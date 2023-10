Die EU, Großbritannien und Italien haben keine Waffen mehr für Kiew

Umsetzung das RAND-Papiers?

Am 3. Oktober gab es gleich drei Meldungen darüber, dass der Westen Kiew bald (fast) keine Waffen mehr schicken kann. Außerdem gab es eine Telefonkonferenz von US-Präsident Biden mit den wichtigsten europäischen Regierungschefs zu dem Thema.

Am 3. Oktober gab es gleich mehrere Meldungen, die für Kiew keine guten Nachrichten sind, die aber nicht überraschend kommen. Das gilt zumindest dann, wenn man sich meiner Interpretation über das anschließt, was ich als die Umsetzung des RAND-Papiers vom Januar 2023 bezeichne, über die ich seit Februar berichte. Derzeit häufen sich die Meldungen, dass das von RAND skizierte Szenario gerade umgesetzt wird und dass die USA einen Ausweg aus dem Ukraine-Abenteuer suchen. Die Prognose, die ich dazu abgegeben habe, war, dass wir das im Herbst in der einen oder anderen Form erleben würden.

Jetzt, Anfang Oktober, gibt es praktisch täglich Meldungen, die darauf hindeuten, wie ich gestern aufgezeigt habe. Und auch heute, am 3. Oktober, geht es ungebremst weiter, wie ich jetzt zeigen werde.

Großbritannien hat keine Waffen mehr

Der britische Daily Telegraph zitierte einen Vertreter des Royal Armed Forces Command am 3. Oktober wie folgt:

„Wir haben [der Ukraine] fast alles übergeben, was wir uns leisten konnten. Die Challenger-2-Panzer, die wir noch haben, werden zu Challenger-3-Panzern modernisiert. Dafür brauchen wir sie. Je mehr Panzer wir weggeben, desto weniger haben wir. Wir werden weiterhin nach Waffen suchen, die an die Ukraine geliefert werden können, aber im Moment brauchen sie Luftabwehr und Artilleriegeschosse, und beides geht uns aus“

Interessant ist, dass London der Quelle des Daily Telegraph zufolge an seiner Zusage festhält, der Ukraine im Laufe dieses Jahres Militärhilfe in Höhe von 2,3 Milliarden Pfund (umgerechnet 2,8 Milliarden Dollar) zu gewähren, aber „das bedeutet nicht, dass britische Waffen in diesem Umfang geliefert werden“.

Offensichtlich will man Kiew mit etwas anderem als neuen Waffenlieferungen beschwichtigen. Und natürlich muss man auch der eigenen Öffentlichkeit den Kurswechsel irgendwie erklären, wofür es anscheinend eine neue Idee gibt, wie wir gleich sehen werden.

Italien hat keine Waffen für die Ukraine

Die italienische Zeitung La Repubblica meldet ebenfalls am 3. Oktober, dass Italien hat keine Waffen und kein Geld mehr für die Ukraine hat, und dass die italienische Bevölkerung den Ukraine-Hilfen zunehmend kritisch gegenüber steht. Zwar wird in Italien angeblich ein neues Hilfspaket für Kiew geschnürt, dass aber wohl keine Waffen, sondern Uniformen und verschiedene nicht-tödliche Materialien, wie Nachtsichthelme, enthält, wie der italienische Außenminister Antonio Tajani mitteilte.

La Repubblica stellte weiter fest, dass die vorherigen sieben italienischen Pakete, von denen nur eines auf die derzeitige Regierung entfällt, die italienischen Waffenarsenale deutlich geleert hätten. Gleichzeitig seien keine Mittel für den Kauf neuer Waffen vorhanden, da die Ausgaben für das Gesundheitswesen und andere Sozialprogramme im neuen Staatshaushalt gekürzt werden müssten, was bereits zu Protesten in der Bevölkerung und der Opposition führt.

Nach anderthalb Jahren der in Italien ohnehin unpopulären anti-russischen Politik beginnt die Regierung plötzlich darüber nachzudenken, was die Bevölkerung des Landes will. Da liegt es nahe, dass die Sorgen der Bevölkerung nicht der Grund, sondern nur ein Vorwand für die Reduzierung oder Einstellung der unpopulären Ukraine-Hilfen sind.

Die EU hat keine Waffen mehr

Politico hat ebenfalls am 3. Oktober gemeldet, dass auch die EU keine Waffen mehr hat, die sie nach Kiew schicken kann. Politico zitiert eine Quelle mit der Aussage, die EU-Länder könnten Kiew nicht mehr mit Waffen aus ihren eigenen Beständen versorgen, ohne die Sicherheit der Union zu gefährden:

„Wir können nicht weiterhin [Waffen] aus unseren Beständen liefern“

Der Politico-Artikel ist ausgesprochen interessant, denn der Schwerpunkt des Artikels liegt darauf, dass Kiew nun Partner sucht, um eine eigene Waffenproduktion aufzubauen, weil der Westen nicht mehr bereit oder in der Lage ist, Kiew weiterhin Waffen zu liefern.

Geld zu überweisen, scheint allerdings kein so großes Problem für den Westen zu sein, denn Dollars und Euros kann der Westen drucken, aber neu produzierte Waffen braucht der Westen selbst, um seine leeren Arsenale aufzufüllen. Und das dürfte nach allem, was man weiß, einige Jahre in Anspruch nehmen.

Daher wird nun darüber gesprochen, dass Kiew Kooperationen mit westlichen Rüstungsschmieden eingehen soll, die dann Fabriken in der Ukraine bauen und dort den Bedarf der Ukraine decken.

Es ist offensichtlich, dass das langfristige Pläne sind, denn Fabriken zu bauen, braucht Zeit. Auch lassen sich deren Standorte kaum geheim halten und Russland würde, solange die Kampfhandlungen noch laufen, jede Waffenfabrik in der Ukraine bombardieren. Daher ist es offensichtlich, dass es hier um Pläne für die Zeit nach dem Ende der Kampfhandlungen geht.

Vor diesem Hintergrund werden auch die Äußerungen aus Großbritannien verständlich, dass London zwar noch Geld übrig habe, aber „das bedeutet nicht, dass britische Waffen in diesem Umfang geliefert werden“. Offenbar denkt man auch in Großbritannien und schon an die lukrativen Geschäfte, die in der Ukraine nach dem Ende der Kampfhandlungen winken.

Auch die USA haben fast nichts mehr

Nachdem in den USA der Übergangshaushalt ohne Ukraine-Hilfen beschlossen wurde, hat das Pentagon gemeldet, es habe aus den alten Zuweisungen noch 5,2 Milliarden Dollar für Militärhilfe an die Ukraine zur Verfügung. Bei dem Tempo, mit dem die Ukraine derzeit beliefert wird, reiche das für etwa sechs Monate.

Wenn man bedenkt, dass die USA der Ukraine in den letzten 18 Monaten Waffen im Wert von etwa 50 Milliarden geliefert haben, dass sind die fünf Milliarden im Vergleich dazu fast nichts. Daran sieht man, wie sehr die US-Regierung ihre Unterstützung schon heruntergefahren hat.

Krisensitzung per Telefon

Vor einigen Tagen wurde eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der G7 zur Ukraine angekündigt. Offenbar wurde das Format um einige EU-Staaten vergrößert, aber am 3. Oktober wurde auch gemeldet, dass das Telefonat stattgefunden hat.

Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Joe Biden habe am Telefon mit Verbündeten und Partnern der USA über die Bereitstellung von Hilfe für die Ukraine gesprochen. An der Telefonkonferenz haben der kanadische Premierminister Justin Trudeau, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der Chef des Europäischen Rates Charles Michel, Bundeskanzler Olaf Scholz, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, der japanische Premierminister Fumio Kishida, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der polnische Präsident Andrzej Duda, der britische Premierminister Rishi Sunak, der rumänische Präsident Klaus Iohannis und die französische Außenministerin Catherine Colonna teilgenommen. Über Einzelheiten wollte das Weiße Haus später berichten.

Axios hatte zuvor berichtet, dass Biden und US-Außenminister Anthony Blinken die Verbündeten und Partner darüber informieren wollten, dass sie an einer Vereinbarung mit dem Kongress arbeiten, um die Militärhilfe für die Ukraine weiter zu finanzieren. Außerdem hofft die US-Regierung, „Bedenken zu zerstreuen“, dass die innenpolitische Konfrontation Russland während des Konflikts helfen könnte.

Ich vermute, dass hinter diesen schönen Worten für die Presse versteckt wird, dass es bei dem Gespräch bereits um eine Exitstrategie aus dem Ukraine-Konflikt gegangen ist. Dass vorher vielleicht noch einige Hilfs-Päckchen für Kiew geschnürt werden, ist kein Widerspruch, denn man muss der eigenen Öffentlichkeit die Kehrtwende ja verkaufen und kann die Politik nicht über Nacht ändern.

Ob die Rechnung aufgeht?

Die interessante Frage ist, ob die Rechnung des Westens aufgeht, denn offenbar geht man im Westen davon aus, dass Kiew sich mit Moskau auf irgendeine Art von Waffenstillstand mit einem danach eingefrorenen Konflikt einigen kann, und dass der Westen die Rest-Ukraine danach weiterhin kontrollieren wird, sodass westliche Konzerne anschließend am (aus konfiszierten russischem Vermögen?) finanzierten Wiederaufbau und am Aufbau der Rüstungsindustrie in der Ukraine verdienen können.

Ich vermute, dass Russland darauf nicht eingehen wird, schließlich hat die russische Regierung mehrmals erklärt, sie werde keinem Einfrieren des Konfliktes zustimmen, weil das bedeute, dass Kiew und der Westen eine Atempause bekommen, ihre Wunden lecken, sich wieder bewaffnen und dass der Krieg dann weitergeht. Russland will stattdessen eine Beendigung des Konfliktes, die sein Wiederaufflammen in der Zukunft ausschließt, weshalb ich bezweifle, dass die oben skizzierte Rechnung des US-geführten Westens aufgeht.

Wie ich schon öfter geschrieben habe, ist die Frage in meinen Augen nicht, ob der Westen Kiew im Herbst (oder Winter) zu Verhandlungen mit Moskau drängt. Die Frage ist, was Russland bei diesen Verhandlungen fordern wird und ob der Westen bereit ist, darauf einzugehen.

Nur zur Erinnerung: Die Ziele Russlands, dass die Ukraine ein entmilitarisierter und neutraler (also nicht anti-russischer) Staat wird, haben sich nicht geändert. Das würde jedoch bedeuten, dass die Ideen des Westens, in der Rest-Ukraine eine lukrative Rüstungsindustrie zur Bewaffnung der ukrainischen Streitkräfte aufzubauen, ausgeschlossen ist. Darüber würde Russland in etwaigen Verhandlungen nicht einmal reden wollen.

Wenn der Westen versteht, dass er sich mit Russland nicht einigen kann, könnte der Westen Kiew auch auffordern, mit geringerer Unterstützung weiter zu kämpfen. Das allerdings würde zwangsläufig das Ende der Ukraine als Staat bedeuten, denn die ukrainische Armee ist ausgeblutet und hat Probleme, neue Soldaten einzuziehen. Und mit weniger westlichen Waffen als bisher dürfte Russland die Ukraine spätestens im nächsten Jahr überrennen.

Meiner Ansicht nach wird sich daher in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden, ob der Westen Russland genug entgegenkommt, um die Kämpfe bald zu beenden, oder ob der Westen die Ukraine vollständig opfert, um Russland nicht entgegenkommen zu müssen.

