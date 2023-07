Die in der Ukraine entzauberten westlichen „Wunderwaffen“

Waffenlieferungen

Da die westlichen Medien bei fast jeder Entscheidung des Westens, neue Waffensysteme an die Ukraine zu liefern, behauptet haben, die Waffen wären kriegsentscheidend, ist es an der Zeit, sich anzuschauen, was aus den vermeintlichen Wunderwaffen aus dem Westen geworden ist.

Seit Beginn der russischen Militäroperation liefert der Westen Waffen an Kiew, wobei die westlichen Medien bei jeder neuen Waffenart geschrieben haben, dass diese oder jene Waffe die russische Armee nun in ernste Bedrängnis bringen würde. Passiert ist das nicht, weshalb wir uns anschauen wollen, was aus den vermeintlichen „Wunderwaffen“ geworden ist.

Bayraktar

Die türkischen Bayraktar-Drohnen haben im Krieg um Bergkarabach Schlagzeilen gemacht, weil sie entscheidend dazu beigetragen haben, die armenische Armee zu schlagen. Danach hatten sie den Ruf einer „Wunderwaffe“.

In der Ukraine allerdings haben diese Drohnen keine Rolle spielen können, denn im Gegensatz zu Armenien hat Russland eine gute Luftabwehr. Die Bayraktars haben ein gigantisches Radarecho, sind also leicht und auf sehr große Entfernung zu orten, und sie sind langsam. Daher haben sie der russischen Armee nie Sorgen bereitet, wie mir russische Soldaten schon bei meinem ersten Besuch im Krisengebiet im März 2022 erzählt haben.

Javelin

Fast sofort zu Beginn des Konfliktes haben die westlichen Medien berichtet, die US-amerikanischen Panzerabwehrraketen Javelin würden den Russen große Probleme bereiten und die russischen Panzer in Massen abschießen können. Die Javelin fliegen einen Panzer im Tiefflug an und steigen dann steil auf, um anschließend im Sturzflug auf der normalerweise eher schlecht geschützten Oberseite des Panzerturms aufzuschlagen und den Panzer so zu vernichten.

Auch diese Hoffnung stellte sich schnell als falsch heraus, denn ebenfalls schon bei meiner ersten Reise ins Konfliktgebiet habe ich gesehen, wie einfach die Russen sich dagegen verteidigt haben: Sie haben kurzerhand eine Metallkonstruktion auf den Panzerturm geschweißt, die die Javelin zur Explosion bringt, bevor sie den Turm trifft. Das war zwar bei Weitem kein hundertprozentiger Schutz, aber es entschärfte die Gefahr, die von den Javelin ausging.

Hinzu kommt ihre Wetteranfälligkeit, denn die Sicherheit der Anvisierung des Ziels hängt stark von Wetter und Umweltbedingungen ab. In Mariupol zum Beispiel waren die Javelins nicht sehr hilfreich, denn der Hitzesucher der Raketen „sah“ vor dem Hintergrund von Großbränden schlicht keinen Panzermotor.

Ein weiteres Problem war, dass das Pentagon es versäumt hatte, die 286-seitige Bedienungsanleitung ins Ukrainische zu übersetzen. Die ukrainischen Soldaten mussten die Bedienung daher teilweise mithilfe eines Übersetzungsprogramms lernen.

Auch die Batterien der Javelin sind ein Schwachpunkt, denn sie entladen sich in nur vier Stunden, was nicht viel Zeit ist, wenn Soldaten mit dieser Rakete in einem Hinterhalt sitzen und auf Panzer warten, denn in dieser Taktiv steckt die eigentliche Stärke der Javelin: Ein Soldat wartet versteckt auf gegnerische Panzer und feuert aus dem Hinterhalt auf sie.

HIMARS

Als die US-Mehrfachraketenwerfer HIMARS im Sommer 2022 in der Ukraine auftauchten, war das die erste westliche Waffe, die den Russen ernsthafte Probleme bereitete. Sie sind zielgenau und haben eine recht große Reichweite. Diese Präzision machte den Russen zunächst Probleme.

Aber die waren schnell gelöst, denn erstens lernte die russische Luftabwehr schnell, sich auf die HIMARS einzustellen und heute wird ein Großteil der HIMARS-Raketen abgeschossen, bevor sie ihr Ziel erreichen kann.

Außerdem gelten die Russen als führend im Bereich der radio-elektronischen Kriegsführung, also in der Störung des gegnerischen Funkverkehrs, der Elektronik und der Navigation. Russland fängt die HIMARS-Raketen immer öfter mit Mitteln der elektronischen Kampfführung ab, wobei die amerikanischen Experten noch nicht genau wissen, wie die Russen das machen.

Die HIMARS bleibt gefährlich, denn es findet derzeit eine Art Wettrüsten statt, bei dem die Amerikaner versuchen, die Fortschritte der Russen beim Abfangen der HIMARS zu umgehen, woraufhin die Russen wieder neue Methoden entwickeln, um sich auf die neuen Fertigkeiten der HIMARS einzustellen.

SCALP/Storm Shadow

Die SCALP/Storm Shadow ist eine britisch-französische Gemeinschaftsproduktion. Dabei handelt es sich um Marschflugkörper, die im Tiefflug auf große Entfernung ihre Ziele treffen. Der Tiefflug macht sie für Luftabwehr mit großer Reichweite unerreichbar. Eine Storm-Shadow-Rakete kann nur im letzten Teil ihrer Flugbahn abgefangen werden, wenn sie vor dem Angriff in die Höhe steigt. Aber die Russen haben inzwischen auch gelernt, diese Raketen recht präzise abzufangen.

Vor kurzem haben die Russen eine Storm Shadow erbeutet, was einer der Einheiten gelang, die ich mehrmals besucht habe. Daher hätte ich dieses „Beutestück“ fast selbst begutachten können, als ich das letzte Mal an der Front war. Leider bin ich einen Tag zu spät angekommen und die Rakete war bereits nach Russland transportiert worden.

Dmitri Rogosin, den ich inzwischen gut kenne, ist einer der Verantwortlichen der Einheit und ich habe ihm bei dem Besuch getroffen. Er hat mir erzählt, dass die Rakete zwar modern sei, aber dass sie auf den ersten Blick nichts Überraschendes gefunden hätten, denn die russischen Marschflugkörper vom Typ Kalibr sind moderner.

Nichtsdestotrotz ist sind auch die SCALP/Storm Shadow moderne Waffen, wobei das Interessante deren Elektronik, Navigationssystem und Software ist. Da das „Gehirn“ der erbeuteten Rakete unbeschädigt war, sind die russischen Experten nun dabei, es zu analysieren, was ihnen helfen wird, herauszufinden, wie man sie noch effektiver abfangen kann.

Leopard

Die Leopard-Panzer, auf die die westlichen Medien so große Stücke gesetzt haben, haben die Russen nie beeindruckt, wie ich bei meinen Besuchen an der Front von Soldaten erfahren habe. Die Leoparden sind ohne ausreichende Luftabwehr ausgesprochen verwundbar durch Hubschrauber und die russischen Lancet-Drohnen, weshalb es nur wenige Leoparden überhaupt in den Nähe der russischen Stellungen geschafft haben.

Daher gibt es von den Leoparden und anderen westlichen Panzern keine Erfolgsmeldungen, sie sind für die Russen – zumindest bisher – weitgehend Kanonenfutter.

Was die russischen Soldaten erzählen

Ich habe bei meinen Reisen russische Soldaten immer wieder nach ihrer Einschätzung der westlichen Waffen gefragt und war überrascht, wie abfällig sie sich über die „Wunderwaffen“ der NATO-Staaten geäußert haben. Das war keine Arroganz, sie haben durchaus Respekt gezeigt und auch die Stärken der westlichen Waffen erwähnt, aber alle westlichen Waffen haben eine große Schwachstelle.

Es ist Ironie, aber die westlichen Kriegswaffen sind nicht für den Krieg geeignet. Dass zum Beispiel die deutsche Panzerhaubitze 2000 schon nach recht wenigen Schuss zur Reparatur muss, weil der Lauf der Kanone die Belastung nicht aushält, die das Dauerfeuer von Artillerieduellen mit sich bringt, hat sogar in deutschen Medien einige Schlagzeilen gemacht.

Das scheint für fast alle westlichen Waffen zu gelten, sie sind nicht für „Dauerfeuer“ ausgelegt. Westliche Gewehre mögen beim ersten Schuss zielgenauer sein als die russische Kalaschnikow, aber sobald sie mehrere Schüsse abgefeuert haben, werden die westlichen Gewehre ungenau, während die Kalaschnikow (und auch die russische Artillerie) darauf ausgelegt ist, auch sehr viele Schüsse abzufeuern, ohne das die Genauigkeit leidet oder die Rohre beschädigt werden.

Die westlichen Waffen mögen für Spezialeinsätze in Afghanistan geeignet gewesen sein, für ein Schlachtfeld mit intensivem Beschuss sind sie nur bedingt geeignet.

Hinzu kommt bei komplexen Waffensystemen wie Panzern und Artillerie die komplizierte Wartung und Reparatur. Da westliche Rüstungskonzerne immer auch die Wartung der Waffen verkaufen, scheinen sie die besonders kompliziert gestaltet zu haben, um daran mehr Geld zu verdienen. Auf dem Schlachtfeld ist es jedoch ein Problem, wenn man einen Panzer zur Reparatur hunderte Kilometer weit transportieren muss, anstatt ihn in einem Bunker oder einer versteckten Halle in Frontnähe reparieren zu können. In diesem Punkt sind die russischen Waffensysteme den westlichen weit überlegen, weil ihre Wartung und Reparatur sehr viel einfacher und anspruchsloser ist.

Fazit

Unterm Strich kann man sagen, dass die westlichen Waffen in der Ukraine enttäuscht haben, wie ja auch die Ergebnisse (oder besser gesagt, das Fehlen von Ergebnissen) der Gegenoffensive zeigt.

Anscheinend war die westliche Rüstungsindustrie in den letzten 30 Jahren seit dem Kalten Krieg so sehr von der militärischen Überlegenheit des Westens überzeugt, dass man nicht mit intensiven Kampfhandlungen gerechnet und die Waffen entsprechend entwickelt hat.

Die Schwächen bei der Wartung westlicher Waffen ist darüber hinaus ein Hinweis auf Korruption im westlichen Rüstungssektor, denn mit Wartung lässt sich im Westen viel Geld verdienen. Daher hatten die westlichen Rüstungskonzerne keinerlei Interesse daran, wartungsfreundliche Waffen zu entwickeln, weil sie an denen langfristig viel weniger Geld verdient hätten.

Damit schießt sich der Kapitalismus mit seiner privaten, gewinnorientierten Rüstungsindustrie zur Abwechslung selbst ins Knie, denn die mehrheitlich staatlichen russischen Rüstungskonzerne haben sich bei der Entwicklung ihrer Waffen auf Wartungsfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit konzentriert, weil ihr Interesse nicht darin liegt, mit Wartung und anderen Tricks zusätzliches Geld zu verdienen.

Ich will mit diesem Artikel keineswegs sagen, dass die westlichen Waffen wirkungslos sind, natürlich machen sie den Russen trotzdem Probleme. Ich wollte nur berichten, wie der Stand der Dinge ist und warum die großspurig angekündigten westlichen „Wunderwaffen“ zumindest bisher enttäuscht haben.

Aber natürlich, da muss man sich nichts vormachen, lernt auch die westliche Rüstungsindustrie aus Fehlern. Man muss also abwarten, was sich in naher und ferner Zukunft bei den westlichen Waffen ändern wird.

