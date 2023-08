Die EU am Scheideweg: Osteuropa oder die Ukraine?

Getreide

Die EU wird sich am 15. September zwischen den Interessen der osteuropäischen EU-Staaten und denen der Ukraine entscheiden müssen.

Das im Sommer 2022 abgeschlossene Getreideabkommen erwies sich als Farce, denn es wurde auf Druck des Westens geschlossen und der vorgegebene Grund war, dass die ärmsten Staaten der Welt das ukrainische Getreide zur Bekämpfung des Hungers brauchten. Tatsächlich gingen aber nur etwa drei Prozent des ukrainischen Getreides an vom Hunger bedrohte Länder, während ein Großteil in die EU gegangen ist, wie man auf der entsprechenden Seite der UNO erfahren kann.

Das hat dazu geführt, dass billiges ukrainisches Getreide die Silos in Osteuropa gefüllt hat. Weil das in den betroffenen Ländern zu einem Verfall der Preise geführt hat, können osteuropäischen Landwirte an ihrer diesjährige Ernte nicht das Geld verdienen, das sie zum Überleben brauchen. Daher haben mehrere osteuropäische Staaten die Grenzen für ukrainisches Getreide geschlossen und die EU zu einem Importstopp für ukrainisches Getreide gezwungen, das am 15. September ausläuft.

Da der Westen seinen Teil des Getreideabkommens nicht erfüllt hat, weil er die Sanktionen gegen russische Banken, Versicherungen und Logistikunternehmen, die den Export von russischem Getreide und Düngemitteln behindern, nicht aufgehoben hat, ist Russland nun aus dem Getreideabkommen ausgestiegen und jetzt will die EU ukrainisches Getreide auf dem Landweg durch die EU aus der Ukraine holen. Das jedoch wollen die Osteuropäer aus den genannten Gründen nicht.

Damit hat sich die EU-Kommission in eine Sackgasse manövriert und muss sich demnächst zwischen den Interessen ihrer osteuropäischen Mitgliedsstaaten und den Interessen Kiews entscheiden.

In der russischen Nachrichtenagentur TASS ist ein langer Artikel erschienen, der dieses Problem im Detail anschaut und das selbstgeschaffene Dilemma der EU-Kommission aufzeigt. Ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Für Ausgleichszahlungen und Subventionen: Opfert Brüssel die europäischen Landwirte für die Ukraine?

Die Probleme im Zusammenhang mit dem Export ukrainischen Getreides haben die EU gezwungen, sich zwischen Osteuropa und der Ukraine zu entscheiden. In naher Zukunft wird Brüssel eine Entscheidung über die Ausweitung der Einfuhrbeschränkungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine in die EU treffen müssen. Für wen sich Brüssel entscheiden wird und was die betroffenen Länder fordern werden, schreiben wir im TASS-Artikel.

Druck von beiden Seiten

Die Getreidefrage hat die EU gezwungen, sich zwischen den Interessen Osteuropas und der Ukraine zu entscheiden. Nun wird Brüssel von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Der Grund sind die Einfuhrbeschränkungen für ukrainische Lebensmittel, die in der EU eingeführt wurden. Im Frühjahr schlugen die Staats- und Regierungschefs Polens, Ungarns, Rumäniens, Bulgariens und der Slowakei wegen der Krise, die durch den Zustrom von Getreide aus der Ukraine verursacht wurde, Alarm. Die Überschwemmung ihrer eigenen Märkte mit ukrainischem Getreide ruinierte die eigenen Landwirte. Daher haben diese EU-Länder einseitig die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus dem Nachbarland verboten. Das waren erzwungene Maßnahmen: Die Länder begründeten sie mit der ausbleibenden Reaktion der EU-Kommission auf ihre Forderungen nach europäischer Hilfe.

Das Ultimatum hat funktioniert. Sie hoben ihre Beschränkungen auf und erhielten im Gegenzug die Entscheidung der EU-Kommission, zunächst bis zum 5. Juni und dann bis zum 15. September, ein Embargo für die Lieferung von vier Getreide- und Ölsaatenarten aus der Ukraine zu verhängen: Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne.

Nun stellt sich die Frage, welches Schicksal die ukrainischen Erzeugnisse nach dem 15. September erwartet. Wie der ukrainische Präsident Wladimir Selensky Ende Juni erklärte, versprach Thierry Breton, der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar, dass die Beschränkungen nach dem 15. September aufgehoben werden würden.

Gleichzeitig verlangten die Regierungen Ungarns, Bulgariens, Rumäniens, Polens und der Slowakei von der EU-Kommission, die Beschränkungen zu verlängern. Laut István Nagy, dem ungarischen Landwirtschaftsminister, der von der ungarischen Online-Wirtschaftszeitung Világgazdaság zitiert wird, ist dies die einzige Möglichkeit, die Interessen der europäischen Landwirte zu schützen.

Der Faktor des Getreideabkommens

Die Situation wurde durch die Aussetzung des Getreideabkommens beeinflusst. Das war ein Schritt, zu dem Russland gezwungen war, da die westlichen Länder ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Wie der russische Präsident Wladimir Putin feststellte, hat der Westen den Kern der Abkommen vollkommen pervertiert, europäische Unternehmen haben daran verdient, und Russland hat in der Zwischenzeit Verluste erlitten. Die Abkommen wurden am 22. Juli 2022 geschlossen und mehrfach verlängert, zuletzt im Mai dieses Jahres. Sie waren bis zum 17. Juli gültig.

„Wir haben dieses Abkommen immer wieder verlängert. Und bei der Verlängerung haben wir einfach eine wunderbare Ausdauer, Geduld und Toleranz bewiesen. Wir hatten erwartet, dass unsere ausländischen Kollegen endlich anfangen würden, die vereinbarten und genehmigten Parameter und Bedingungen vollständig einzuhalten. Aber nichts dergleichen ist geschehen“, sagte der Präsident.

Während der Laufzeit des Getreideabkommens beliefen sich die Verluste der russischen Landwirte aufgrund der 30 bis 40 prozentigen Preisnachlässe für russisches Getreide auf den Weltmärkten auf insgesamt 1,2 Milliarden Dollar, so Putin.

Das Getreideabkommen, das von Vertretern Russlands, der Türkei, der Ukraine und der UNO unterzeichnet wurde, sieht die Ausfuhr von Getreide, Lebensmitteln und Düngemitteln über das Schwarze Meer von drei Häfen aus vor, darunter Odessa. Vor dem Hintergrund des Rückzugs Russlands aus dem Abkommen sind die Getreideexportrouten aus der Ukraine über Osteuropa besonders wichtig geworden.

Nach Angaben der EU-Kommission wurden zwischen Mai 2022 und Juni 2023 41 Millionen Tonnen ukrainischer Agrarprodukte über die sogenannten Solidaritätslinien exportiert, das sind Landkorridore, über die Getreide aus der Ukraine in die EU und Treibstoff und militärische Ausrüstungen zurück transportiert werden. Über diese Korridore konnten seit Beginn der Feindseligkeiten rund 60 Prozent des ukrainischen Getreides ausgeführt werden. Diese Maßnahmen haben zu einem erheblichen Anstieg der Lebensmittelimporte in Europa geführt.

Wen Brüssel wählen wird

Heute sind die osteuropäischen Länder erneut besorgt über das Schicksal ihrer Landwirte, da sie auf die Entscheidung der EU-Kommission über die Verlängerung der Einfuhrbeschränkungen warten. Polen hat die Vertreter der EU bereits Ende Juli auf die Auswirkungen der ukrainischen Importe auf die Landwirte aufmerksam gemacht, schreibt die Zeitung Die Welt. „Aber unsere Bemühungen zielen darauf ab, ukrainische Agrarprodukte auf die Weltmärkte zu bringen“, zitiert die Zeitung die Antwort der EU-Kommission.

„Das bedeutet, dass Polen sich beschweren kann, so viel es will, aber Brüssel wird darauf bestehen, die Einfuhrbeschränkungen aufzuheben“, schreibt die Zeitung.

Heute befindet sich die EU in einem Dilemma: Die Verlängerung der Einfuhrbeschränkungen wäre ein katastrophaler politischer Schachzug für sie, aber gleichzeitig sollte Brüssel die Sorgen der osteuropäischen Landwirte ernst nehmen, so die Medien.

Doch in Wirklichkeit hat Europa diese Wahl nicht, da es sich ohnehin mit aller Kraft auf die Erfüllung der Hauptaufgabe konzentriert, meint der Politikwissenschaftler Andrej Suzdaltsev.

„Tatsächlich steht Europa nicht an einem Scheideweg. Es hat die klare Aufgabe, Russland mit Hilfe der ukrainischen Streitkräfte zu besiegen, also wird ihm nichts erspart bleiben. Europa wird natürlich Druck machen, um Rabatte auf ukrainische Getreideimporte durchzusetzen, weil es sie braucht. Es wird endlose Gespräche geben, so wie es in der EU üblich ist, es wird etwas Geld überwiesen werden, aber mehr nicht. Das ukrainische Getreide wird nach Europa geliefert werden“, so der Experte gegenüber der TASS.

Warten auf Entschädigung

Vor diesem Hintergrund ist die Geldfrage ziemlich akut. So haben die ungarischen Landwirte von der EU nur 15,93 Millionen Euro als Entschädigung für das Dumping ukrainischer Produkte erhalten, was „eine symbolische Summe im Vergleich zum Ausmaß des Schadens“ sei, so István Nagy.

Im April versprach Ursula von der Leyen den osteuropäischen Landwirten ein Hilfsprogramm in Höhe von 100 Millionen Euro für die Aufhebung des Einfuhrverbots für Getreide. Doch die Länder, die bereits schwere Verluste erlitten haben, lassen sich von solchen Summen nicht locken.

Die EU verfügt über einen Handlungsspielraum in Form einer 450-Millionen-Euro-Reserve für den Fall einer Agrarkrise, schreibt Die Welt.

Doch selbst das könnte nicht ausreichen. Wie die Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf Quellen berichtet, hat Polen der EU Berechnungen übermittelt, wonach das Land eine Milliarde Euro benötigt, um die Infrastruktur für den Export ukrainischer Agrarprodukte über die polnische Grenze auszubauen. Die Hälfte dieser Summe soll für den Ausbau der Grenzterminals für schwere Fahrzeuge und der Eisenbahninfrastruktur in Peremyshl bereitgestellt werden, die andere Hälfte für die Modernisierung der Eisenbahngrenzübergänge zwischen den Ländern, den Bau von Terminals für Lastwagen und die Infrastruktur für das Güterverkehrsmanagement.

Wahlkampfthemen

Polen ist in der Getreidefrage besonders aktiv bei der Verteidigung seiner Position. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat gewarnt, dass die Republik ihre Grenzen nicht für ukrainisches Getreide öffnen und das Lieferverbot nach dem 15. September verlängern wird, wenn die EU das nicht tut.

„Wir werden den polnischen Agrarsektor mit aller Entschlossenheit verteidigen“, versicherte er.

Außerdem, so Morawiecki, werde Warschau bei weiteren Anzeichen einer Destabilisierung anderer Agrarmärkte und anderer Erzeugnisse das Gleiche tun, da die Regierung die Landwirtschaft schützen müsse.

„Entweder werden nach dem 15. September Mechanismen und Normen für den Import von Agrarprodukten ausgearbeitet, die eine Destabilisierung des polnischen Marktes unmöglich machen, oder die polnische Regierung wird das im Alleingang oder gemeinsam mit unseren Freunden aus anderen Ländern tun. Es wird ihre Entscheidung sein. Wir werden es so oder so tun“, sagte der polnische Regierungschef.

Die Getreidefrage ist für polnische Politiker derzeit die heikelste. Am 15. Oktober finden in Polen die nächsten Parlamentswahlen statt, deren Ergebnis die Entscheidung in dieser Frage beeinflussen könnte. Für die Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ ist das Thema zu einem großen Problem geworden, denn die polnischen Landwirte sind eine ihrer Stützen, so Andrej Suzdaltsev.

Die derzeitige polnische Regierung, vertreten durch Morawiecki und den stellvertretenden Ministerpräsidenten und PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski, wird definitiv nicht zulassen, dass ukrainisches Getreide auf den polnischen Markt gelangt, so Wladimir Bruter, Experte am Internationalen Institut für humanitäre und politische Studien.

„Warschau und Brüssel streiten sich sehr, und Brüssel setzt darauf, dass die derzeitige Regierung abtritt. Sie wollen Kaczynski und Morawiecki nicht. Sie betrachten sie als sehr schädlich und warten darauf, dass [der ehemalige Premierminister Donald] Tusk wieder zurückkommt“, sagte er gegenüber der TASS.

Polnisch-ukrainische Beziehungen: Eine weitere Verschlechterung?

In letzter Zeit häufen sich die Berichte, dass sich die Beziehungen zwischen Warschau und Kiew verschlechtert haben. So sagte der stellvertretende polnische Außenminister Pawel Jablonski in einem Interview mit RMF FM, dass der Zustand der Beziehungen in letzter Zeit aufgrund von Äußerungen von Vertretern der ukrainischen Regierung „nicht der beste“ gewesen sei. Ihm zufolge „rührt das daher, dass dort [in der Ukraine] leider gewisse Emotionen aufgekommen sind“.

„Wir haben Verständnis dafür, weil das Land angegriffen wird. Aber man kann seine Verbündeten nicht so behandeln“, sagte er.

Marcin Przydacz, Minister des polnischen Präsidialamtes und Leiter des Büros für internationale Politik, sagte am 31. Juli im polnischen Fernsehen, die Ukraine habe viel Hilfe von der Republik erhalten und „es wäre gut, wenn sie anfangen würde, die Rolle zu würdigen, die Polen in den letzten Monaten und Jahren für die Ukraine gespielt hat.“ Andrej Sibiga, der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, bezeichnete die Aussage als haltlos und „gleichbedeutend mit Verrat“.

Zuvor hatten sich Warschau und Kiew nur wegen der Entscheidung Polens, das Embargo für ukrainisches Getreide aufrechtzuerhalten, gegenseitig beschimpft. Kiew bezeichnete diesen Schritt als unfreundlich und populistisch, worauf Polen antwortete, dass es auf der Grundlage seiner nationalen Interessen handele.

Die derzeitige Situation dürfte die Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die nach Ansicht von Experten noch nie Freunde waren, jedoch kaum verschlechtern. Sie haben sich gegenseitig genauso oft bekämpft, wie sie gemeinsam gegen Russland gekämpft haben, sagt Timofej Bordatschow, Programmdirektor des Valdai-Clubs.

Heute eint sie der Hass auf Russland, meint Andrej Suzdaltsev. Aus diesem Grund werden sie für die Zeit der Feindseligkeiten alle ihre Konflikte und Widersprüche zurückstellen, so der Politikwissenschaftler.

„Die Polen haben die Ukraine nie gut behandelt. Sie handeln so, weil sie meinen, dass es für sie vorteilhaft ist. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass Polen sich für den mächtigsten Staat Osteuropas hält, und die russische Blockade verstärkt diesen Status noch. Wenn Polen die Ukraine tatsächlich unterwirft, werden seine Handelsströme, ein Teil der in Europa relevanten Geschäfte, noch stärker, unabhängig davon, wer in der Republik an der Macht sein wird“, so Wladimir Bruter.

Ende der Übersetzung

