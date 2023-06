Brücke angegriffen

Letzte Woche wurde eine Brücke, die die Krim mit Cherson verbindet, mit Raketen französischer Bauart beschossen, die die Ukraine offiziell gar nicht geliefert bekommen hat.

Normalerweise übersetze ich keine Berichte des russischen Fernsehens von der Front oder vom Beschuss ziviler Ziele im Kampfgebiet, weil die Berichte ohne die Bilder nicht so gut zu verstehen sind. In diesem Fall mache ich eine Ausnahme und übersetze den Bericht vom Beschuss der Tschongar-Brücke, den das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat. Der Grund für die Ausnahme ist, dass in dem Bericht gezeigt wurde, dass die Brücke mit französischen Marschflugkörpern beschossen wurde, die der Ukraine offiziell gar nicht geliefert wurden.

Das Beispiel zeigt, dass die westlichen Waffenlieferungen über das, was offiziell verkündet wird, hinausgehen. Der Westen, in diesem Fall Frankreich, gießen mit der Lieferung solcher Raketen mit größerer Reichweite, die auch zum Beschuss ziviler Ziele benutzt werden, weit mehr Öl ins Feuer, als die westlichen Regierungen ihren Bürgern mitteilen.

Beginn der Übersetzung:

Kiew verwendet Raketen, deren Lieferung nicht verkündet wurde

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den frühen Morgenstunden des Donnerstags vier Marschflugkörper auf die Tschongar-Brücke an der Grenze zwischen der Krim und der Region Cherson abgefeuert. Auf den Splittern der Geschosse sind die Markierungen eines französischen Herstellers zu sehen. Dabei hat Frankreich noch nicht einmal gemeldet, dass es Marschflugkörper an Kiew geliefert hat. Es kam zu keinen Todesopfern, aber die Brücke wurde schwer beschädigt. Aus dem Gebiet berichtet unser Korrespondent.

Lidija Michajlowna bahnt sich einen Weg durch die Ruinen ihres Hauses. Vor wenigen Minuten wurde sie durch einen ukrainischen Raketenangriff obdachlos und ihr Mann Alexander wurde getötet. Ihr Sohn liegt unter den Trümmern. Notdienste, Ärzte und Rettungskräfte treffen am Ort der Tragödie ein. Die Leiche des Sohnes wird unter einem Haufen von Ziegelsteinen hervorgeholt. Auch er ist an Ort und Stelle gestorben. Lidija Michajlowna hat in einem Augenblick ihre nächsten Familienangehörigen verloren.

Sie erzählt: “Ich legte das Telefon hin und sagte: ‘Ich gehe jetzt nach den Hühnern sehen.’ Ich ging in den Hühnerstall, nahm ein Ei und hörte einen Knall – da war Staub, ich habe zuerst nichts verstanden. Ich kam heraus, das Haus war zerstört, mein Mann lag da…”

Die Ukraine hat ein Wohngebiet im Zentrum von Genitschesk ins Visier genommen.

Zwei Kinder erzählen uns weinend: “Wir waren im Meer schwimmen und sahen zwei Raketen fliegen. Die eine dort, die andere dort. In der Nähe unseres Hauses, unser Haus ist direkt nebenan”

Dieser Mann sagt: “Ich bin durch eine Explosion aufgewacht. Ich wachte auf, ging nach draußen und sah, dass das Haus zerstört war. Verrückt. Ich ging zu meinen Nachbarn – es war ein Trümmerhaufen. Ich habe ihnen geholfen. Ein Mann wurde getötet. Es ist schrecklich. Mit einem Wort, es ist eine Katastrophe, was vor sich geht.”

Es vergeht kein Tag, an dem die Ukraine nicht Zivilisten am russischen Ufer des Dnjepr angreift. Hier ist eine Wohnung, die durch eine Granate aus einem Artilleriegeschütz zerstört wurde. Der Besitzer erzählt: “Die Ikone blieb an der Wand hängen. Die gottlosen Ukrainer hatten mit ihrem Versuch keinen Erfolg. Nun, Gott mit uns, wir können auch das verkraften.”

Unmittelbar nach dem Beschuss schicken die ukrainischen Streitkräfte Kamikaze-Drohnen mit Munition polnischer Herkunft, die mit Splittern gefüllt sind, in die Stadt. Das ist das dritte Mal in den letzten sechs Monaten, dass das Versorgungsunternehmen getroffen wird. Es gibt fünf Verletzte, eine der Angestellten starb im Krankenhaus. Ein Augenzeuge erzählt: “Einfache Einwohner wurden getroffen. Ich kann das nicht verstehen: Wir waren in ziviler Kleidung und trugen weiße Hemden. Wenn sie sagen, dass sie Drohnen mit Kameras steuern – warum greift ihr an, wenn ich hier stehe und keine Soldaten. Ich war unbewaffnet. Und die Frauen hier waren auch unbewaffnet, sie haben nur über ihren Arbeitstag gesprochen.”

Es hätte noch mehr Opfer geben können, denn eine der Drohnenladungen ist nicht detoniert. Rettungsschwimmer, Feuerwehrleute und Stromtechniker, die an der Bekämpfung der Folgen der Überschwemmungen und des täglichen Beschusses beteiligt sind, sind in letzter Zeit unter Beschuss der ukrainischen Streitkräfte geraten. Einer erzählt uns: “Und wer stirbt? Frauen, Mütter, Väter, die, die um 7.45 Uhr zur Arbeit kamen, um ab 8 Uhr mit den Aufräumarbeiten in der Stadt zu beginnen, sie wieder aufzubauen und allen Einwohnern zu helfen. Das sind die Menschen, die Opfer geworden sind. Das ist ein Verbrechen. Eindeutig. Ein gewalttätiges, absichtliches Verbrechen. Die Drohnen können ihr Ziel sehen. Sie wissen, welche Objekte hier sind.”

Die Straßenbrücke über die Meerenge von Tschongar wurde von ukrainischen Raketen getroffen. Sie verbindet Saporoschschje und die Region Cherson mit der Krim und dem Rest des Landes. Eine Rakete schlug in die Fahrbahn der Brücke ein, eine andere schlug in der Nähe ein, und eine weitere Rakete fiel nach ersten Berichten ins Wasser. Forensische Ermittler haben Teile der Waffe, die die Brücke getroffen hat, eingesammelt. Auf denen sind die uns bereits bekannten Markierungen zu sehen: „MBDA France“. Diese Markierung des führenden europäischen Entwicklers und Herstellers von Raketensystemen haben wir bereits bei Trümmern von zivilen Objekten in der Region Cherson gesehen. Mit der gleichen Waffe waren zuvor provisorische Unterkünfte zerstört worden.

Der Straßenverkehr auf der Tschongar-Brücke musste eingestellt werden. Die Landverkehrsverbindungen zur Krim bleiben jedoch bestehen. Busse, LKWs und PKWs fahren auf Ausweichrouten über Armjansk und Perekop.

Eine Frau in dem Stau erzählt: “Man kann sie nicht als anständige Soldaten bezeichnen, denn sie führen einen Krieg gegen zivile Infrastrukturen. Das ist nicht normal.”

Dieser Mann meint: “Sie vernichten die russische Bevölkerung, sie tun böse Dinge. Das sind eben solche Leute, man muss gegen die kämpfen.”

Die Bauern in Cherson gehören zu den ersten in Russland, die mit der Ernte von Wintergerste beginnen. Unter der ständigen Bedrohung von Raketenangriffen ist es ihnen gelungen, die Ernte einzufahren.

„Die Soldaten kämpfen an einer Front, wir kämpfen an der anderen, an der Nahrungsmittelfront. An dieser Front läuft es gut, die Ernährungssicherheit wird auf einem hohen Niveau sein“, sagte Sergej Slobodenjuk, stellvertretender Direktor des Askania Nova Iwanow-Instituts für Viehzucht in den Steppenregionen.

Das russische Militär habe geholfen, indem es die Felder von nicht explodierten Sprengkörpern befreit habe, sagte er. Auch der Himmel habe geholfen: Der Frühling sei sehr niederschlagsreich gewesen. In der Zone der riskanten Landwirtschaft im Frontgebiet werden bis zu vier Tonnen pro Hektar geerntet.

Ende der Übersetzung

