen. Ich möchte Ihnen auch für Ihre Einladung danken, die Vereinigten Staaten, insbesondere Washington DC, zu besuchen. Andererseits möchte ich Ihnen auch versichern, dass wir den Fall sehr ernst nehmen und an der Untersuchung arbeiten werden. Was die Wirtschaft betrifft, so gibt es viel Potenzial für unsere beiden Länder und eines der Themen, die für die Ukraine sehr wichtig sind, ist die Energieunabhängigkeit. Ich glaube, wir können sehr erfolgreich sein und bei der Energieunabhängigkeit mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Wir arbeiten bereits an der Kooperation. Wir kaufen amerikanisches Öl, aber ich bin sehr hoffnungsvoll für ein zukünftiges Treffen. Wir werden mehr Zeit und mehr Gelegenheiten haben, diese Möglichkeiten zu diskutieren und uns besser kennen zulernen. Ich möchte Ihnen sehr für Ihre Unterstützung danken.

Der Präsident: Gut. Nun, vielen Dank, und ich schätze das. Ich werde Rudy und Generalstaatsanwalt Barr sagen, dass sie Sie anrufen sollen. Danke. Wann immer Sie ins Weiße Haus kommen möchten, rufen Sie uns an. Geben Sie uns ein Datum und wir werden das ausarbeiten. Ich freue mich auf Sie.

Präsident Selensky: Vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, zu kommen und würde mich freuen, Sie persönlich zu treffen und Sie besser kennen zulernen. Ich freue mich auf unser Treffen und möchte Sie auch einladen, die Ukraine zu besuchen und nach Kiew zu kommen, was eine schöne Stadt ist. Wir haben ein schönes Land, das Sie willkommen heißen würde. Andererseits glaube ich, dass wir im September beide in Polen sein werden und hoffentlich in Polen zusammenkommen können. Danach könnte es eine sehr gute Idee für Sie sein, in die Ukraine zu reisen. Wir können entweder mein Flugzeug nehmen und in die Ukraine fliegen, oder wir können Ihr Flugzeug nehmen, was wahrscheinlich viel besser ist, als mein Flugzeug.

Der Präsident: Okay, wir können das ausarbeiten. Ich freue mich darauf, Sie in Washington und vielleicht in Polen zu sehen, weil ich denke, dass wir zu diesem Zeitpunkt beide dort sein werden.

Präsident Selensky: Vielen Dank, Herr Präsident.

Der Präsident: Herzlichen Glückwunsch zu der fantastischen Arbeit, die Sie geleistet haben. Die ganze Welt hat zugeschaut. Herzlichen Glückwunsch.

Präsident Selensky: Vielen Dank, Herr Präsident bye-bye.

— Ende des Gesprächs —“

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann in dem Gespräch keinen Hinweis darauf finden, dass Trump Selensky unter Druck gesetzt hat. Trump hat um Hilfe bei den Ermittlungen gebeten, aber Druck kann ich da nicht erkennen. Im Gegenteil scheint Trump bei Selensky offene Türen eingerannt zu haben, denn Selensky zeigte selbst ein großes Interesse daran, die Dinge aufzuklären.

Trump interessierte sich konkret für Crowdstrike, also für die Geschichte um den angeblichen Hack des Servers der US-Demokraten, wobei der Server selbst inzwischen spurlos verschwunden war und Gerüchten zufolge in der Ukraine versteckt wurde.

Außerdem interessierte Trump sich für die Geschäfte von Hunter Biden in der Ukraine und die Geschichte, wie Joe Biden den Generalstaatsanwalt Schokin, der seinerzeit gegen Burisma ermittelt hatte, feuern ließ. Und natürlich interessierte Trump sich für die ehemalige US-Botschafterin Yovanovitch, die in Kiew gegen Trump gearbeitet hatte.

Das Gesprächsprotokoll zeigte, dass Trump keinen Druck ausgeübt hatte, aber das war den US-Demokraten und den Medien egal. Die Medien befeuerten die Geschichte weiter und berichteten, Trump habe Druck ausgeübt. Beim Spiegel klang das am gleichen Tag unter der Überschrift „Reaktionen zu Gesprächsprotokoll – Demokraten sprechen von Mafia-Methoden – Trump sieht sich entlastet“ zum Beispiel so:

„Trump bestritt erneut, Druck auf Selenskyj ausgeübt zu haben. „Es gab keinen Druck“, sagte er in New York. Das gehe aus dem vom Weißen Haus veröffentlichten Gesprächsprotokoll klar hervor. Erneut stellte sich Trump als Opfer dar. „Es ist die größte Hexenjagd in der amerikanischen Geschichte.“ (…) Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erklärte, das Gespräch zeige, dass Trump die „Integrität unserer Wahlen“ untergraben habe. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses der Parlamentskammer, Adam Schiff, bezeichnete das Protokoll als Beweis dafür, dass Trump den Ukrainer „mafiamäßig erpresst“ habe. Trumps Aussage, dass die USA so viel für die Ukraine täten und nun einen Gefallen dafür erwarteten, habe Selenskyj nicht missverstehen können. „So spricht ein Mafia-Boss“, sagte Schiff.“

Einen Tag nach dem Gesprächsprotokoll des Telefonats wurde auch die Anzeige des Whistleblowers veröffentlicht. Die Anzeige des Whistleblowers war wesentlich länger, als das Gesprächsprotokoll des Telefonates zwischen Trump und Selensky. Daher werde ich die Anzeige nicht komplett zitieren, sondern sie zusammenfassen.

Der Whistleblower beschrieb in seiner Meldung zunächst, dass er in seinem Dienst Kontakt zu Leuten aus dem Weißen Haus und zu anderen Regierungsmitarbeitern habe. Namen nannte er keine. Er schrieb lediglich, dass ihn „in den letzten vier Monaten mehr als ein halbes Dutzend US-Offizieller“ über die Dinge informiert hätten, die ihn zu der Sorge treiben, der Präsident könne sein Amt missbrauchen, um die Ukraine dazu zu bewegen, Trump mit Informationen über Joe Biden im Wahlkampf zu unterstützen. Er selbst sei nicht Zeuge des fraglichen Telefonates gewesen.

Er berief sich in seinem gesamten Bericht ausschließlich auf etwas mehr als sechs namentlich nicht genannte Quellen.

All das beschrieb er in der Einleitung seiner Meldung sehr ausführlich, wobei er sich sehr bürokratisch ausdrückte, Gesetze und Bestimmungen nannte, aber keine weiteren Fakten.

Danach kam er auf Seite zwei auf das Telefonat selbst. Wörtlich schrieb er:

„Mehrere Offizielle aus dem Weißen mit direkter Kenntnis des Telefonates informierten mich, dass der Präsident nach einem anfänglichen Austausch von Höflichkeiten den Anruf für eine Erinnerung an seine persönlichen Interessen genutzt hat. So versuchte er, den ukrainischen Präsidenten zu Handlungen zu bringen, die bei den Präsidentschaftswahlen 2020 helfen würden.“

Danach zählte er auf, was ihm die „Offiziellen aus dem Weißen Haus“ genau gesagt hätten. Es ging demnach darum, erstens die Untersuchungen gegen Bidens Sohn wieder aufzunehmen oder fortzusetzen, zweitens um die russische „Wahleinmischung 2016“ und die Untersuchung des Servers der demokratischen Partei und die Firma Crowdstrike und drittens darum, dass Selensky sich mit Giuliani und US-Generalstaatsanwalt Barr treffen solle. Außerdem sei es auch um den Generalstaatsanwalt der Ukraine, Luzenko, gegangen.

Das ist alles, was in der Meldung über das Telefonat zu finden ist, mehr wurde seiner Information nach nicht besprochen. Und in der Tat waren das die Themen des Telefonates, wie die Mitschrift zeigt.

Der Whistleblower schrieb dann, dass es unter den Mitarbeitern des Weißen Hauses Besorgnis und Diskussionen über das Telefonat gäbe.

Anschließend kam er auf öffentlich zugängliche Informationen, wie die Tatsache, dass die ukrainische Präsidialverwaltung als erste über das Telefonat berichtet hat, was aber nichts Besonderes ist, denn jede Regierungsbehörde gibt über solche Telefonate eine Pressemeldung heraus. Da steht in der Regel nicht viel mehr drin, als dass es ein Telefonat gegeben hat, manchmal gibt es auch noch allgemeine Worte über die besprochenen Themen, mehr nicht.

So auch hier. Der Whistleblower übersetzte dann die entsprechende Pressemeldung der ukrainischen Präsidialverwaltung:

„Donald Trump hat seine Hoffnung ausgedrückt, dass die neue ukrainische Regierung schnell das Image der Ukraine verbessern und die Ermittlungen zu den zurückgehaltenen Korruptionsfällen zwischen der Ukraine und den USA abschließen wird.“

Das ist eigentlich eine recht treffende Zusammenfassung des Telefonates, die schon am 25. Juli 2019 von der ukrainischen Präsidialverwaltung veröffentlicht worden ist. Wenn das ein Skandal gewesen wäre, dann hätte er damals schon losgetreten werden müssen.

Dann teilte der Whistleblower mit, dass der Anruf keine Geheimsache gewesen ist, der Zugang zu dem Gespräch sei intern nicht beschränkt gewesen, außer Mitarbeitern des Weißen Hauses sei das Telefonat und sein Inhalt auch dem Außenministerium und anderen, wie ihm selbst, bekannt gewesen.

Danach allerdings sei das Gespräch auf Betreiben von Juristen des Weißen Hauses als geheim eingestuft, von dem normalen Server genommen und auf einen gesonderten Server geladen worden. Insbesondere die wortwörtliche Mitschrift sei geheim gehalten worden. Allerdings schränkte der Whistleblower dann ein, dass es möglich ist, dass auch mit anderen Telefonaten ähnlich verfahren würde, er sei sich also nicht sicher, ob das eine andere Herangehensweise sei als bei anderen Gesprächsmitschriften.

Dann beschrieb der Whistleblower, wie der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Volker, am Tag nach dem Telefonat zusammen mit seinem Kollegen, dem US-Botschafter in der EU, Sondberg, in Kiew gewesen sei und Selensky getroffen hat. Dabei habe Volker der ukrainischen Führung Tipps gegeben, wie mit den Dingen umzugehen sei, die der US-Präsident erwähnt habe.

Am 2. August habe es dann ein Treffen zwischen Trumps Anwalt Giuliani und einem Berater von Selensky in Madrid gegeben. Das ist übrigens nichts Neues, darüber wurde in der Presse seinerzeit berichtet, wie der Whistleblower auch selbst schrieb. Das Gespräch sei eine direkte Folge des Telefonates gewesen, was glaubhaft ist, denn dass Giuliani sich mit Beratern von Selensky treffen sollte, wurde in dem Gespräch zwischen den beiden Präsidenten ausdrücklich vereinbart. Auch ein Zitat, das Trump öffentlich vor der Presse abgegeben hat, kam dann noch in dem Bericht des Whistleblowers vor.

Nach dem Teil über das Telefonat selbst enthielt der Bericht also eigentlich nichts Geheimes mehr, sondern nur noch Informationen aus der Presse, die für jedermann zugänglich waren und sind. Der Whistleblower nannte sogar teilweise selbst die Pressequellen, auf die er sich bezog.

Der Whistleblower berichtete außerdem noch von den Presseberichten, in denen der damals noch amtierende ukrainische Generalstaatsanwalt Luzenko ukrainischen und US-Vertretern Vorwürfe machte, nämlich:

Erstens hätten ukrainische Spitzenbeamte zusammen mit der US-Botschaft in Kiew und der Demokratischen Partei die US-Wahlen 2016 beeinflusst.

Zweitens habe die US-Botschafterin (die in dem Telefonat sowohl von Trump als auch von Selensky heftig kritisiert wurde) zwar offiziell Luzenko beschuldigt, er tue zu wenig im Kampf gegen die Korruption, aber gleichzeitig habe sie ihm eine Liste mit Personen gegeben, gegen die er nicht ermitteln dürfe und als er damit nach Washington reisen wollte, um diese „Beweise“ zu übergeben, habe sie ihm das Einreisevisum für die USA verweigert.

Drittens habe US-Vizepräsident Biden den damaligen Präsidenten Poroschenko gezwungen, Generalstaatsanwalt Schokin zu feuern und die Korruptions-Ermittlungen gegen Bidens Sohn und seinen ukrainischen Arbeitgeber, den Gaskonzern Burisma, zu beenden.

Diese von dem Whistleblower zitierten Pressemeldungen waren – wie gesehen – ebenfalls längst bekannt.

All dies habe – schrieb der Whistleblower – Ende März 2019 angefangen, als klar wurde, dass Luzenkos „politischer Patron“ Poroschenko die Wahlen verlieren würde und Selensky mitgeteilt hatte, dass er Luzenko nach seiner Wahl ersetzen wolle.

Danach ging der Whistleblower darauf ein, dass er am 29. April 2019 erfahren haben will, dass die fragliche US-Botschafterin aus Kiew abberufen werden solle und dass Giuliani ukrainischen Medien mitgeteilt haben soll, dass die Frau „entfernt wird, weil sie Teil der Bemühungen gegen den Präsidenten ist“. Diese Aussage kann man kaum bestreiten, wenn sie bei der US-Wahl 2016 zusammen mit Poroschenko und der Demokratischen Partei die Schmutzkampagne gegen Trump mit organisiert hat.

Danach ging es in dem Whistleblower-Bericht es um eine Reise, die Giuliani Anfang Mai nach Kiew unternehmen sollte, um weitere Informationen zu sammeln. Die Reise wurde dann abgesagt, weil Giuliani davon sprach, Selensky sei umgeben von „Feinden Trumps und der USA“. Das war die Zeit unmittelbar nach Selenskys Wahlsieg im Präsidentschaftswahlkampf, als in Kiew politisch das absolute Chaos wegen des Termins für die Amtseinführung von Selensky herrschte. Und tatsächlich hatte Luzenko damals Selensky getroffen und darum gebeten, nach dem Machtwechsel seinen Job behalten zu dürfen.

All das waren ebenfalls keine Neuigkeiten, denn über all das hatten die Medien damals berichtet und auch der Whistleblower selbst zitierte hierzu Medienberichte und keine eigenen Erkenntnisse.

Danach berichtete er, er hätte Mitte Mai gehört, dass manche US-Offizielle besorgt seien, dass die ukrainische Regierung nicht zwischen Trumps privatem Anwalt Giuliani und offiziellen Vertretern der USA unterscheiden könne. Und er schrieb, Offizielle hätten ihm erzählt, dass das Zustandekommen eines Telefonates zwischen Trump und Selensky davon abhinge, dass Selensky „den Ball spielen“ würde, den Trump geworfen habe.

Zum Schluss schrieb er wieder über öffentlich bekannte Äußerungen. Trump hatte am 13. Juni 2019 in einem Interview gesagt, er wäre bereit, schmutzige Informationen aus dem Ausland im Wahlkampf zu verwenden und Giuliani hatte sich am 21. Juni 2019 auf Twitter darüber geäußert, dass der neue ukrainische Präsident immer noch zu den Einmischungen der Ukraine in den US-Wahlkampf 2016 schwieg.

Mitte Juli 2019 habe der Whistleblower davon erfahren, dass die USA möglicherweise ihre Politik in Sachen Unterstützung der Ukraine verändern würden, wozu er im Anhang seines Berichtes noch Informationen angefügt hat.

Das waren die Informationen, über die der Whistleblower in seinem Bericht geschrieben hat.

Die US-Demokraten und die Medien, die aus diesem Bericht des Whistleblowers einen Skandal konstruiert haben, haben sich darauf verlassen, dass niemand den Bericht selbst liest, denn der Bericht enthielt nichts Aufregendes. In den Medien klang es aber ganz anders und bei den US-Demokraten erst recht. Die Rede war von Druck, den Trump auf Selensky ausgeübt habe, und davon, dass Trump Selensky dazu drängen wollte, sich zugunsten von Trump in den kommenden US-Wahlkampf einzumischen und so weiter.

Die Beschwerde des Whistleblowers enthielt nichts Interessantes, vor allem, nachdem der Wortlaut des Telefonates bereits veröffentlicht war, denn abgesehen davon enthielt die Beschwerde des Whistleblowers nur, was der Whistleblower von irgendwem aufgeschnappt hatte und eine lange Liste von alten und bekannten Pressemeldungen.

Es stellt sich also die Frage, warum diese Beschwerde überhaupt von irgendwem zugelassen worden ist und nicht direkt im „Rundordner“ gelandet ist. Und siehe da, es zeigt sich, dass die Anforderungen an Berichte von Whistleblowern im August 2019 verändert wurden. Vor August 2019 mussten sie Informationen aus erster Hand enthalten, im August 2019 (das genaue Datum ist nicht bekannt) wurden die Anforderungen so verändert, dass auch Informationen aus zweiter oder dritter Hand zugelassen wurden.

Zufall oder nicht, aber das Telefonat zwischen Trump und Selensky fand am 25. Juli statt und die Beschwerde trug das Datum 12. August. Ob die Richtlinien vor oder nach dem 12. August verändert wurden, ist nicht bekannt, aber der zeitliche Zusammenhang ist unbestreitbar.

In der vorherigen Version der Richtlinien konnte man lesen, dass nur Informationen aus erster Hand behandelt werden:

„Der Generalinspektor der Geheimdienste („IC IG“, Intelligence Community Inspector General) kann keine Informationen über Fehlverhalten gemäß ICWPA („ICWPA“ Intelligence Community Whistleblower Protection Act) weitergeben, die aus zweiter Hand kommen.“

Im September wurde die neue Richtlinie veröffentlicht, die aber im Dokument als von August gekennzeichnet ist. Dort fehlte dieser Hinweis, stattdessen musste ein Whistleblower nun in einem zugehörigen Fragebogen ankreuzen, ob er seine Informationen „aus direktem, persönlichem Wissen“ oder „von anderen gehört“ hat.

Da der Whistleblower auf den ersten eineinhalb Seiten seiner Beschwerde ausführlich ausgeführt hat, dass er kein direkter Zeuge der Vorgänge war, sondern nur davon gehört hat, hat man den Eindruck, die Änderung der Richtlinien wurde pünktlich und maßgeschneidert für seine Beschwerde umgeschrieben. In seinem Bericht wimmelte es von Sätzen wie:

„Ich habe Informationen von mehreren US-Regierungsbeamten erhalten“

„Beamte haben mich informiert“

„Beamte mit direkter Kenntnis des Anrufs informierten mich“

„… die Beamten des Weißen Hauses, die mir diese Informationen erzählten…“

„Ich wurde von Beamten des Weißen Hauses informiert“

„… ein Beamter des Außenministeriums hat mir erzählt…“

„Ich habe von mehreren US-Beamten gehört“

„Ein Beamter des Weißen Hauses beschrieb diesen Vorgang“

„Basierend auf mehreren Mitschriften dieser Treffen, von denen mir erzählt wurde“

„Habe ich auch von mehreren US-Beamten erfahren“

„US-Offizielle haben das Meeting charakterisiert“

„mehrere US-Offizielle haben mir erzählt“,

„Ich habe von US-Offiziellen erfahren“

„außerdem erfuhr ich von US-Offiziellen“

„mehrere US-Offizielle haben mich informiert“

Über diese Dinge, also den Inhalt der Beschwerde des Whistleblowers und die zum richtigen Zeitpunkt erfolgten Änderungen für Whistleblower-Berichte, die sich alle, wie gesehen, im Internet auf den offiziellen Seiten der US-Regierung nachprüfen lassen, hat zuerst das US-Portal The Federalist berichtet.

Anfang Oktober, also nur wenige Tage später, hat die New York Times in einem Artikel berichtet, dass der Whistleblower tatsächlich Kontakt zu den US-Demokraten aufgenommen hat, bevor er seinen Bericht geschrieben hat. Und zwar konkret zu Adam Schiff, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Geheimdienste im Repräsentantenhaus, der die Möglichkeit hatte, die Richtlinien entsprechend anzupassen.

Der Artikel der New York Times war nur wenige Tage online und wurde von der Zeitung dann wieder gelöscht. Selbst im Internetarchiv ist er nicht zu finden. Trotzdem werde ich darüber berichten, denn ich habe den Artikel seinerzeit gelesen und darüber einen Artikel geschrieben, aus dem ich dazu zitieren werde.

„Adam Schiff, der die Sache Ende September losgetreten hat, die nun zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump führen soll, hatte also Kontakt zu dem Whistleblower, bevor der seinen Bericht geschrieben hat. Daraufhin wurden die Richtlinien für die Berichte so verändert, dass der Bericht angenommen und geprüft werden konnte und für diese Richtlinien ist Schiff als zuständiger Ausschussvorsitzender (mit) verantwortlich.

Bei der Änderung der Richtlinie ging es um folgendes: Whistleblower durften ursprünglich nur Dinge melden, die sie selbst erlebt haben. Gerüchte über Dinge, die sie von anderen gehört haben, durften nicht gemeldet werden. Das hat einen durchaus vernünftigen Grund: In den oberen Etagen einer Regierung geht es um geheime Unterlagen. Wenn dort plötzlich alle über alles reden, dann betreiben sie Geheimnisverrat, was man juristisch auch noch als Spionage auslegen kann, je nachdem, wer die Informationen in die Hände bekommt. Das sollte natürlich nicht gefördert werden, daher die Regel, dass Whistleblower der Aufsicht nur über das berichten durften, was sie selbst erlebt haben.

Aber der Whistleblower in diesem Fall hat nichts von all dem, worüber er berichtet hat, selbst erlebt. Er beschreibt ausführlich, dass er alles nur aus zweiter oder dritter Hand gehört hat und auch seine Quellen, also von wem er was gehört hat, gibt er nicht an. Daher besteht der Bericht im Grunde nur aus Klatsch und Tratsch aus der Kantine der Regierungsbehörden und hätte im August sofort im Mülleimer landen müssen.

Der Bericht des Whistleblowers hat mich von Anfang an stutzig gemacht, denn als er veröffentlicht wurde, stand da nichts drin, was nicht ohnehin bekannt war. Der Bericht ist neun Seiten lang, auf den ersten anderthalb Seiten beschreibt er ausführlich, dass er nichts von all dem, worüber er berichtet, selbst erlebt hat. Er beruft sich auf „mehr als ein halbes Dutzend“ Quellen bei der Regierung, nennt aber nicht eine einzige.

Dann berichtet er kurz auf weniger als einer Seite über den Inhalt des fraglichen Telefonates zwischen Trump und Selensky. Den Inhalt gibt er korrekt wieder, aber er behauptet, Trump hätte Druck auf Selensky ausgeübt. Das Telefonat war zu dem Zeitpunkt, als der Whistleblower-Bericht veröffentlicht wurde, aber auch schon veröffentlicht worden. Aus dem Telefonat geht klar hervor, dass es keinerlei Druck von Trump gegeben hat, im Gegenteil hat Trump bei Selensky offene Türen eingerannt.

Danach stehen auf weiteren ca. sieben Seiten keinerlei Neuigkeiten mehr, sondern nur noch eine Aneinanderreihung von Pressemeldungen, die teilweise seit Monaten bekannt waren. Der Bericht enthält schlicht nichts, was das ganze Theater, dass in Washington und den deutschen Medien veranstaltet wird, rechtfertigt.

Daher hatte ich, als ich danach auch noch gesehen habe, dass die Richtlinien „zufällig“ zur selben Zeit geändert wurden, als der Bericht geschrieben wurde, schon den Verdacht, dass da jemand gemauschelt hat. Und wie immer bewahrheitet sich der Satz, dass es in der Politik keine Zufälle gibt. Offensichtlich war das Ganze ein abgekartetes Spiel von Adam Schiff, dem Trump auch bereits vorgeworfen hat, einen Putsch in den USA zu organisieren. Nach der Meldung aus der New York Times scheint das ganz und gar nicht mehr abwegig zu sein.

Bleibt noch hinzuzufügen, dass der Sprecher von Adam Schiff laut New York Times noch mitgeteilt hat, dass ein solcher vorheriger Kontakt zwischen Adam Schiff und Whistleblowern ganz normal sei.

Das jedoch ist merkwürdig, denn der Dienstweg ist folgender: Ein Whistleblower schreibt seinen Bericht und reicht ihn beim Generalinspekteur für die Geheimdienste ein. Der prüft dann den Bericht und wenn er zu dem Schluss kommt, dass mögliches Fehlverhalten oder sicherheitsrelevante Vergehen in der Regierung so „glaubwürdig“ und „dringend“ bestätigt sind, dass auch eine Befassung des Kongresses erforderlich ist, gibt er den Bericht weiter. Aber nicht etwa an den Kongress, sondern an den Geheimdienstdirektor, der dann entscheidet, ob der Bericht an den Kongress geht. Und erst wenn der Geheimdienstdirektor das entscheidet, kommt der Bericht auf den Schreibtisch des Ausschusses, dessen Vorsitzender Adam Schiff ist.

Wenn der Whistleblower sich schon an Schiff gewandt hat, bevor er seinen Bericht geschrieben hat, hat er alle Hierarchien verletzt.

Aber wenn Schiff und der Whistleblower die Sache gemeinsam ausgetüftelt haben, dann erklärt sich plötzlich, warum erstens die beiden schon vorher Kontakt hatten und warum zweitens die Richtlinien für die Berichte genau zum passenden Zeitpunkt verändert wurden.

Und noch etwas ist plötzlich schlüssig. Als die ersten Meldungen über den anstehenden Skandal kamen, wurde berichtet, dass der Geheimdienstdirektor den Bericht für unwichtig gehalten und nicht an den Ausschuss weitergeleitet hat. Das ist angesichts des inhaltslosen Berichtes nicht wirklich verwunderlich. Im Spiegel stand dazu am 20. September:

„Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben nun Wind von der Sache bekommen. Sie versuchen seit einigen Tagen zu ergründen, worum es geht.“

Das ergibt nach der Meldung aus der New York Times plötzlich Sinn, denn der Demokrat Adam Schiff kannte den Bericht ja schon und wartete nun darauf, dass er auf seinen Schreibtisch geflattert kam. Er kam aber nicht geflattert und so begann Schiff zu suchen, er wusste ja, wo und wonach er suchen musste.

Und auch die Tatsache, dass der Bericht keinerlei Namen und außer dem Inhalt des Telefonates auch keinerlei Fakten nennt, verwundert nun nicht mehr. Der Whistleblower wird wissen, welches Risiko er eingeht, wenn er bei einer Intrige zum Sturz des Präsidenten mitspielt. Daher hat er seinen Bericht so inhaltslos gehalten, dass ihm im Falle eines Misserfolgs niemand juristisch einen Strick drehen kann. Er hat ja auf sieben von neun Seiten nur über ohnehin bekannte Pressemeldungen geschrieben.“

Leider ist der entsprechende Artikel der New York Times nicht mehr online, so wie auch die von Onischenko mitgeschnittenen Telefonate zwischen Poroschenko und Biden nicht mehr im Netz zu finden sind. Dass Informationen, die den US-Demokraten schaden, aus dem Internet verschwinden, zieht sich wie ein roter Faden durch diese ganze Geschichte.

Da das Buch schon einige tausend Mal bestellt wurde, rate ich jedem, der an dem Buch interessiert ist, schnell zu bestellen, bevor die erste Auflage vergriffen ist. Hier ist der Link zur Buchbestellung und ab morgen gibt es hier die ersten Leseproben aus dem Buch.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen