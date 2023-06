Die Lage am Staudamm und Angriff auf russisches Schiff: Die Ereignisse der letzten 3 Tage

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine der letzten drei Tage, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der letzten drei Tage, in denen es keine täglichen solchen Zusammenfassungen gegeben hat, da in Russland Feiertage waren.

Beginn der Übersetzung:

Putin besucht verwundete Militärs, das Wasser ist aus Kachowka-Stausee abgelaufen: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag in einem Militärkrankenhaus in der Nähe von Moskau verwundete Teilnehmer der Militäroperation ausgezeichnet.

Außerdem haben die Bewohner begonnen, nach der Zerstörung des Wasserkraftwerks in das vom Hochwasser betroffene Nowaja Kachowka zurückzukehren. Das russische Verteidigungsministerium gab den ersten Vertrag mit einer Freiwilligeneinheit, die Abwehr eines weiteren Angriffs der ukrainischen Streitkräfte und einen Nachtangriff auf die Kiewer Reserven bekannt.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse der letzten drei Tage in der Ukraine zusammengestellt.

Putin besucht Verwundete

Putin besuchte am Montag das Zentrale Militärkrankenhaus Wischnewski in Krasnogorsk in der Nähe von Moskau. Er überreichte Auszeichnungen an verwundete Teilnehmer der Militäroperation, darunter einen Stern zum Helden Russlands an Oberleutnant Juri Schulanow, einen Kompaniechef, der trotz seiner Verwundung seinen Kameraden geholfen hat, aus einer Umzingelung zu kommen.

Der Präsident äußerte sich zuversichtlich, dass jeder der Teilnehmer an der Militäroperation „in den Augen der normalen Menschen ein Held“ sei. Der Führungsstab der russischen Armee müsse in Zukunft aus Menschen bestehen, „die sich durch Feuer und Kampfhandlungen bewährt haben“, die „nicht zaudern, sondern im Gegenteil ihre Pflicht bis zum Ende erfüllen“, so das Staatsoberhaupt.

Die Lage in der Region Cherson

Am Sonntagabend war das Wasser aus den Straßen von Nowaja Kachowka abgelaufen. Am Montag erklärte der Bürgermeister dass die Einwohner in den von der Flut betroffenen Ort zurückzukehren.

Nach Angaben des amtierenden Gouverneurs der Region Cherson, Vladimir Saldo, wurden insgesamt etwa 7.200 Menschen aus dem Überschwemmungsgebiet in der Region evakuiert, 1.600 von ihnen sind in Notunterkünften untergebracht. Die Behörden meldeten acht Tote und fast 80 Krankenhauseinweisungen.

Die Schäden an Kindergärten, Schulen und Gesundheitseinrichtungen in der Region belaufen sich nach vorläufigen Schätzungen auf mehr als 10 Milliarden Rubel, sagte der Leiter der Regionalregierung Andrej Alexejenko. Er wies darauf hin, dass die Schäden an den Straßen noch zu bewerten sind – nach dem Zusammenbruch des Staudamms des Kraftwerks Kachowka wurden 160 Kilometer Straßen überflutet.

Am Sonntag besuchte der stellvertretende Ministerpräsident Marat Tschusnullin, der die Regierungskommission zur Beseitigung der Folgen der Überschwemmungen leitet, die Region Cherson. Er sagte, er habe Nowaja Kachowka und Korsunka besucht.

Der erste Vertrag des russischen Verteidigungsministeriums mit Freiwilligen

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, es habe den ersten Vertrag im Rahmen eines Erlasses von Minister Sergej Schoigu unterzeichnet, der die Tätigkeit von Freiwilligeneinheiten im Gebiet der Militäroperation regelt. Der Vertrag wurde mit der Abteilung Achmat geschlossen, die von der Russischen Universität für Spezialkräfte in Tschetschenien ausgebildet wird.

Das Verteidigungsministerium gab die Unterzeichnung des Befehls am Samstag, dem 10. Juni, bekannt. Dem Dokument zufolge müssen die Freiwilligeneinheiten bis zum 1. Juli Verträge mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen, die ihnen den erforderlichen Rechtsstatus verleihen und staatliche Unterstützungsmaßnahmen für die Freiwilligen und ihre Familienangehörigen vorsehen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht zum Montag einen Angriff mit präzisionsgelenkten Langstreckenwaffen von See auf ukrainische Reservelager durchgeführt. Das russische Militär teilte mit, die „bezeichneten Ziele wurden getroffen“ und das „Ziel des Angriffs wurde erreicht“.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe die Angriffe Kiews bei Saporoschschje und südlich von Donezk zurückgeschlagen. Nach Schätzungen des Ministeriums haben die ukrainischen Streitkräfte bei den dreitägigen Kämpfen etwa 600 Mann und mehr als 80 gepanzerte Fahrzeuge, darunter 25 Panzer, verloren. Das Ministerium gab insbesondere an, dass sieben Leopard-Panzer und fünf Bradley-Schützenpanzer, ein selbstfahrendes Artilleriesystem CAESAR und ein Flugabwehrraketensystem Stormer zerstört wurden.

Bei Donezk, unter anderem in der Nähe von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut), verlor Kiew nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums innerhalb von drei Tagen etwa 680 Mann und fast 30 Fahrzeuge, darunter auch gepanzerte Fahrzeuge. Das Ministerium betonte, dass alle Angriffe Kiews zurückgeschlagen worden seien.

In anderen Abschnitten – Kupjansk, Krasnoliman und Cherson – beliefen sich die ukrainischen Verluste der nach Angaben des Ministeriums auf rund 380 Personen und fast 50 Ausrüstungsgegenstände und Geschütze. Darunter befanden sich 10 Panzerartilleriegeschütze und ein Kampffahrzeug des Boden-Luft-Raketensystems Osa-AKM.

Darüber hinaus schossen russische Luftabwehrkräfte ein ukrainisches MiG-29-Kampfflugzeug und ein Su-25-Angriffsflugzeug über dem Gebiet der Volksrepublik Donezk bzw. der Region Cherson ab, teilte das russische Militär mit.

Angriff auf russisches Schiff

Sechs ukrainische unbemannte Boote haben das russische Aufklärungsschiff Priazovye 300 Kilometer südöstlich von Sewastopol erfolglos angegriffen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntagabend mit. Nach Angaben des Ministeriums hat das Schiff, das die Gaspipelines Turkish Stream und Blue Stream bewacht, alle Boote zerstört und keinen Schaden erlitten.

Das Ministerium betonte, dass sich zum Zeitpunkt des Angriffs eine US-Aufklärungsdrohne vom Typ Global Hawk über dem zentralen Teil des Schwarzen Meeres befand.

Das ist der zweite Angriff ukrainischer Drohnen auf ein russisches Schiff, das Gaspipelines bewacht. Am 24. Mai wurde das Aufklärungsschiff Ivan Churs 140 Kilometer nordöstlich des Bosporus angegriffen. Es wehrte den Angriff erfolgreich ab und zerstörte dabei drei Boote.

Austausch von Gefangenen

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit, dass 94 russische Soldaten aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen worden seien.

Das ist der erste Austausch seit dem 6. Mai, als drei Piloten nach Russland zurückkehrten, und der größte seit dem 10. April, als 106 Russen freigelassen wurden.

Manturows Reise

Denis Manturow, stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Industrie und Handel, war tatsächlich kurz vor dem ukrainischen Raketenangriff auf Arabatskaya Strelka in der Region Cherson, wie das Ministerium am Sonntag bestätigte.

Der Pressedienst machte keine weiteren Angaben. Die regionalen Behörden berichteten, dass ein Kinderlager an der Arabatskaya Strelka, in dem sich Evakuierte aus den überschwemmten Gebieten aufhielten, am Freitag, den 9. Juni, unter Beschuss geriet. Dabei wurde eine Person getötet und eine weitere verletzt.

Tag des Sieges in der Ukraine verlegt

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat ein Gesetz unterzeichnet, mit dem die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges auf den 8. Mai verlegt werden.

Dieser Tag wird nun zu einem Feiertag – dem Tag des Gedenkens und des Sieges über den Nationalsozialismus -, während das Land am 9. Mai den Europatag feiern wird.

Moskau und Kiew sehen keine Vorbedingungen für Verhandlungen

Nun gebe es nicht nur „keine Vorbedingungen für Vereinbarungen“ zwischen Moskau und Kiew, sondern auch „keine Grundlage, nicht einmal eine fadenscheinige“ für einen Dialog, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. Die ukrainische Regierung wolle keine Verhandlungen sei dazu nicht bereit, so Peskow.

Michail Podoljak, Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, lehnte am selben Tag die Möglichkeit von Verhandlungen mit Russland auf der Grundlage von Friedensinitiativen ab, die von Brasilien, Indonesien und mehreren afrikanischen Ländern vorgeschlagen wurden. Die Gespräche wären „sinnlos, gefährlich und mörderisch für die Ukraine und Europa“, sagte er.

Dabei könnte eine Delegation der Präsidenten von sieben afrikanischen Staaten noch in dieser Woche die Ukraine und Russland besuchen, so eine Quelle am Montag gegenüber der TASS. Zu dieser Gruppe von Ländern gehören Ägypten, die Komoren (der derzeitige Vorsitzende der Afrikanischen Union), die Republik Kongo, Senegal, Uganda, Südafrika und Sambia. Der TASS-Quelle zufolge werden sich die Staats- und Regierungschefs dieser Länder nach dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, das vom 14. bis 17. Juni stattfindet, in Russland aufhalten.

Ende der Übersetzung

