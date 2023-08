Provokationen

Weitgehend unbemerkt von den deutschen Medien ziehen Polen und die baltischen Staaten Soldaten an der Grenze zu Weißrussland zusammen. Außerdem schließen sie immer mehr Grenzübergänge.

Was an der Grenze Weißrusslands zu seinen Nachbarn aus den Staaten der NATO geschieht, ist in deutschen Medien kaum ein Thema. Seit Monaten werden dort immer mehr NATO-Soldaten zusammengezogen. Dass Weißrussland sich dadurch bedroht fühlt, sollte nicht überraschen.

Es kommt aber noch etwas hinzu, denn Weißrussland und Russland sind nicht nur Verbündete, sondern sie bilden auch einen Unionsstaat, weshalb ein Konflikt von NATO-Staaten mit Weißrussland in jedem Fall auch ein Konflikt mit Russland wäre.

Im Gegensatz zum Westen, der seine Grenzen für Russen immer mehr schließt, gehen Russland und Weißrussland den entgegengesetzten Weg. Russland hat gerade erst die Visaerteilung vereinfacht, indem man russische Visa nun bequem online von zu Hause beantragen kann, und Weißrussland hat die Visapflicht für die Bürger seiner Nachbarländer schon vor einige Zeit gleich ganz abgeschafft.

Das hat bei Polen und Balten zu einem starken Anstieg von Reisen nach Weißrussland geführt, erstens, weil viele Polen und Balten dort noch immer Verwandte und Freunde haben, und zweitens, weil Einkaufen und Tanken in Weißrussland viel billiger sind als in der EU.

Dass die Menschen aus Polen und dem Baltikum bei den Reisen feststellen, dass Weißrussland kein böser Unterdrückungsstaat, sondern ein gastfreundliches und sehr gepflegtes Land ist, stört die Regierungen in Polen und dem Baltikum, weil es natürlich den Aufbau des gewollten Feindbildes stört. Daher schließen diese EU-Staaten einen Grenzübergang nach dem anderen, um das Reisen zu erschweren.

Man fühlt sich unversehens an die DDR erinnert, nur mit umgekehrten Vorzeichen: Heute sind es die Staaten des Westens, die ihren Bürgern sukzessive das Reisen ins „böse“ Ausland verbieten, weil es die eigene Propaganda über den bösen Feind und die angeblichen Zustände dort stört. Gerade für die bettelarmen Baltenstaaten ist das besonders ärgerlich, denn in Weißrussland ist der Lebensstandard besser als im Baltikum. Weißrussland ist kein reiches Land, aber Lukaschenko hat dort ein System aufgebaut, das extreme Armut verhindert und es den Menschen erlaubt, genug für ein Leben nicht im Reichtum, aber zumindest ohne Ängste vor sozialem und wirtschaftlichem Abstieg zu führen.

Das russische Fernsehen hat am Sonntag eine Reportage von der Grenze Weißrusslands zu seinen NATO-Nachbarn gezeigt, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Polen und Litauen bilden Angriffskeile

Derzeit sind 360.000 NATO-Soldaten, 8.000 gepanzerte Fahrzeuge und 6.000 Artilleriesysteme in der Nähe des Unionsstaates Russland und Weißrussland stationiert. Polen plant die Schaffung eines Armeeverbands für die Besetzung der Westukraine. Das Verteidigungsministerium des Landes hat eine Generalprobe der Parade abgehalten. Litauen kündigte ebenfalls eine militärische Aufrüstung in der Nähe von Weißrussland an. Dort wurde beschlossen, die Zahl der Truppen an der Grenze auf bis zu 8.000 Soldaten, zwei Brigaden nach NATO-Standards, zu verdoppeln.

Aus der Grenzregion berichtet unsere Korrespondentin.

Litauen ist von hier zwei Schritte entfernt. Vidzy ist jetzt der einzige Grenzübergang des Landes, an dem man die Grenze sogar zu Fuß überqueren kann. Litauer kommen zum Einkaufen, Letten und Polen zum Tanken und um Verwandte zu besuchen. An der weißrussischen Grenze hat sich eine Warteschlange aus Europa gebildet, wie Denis Glebko, der Sprecher des Grenzkommandos von Polotsk berichtet:

„Mit der Einführung der Visafreiheit hat der Personenverkehr zugenommen. Nach der Schließung des Grenzübergangs wird nicht nur der Verkehr von Einzelpersonen und Bürgern, sondern auch von Transportunternehmen verschwinden; dementsprechend wird die Belastung der benachbarten Grenzübergänge zunehmen.“

„Wir werden natürlich viel länger stehen müssen, das ist nicht sehr schön. Aber an uns denkt niemand“, sagt die litauische Bürgerin Iolanta Pupeikienė.

Vilnius denkt genau an das Gegenteil: wie man seine Bürger in der EU binden kann. Sie bezeichneten die Schließung von zwei Kontrollpunkten als symbolischen Schritt und wollen noch weiter gehen. Schließlich ist die Gastfreundschaft der Weißrussen äußerst attraktiv: Jüngsten Daten zufolge haben mehr als 420.000 Litauer im Rahmen der Visumfreiheit die Republik besucht.

Die offenen weißrussischen Schranken versetzen die litauische Regierung in Angst und Schrecken. Vilnius hat ehrlich zugegeben, dass es nicht alle seine Bürger daran hindern kann, nach Weißrussland zu reisen, und hat deshalb zu Drohungen und Erpressung gegriffen. Es will ein Reiseverbot für Beamte und Gesetzeshüter verhängen, sie bei Verstößen entlassen und für Veranstalter von Busreisen Lizenzen einführen. Litauen entwickelt sich zu einem Land mit strengen Reisebeschränkungen.

Die litauischen Geheimdienste haben Angst vor Anwerbungen. An den Grenzübergängen steht in diversen Sprachen auf großen Tafeln: „Fahr nicht nach Weißrussland, Du könntest nie wieder zurückkommen.“ Für diejenigen, die seit Jahrzehnten Freunde und Verwandte besuchen, rufen diese Tafeln an der Grenze nur Gelächter hervor.

„In den letzten 10 Jahren hat mich niemand angeworben, können Sie sich das vorstellen?! Wenigstens als Traktorfahrerin, aber keiner will mich!“, lacht eine Frau.

Da Vilnius gegen die Beliebtheit von Weißrussland machtlos war, hat es beschlossen, sich anderweitig zu verstärken. Der litauische Grenzschutz und das Innenministerium erklärten sich bereit, die Kontingente an der Grenze zu erhöhen.

„Wenn sich die Situation an der Grenze zuspitzt, ist das eine Gelegenheit, unseren Schutzplan zu aktivieren. Dem Plan zufolge werden uns die litauische Armee, die Polizei und andere Einheiten zu Hilfe kommen“, sagte der Kommandeur des litauischen Grenzschutzes Rustamas Ljubajevas.

„Niemand greift doch irgendjemanden an, wozu braucht es diese Verstärkung? Das ist doch nur Propaganda. Sie sollten das Geld, das für die Verstärkung der Grenze verwendet wird, lieber den Menschen geben. Wir haben so viele Arbeitslose und überhaupt sind die Menschen arm und gehen buchstäblich barfuß“, sagt Vasily Makarenko, ein Einwohner Litauens.

Vilnius weiß es offensichtlich besser: Dort spricht man immer von irgendeiner Zuspitzung an der Grenze. Da es aber einfach keine Zuspitzung gibt, provozieren sie sie selbst. Gerade erst wurde ein Fahrzeug des litauischen Grenzschutzes bei einer Grenzverletzung gefilmt, und das war nicht das erste Mal.

Die litauische Logik lautet: Die Regierung erklärt offiziell, dass sie keine Aktivitäten und Provokationen von weißrussischer Seite sieht, aber sie schicken Soldaten hierher. Polen und Lettland haben die gleiche kognitive Dissonanz. Riga hat ebenfalls erklärt, dass es den Grenzschutz zu Weißrussland für sechs Monate verschärft und die Polizei und die Armee an die Grenzen entsendet. Aber Warschau, wo man die Bedrohung allein in dieser Woche um das Zehnfache aufgeblasen hat, ist mit seinen Phobien führend.

Die polnische Grenze wurde bereits durch Patrouillen zu Pferd verstärkt. Nach Ansicht von Experten sind Pferde besser für das Gelände geeignet als Grenzsoldaten und man kann so besser sehen. Gerade diese Fähigkeit ist bei den Polen schwach ausgeprägt: Neulich haben sie zum Beispiel bei einem Hubschraubereinsatz an der Grenze einen Raketensprengkopf verloren. Und sie haben ihn noch nicht gefunden. Der Grenzschutz hat tausend Soldaten zur Verstärkung angefordert, denn im Verteidigungsministerium gibt man sich nicht mit Kleinkram ab.

„Etwa 10.000 Soldaten werden an der Grenze stationiert, 4.000 werden den Grenzschutz direkt unterstützen, weitere 6.000 werden in der Region ausgebildet und im Einsatz sein“, so Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak.

In drei Monaten wird Warschau eine Infanteriedivision an der Grenze zu Weißrussland stationieren, und im Juli verlegte es bereits zwei Armeebrigaden dorthin. Hinzu kommen die in Polen stationierten amerikanischen Soldaten.

Von allen osteuropäischen Ländern militarisiert sich Polen am schnellsten. Mit der Erhöhung des Einsatzes versucht die Regierung, nationalistische Wähler zu gewinnen.

Dazu sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko:

„Bekanntlich finden am 15. Oktober wichtige Parlamentswahlen statt. Und natürlich müssen sie die Situation jetzt eskalieren lassen, um zu zeigen, dass sie das Land ordentlich bewaffnet und aufgerüstet haben. Sie verlangen viel von uns, aber wir können nicht darauf eingehen, weil es unseren Interessen widerspricht.“

Warschau ignoriert die Vorschläge von Minsk zur Wiederaufnahme des Dialogs und verbirgt den wahren Zweck der aktiven militärischen Aktivitäten nahe der weißrussischen Grenze.

Auf dem Schießplatz in der Nähe von Grodna, dreißig Kilometer von Polen und einige Kilometer von Litauen entfernt, fanden die Übungen statt: Schießen, Hinterhalt und Manöververteidigung. Die Bedingungen waren so realitätsnah wie möglich. Die Soldaten werden nach den Erfahrungen der Militäroperation ausgebildet.

„Das sind neue Kampfmittel, die brauchen wir jetzt. Wir analysieren ständig den Verlauf der Operation. Wir saugen alle innovativen Ansätze, die dort verwendet werden, wie ein Schwamm auf“, sagte Wadim Lukaschewitsch, der stellvertretende Kommandeur der Spezialeinsatzkräfte der weißrussischen Streitkräfte.

Warschau will auch den Verkehrskollaps verschärfen: Es hat jetzt nur noch einen Grenzübergang für Lastwagen belassen und angekündigt, dass es die Eisenbahnverbindung nach Weißrussland schließen könnte. Es hat seine Nachbarn aufgerufen, sich dem anzuschließen. Doch der litauische Ministerpräsident erwiderte plötzlich, dass die Maßnahmen der Polen zu Warteschlangen führen und nicht den Weißrussen, sondern der europäischen Wirtschaft schaden. Die fragen sich plötzlich, ob sie bereit sind, auf die Einnahmen aus dem Transitverkehr zu verzichten. Aber für wie lange?

Ende der Übersetzung

