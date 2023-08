Deutsche Taurus-Raketen für Kiew und Strafe für Bacardi: Die Ereignisse des 10. August

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 10. August, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 10. August.

Beginn der Übersetzung:

Bericht der ukrainischen Streitkräfte an die USA, : Die Lage rund um die Ukraine

Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrej Jermak, Verteidigungsminister Alexej Resnikow und Vertreter des Kommandos der ukrainischen Streitkräfte haben die US-Militärführung über die Lage im Kampfgebiet informiert, teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatschefs mit.

Die deutsche Regierung beabsichtigt, die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 500 Kilometern an Kiew zu verkünden, berichteten deutsche Medien.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in und um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat 17 Angriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Artjomowsk, Belogorovka und Novomiahailovka bei Donezk erfolgreich abgewehrt, außerdem wurden fünf weitere ukrainischen Angriffe in der Nähe von Minkovka, Krasnoye, Avdeevka und Kleschtschejevka abgewehrt, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konashenkow. Südlich von Donezk wehrten Luftangriffe, Artilleriebeschuss und Einheiten der Gruppe Ost zwei Angriffe von ukrainischen Angriffsgruppen in der Nähe der Ortschaft Uroschajnoje ab, fügte er hinzu.

Angriffskommandos der Gruppe West verbesserten die Lage entlang der Front bei Kupjansk und schlugen in der LNR und der Region Charkow im Laufe des Tages sieben ukrainische Gegenangriffe zurück, so Konaschenkow. Darüber hinaus hätten die russischen Streitkräfte mehrere Munitionsdepots in der DNR zerstört und die Kontrollzentren zweier ukrainischer Brigaden getroffen.

Insgesamt haben die operativ-taktische und militärische Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden in 146 Gebieten Personal und militärische Ausrüstung der Ukraine getroffen. In allen Abschnitten wurden mehr als 1.000 ukrainische Kämpfer getötet.

Änderung der Taktik

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei den Versuchen der Gegenoffensive begonnen, vorsichtiger zu agieren, um mehr Truppen und Ausrüstung zu sparen, berichtete das Wirtschaftsportal Politico unter Berufung auf den Berater des ukrainischen Verteidigungsministers Jury Sak. Er räumte ein, dass „die Situation [auf dem Schlachtfeld] schwierig ist“ und betonte, dass „niemand konkrete Fristen“ für das Erreichen von Ergebnissen nenne.

Bericht an Washington

Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrej Jermak, Verteidigungsminister Alexej Resnikow und Vertreter des ukrainischen Kommandos haben der US-Militärführung über die Lage im Kampfgebiet berichtet. Nach Angaben des Pressedienstes des ukrainischen Staatschefs war die US-Seite bei den Gesprächen durch den Nationalen Sicherheitsberater des Präsidenten Jake Sullivan, Verteidigungsminister Lloyd Austin und den Vorsitzenden der Stabschefs der US-Streitkräfte, Mark Milley, vertreten.

Der ukrainische Oberbefehlshaber Valery Saluzhny und die Kommandeure der operativen und strategischen Truppengruppen informierten die US-Vertreter über die aktuelle Lage an der Front sowie über die Bedürfnisse der ukrainischen Armee, so der Pressedienst. An dem Treffen im Videoformat nahmen auch der stellvertretende Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten Roman Maschowez, die Kommandeure der Truppengruppen Chortyzja, Wostok und Tawria, der Leiter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums Kirill Budanow, der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe Nikolai Oleschtschuk, der Kommandeur der Nationalgarde Alexander Pivnenko und der Leiter des staatlichen Grenzdienstes Sergej Deineko teil.

Raketen aus Berlin

Die deutsche Regierung will „in naher Zukunft“ die Lieferung von Langstrecken-Marschflugkörpern Taurus an Kiew verkünden, berichtet das Nachrichtenportal t-online unter Berufung auf Quellen in der Regierungskoalition in Deutschland. Das Büro von Bundeskanzler Olaf Scholz sei dabei, die Frage der Lieferung der Raketen mit den wichtigsten Verbündeten, vor allem den USA, zu klären, heißt es.

Bisher hat die deutsche Regierung die Möglichkeit abgelehnt, Kiew mit Taurus-Raketen zu beliefern, die eine Reichweite von 500 Kilometern haben. Das Portal schließt nicht aus, dass die deutsche Regierung mit den USA „Doppellieferungen“ vereinbaren, also sowohl Taurus-Raketen als auch amerikanische operativ-taktische Raketensysteme ATACMS. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) teilte dem Portal mit, dass koordinierte Aktionen mit den USA für Scholz eine vorrangige Bedingung in der Frage der Versorgung Kiews mit neuen Kampfsystemen sind.

Lieferungen von Taurus-Raketen könnten zu einer Eskalation führen und Deutschland in einen direkten Konflikt mit Russland stürzen, sagte die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen von der oppositionellen Linkspartei. Sie verwies darauf, dass deutsche Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern russische Städte weit jenseits der ukrainischen Grenze treffen können und bezeichnete die Zuversicht von Vertretern der Regierungskoalition, dass „die Ukraine in der Lage sein wird, sich selbst zu kontrollieren und mit diesen Waffen keine Ziele in Russland zu treffen“, als „schlichtweg naiv“.

Der SPD-Außenexperte Nils Schmid sagte seinerseits, dass zwei Bedingungen für die Lieferung von Taurus-Raketen „noch nicht erfüllt sind“: Die USA haben den Ukrainern keine ähnlichen Waffen geliefert und die Frage der Ausbildung des ukrainischen Militärs für den Umgang mit diesen Raketen bleibt offen. Schmid betonte, dass deutsche Soldaten anstelle der Ukrainer keine Raketen auf Ziele lenken könnten, da das einer „Kriegsbeteiligung“ gleichkomme.

„Halten, was wir haben“

Die Ukraine werde weder die Grenzen von 1991, noch die Grenzen vom 24. Februar 2022 erreichen können, sagte der ukrainische Scharfschütze Kostantin Proshynsky in einem Interview mit dem ukrainischen Portal Khvylia. Er bezeichnete die diesbezüglichen Erklärungen der ukrainischen Regierung als populistisch. Laut Proshynsky, der in der Nähe von Artjomowsk (ukrainischer Name Bachmut) kämpft, besteht die Aufgabe jetzt darin, „das zu halten, was wir haben“. Die ukrainische Armee wird es normal aufnehmen, wenn die Entscheidung für eine Regulierung unter dem „koreanischen“ Szenario getroffen wird, sagte er.

Das Bataillon „Schaman“

Andrej Jusow, der Sprecher der ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, gab zu, dass das Bataillon „Schaman“, das als Spezialeinheit des GUR gilt, Sabotageanschläge auf russischem Gebiet verübt hat. Zuvor hatte die britische Zeitung The Times berichtet, dass Mitglieder des Bataillons seit mehr als einem Jahr Sabotageanschläge auf russische Infrastruktureinrichtungen verüben und es nun auf die Ermordung hoher Offiziere der russischen Streitkräfte abgesehen haben.

„Die Tatsache, dass die Spezialeinheiten des GUR des Verteidigungsministeriums effektiv arbeiten, und zwar nicht nur an der Front, sondern auch hinter der Front, ist wahr, das ist keine Neuigkeit“, kommentierte Jusow die Veröffentlichung. Er räumte ein, dass eine der Aufgaben des Bataillons in der Ermordung russischer Generäle besteht.

Bestrafung für Bacardi

Die Nationale Agentur für die Verhinderung von Korruption in der Ukraine hat den Rumhersteller Bacardi auf die Liste der „internationalen Sponsoren des Krieges“ gesetzt. Die Agentur erklärte, dass „das Unternehmen weiterhin seine Produkte für Millionen von Dollar nach Russland lieferte und in Stellenanzeigen neue Mitarbeiter suchte“. Im Juli nahm die Nationale Agentur für die Verhinderung von Korruption DP World (Vereinigte Arabbische Emirate), einen der größten Hafenbetreiber der Welt, in die Liste auf. Auf der Liste stehen unter anderem die österreichische Bankengruppe Raiffeisen Bank, Procter&Gamble, Leroy Merlin, Auchan und die ungarische Bank OTP.

Ende der Übersetzung

