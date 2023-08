Die Karibik-Staaten meinen es ernst mit Entschädigung für die Sklaverei

Westliche Werte

Europäische Medien verschweigen das Thema, aber in der Karibik meint man es ernst damit, für die Sklaverei finanziell entschädigt zu werden. Das Thema könnte für den Westen heikel werden.

Im Juli fand der Gipfel zwischen der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) und der EU statt, der in deutschen Medien jedoch praktisch kein Thema war. Auch die Tatsache, dass der Gipfel faktisch gescheitert ist, weil man sich nicht einmal auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen konnte, haben die deutschen Medien nicht thematisiert.

Das Thema Sklaverei

Das Scheitern des Gipfels hatte zwei Gründe, die durchaus miteinander zusammenhängen. Formal konnte man sich nicht auf eine gemeinsame Formulierung zur Ukraine-Krise einigen. Die EU hatte Selensky sogar zu dem Gipfel geladen, musste ihn aber auf Druck der CELAC, die seine Tiraden nicht anhören wollte, wieder ausladen. Außerdem hat die CELAC alles aus der von der EU vorgeschlagenen Gipfelerklärung rausgestrichen, was die EU darin über die Ukraine und das böse Russland schreiben wollte.

Dass die CELAC sich in dieser Frage so stur gestellt hat, dürfte unter anderem an der Frage der Entschädigung für die Sklaverei liegen. In der Karibik meint man die Forderung, der Westen müsse eine Entschädigung für das Unrecht und die Folgen der Sklaverei bezahlen, nämlich sehr ernst. Dazu ist jedoch kein Staat des Westens bereit.

Daran zeigt sich die Doppelmoral des Westens, der mit seiner Cancel Culture zwar Bilder aus Museen entfernt, wenn sie heute als politisch unkorrekt angesehen werden, oder Denkmäler von ehemaligen Nationalhelden abbaut, wenn die etwas mit der Sklaverei zu tun hatten, aber eben nicht bereit ist, wirklich für die Schäden aus der Kolonialzeit aufzukommen. Weltweit geraubte Kunstschätze liegen weiterhin in europäischen Museen, in Indien geraubte Diamanten schmücken die Krone der britischen Monarchen und die alteingesessen reichen Familien westlicher Länder, die ihren Wohlstand ursprünglich den Kolonien und der Sklavenhaltung verdanken, erfreuen sich an ihrer Macht und ihrem Reichtum.

Die schönen Worte westlicher Politiker werden von ihren Taten Lügen gestraft. Diese Doppelmoral des Westens nimmt man im Rest der Welt sehr deutlich wahr, und weil Russland nun zeigt, dass man dem Westen tatsächlich Widerstand leisten kann, werden viele Länder des globalen Südens zunehmend mutiger und stellen beispielsweise selbstbewusst Forderungen nach Wiedergutmachung für die Ausbeutung ihrer Länder durch den Westen in den vergangenen Jahrhunderten, die den Grundstein für die heutige wirtschaftliche Macht des Westens gelegt hat.

Daher hat man bei der CELAC in der Ukraine-Frage auf stur geschaltet, denn auch im Ukraine-Konflikt sehen diese Staaten die Doppelmoral des Westens, der trotz aller russischen Warnungen unbedingt die Ukraine in die NATO holen wollte und so selbst die Eskalation in der Ukraine zu verantworten hat, nun aber mit dem Finger auf Russland zeigt und vom Rest der Welt Unterstützung gegen Russland fordert. Dem Westen fällt seine Doppelmoral gerade auf die Füße, wie auch die Entwicklungen in Afrika zeigen, wo die Macht des Westens rasant schwindet.

Die westlichen Medien meiden das Thema, denn dass der Westen offen Forderungen nach Entschädigungen für die Sklaverei ablehnt, während er in der Cancel Culture gleichzeitig so tut, als würde er Verantwortung für die Sklaverei übernehmen, würde den Widerspruch zwischen Worten und Taten westlicher Politiker allzu deutlich zeigen.

Auch mir war nicht bewusst, wie ernst man das Thema in der Karibik nimmt. Daher fand ich einen Artikel darüber interessant, der in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde und den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Karibik und Europa am Rande eines Streits: Was ist der Grund?

Die Inselstaaten haben der Alten Welt den Sklavenhandel nicht verziehen. Jamaika, Barbados, St. Vincent und andere erwarten vom Westen Zahlungen, die die Staatshaushalte dieser Staaten selbst übersteigen

Im Sommer 2023 fließt die langjährige Erinnerung an den Sklavenhandel in das Kalkül der heutigen Politiker ein: Die Länder Lateinamerikas und der Karibik weigern sich, den Westen gegen Russland zu unterstützen, ohne eine finanzielle Entschädigung für das zu erhalten, was sie als Ursache ihrer Rückständigkeit ansehen: die Zwangsarbeit von zehn Generationen von Einheimischen auf den Plantagen der europäischen Kolonialherren. Das Gipfeltreffen zwischen der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) und der EU im Juli führte zu einer verkürzten gemeinsamen Erklärung: Die Parteien machten einander keine Zugeständnisse. Der Premierminister des Inselstaates St. Vincent, Ralph Gonsalves, der der CELAC vorsteht, bezeichnet es als sein Lebenswerk, Reparationen zu erhalten. Seine politischen Verbündeten haben eine Studie veröffentlicht, in der die Schulden des Westens gegenüber der Karibik wegen der Sklaverei auf 107 bis 131 Billionen Dollar beziffert werden. Von den Europäern wird nicht unbedingt erwartet, dass sie das ganze Geld auf einmal zahlen: Als erstes könnte sich die Alte Welt entschuldigen.

Aber warum denn so viel?

Der karibische Raum, der heute nur noch selten in den internationalen Nachrichten auftaucht, trägt weniger als ein Prozent zum weltweiten BIP bei: das sind keine großen Geldströme. Doch in der Neuzeit konnte man ihre Existenz auf der wirtschaftlichen Weltkarte nicht ignorieren. Zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert transportierten die Briten nicht weniger als drei Millionen Sklaven über den Atlantik, von denen 65 Prozent in der Karibik landeten. Die Geschichte der angelsächsischen Sklaverei, die ein lukratives Geschäft war, spielte sich hauptsächlich auf Jamaika, Barbados und den Kleinen Antillen ab.

Von dort aus wurden ab dem 17. Jahrhundert Zucker und Kaffeebohnen, die die Kassen des britischen Empire füllten, aber durch die kostenlose Arbeit afrikanischer Sklaven gewonnen wurden, auf die europäischen Märkte geliefert. Einige der Sklaven wurden in der Heimat in die Sklaverei verschleppt und als lebende Waren weiterverkauft. Die Zwangsarbeit auf dem Schwarzen Kontinent und die Ausbeutung auf den Plantagen der Karibik unterschieden sich jedoch erheblich. Die Briten hatten ihre Wirtschaft in das Weltwirtschaftssystem integriert. Je größer die Nachfrage nach „Kolonialwaren“ war, desto mehr davon wurde produziert, desto mehr wuchs die gegen ihren Willen herangeschaffte Bevölkerung, und die Neuankömmlinge starben an Erschöpfung und an den Schlägen und der Gewalt ihrer Herren.

Die Abschaffung der Sklaverei durch die Briten im Jahr 1834 folgte auf eine Reihe blutiger Unruhen. Die Zeitgenossen begrüßten das als einen Akt der Gerechtigkeit. Heute werden diese Ereignisse anders gesehen. Es ist bekannt, dass London den Sklavenhaltern eine astronomische Entschädigung zahlte, für die es einen hohen Kredit aufnahm: Die Zahlungen für diesen Kredit dauerten bis 2015 an. Für die Freigelassenen galten bescheidenere Bedingungen: Man bot ihnen an, an ihrem Platz zu bleiben und zu arbeiten, bis die nächsten Unruhen einen endgültigen Schlussstrich unter die Sklaverei zogen.

Trost für die Gedemütigten

Nicht nur wirtschaftliche Gründe – die damals führende Rolle der Inseln in der Zucker- und Kaffeeproduktion -, sondern auch weltpolitische Zwischentöne beeinflussen den Wunsch der karibischen Bevölkerung nach Wiedergutmachung für das, was einst mit so großem Gewinn verkauft wurde. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind Jamaika, Barbados und ihre regionalen Nachbarn zu unabhängigen Staaten geworden. Anders als in den USA, wo Reparationszahlungen an die Nachkommen der Sklaven eine innerstaatliche Angelegenheit sind, sind sie in der Karibik eine Frage der internationalen Beziehungen. Die Inseln sind sehr daran interessiert, Ansprüche geltend zu machen, weil sie noch mehr gelitten haben als Afrika. Ab den 1880er Jahren teilten die Europäer den Kontinent unter sich auf, aber da war die Sklaverei bereits verboten. Das klassische Plantagensystem, das auf Jamaika seit den 1620er Jahren bestand, blieb der Heimat der meisten Sklaven erspart.

Im 21. Jahrhundert spiegelt sich dieser historische Unterschied in der Chronologie der Ansprüche wider. Im Jahr 2012 bildete Barbados einen Ausschuss, um Reparationen zu fordern. Daraufhin wurde 2014 eine karibikweite Kommission aus 15 Staaten gebildet und ein 10-Punkte-Plan zur Wiedergutmachung aufgestellt. Mit Verspätung schloss sich die Afrikanische Union erst in diesem Jahr der Initiative der Inseln an. Im Juli 2023 fand ein gemeinsames afrikanisch-karibisches Gipfeltreffen zum Thema westliche Reparationen statt, bei dem die Teilnehmer das erzielte gegenseitige Verständnis lobten und das Treffen als „Durchbruch“ bezeichneten.

Die Führung der entstehenden Bewegung wird wahrscheinlich in der Karibik bleiben. Dort ist die Forderung nach Entschädigung zu einer Art unbestrittener lokaler Ideologie geworden, die von den Regierungen unterstützt und wegen ihrer Fähigkeit, ein Gefühl der nationalen Würde zu bewahren, geschätzt wird. Gonsalves, nicht nur Premierminister von St. Vincent, sondern auch Publizist und Autor des Buches „The Case for Fighting for Fair Reparations in the Caribbean“, hat ausführlich darüber geschrieben. In Übereinstimmung mit ihm skizziert der ehemalige jamaikanische Premierminister Percival Patterson sein Programm: „Wir fordern eine finanzielle Entschädigung dafür, dass wir von Afrika gestohlen wurden, wie Bob Marley sagte, und Worte allein reichen nicht aus, nein, es sind erhebliche Geldsummen erforderlich.“ Auch die Premierministerin von Barbados, Mia Amor Mottley, spricht von Wiedergutmachung: „Der Kampf um vollständige Emanzipation ist noch lange nicht vorbei. Lasst uns das Vermächtnis unserer Vorfahren hochhalten und hart daran arbeiten, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für unser Volk zu erreichen“, verkündet sie.

Die Abenteuer des Schuldscheins

Die Frage, wer genau für die Sklaverei in der Karibik bezahlen kann und muss, ist gleichzeitig einfach und kompliziert. Im Jahr 2023 ist die Latifundie der Familie Drax, Nachkommen der ersten Kolonisatoren, die im 17. Jahrhundert auf der Insel ankamen, auf Barbados noch immer in Betrieb. Das paradiesische Land, das ihnen zur Verfügung steht, wurde im Laufe der Jahrhunderte zum Friedhof für etwa 30.000 Sklaven – die hartgesottenen Draxes veröffentlichten sogar ein spezielles Handbuch über den Umgang mit Schwarzen. Der Erbe des düsteren Unternehmens, Sir Richard Drax, ist heute Mitglied des britischen Parlaments. Seine Haltung ist zwiespältig: Er bedauert die Sklaverei und verurteilt alles, was damit zusammenhängt, sieht sich aber nicht als persönlich involviert. Das gilt auch für die Finanzen: Der Brite will keine Entschädigung zahlen, da er selbst seine Geschäfte auf viel humanere Weise führt.

Die britische Aristokratenfamilie Trevelyan, die in der Karibik viel Geld verdiente, und die Universität Glasgow, die mit Sklaven handelte, taten das Gegenteil: Sie erkannten ihre eigene Erbschuld an und erklärten sich bereit, privat zu zahlen. Aber diese Beispiele reichen nicht aus, um eine Massenkampagne zu starten. Der berühmte Schauspieler Benedict Cumberbatch – seine Vorfahren besaßen ein Jahrhundert lang Plantagen – hat eine Beteiligung (und Kommentare) abgelehnt. Aber er ist bekannt dafür, dass er manchmal Reue zeigt: Die negativ besetzte Rolle als Sklavenhalter, die er mal gespielt hat, bezeichnete Cumberbatch als seine persönliche Entschuldigung für die Sünden seiner Vorfahren.

Die Regierung Seiner Majestät King Charles III. ist noch zurückhaltender. Der britische Premierminister Rishi Sunak hat die Sklaverei unmissverständlich verurteilt, sich aber gleichzeitig nicht dafür entschuldigt. Diese Haltung mag seltsam anmuten, doch Politiker wägen nicht nur ihre Worte ab, sondern verlieren auch das Geld nicht aus den Augen. So entschuldigten sich die USA 2008 bei den Afroamerikanern für das entrechtete Leben ihrer Vorfahren, wählten ihre Worte aber so, dass jegliche Forderung nach einer finanziellen Entschädigung ausgeschlossen war.

Das Unerreichbare nehmen

Haben die Bewohner der Karibik dennoch Anspruch auf diese Zahlungen? Der halboffizielle westliche Standpunkt lautet, dass sie keinen Anspruch haben. Im Juli 2023 wies ein Gericht auf der Insel Martinique (in der Karibik, aber Teil Frankreichs) die Ansprüche der Einheimischen mit einer klaren Aussage zurück: Sie konnten nicht beweisen, dass das Leiden ihrer Vorfahren einen entscheidenden Einfluss auf ihr eigenes Leben hatte. Paris hat die Sklaverei 1848 abgeschafft. Aus Sicht der Richter bedeutet das, dass die heute lebenden Generationen keinen direkten Bezug zum Leid anderer haben und besser nicht grundlos daran erinnern sollten.

Premierminister Gonsalves von St. Vincent entgegnet, dass der westliche Wohlstand nicht aus dem Nichts entstanden ist, sondern direkt mit den Superprofiten der Kolonialzeit zusammenhängt. „Erinnern Sie sich daran, dass die durch Sklavenhandel und Sklaverei erzielten Gewinne in die industrielle Revolution geflossen sind und dazu beigetragen haben, die Grundlagen des westlichen Wohlstands zu schaffen“, wirft er ein. Die Premierministerin von Barbados, Mottley, ist sogar noch kategorischer. Ihrer Ansicht nach ist der globale Klimawandel – als Folge der Industrialisierung – letztlich eine direkte Folge der Zwangsarbeit von Sklaven, unter der deren unschuldige Nachkommen im 21. Jahrhundert leiden. Unter den Ländern, die vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht sind, haben die karibischen Inseln die Nase vorn. Wenn nicht für die Sklaverei, so muss der Westen doch für die Nebenwirkungen des unverhältnismäßigen industriellen Wachstums an die Karibik bezahlen, daran hat man auf Barbados keinen Zweifel.

Die Inselbewohner haben jedoch kaum Möglichkeiten, das durchzusetzen. Zu den Schwierigkeiten bei den interkontinentalen Verhandlungen kommt hinzu, dass die Kariben mit dem Austritt aus dem britischen Commonwealth drohen, da sich die Hoffnungen auf die Hilfe des Königshauses bei der Erwirkung einer Entschuldigung nicht erfüllt haben. Der „Separatismus“ in der Region begann noch zu Lebzeiten von Königin Elisabeth II., als Barbados 2021 die vollständige Unabhängigkeit und die Einführung einer Präsidialherrschaft verkündete, die die britische Monarchie abgelöst hat. Als nächstes kommt Jamaika, wo der Besuch von Prinz William ein Misserfolg war: Der Aristokrat, der bereit war, zu bedauern, aber nicht bereit war, zu zahlen, wurde überall von Demonstranten verfolgt. Während sich die Inselbewohner darauf vorbereiten, den König abzusetzen, können ihre Politiker nicht aufhören, sich darüber zu beschweren, dass London sich weigert, ihre Argumente zu akzeptieren, ganz abgesehen von der Ablehnung, eine konkrete Geldsumme zu zahlen. Einer der jüngsten Vorschläge der Karibik lautet: die Schulden nicht per Scheck, sondern durch Technologietransfer zur Überwindung der Unterentwicklung zu begleichen. Aber die EU und die neblige Insel geben auch darauf keine positive Antwort.

Ende der Übersetzung

