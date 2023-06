Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 28. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 28. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Die Selensky-Doktrin, Weihnachten im Dezember, Überraschung beim NATO-Gipfel: Die Situation rund um die Ukraine

Die Ukraine sollte der NATO beitreten, mit der Produktion von Medikamenten auf Cannabisbasis beginnen und das Land so umgestalten, dass es innerhalb von zehn Jahren ein BIP von einer Billion Dollar erreicht, so Präsident Wladimir Selensky. Außerdem schlug er der Werchowna Rada vor, die Weihnachtsfeierlichkeiten im Lande vom 7. Januar auf den 25. Dezember zu verlegen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, eine Bedingung für die Aufnahme von Gesprächen über den Beitritt der Ukraine zum Bündnis sei der Sieg Kiews im Konflikt mit Moskau.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Entwicklungen in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Einheiten der Streitkräftegruppe Süd der Russischen Föderation haben in den vergangenen 24 Stunden fünf Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk erfolgreich abgewehrt, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow. Zwei weitere Angriffe wurden südlich von Donezk abgewehrt. Nach Angaben Konaschenkows hat der Gegner im Laufe des Tages in allen Abschnitten der Kampfhandlungen bis zu 670 Kämpfer verloren.

Darüber hinaus traf die DNR einen provisorischen Gefechtsstand der 56. ukrainischen motorisierten Infanteriebrigade, die Kommando- und Beobachtungsposten von Bataillonen der 63. mechanisierten und der 10. Gebirgsjägerbrigade und zerstörte ein Munitions- und Raketendepot der 47. Artilleriebrigade. Russische Truppen hätten auch die Reserven der ukrainischen Streitkräfte in der Region Saporoschschje getroffen, sagte Konaschenkow.

Kiew und die NATO

„Die Ukraine ist ein EU-Beitrittskandidat geworden, und so wird es auch mit der NATO sein“, sagte Selensky auf einer Sitzung der Werchowna Rada. Der ukrainische Staatschef vertrat die Ansicht, dass Russland selbst an einem Beitritt Kiews zum Nordatlantikbündnis interessiert sei, da sich die Ukraine als NATO-Mitglied verpflichten müsse, den Frieden in ihrer Region zu sichern. Selensky glaubt auch, dass „die gesamte Ostflanke der NATO möchte, dass die USA, Deutschland, Frankreich oder Großbritannien ihre Soldaten in osteuropäischen Ländern nahe der russischen Grenze stationieren“.

Der ukrainische Verteidigungsminister Aleksej Resnikow erklärte ebenfalls, die Ukraine sei bereit, dem Bündnis beizutreten, und wies darauf hin, dass Kiew drei zentrale Bedingungen Brüssels erfüllt habe: Interoperabilität mit den NATO-Streitkräften, ein transparentes Beschaffungssystem und zivile Kontrolle über die Streitkräfte.

Der Generalsekretär der Allianz wies jedoch darauf hin, dass eine Bedingung für jede Diskussion über die NATO-Mitgliedschaft Kiews darin bestehe, dass die Ukraine im Konflikt mit Russland siegt. Er betonte auch, dass das Bündnis auf dem Gipfel in Vilnius am 11. und 12. Juli die politischen Beziehungen zur Ukraine stärken werde. Die estnische Premierministerin Kaja Kallas versprach ihrerseits, dass es auf diesem Gipfel einige „Überraschungen“ geben werde.

Die Selensky-Doktrin

Der ukrainische Präsident erklärte, das Land brauche eine neue Staatsdoktrin und schlug dafür Leitlinien vor, darunter Sicherheit und Transformation innerhalb eines Jahrzehnts. Zu Selenskys Initiativen gehören die Definition eines „nationalen Kanons“ für die Berichterstattung über Kampfeinsätze im Land und die Festlegung eines Gehaltsniveaus, das 30 Prozent höher ist als in den benachbarten EU-Staaten. Dem Präsidenten zufolge muss die Doktrin „alle grundlegenden Fragen zur Ukraine“ und ihrer Zukunft beantworten.

Als einen der Bezugspunkte nannte Selensky eine Art „Philosophie des Sieges“, wobei er insbesondere darauf hinwies, dass die Ukraine „Bündnisse für sich und ihre Zukunft wählen wird“. Ein weiterer Bezugspunkt ist die Globalisierung der ukrainischen Sicherheit, die unter anderem durch die Produktion aller notwendigen Waffen im Land gewährleistet wird, die Kiew nun von Partnern erhält, darunter Luftabwehrsysteme, Panzer, Geschütze, gepanzerte Fahrzeuge und Drohnen.

In seiner Rede spekulierte der Staatschef auch über die Umgestaltung des Landes in zehn Jahren und nannte als Ziel ein BIP von einer Billion Dollar. Er skizzierte eine Reihe wirtschaftlicher und sozialer Initiativen, räumte aber ein, dass die Regierung keine Pläne für Steuersenkungen im Land habe.

Die Initiativen des Präsidenten

Der Präsident der Ukraine hat der Werchowna Rada mehrere Gesetzentwürfe vorgelegt. Mit dem Gesetzentwurf über die englische Sprache soll Englisch als internationale Kommunikationssprache in der Ukraine festgelegt werden. Leiter lokaler Behörden, Beamte, Polizisten und Staatsanwälte müssen diese Sprache sprechen. Nach Ansicht von Selensky ist die Verabschiedung des Gesetzes dringend erforderlich.

Nach Ansicht des ukrainischen Staatschefs wird der Gesetzentwurf über die Verschiebung der Weihnachtsfeierlichkeiten „eine Abkehr von russischen Traditionen ermöglichen und die nationale Einheit der Ukraine stärken“. In der Erläuterung des Dokuments heißt es, dass „dem ukrainischen Volk in vielen Lebensbereichen lange Zeit die russische Ideologie aufgezwungen wurde, darunter auch die Einhaltung des julianischen Kalenders und die Feier des Weihnachtsfestes am 7. Januar“, während die Mehrheit der orthodoxen Christen in der Welt das Fest am 25. Dezember feiert.

In seiner Rede vor der Rada sprach sich Selensky auch für die Legalisierung von Arzneimitteln auf Cannabisbasis (Marihuana) aus, die im Lande hergestellt werden sollten. Er wies darauf hin, dass „alle weltweit bewährten Verfahren, alle wirksamen Maßnahmen“ in der Ukraine angewandt werden sollten, damit die Ukrainer „keine Schmerzen, keinen Stress und kein Trauma wegen des Krieges ertragen müssen“.

Neutraler Status

Der Schweizer Bundesrat (Regierung) hat einen Antrag der staatlichen Schweizer Rüstungsfirma Ruag abgelehnt, den Verkauf von 96 Leopard-1-Panzern an das deutsche Unternehmen Rheinmetall zur Weitergabe an die Ukraine zu genehmigen. Bern begründete seinen Entscheid mit dem neutralen Status der Schweiz, wie der Pressedienst des Bundesrates mitteilte. Gleichzeitig teilte die Schweizer Regierung mit, dass sich das Land den von der Europäischen Union gegen Russland verhängten Sanktionen im Rahmen des elften Pakets angeschlossen habe.

Ende der Übersetzung

