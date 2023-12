Die Regierung hat die Haushaltskrise gelöst, aber für wie lange?

Deutschland

Die Haushaltskrise der deutschen Regierung macht weltweit Schlagzeilen. Hier zeige ich, wie in Russland darüber berichtet wird.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat gute Analysten und Korrespondenten, die sich in anderen Ländern gut auskennen und dem russischen Publikum die Lage dort erklären können. Einer dieser Analysten hat für die TASS einen Artikel über die deutsche Haushaltskrise geschrieben, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die deutschen Regierungsparteien haben die Haushaltskrise gelöst – aber für wie lange?

Wjatscheslaw Filippow über die Löcher im deutschen Haushalt und die Frage, ob Finanzminister Christian Lindner zum „Schattenkanzler“ wird.

Deutschland wird das neue Jahr ohne einen regulären Haushalt für 2024 beginnen. Und das, obwohl sich die Parteien der Regierungskoalition (SPD, die Grünen und FDP) am 13. Dezember nach langen Verhandlungen endlich auf einen Entwurf geeinigt haben. Damit haben sie die akute Krise der Republik, deren Folgen für die Regierung und die deutsche Gesellschaft insgesamt unabsehbar gewesen wären, wenn auch nur vorübergehend, überwunden.

Da die Feiertage vor der Tür stehen, wird die deutsche Legislative einfach keine Zeit haben, sich mit dem Dokument zu befassen. Am Dienstag, den 19. Dezember, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit gegenüber Journalisten, dass der Bundestag nach den Plänen der Regierung Ende Januar über den Entwurf des Staatshaushalts 2024 abstimmen wird und der Bundesrat dann in einer Sitzung am 2. Februar das Verabschiedungsverfahren abschließen kann.

Bis zu diesem Zeitpunkt wird es eine vorläufige Verwaltung der öffentlichen Finanzen geben. Zur Erinnerung: Die deutsche Regierung befand sich in einer schwierigen Situation, nachdem das Bundesverfassungsgericht am 15. November entschieden hatte, dass die Entscheidung der Regierung, 60 Milliarden Euro aus dem Zusatzhaushalt 2021 für die Bekämpfung des Coronavirus, in Umwelt- und Klimaprojekte – in den Klima- und Transformationsfonds – umzuwidmen, rechtswidrig war. Das hat in Deutschland eine ernsthafte Haushaltskrise ausgelöst, da die Regierung gezwungen ist, diese Mittel aus anderen Quellen zu beschaffen, um bereits vereinbarte Projekte zu finanzieren.

Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und die faktische Sperrung von 60 Milliarden Euro klafft im regulären Staatshaushalt allein im Jahr 2024 ein Loch von 17 Milliarden Euro, weitere 12 Milliarden Euro fehlen nun im Sondervermögen für Investitionen und Klimaschutz.

Jeder hat sich durchgesetzt, aber….

Die „Ampelregierung“ brauchte einen ganzen Monat, um die Situation zu klären und Wege zu finden, um öffentliche Ausgaben zu sparen. Dem Spiegel zufolge waren die Haushaltsverhandlungen schwierig: Jede der drei Parteien hatte ihre eigenen „roten Linien“ – Forderungen, bei denen sie keine Kompromisse eingehen konnten.

Die FDP, angeführt von Finanzminister Christian Lindner, wollte keine Zugeständnisse in der Frage der Lockerung der so genannten Schuldenbremse machen, die unter der vorherigen Kanzlerin Angela Merkel beschlossen wurde. In Deutschland gibt es ein Gesetz, das die Regierung daran hindert, zu viele Schulden zu machen. Die SPD hingegen war keinesfalls bereit, Sozialleistungen zu kürzen, und die Grünen waren natürlich gegen den Sparkurs beim Klimaschutz. An den Gesprächen nahmen neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Christian Lindner (FDP), Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) und zeitweise wichtige Mitarbeiter aus dem Wirtschafts- und Finanzministerium teil.

Das Ergebnis war eine Reihe von Sparmaßnahmen, die einerseits allen drei Parteien mehr oder weniger entgegenkommen sollen, andererseits aber viel Interpretationsspielraum lassen und generell als Nährboden für neue Konflikte dienen könnten, sei es in der Koalition, auf Ministerebene oder ganz allgemein im Verhältnis von Staat und Gesellschaft, von Bund und Ländern.

Ich möchte einige Punkte des „Ampelplans“ hervorheben. Er sieht vor allem Kürzungen beim Klima- und Transformationsfonds vor: die Förderungen für den Ausbau der Solarenergie werden gekürzt und die „Kaufprämien“ für Elektroautos wurden bereits zum 17. Dezember gestrichen. Das sind äußerst schmerzhafte Schritte für die Grünen.

Die Freien Demokraten können behaupten, dass es ihnen gelungen ist, die Einhaltung der „Schuldenbremse“ zu verteidigen. In Wirklichkeit sieht die deutsche Regierung jedoch vor, dass sie beim Bundestag Mittel beantragen kann, die über den Haushalt hinausgehen. Die deutsche Regierung schließt also nicht aus, dass sich die Lage in der Ukraine nicht zu Gunsten der Kiews entwickelt und dass einige Verbündete, allen voran die USA, den Umfang der Militärhilfe für Kiew reduzieren werden. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass auf neue Kredite verzichtet werden kann.

Irrungen und Wirrungen

Unter den Vorschlägen, auf die sich die Koalition geeinigt hat, verdient vielleicht die Idee, Waffenlieferungen an Kiew aus dem Sonderfonds zu refinanzieren, der zur Modernisierung der eigenen Streitkräfte eingerichtet wurde, besondere Aufmerksamkeit. „Die Aufstockung der an die Ukraine gelieferten Waffen durch die Bundeswehr wird aus dem Sonderfonds der Bundeswehr finanziert. Auf diese Weise können die ursprünglich im Bundeshaushalt vorgesehenen 520 Millionen Euro für die Stärkung der ukrainischen Streitkräfte eingespart werden“, erklärte Hebestreit.

Bei der Bundeswehr, die selbst mit permanenten Ausrüstungsproblemen zu kämpfen hat, dürfte dieser Vorschlag nicht auf Verständnis stoßen. Die Opposition zögerte nicht, der Regierung vorzuwerfen, sie verletze ihre Verpflichtungen gegenüber der Bundeswehr. So wies das Mitglied des Haushaltsausschusses des Bundestages, Ingo Gedehens (CDU), darauf hin, dass die Regierung zuvor zugesichert hatte, dass die Beschaffung von Ersatz für die an die Ukraine abgegebenen Waffen aus anderen Quellen erfolgen würde. „Jetzt sollen alle Systeme aus dem ohnehin hoffnungslos aufgeblähten Sonderfonds der Bundeswehr finanziert werden“, bemerkte der Abgeordnete. Seiner Meinung nach hat die Bundeswehr für die Regierungskoalition keine Priorität.

Die Mittel aus dem Sonderfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro sind für Investitionen und Projekte im Bereich der Rüstung vorgesehen. Es geht zum Beispiel um die Anschaffung von neuer Ausrüstung, Munition und Maschinen. Zuvor war berichtet worden, dass alle Gelder aus dem Fonds bereits für die Umsetzung bestimmter Projekte vorgesehen sind. Woher sollen sie kommen, wenn sie ausgehen, um die Bundeswehr aufzurüsten? Ein Rezept zur Lösung dieses und vieler anderer Probleme hat die Koalition nicht angeboten.

Die Regierungsparteien haben ihre scheinbare Einigkeit bewahrt, aber für wie lange? Irrungen und Wirrungen sind in der FDP zum Beispiel schon im vollen Gange: Am 11. Dezember hat der Bundesvorstand der Liberalen eine parteiinterne Abstimmung über einen möglichen Austritt aus der Regierungskoalition beschlossen. Die Initiative dazu war im November von Mitgliedern der Kasseler FDP gestartet worden. Die Ergebnisse der Umfrage sind zwar nicht bindend und eher notwendig, um die Stimmung in den Reihen der Partei zu verstehen, sie könnten aber erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit in der Bundesregierung haben. Sollte sich eine überwältigende Mehrheit der Freien Demokraten für einen Austritt aus der Koalition aussprechen, wird es für Parteichef Lindner äußerst schwierig sein, zu begründen, warum die FDP eigentlich in der Regierung bleiben sollte. Die Parteiführung setzt vorerst auf den Erhalt des Regierungsbündnisses.

Fliegen wird teurer

Ein weiterer Kompromiss zum Landeshaushalt – die Streichung der Steuererleichterungen für Bauern – hat einen Sturm der Empörung ausgelöst. Sie haben damit keinen Anspruch mehr auf besondere Steuervergünstigungen für den Verbrauch von Dieselkraftstoff (in Deutschland „Agrardiesel“ genannt). Darüber hinaus plant die Koalition, die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für Besitzer von landwirtschaftlichen Fahrzeugen abzuschaffen. Einigen Schätzungen zufolge würden diese Maßnahmen rund 900 Millionen Euro einsparen, wobei allein die Abschaffung der Dieselnachlässe rund 450 Millionen Euro in die Staatskasse bringen würde.

Die Bauern wollen das nicht hinnehmen. Am 18. Dezember blockierten Hunderte von Bauern mit Traktoren eine der zentralen Straßen der deutschen Hauptstadt – die Straße des 17. Juni, direkt neben dem Wahrzeichen der Stadt, dem Brandenburger Tor. Nach Angaben der Berliner Polizei nahmen etwa 3.000 Menschen an der Aktion teil und es waren „mehrere hundert“ Maschinen im Einsatz.

Auch der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir (Grüne) kritisierte die Streichung von Leistungen für Bauern. Es zeige sich, dass die Koalition Entscheidungen treffe und Ideen vorbringe, mit denen Mitglieder der Regierung nicht einverstanden seien. Özdemir sagte der ARD: „Diese Kürzungen, die wir hier vornehmen, überfordern den Sektor“. Der Minister hat mehrfach gefordert, die Bauern nicht zu überfordern und seinen Amtskollegen, den Finanzminister, gebeten, über alternative Sparmaßnahmen nachzudenken. Die Differenzen zwischen ihm und Lindner sind noch nicht ausgeräumt und die Stimmung im Kabinett lässt offenbar zu wünschen übrig.

Ein weiterer Bestandteil der „Ampel“-Vereinbarung ist die Erhöhung der Ticketsteuer auf Passagierflüge, die zweifellos die Flugpreise erhöhen wird. Die Koalition erhofft sich dadurch 580 Millionen Euro für die Staatskasse, Lindner selbst hat eine Steuererhöhung bisher aber kategorisch abgelehnt.

Wie ein ARD-Kolumnist zu Recht anmerkte, hat Bundeskanzler Scholz vielleicht „Glück“, dass er am Coronavirus erkrankt ist, denn so muss er zu all dem „Chaos“ rund um den Haushalt keine „öffentlich Fragen beantworten“.

Ist Lindner „Schattenkanzler“ oder ein Opfer der Situation?

In der gegenwärtigen Situation fällt dem Finanzminister eine besondere Verantwortung zu. Einige Medien haben sich gefragt, ob Lindner in den kommenden Monaten nicht sogar zum „Schattenkanzler“ wird, denn er ist es, der letztlich darüber entscheidet, für welche Projekte der Ministerien Mittel freigegeben werden und welche auf bessere Zeiten verschoben werden können.

Theoretisch kann Scholz als Bundeskanzler in strittigen Fällen von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und eine Entscheidung gegen die Meinung des Ministers durchsetzen, also einfach ausgedrückt, anordnen, dass sie umgesetzt wird. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass er einen solchen Schritt tun wird und Lindner seinerseits würde dem Regierungschef offen widersprechen, dann wäre das Scheitern der Koalition unausweichlich und das ist allen Parteien klar.

Es ist also unwahrscheinlich, dass Lindner die Rolle des „Schattenkanzlers“ spielen wird, es sei denn, er hat Interesse an einem Auseinanderbrechen der Regierung. Aber wir sollten seine Worte „Es ist besser, gar nicht zu regieren, als falsch zu regieren“ nicht vergessen, die er nach der Bundestagswahl 2017 gesagt hat. Der liberale Spitzenpolitiker sagte diesen Satz, als die FDP überraschend beschloss, sich aus den Koalitionsgesprächen mit CDU/CSU und Grünen zurückzuziehen, und damit die Bundesrepublik fast in eine innenpolitische Krise stürzte und die Konservativen und die Sozialdemokraten unter Vermittlung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwang, wieder eine „Große Koalition“ zu bilden. Seitdem gilt Lindner als unberechenbarer Politiker.

Was unter bestimmten Umständen nicht ausgeschlossen werden kann, ist, dass die Koalitionspartner ihm die ganze Schuld geben, wenn es in Zukunft zu neuen Unstimmigkeiten und Konflikten bei der Verteilung der öffentlichen Mittel kommt. Zum Beispiel, wenn die Grünen, die mit dem Kompromiss unzufrieden sind, ständig mit dem Finger auf den Minister zeigen und ihm vorwerfen, dass er, wie Özdemir es bereits tut, zu Unrecht Subventionen kürzt oder die Bemühungen um Klimaneutralität untergräbt.

Sinkende Umfragewerte der Koalition

Die Situation rund um den Haushalt und die Streichung einer Reihe von Steuererleichterungen durch die Koalition inmitten des wirtschaftlichen Abschwungs in Deutschland sind der Popularität der Regierungsparteien nicht zuträglich. Wie die Bild am Sonntag am 16. Dezember unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts Insa berichtet, sind inzwischen 32 Prozent der Befragten bereit, für die oppositionelle CDU/CSU zu stimmen. Damit hätte CDU/CSU bereits so viele Stimmen, wie alle Ampelparteien zusammen: Die SPD wird nur noch von 15 Prozent der Befragten unterstützt, die Grünen von 12 Prozent und die FDP schwankt bei nur fünf Prozent.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen die Enttäuschung der Wähler über die Leistung der Regierung Scholz. Eine andere Insa-Umfrage ergab, dass mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) davon überzeugt sind, dass der Kanzler im Bundestag die Misstrauensfrage für seine Regierung stellen sollte.

Auch die Daten aus anderen Umfragen sind für die Koalition enttäuschend und zeigen einen stetigen Rückgang ihrer Werte. Die Tricks, mit denen Sozialdemokraten, Grüne und Liberale das Haushaltsloch zu stopfen bereit sind, könnten sie teuer zu stehen kommen. Ob die Regierungskoalition bis zum Ende der Legislaturperiode (die nächste Bundestagswahl ist für Herbst 2025 geplant) überleben wird, ist eine offene Frage.

Ende der Übersetzung

