Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 23. November, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 23. November.

Beginn der Übersetzung:

Kiew verhängt neue Sanktionen, die EU „sieht durch eine rosarote Brille“: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, hat die Lage an der Kontaktlinie als „schwierig, aber kontrollierbar“ bezeichnet.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat Sanktionen gegen 450 juristische und natürliche Personen aus Russland und einer Reihe ausländischer Staaten verhängt. Die Beschränkungen gelten für 5 oder 10 Jahre.

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg forderte die Staats- und Regierungschefs der EU auf, die Ukraine bei der Entscheidung über die Aufnahme neuer Länder in die Union nicht gegenüber den Staaten des westlichen Balkans zu bevorzugen. Der Versuch, einige Kandidaten „unter die Lupe“ zu nehmen und die Ukraine „durch eine rosarote Brille“ zu betrachten, käme einer „geostrategischen Katastrophe“ gleich.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden sieben Angriffe ukrainischer Angriffsgruppen bei Donezk, Saporoschje, Krasnoliman und Kupjansk zurückgeschlagen und haben weiterhin feindliche Stellungen bei Cherson und südlich von Donezk angegriffen, so das russische Verteidigungsministerium. Die ukrainischen Gesamtverluste überstiegen 630 Soldaten.

25 gepanzerte Fahrzeuge, darunter fünf Panzer, und verschiedene Artilleriewaffen des Gegners, darunter welche aus Polen, den USA und Frankreich, wurden zerstört. Auf einem Flugplatz in der Region Chmelnizkij wurden ein Lager mit Flugzeugmunition der ukrainischen Streitkräfte und ein Kommunikationszentrum getroffen. Die russische Luftabwehr schoss in der Region Cherson einen ukrainischen Mi-8-Hubschrauber ab.

Das Eingeständnis von Saluzhny

Die Lage an der Front „ist schwierig, aber kontrollierbar“, sagte der ukrainische Armeechef, der zum ersten Mal an einem Treffen der Kontaktgruppe für militärische Unterstützung für Kiew (das so genannte Ramstein-Format) teilnahm. Ihm zufolge führt die Ukraine weiterhin defensive und offensive Operationen durch.

Saluzhny bedankte sich bei den westlichen Partnern der Ukraine für ihre Unterstützung. „Die angekündigten Hilfspakete werden das ukrainische Luftverteidigungssystem, die Artillerie, die elektronische Kampfführung und andere wichtige Komponenten stärken“, sagte er.

Ukrainische Sanktionen

Der ukrainische Präsident verhängte mit zwei Dekreten Sanktionen gegen 147 natürliche und 303 juristische Personen, die meisten davon aus Russland. In den auf seiner Website veröffentlichten Dokumenten werden unter anderem Generalleutnant Andrej Mordwitschew, Befehlshaber der Streitkräftegruppe Zentrum, Sergej Rudskoj, Leiter der Hauptdirektion für Operationen des Generalstabs der russischen Streitkräfte, Jewgeni Burdinsky, Leiter der Hauptdirektion für Organisation und Mobilisierung des Generalstabs der russischen Streitkräfte, Andrej Kondraschow, Generaldirektor der TASS, Darja Morosowa und Viktoria Serdjukowa, die Ombudsleute der DNR und der LNR, genannt.

Zu den sanktionierten juristischen Personen gehören Unternehmen, die in den Bereichen Luftfahrt, Bauwesen und Technologie tätig und in Russland, Zypern, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Ländern registriert sind. Die Unternehmen Megafon, Faberlic, Babaevsky und Rot-Front sowie die Fabrik Krasny Oktjabr sind ebenfalls von den Beschränkungen betroffen.

Die Nationale Agentur für Korruptionsbekämpfung (NAPC) der Ukraine hat das deutsche Unternehmen Knauf, den weltweit größten Hersteller von Baumaterialien, in die Liste der „internationalen Kriegssponsoren“ aufgenommen, weil es seine Arbeit in Russland fortsetzt. Nach Angaben der Agentur zahlt das Unternehmen Steuern an den russischen Haushalt und „fördert die Mobilmachung in Russland“.

Westliche Hilfe für Kiew

Das ukrainische Finanzministerium hat mitgeteilt, dass der Haushalt des Landes im Rahmen der britischen Garantien über den Treuhandfonds der Weltbank rund 400 Millionen Dollar erhalten hat. Nach Angaben des Ministeriums werden die Mittel zur teilweisen Erstattung von Rentenzahlungen und zur Bezahlung von medizinischem Personal verwendet. „Das Darlehen wird zu günstigen Konditionen gewährt, die Rückzahlungsfrist beträgt 19 Jahre mit einer tilgungsfreien Zeit von fünf Jahren“, so das Finanzministerium.

Die Haushaltskrise in Deutschland gefährdet die von der Regierung geplante Verdoppelung der Militärhilfe für die Ukraine im Jahr 2024 auf 8 Milliarden Euro, berichtet der Tagesspiegel unter Berufung auf die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Zuvor hatte ein Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums gegenüber n-tv erklärt, er könne noch nicht sagen, ob die geplante Aufstockung der Militärhilfe für die Ukraine um weitere 4 Milliarden Euro im Haushalt 2024 umgesetzt werde. Gleichzeitig sagte er, dass die Finanzierung des neuen Hilfspakets für die Ukraine in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, das Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem Besuch in Kiew am 21. November zugesagt hatte, bereits gesichert sei.

Die Ukraine und die EU

Der Beitritt der Ukraine zur EU sei „bereits Realität“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische und transatlantische Integration Olga Stefanischina in einem Interview mit der Ukrayinska Pravda. Ihrer Meinung nach reichen der Ukraine zwei Jahre, um Verhandlungen über den EU-Beitritt zu führen. Stefanischina zufolge ist der NATO-Beitritt der Ukraine „noch keine Realität“. „Die Entscheidung, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird, ist strategisch getroffen worden und steht fest. Es ist eine bewusste Entscheidung aller 30 Staats- und Regierungschefs, aber wann [die Ukraine der NATO beitreten wird], kann ich nicht sagen“, sagte sie.

Die Staats- und Regierungschefs der EU sollten die Ukraine nicht gegenüber den westlichen Balkanstaaten bevorzugen, wenn sie im nächsten Monat über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen entscheiden, sagte der österreichische Minister für europäische und auswärtige Angelegenheiten, Alexander Schallenberg, der Financial Times. Wenn die EU-Kommission den westlichen Balkan „unter einer Lupe betrachtet und die Ukraine „durch eine rosarote Brille sieht“, so Schallenberg, dann drohe eine „geostrategische Katastrophe“. „Wir können nicht zulassen, dass einige Gruppen [von EU-Bewerbern] auf der Überholspur fahren und andere auf der Nachrückerspur“, fügte der Diplomat hinzu.

Aktionen der polnischen Spediteure

Polnische Spediteure haben begonnen, den vierten Kontrollpunkt an der Grenze zur Ukraine zu blockieren, teilte der ukrainische Grenzschutz in seinem Telegramm-Kanal mit. Nach seinen Angaben kann die Blockade des Kontrollpunkts Medika vom 23. bis 26. November fortgesetzt werden, während eine Behinderung des Bus- und PKW-Verkehrs nicht vorgesehen ist.

Nach Angaben des ukrainischen Zolls beabsichtigen die polnischen Spediteure auch, den Kontrollpunkt Nishankiwitschi-Malkhowice zu blockieren.

Der Vizepräsident des Verbandes der internationalen Straßentransporteure der Ukraine, Wladimir Balin, erklärte, dass der Schaden für die ukrainische Wirtschaft, der durch die Aktionen der polnischen Lkw-Fahrer verursacht wurde, bereits 400 Millionen Euro überschritten hat.

Kampf gegen die Korruption

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Ukraine hat den ehemaligen Leiter des Staatlichen Dienstes für Sonderkommunikation und Informationsschutz (Gosspetsvyaz), Jury Schygol, in Haft genommen. Nach den Unterlagen der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft (SAP) wird ihm vorgeworfen, zusammen mit seinem Stellvertreter und anderen Beamten über 62 Millionen Griwna (1,7 Millionen Dollar) an Staatsgeldern unrechtmäßig erlangt zu haben. Nach Angaben der SAP kann Schygol gegen eine Kaution in Höhe von 25 Millionen Griwna (ca. 693.000 Dollar) freigelassen werden.

Ein Gericht in Kiew hat in einem neuen Fall von Steuerhinterziehung und möglicher Geldwäsche das Vermögen des Abgeordneten der Werchowna Rada Alexander Dubynsky beschlagnahmt, der des Verrats verdächtigt wird. Wie die Zeitung Zerkalo Nedeli berichtet, wurden mehr als 20 Immobilien und 17 Autos, darunter Mercedes, Porsche und Maserati, beschlagnahmt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



