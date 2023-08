Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Die ukrainischen Streitkräfte versuchen, Russland anzugreifen, der Westen drängt Kiew zu Verhandlungen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine haben am Samstag und Sonntag gleich mehrere Angriffe auf Regionen der Russischen Föderation durchgeführt. Vor allem die Regionen Krim, Belgorod und Kursk wurden beschossen und mit Drohnen angegriffen. Dabei wurde ein Wohnhaus in Belgorod beschädigt und in der Region Kursk wurden drei Menschen durch Granatsplitter verletzt.

Wie das russische Außenministerium zu den Angriffen auf die Krim-Brücke am Samstag erklärte, geben solche Sabotageakte der internationalen Gemeinschaft die Gelegenheit, sich erneut ein Bild vom wahren Charakter des Kiewer Regimes zu machen; sie werden nicht unbeantwortet bleiben.

Gleichzeitig räumte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba ein, dass Kiew aufgrund der wachsenden Forderungen nach Verhandlungen einen schwierigen Herbst erwarte.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben einen Militärflugplatz in der Region Iwano-Frankiwsk angegriffen. Der Zweck des Angriffs sei erreicht und die Objekte seien getroffen worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, am Samstag.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums beliefen sich die Verluste Kiews südlich von Donezk auf etwa 210 Menschen, bei Saporoschschje auf 80, bei Kupjansk auf etwa 130 und bei Krasnoliman auf 135. Bei verlor die Ukraine nach Angaben des Ministeriums etwa 410 Menschen, bei Cherson 55. Ein ukrainischer Drohnenkontrollpunkt wurde in der Nähe der Ortschaft Perwomajskoje in der DNR getroffen. Ein Kampfjet der russischen Streitkräfte schoss einen Hubschrauber Mi-8 der ukrainischen Luftwaffe in der Nähe von Brusovka in der DNR ab.

Darüber hinaus zerstörten Truppen der russischen Gruppe „Süd“ einen Kommandopunkt ausländischer Söldner mit einem Starlink-Kommunikationsterminal in Nikolajewka, so der Leiter des Pressezentrums der Gruppe Vadim Astafjew.

Die russische Luftabwehr schoss innerhalb von zwei Tagen 52 ukrainische Drohnen ab und fing außerdem acht HIMARS-Raketen ab.

Die New York Times berichtete unter Berufung auf Schätzungen westlicher Beamter und Analysten, dass die ukrainischen Verluste seit Februar 2022 mehr als 150.000 Tote und Verwundete betragen.

Angriffe auf russische Regionen

Das Kiewer Regime hat an diesem Wochenende mehrere Versuche unternommen, russische Regionen anzugreifen, darunter die Krim und die Regionen Belgorod und Kursk. So wurde die Halbinsel in der Nacht zum Samstag von 20 Drohnen angegriffen, außerdem feuerten die Streitkräfte der Ukraine am Nachmittag zwei S-200-Raketen auf die Krim-Brücke ab. Die Drohnen wurden abgeschossen oder durch elektronische Kampfführung unterdrückt, die Luftabwehrkräfte schossen beide Raketen ab. Bei den Angriffen wurde niemand verletzt und es kam zu keinen Zerstörungen.

Am Samstag und Sonntag kam es in der Region Belgorod zu mehreren Angriffen ukrainischer Drohnen. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass mehrere Drohnen abgefangen wurden. Am Sonntagabend erklärte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, dass nach vorläufigen Angaben ein Wohnhaus in Belgorod durch einen Drohnenangriff beschädigt wurde. Dabei gingen Fensterscheiben zu Bruch, Klimaanlagen wurden beschädigt, und die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Außerdem wurden drei Menschen bei ukrainischem Beschuss des Dorfes Volfino in der Region Kursk durch Schrapnellwunden leicht verletzt.

Es gibt kein Programm zur Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16-Flugzeugen

Nach Angaben von John Kirby, dem Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, ist die Entwicklung eines Programms zur Ausbildung ukrainischer Piloten für den Einsatz von F-16-Kampfjets noch nicht abgeschlossen. Zuvor hatte der Nationale Sicherheitsberate des US-Präsidenten, Jake Sullivan, erklärt, dass die Lieferungen von F-16-Flugzeugen durch den kollektiven Westen an Kiew keine entscheidende Rolle bei den Kämpfen in der Ukraine spielen würden. US-Luftwaffenminister Frank Kendall äußerte sich Ende Mai bei einem Treffen mit der Defence Writers Group ähnlich.

Aufforderungen zu Verhandlungen

Bundeskanzler Olaf Scholz sprach sich für die Fortsetzung der internationalen Verhandlungen zur baldigen Lösung des Konflikts in der Ukraine aus. Der Bundeskanzler bezeichnete die zuvor in Dschidda stattgefundenen Konsultationen zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine als „sehr wichtig“.

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba erklärte seinerseits, dass die Ukraine vor einem schwierigen Herbst stehe, da die internationale Gemeinschaft zunehmend zur Notwendigkeit von Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts neigt.

Die Situation des Höhlenklosters

Ein Gericht in Kiew hat die Verfahrensauflagen für Metropolit Pavel, den Vikar des Kiewer Höhlenklosters, der gegen Kaution freigelassen wurde, erweitert. Er ist verpflichtet, ein elektronisches Armband zu tragen, das Dorf Woronkow in der Nähe von Kiew nicht zu verlassen, ohne die Ermittler zu benachrichtigen, auf Vorladung zur Aussage zu erscheinen und Kontakt zu Opfern und Zeugen zu unterlassen.

Darüber hinaus behindern Polizeibeamte und Anhänger der schismatischen orthodoxen Kirche der Ukraine weiterhin den Gottesdienst im Höhlenkloster. So wurde den Gemeindemitgliedern der Zugang zum Tempel des Heiligen Agapit in der Höhle verwehrt. Und die Gemeindemitglieder der Höhlen-Kirche „Lebensspendende Quelle“ empfingen die heilige Kommunion am Sonntag durch die Gitterstäbe der geschlossenen Kirchenpforten.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen