Das politische Personal im Westen

Das russische Fernsehen hat einen Nachruf auf Silvio Berlusconi auch dazu genutzt, um einen Blick auf das heutige politische Personal zu werfen. Das Ergebnis war mehr als deutlich.

Im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens wurde ein Nachruf auf Silvio Berlusconi gezeigt, den man im deutschen Fernsehen sicher nicht zu sehen bekommen würde. Außerdem wurde dieser Nachruf auch zu einer sehr deutlichen Abrechnung mit dem heutigen politischen Personal in der EU und den EU-Staaten. Freunde eines direkten Humors, der leider so viel Wahrheit enthält, dass einem das Lachen schon mal im Halse stecken bleiben kann, werden an dem Nachruf, den ich übersetzt habe, ihre wahre Freude haben.

Beginn der Übersetzung:

Italien und die Welt haben am Mittwoch Abschied vom Patriarchen der europäischen Politik, Silvio Berlusconi, genommen. Eine Trauermesse in Mailand. Landesweite Trauer und Tränen, die sich in keiner Weise zurückhalten lassen.

„Silvio Berlusconi war gewiss ein Politiker, ein Unternehmer, ein Mann mit einem Heiligenschein aus Ruhm. Aber jetzt, in dieser Stunde des Abschieds und des Gebets, was können wir über Silvio Berlusconi sagen? Er war ein Mann mit einer Leidenschaft für das Leben, eine Leidenschaft für die Liebe, eine Leidenschaft für die Freude“, sagte Mario Enrico Delpini, der Erzbischof von Mailand.

„Europa muss früher oder später – ich weiß nicht, wann das sein wird – seine Türen für Russland öffnen, damit Russland ein vollwertiges Mitglied wird“, sagte Berlusconi.

Seit Berlusconis Tod hat Putin mehr als einmal öffentlich zu seinem Gedenken gesprochen. So auch auf dem Forum in St. Petersburg: „Vor kurzem ist der ehemalige italienische Ministerpräsident Berlusconi verstorben. Er hat viel zum Aufbau normaler, langfristiger Beziehungen zwischen Russland und den NATO-Ländern beigetragen, wie Sie bereits erwähnt haben. Er war ein sehr kluger und ein sehr aktiver und energischer Mensch, und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass er meiner Meinung nach eine Persönlichkeit von Weltformat war.“

Als Berlusconi in den Sarg gelegt wurde, wurde auch das Europa, das wir liebten, in den Sarg gelegt. Berlusconi war der letzte, der es verkörperte. Jetzt sind die Politiker dort noch viel oberflächlicher und ignoranter. Daher auch das Ergebnis: Sie haben Europa in einen miserablen Zustand gebracht, und es gibt nicht viel, was die Zukunft erhellen könnte. Da ist niemand.

Berlusconis Weg war trotz des kolossalen Ergebnisses dornig. Was seine politischen Konkurrenten ihm alles nachgesagt haben! Korruption, Orgien mit Minderjährigen, Interessenkonflikte, Zeugenbestechung…

Dennoch hat sich Berlusconi in seinem langen Leben – er ist in seinem 87. Lebensjahr an Leukämie gestorben – über Wasser gehalten: viermaliger Ministerpräsident Italiens, Milliardär und langjähriger Eigentümer des Fußballclubs AC Mailand, Vorsitzender seiner Partei Vorwärts Italia und Gründer eines Medienimperiums. Er wurde angeklagt und freigesprochen, aber sie haben es nie geschafft, ihn ins Gefängnis zu bringen.

„In absoluten Zahlen ausgedrückt, bin ich die am meisten juristisch verfolgte Person aller Zeiten“, so der Politiker. Das scheint wirklich so zu sein. Aber auch Berlusconis Verteidigungslogik war eisern: „Wenn ich mich um die Interessen aller kümmere, und auch um meine eigenen, kann von einen Interessenkonflikt keine Rede sein.“

An Bescheidenheit zu sterben, das drohte ihm nicht: „Ich sage mit aller Aufrichtigkeit, dass ich mich für den besten Ministerpräsidenten halte, den die italienische Republik in ihrer 150-jährigen Geschichte hatte“, verkündete er einmal.

Seine Symbolik war bestechend: „Ich bin der Jesus Christus der Politik. Ich bin das geduldige Opfer, ich ertrage alle, ich opfere mich für alle.“

Wer sonst könnte so etwas sagen und nicht Lachen, sondern Bewunderung hervorrufen? Seine Witze bewegten sich am Rande der politischen Korrektheit. Zu Medwedew sagte er einst: „Ich habe Präsident Putin gesagt, dass Barack Obama alles hat, um zu verhandeln. Er ist jung, sieht gut aus und ist sogar gut gebräunt.“

Und der Mut und das absolut unabhängige Denken? „Wenn ich Premierminister wäre, würde ich niemals mit Selensky sprechen, ich würde niemals zu ihm gehen, denn wir sind Zeugen der Zerstörung seines Landes. Es hätte gereicht, wenn er die Angriffe auf die beiden autonomen Republiken des Donbass eingestellt hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Ich bewerte das Verhalten dieses Herrn also sehr, sehr negativ. Um Frieden zu erreichen, sollte der amerikanische Präsident Selensky zur Seite nehmen und sagen: ‚Ich bin bereit, nach dem Ende des Krieges einen Marshallplan zum Wiederaufbau der Ukraine aufzustellen'“, so Berlusconi.

Putin lernte Berlusconi 2001 kennen. Und sofort herrschte das, was man „Chemie“ nennt, zwischen den beiden Staatsoberhäuptern, trotz des recht beachtlichen Altersunterschieds von 16 Jahren. Seitdem haben sie sich mehr als zwei Jahrzehnte lang gegenseitig in verschiedenen Situationen unterstützt und aus ihrer Sympathie keinen Hehl gemacht.

Berlusconi besuchte Putin schon ein Jahr nach der Wiedervereinigung der Krim mit Russland auf der Halbinsel. Europa schauderte vor Hass, aber beide Staatsoberhäupter verkosteten in den Kellern von Massandra ungerührt 200 Jahre alte Meisterwerke des Weinbaus, als ob nichts geschehen wäre. Das ist die Tradition der Gastfreundschaft für Monarchen und Staatsoberhäupter.

„Putin ist ein Mann, der andere respektiert, er ist nachdenklich, er ist ein zutiefst liberaler Mann, der sein Wort hält. Er ist ein echter Demokrat. Ich kenne ihn seit mehr als 15 Jahren, ich betrachte ihn fast als meinen kleinen Bruder. Ich habe eine sehr gute Freundschaft mit ihm, und heute ist er zweifellos die Nummer eins in der Welt“, sagte Berlusconi.

Berlusconi zeigte sich beeindruckt von seiner Reise auf die Krim: „In einer Zeit, in der die Welt insgesamt einen Mangel an Führungspersönlichkeiten erlebt, ist Putin die absolute Nummer eins. Ich habe Putin gebeten, dass wir uns allein, ohne Leibwächter, unter das Volk begeben. Sie hätten die Liebe und Sympathie sehen sollen, mit der er begrüßt wurde. Frauen stürzten sich weinend in seine Arme und dankten ihm.“

Und das war schon für das inneritalienische Publikum: „Stellen Sie sich vor, in Italien werde ich an den Rand gedrängt, während Wladimir Putin sich bereit erklärt hat, mir die Staatsbürgerschaft zu verleihen und mich mit der Leitung des russischen Wirtschaftsministeriums zu betrauen.“

Das mit dem Posten des Wirtschaftsministers war natürlich ein Witz. Berlusconi war in seinem Element. Und hier ist ein Witz vom letzten Jahr. Flaschentausch an Geburtstagen: „Ich habe die Beziehungen zu Putin wieder aufgenommen. Er schickte mir 20 Flaschen Wodka und einen sehr netten Geburtstagsbrief. Ich antwortete mit Flaschen Lambrusco und einem ebenso netten Brief. Ich kannte ihn als einen Mann des Friedens und des gesunden Menschenverstands.“

Lambrusco ist der berühmte rote Schaumwein aus Italien. Ein Symbol für den Hedonismus, der Berlusconi sicher nicht fremd war. Kaum ein zeitgenössischer Politiker kann von sich behaupten, der Playboy Nummer eins zu sein. Berlusconi hat hier mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Er hatte schon immer eine Vorliebe für Frauen.

Berlusconis Sinn für Humor war bissig und kompromisslos. Hier zum Beispiel über Margaret Thatcher: „Wenn sie eine hübsche Frau gewesen wäre, hätte ich mich an sie erinnert.“

Und über Trump: „Ich mag Trump? Blödsinn, ich mag Trumps Frau.“

Auch Macron kam nicht gut weg: „Macron ist ein brillanter, hübscher Junge, der natürlich das Glück hat, eine schöne Mutter zu haben, die ihn an der Hand führt.“

Verständlicherweise gab es auch Skandale. Die finnische Ministerpräsidentin Tarje Halonen war nicht gerade Berlusconis Typ, aber bei Gesprächen im Jahr 2005 versuchte er, sich ihr gegenüber galant zu verhalten. Ihm zufolge hat er sogar „Playboyqualitäten“ an den Tag gelegt. Die finnische Regierung hat daraufhin sogar den italienischen Botschafter nach Helsinki einbestellt, um über das Thema zu sprechen. Was man ihm dort wohl gesagt hat?

Generell war Berlusconi bei Formalitäten pietätlos. Er verhielt sich immer direkt, was man entweder als grob oder als süße Einfalt bezeichnen kann, das ist eine Frage der Wahrnehmung. Im Jahr 2009 ließ Berlusconi die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel warten, als er zu ihr kam. Merkel trat vor, um Berlusconi zu begrüßen, aber sein Telefongespräch mit Erdogan erwies sich in dem Moment als wichtiger. Also musste Merkel warten.

Offiziell war Berlusconi zweimal verheiratet. Seine erste Frau war Carla Elvira Dell’Oglio. Die Ehe wurde 1965 geschlossen. Sie brachte seine Tochter Maria Elvira und seinen Sohn Pier Silvio zur Welt. 15 Jahre später verliebte Berlusconi sich in die Schauspielerin Veronica Lario. Nach einer 10-jährigen Beziehung heirateten sie im Dezember 1990. Sie hatten drei weitere Kinder, die Töchter Barbara, Eleonora und Sohn Luigi. Die Beziehung dauerte mehr als 30 Jahre. Die Ehe endete schließlich im Jahr 2014, aber da war Berlusconis Lebensgefährtin schon das 28-jährige Model Francesca Pascale. Sie wurde sogar als „die Braut“ bezeichnet, aber am 5. März 2020 gab die Pressestelle der Partei „Vorwärts Italien“ offiziell die Trennung Berlusconis von Pascale bekannt. Die neue „Braut“ war die dreißigjährige Marta Fascina aus Kalabrien. Die symbolische „Hochzeit“ fand in der Villa Gernetto in der Lombardei statt.

Berlusconi schämte sich nicht für seine Begeisterung für Frauen. Er badete in diesen Beziehungen. Ohne jemanden zu verärgern, benahm er sich verschwenderisch. Es ist schwer vorstellbar, dass Berlusconi auf einem Motorroller mit getöntem Helm und einem Leibwächter hinter ihm im Schutz der Nacht zu seiner Geliebten fuhr. Nun, so wie es der französische Präsident Hollande getan hat. Das ist passiert. Die Paparazzi hielten die geheime Route in allen Einzelheiten fest. Berlusconi war Anhänger eines anderen Stils.

Seine Zahnärztin Nicole Minetti wurde Abgeordnete in der Lombardei. Die Tänzerin Barbara Matera wurde Europaabgeordnete. Und „Miss Italien“ Mara Carfagna, der Star der Männermagazine, trat sogar als Ministerin für Chancengleichheit in seine vierte Regierung ein, nachdem sie 2008 mit dem Ministerpräsidenten intim geworden war. Stark. Was denn? Sie galt als die schönste Ministerin der Welt. Berlusconi war zu diesem Zeitpunkt erst 72 Jahre alt.

Im Jahr darauf ein Skandal. Das 17-jährige Model Noemi Laetitia erhält vom Ministerpräsidenten eine goldene Halskette mit Diamanten geschenkt. Für die Ehefrau ist das der letzte Tropfen. Sie reichte die Scheidung ein. Die minderjährige Noemie soll an Sexpartys in der Villa des Premierministers teilgenommen haben.

Und dann wurde der 74-jährige italienische Premierminister offiziell wegen „Unmoral“ angeklagt. Eine 17-jährige marokkanische Nachtclubtänzerin, die den Spitznamen Ruby the Heartbreaker trägt, hatte zunächst nichts dagegen, sich zu amüsieren, aber schließlich endete das in einem Strafverfahren. Das Mädchen war bei einem Schönheitswettbewerb in Sizilien aufgefallen. Dann eine Einladung in die 72-Zimmer-Villa in Arcora, wo die berühmten Bunga-Bunga-Orgien stattfanden. Abendessen, erotischer Tanz, Striptease mit Maske und Kostüme von Stewardessen und Dienstmädchen. Anfassen war erlaubt. Dann, so wurde geschrieben, nahm Berlusconi eines oder mehrere der Mädchen mit in seine Gemächer und gab den anderen Geld oder Geschenke.

Der 74-jährige Berlusconi scherzte nur: „Ich kann zwar manchmal rummachen, aber 33 Frauen in zwei Monaten ist ein bisschen viel, selbst für einen Mann in den Dreißigern.“

Dabei forderte Berlusconi auch, die Wünsche der Frauen zu berücksichtigen. Warum sollten sie so ignoriert werden? Ist das etwa gerecht?

„Hier gibt es eine ganze Schlange von Frauen, die davon träumen, mich zu heiraten. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Erstens bin ich lustig, nicht wahr? Zweitens bin ich wohlhabend. Drittens gibt es das Gerücht, dass ich gut im Bett bin. Und viertens denken diese Frauen alle ungefähr das Gleiche: ‚Er ist alt, er wird bald sterben, und dann erbe ich alles'“, sagte der Politiker vor einem lachenden Publikum.

Berlusconi wurde zunächst zu sieben Jahren Gefängnis und einem lebenslangen Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden, verurteilt, aber schließlich sprach das Mailänder Berufungsgericht Berlusconi „wegen unzureichender Beweise und fehlendem corpus delicti vollständig frei.

Aber natürlich zeigt sein Privatleben Berlusconis Persönlichkeit lange nicht erschöpfend auf. Er war ein Zeitgenosse und Weggefährte von europäischen Größen wie dem französischen Präsidenten Jacques Chirac und dem deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Das war eine wahre Pléiade. Jacques Chirac – nur scheinbar ein Detail – übersetzte den Roman in Versen Eugen Onegin von Alexander Puschkin ins Französische. Chirac sprach sich gegen die anglo-amerikanische Aggression im Irak aus, und als sich die EU-Beitrittskandidaten Bulgarien und Rumänien dafür aussprachen, bemerkte er bissig: „Diese Länder haben heute die große Chance verpasst, zu schweigen“.

Putin erinnerte sich in diesen Tagen in St. Petersburg an Chirac: „Was Chirac betrifft, so war er ein Mann mit im wahrsten Sinne des Wortes enzyklopädischem Wissen. Einige der heutigen Staatsoberhäupter haben nicht einmal eine Hochschulausbildung, aber das ist eine Besonderheit des politischen Systems in einigen Ländern, dass es Menschen mit, sagen wir mal, einer schwachen Allgemeinbildung und einem geringen kulturellen Niveau an die Spitze bringt. Jacques Chirac gibt es auch nicht mehr, er war eine große politische Persönlichkeit. Ich habe ihn mal gefragt: Warum handelt die amerikanische Führung in manchen Fällen so aggressiv und so kurzsichtig? Er antwortete mir auf Russisch: „Weil sie unkultiviert sind.“ Das waren seine Worte.“

Heute ist in Europa in gewisser Weise fleischlos, was Berlusconi in seiner typischen Unverblümtheit ansprach: „Die gesamte italienische Politik ist in Schwierigkeiten, weil es keine wirklichen Führungspersönlichkeiten gibt, ich sage noch mehr, die gesamte Weltpolitik. Schauen Sie, was in Europa passiert, vor allem in Deutschland, wo niemand gewonnen hat und Scholz eine neue Regierung bildet. Aber ich kenne ihn gut und ich versichere Ihnen, er ist ein Politiker mit bescheidenen Fähigkeiten. Zu bescheiden, um ein großes Land wie Deutschland nach 16 Jahren Angela Merkel zu führen. Kürzlich erhielt ich einen Anruf von meinem Freund Putin, der mir gratulierte. Ich habe ihm Folgendes gesagt: ‚Vladi, du kennst mich, ich bin aufrichtig, du bist der einzige herausragende Führer, der in der Welt noch übrig ist.‘ Wir haben gelacht, aber ich scherze nicht, das ist die Wahrheit“.

Und der Rest? Wie gefällt Ihnen, wie Ursula von der Leyen, die gelernte Gynäkologin, später deutsche Verteidigungsministerin und jetzt Chefin der EU-Kommission, über hochtechnische Dinge spricht? Die ist doch eine komplette Idiotin! Chips werden im Prinzip nur einmal verwendet, und einen Chip rauszureißen, bedeutet, ihn zu zerstören. Aber sie sagt Folgendes: „Die russische Armee nimmt Chips aus Geschirrspülern und Kühlschränken, um militärische Geräte zu reparieren. Sie haben keine Halbleiter mehr. Die russische Industrie liegt in Schutt und Asche!“

Das erinnert an den Roman „Unser Mann in Havanna“ des englischen Schriftstellers Graham Greene, in dem ein britischer Geheimagent Blaupausen an die Zentrale schickte, allerdings nicht von Geschirrspülern und Kühlschränken, sondern von Staubsaugern, und sie als sowjetische Raketensätze ausgab. Und London hat das zunächst nicht einmal erkannt.

Jetzt wird niemand in Europa den Mut haben, zu erklären, dass alle von der Leyen’schen Konstruktionen von Natur aus verlogen sind. Und niemand wird sieht die komische Seite der gegenwärtigen Situation in Europa, die, so tragisch sie auch ist, natürlich da ist.

Dieser Chef der europäischen Diplomatie Borrell, der im Flecktarn entweder angeln geht oder in den Krieg zieht, der Europa in rassistischer Sprache einen „gepflegten Garten“ und den Rest der Welt einen „Dschungel“ nennt.

Dieser Clown Boris Johnson, dem diese Woche im britischen Parlament wegen wiederholter Lügen unehrenhaft das Parlamentsmandat entzogen wurde. Dabei hat die britische Presse Boris Johnson als den größten Lügner der Geschichte bezeichnet.

Aber warum ihn? Ist Tony Blair, der den Irak-Krieg unter einem wissentlich falschen Vorwand begonnen und das in einer Untersuchung zugegeben hat, ein weniger großer Lügner?

Oder sein Kollege Premierminister Cameron, der mit dem Brexit alle in Angst und Schrecken versetzte, es zu einem Referendum kommen ließ und dann plötzlich sagte, er sei eigentlich gegen den Austritt aus der EU. Aber es war zu spät.

Oder die ahnungslose Liz Truss, die in ihrem ersten Monat als Premierministerin so viel Mist gebaut hat: Sie ließ das Pfund abstürzen und verkündete bei einem Treffen mit Lawrow, dass Großbritannien die Souveränität Russlands über die Region Woronesch niemals anerkennen werde.

Und wie gefällt Ihnen die Karikatur einer Politikerin und deutschen Außenministerin Annalena Baerbock? Unglaubliche Unwissenheit: „Wir müssen die verschiedenen Methoden der Kriegsführung sorgfältig analysieren, denn dies ist kein reiner Panzerkrieg wie im 19. Jahrhundert, es ist ein hybrider Krieg!“, sagte sie. Im 19. Jahrhundert gab es keine Panzer.

Oder: „Präsident Putin kann seine eigenen Entscheidungen treffen und seinen Kurs um 360 Grad ändern.“ Nun, ist die keine Idiotin? Wenn man den Kurs um 360 Grad ändert, bleibt der Kurs derselbe.

Oder: „Was sind die Folgen für ein Nachbarland oder ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt ist?“ Es gibt kein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt ist. Die Länge des Äquators beträgt 40.000 Kilometer. Der am weitesten entfernte Punkt von jedem von uns ist also 20.000 Kilometer entfernt. Von welchen hunderttausend Kilometer entfernten Ländern faselt die deutsche Außenministerin Baerbock?

Und Macron, der lächelt, während Trump ihm die Schuppen vom Jackett streicht? Die USA treten sich die Füße an Frankreich ab und er macht nichts. Hier sieht man Biden, wie er Macrons Hand krampfhaft 42 Sekunden lang hält. Macrons zerbrechliche Hand fühlt sich an, als sei sie in der Schere eines alten Hummers gefangen. (Anm. d. Übers.: Bei Interesse finden Sie hier ein Video der hochnotpeinlichen Szene)

Und was ist das im Ergebnis? Nichts. So sieht sie aus, die europäische politische Landschaft nach Berlusconi. Natürlich werden wir ihn vermissen.

Aber Berlusconi bleibt als Beispiel, als Maßstab und als Herausforderung.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen