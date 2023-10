Der NDR vs. Markus Fiedler, Teil 2

Kamerascheues Kamerateam

Nun hat auch apolut sein Filmmaterial über das Treffen von Markus Fiedler mit dem NDR veröffentlicht.

Ich habe bereits darüber berichtet, wie der NDR versucht hat, den kritischen Journalisten Markus Fiedler in eine Falle zu locken. Der NDR wollte Fiedler interviewen, aber als Fiedler das Interview ebenfalls filmen wollte, wozu ein Team von apolut angereist war, lehnten die NDR-Mitarbeiter es ab, das Interview zu führen. Damit haben sie gezeigt, dass sie Fiedler diskreditieren wollten, indem sie seine Aussagen aus dem Zusammenhang reißen. Hätte Fiedler ebenfalls eine Aufnahme des Interviews gehabt, hätte er das dokumentieren können, was der NDR aber offensichtlich nicht wollte. So geht Qualitätsjournalismus heute.

apolut hat sein Material von dem Ereignis nun veröffentlicht, wobei die NDR-Mitarbeiter jedoch verpixelt und ihre Stimmen verzerrt wurden, um etwaige Klagen wegen des Rechts am Bild der NDR-Mitarbeiter zu verhindern.

