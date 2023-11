Die US-Regierung soll neu definieren, was ein Erfolg der Ukraine ist

Strategiepapier

Das Council in Foreign Relations empfiehlt der US-Regierung, neu zu definieren, was sie als Erfolg der Ukraine ansieht, da die gesetzten Ziele, also eine Niederlage Russlands und ein ukrainischer Sieg, sich als unerreichbar erwiesen haben.

Wenn Richard Haass in Foreign Affairs einen langen Artikel veröffentlicht, lohnt es sich, ihn genau zu lesen, denn Haass ist seit 2003 der Chef des mächtigen Council on Foreign Relations, von dem die damalige Außenministerin Hillary Clinton seinerzeit erzählte, es würde ihr sagen, was sie als Außenministerin zu tun habe. Wenn Haass etwas veröffentlicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Regierung es umsetzt, sehr hoch. Daher habe ich den Artikel, den Haass zusammen mit Charles Kupchan, einem früheren Direktor für europäische Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat der USA, geschrieben hat, übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Erfolg in der Ukraine neu definieren

Eine neue Strategie muss Mittel und Zweck in Einklang bringen

Die ukrainische Gegenoffensive scheint ins Stocken geraten zu sein, während das nasse und kalte Wetter die zweite Kampfsaison in Kiews Bemühungen, die russische Aggression zurückzuschlagen, beendet. Gleichzeitig ist die politische Bereitschaft zur weiteren militärischen und wirtschaftlichen Unterstützung der Ukraine sowohl in den USA als auch in Europa ins Wanken geraten. Diese Umstände machen eine umfassende Neubewertung der derzeitigen Strategie der Ukraine und ihrer Partner erforderlich.

Eine solche Neubewertung offenbart eine unbequeme Wahrheit: nämlich dass die Ukraine und der Westen sich auf einem unhaltbaren Weg befinden, der durch ein eklatantes Missverhältnis zwischen Zielen und verfügbaren Mitteln gekennzeichnet ist. Kiews Kriegsziele – die Vertreibung der russischen Streitkräfte aus dem ukrainischen Staatsgebiet und die vollständige Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes, einschließlich der Krim – sind rechtlich und politisch nach wie vor unantastbar. Aber strategisch sind sie unerreichbar, jedenfalls für die nahe Zukunft und möglicherweise darüber hinaus.

Es ist an der Zeit, dass Washington die Bemühungen um eine neue Politik anführt, die erreichbare Ziele setzt und Mittel und Zweck in Einklang bringt. Die USA sollten mit der Ukraine und ihren europäischen Partnern Konsultationen über eine Strategie aufnehmen, in deren Mittelpunkt die Bereitschaft der Ukraine steht, einen Waffenstillstand mit Russland auszuhandeln und gleichzeitig ihren militärischen Schwerpunkt von der Offensive auf die Defensive zu verlagern. Kiew würde nicht darauf verzichten, die territoriale Integrität wiederherzustellen oder Russland wirtschaftlich und rechtlich für seine Aggression zur Rechenschaft zu ziehen, aber es würde anerkennen, dass sich seine kurzfristigen Prioritäten von dem Versuch, weitere Gebiete zu befreien, auf die Verteidigung und Instandsetzung der mehr als 80 Prozent des Landes, die noch unter seiner Kontrolle stehen, verlagern müssen.

Russland könnte das Angebot der Ukraine für einen Waffenstillstand durchaus ablehnen. Doch selbst wenn sich der Kreml als unnachgiebig erweisen sollte, würde die Verlagerung der Ukraine von der Offensive zur Defensive die anhaltenden Verluste ihrer Soldaten begrenzen, es ihr ermöglichen, mehr Ressourcen für die langfristige Verteidigung und den Wiederaufbau bereitzustellen, und die Unterstützung des Westens stärken, indem sie zeigt, dass Kiew eine praktikable Strategie hat, die auf erreichbare Ziele ausgerichtet ist. Längerfristig würde dieser strategische Schwenk Russland klar machen, dass es nicht einfach darauf hoffen kann, die Ukraine und die Bereitschaft des Westens, sie zu unterstützen, auszusitzen. Diese Erkenntnis könnte Moskau schließlich davon überzeugen, vom Schlachtfeld an den Verhandlungstisch zu wechseln – ein Schritt, der letztlich zum Vorteil der Ukraine wäre, da die Diplomatie den realistischsten Weg bietet, nicht nur den Krieg, sondern langfristig auch die russische Besetzung ukrainischen Territoriums zu beenden.

PATTSITUATION

Die derzeitige Situation auf dem Schlachtfeld ergibt ein Bild von einem halb vollen und halb leeren Glas. Auf der einen Seite hat die Ukraine eine erstaunliche Entschlossenheit und Geschicklichkeit bewiesen, indem sie nicht nur den Versuch Russlands, sie zu unterwerfen, zurückwies, sondern auch einen beträchtlichen Teil des im letzten Jahr von Russland eroberten Gebiets zurückeroberte. Auf der anderen Seite stehen die enormen menschlichen und wirtschaftlichen Kosten des Krieges und die Tatsache, dass es Russland zumindest vorläufig gelungen ist, einen beträchtlichen Teil des ukrainischen Territoriums mit Gewalt an sich zu reißen. Trotz der viel gepriesenen Gegenoffensive der Ukraine hat Russland im Laufe des Jahres 2023 tatsächlich mehr Territorium gewonnen als die Ukraine. Insgesamt hat keine der beiden Seiten wesentliche Fortschritte gemacht. Die ukrainischen und russischen Streitkräfte sind praktisch zum Stillstand gekommen: eine Pattsituation ist eingetreten.

Was ist also zu tun? Eine Möglichkeit für den Westen besteht darin, die Ukraine weiterhin mit enormen Waffenlieferungen zu unterstützen, in der Hoffnung, dass die ukrainischen Streitkräfte dadurch in die Lage versetzt werden, die russischen Streitkräfte zu besiegen. Das Problem ist, dass das ukrainische Militär keine Anzeichen dafür zeigt, dass es in der Lage ist, Russlands gewaltige Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, egal wie lange und hart es kämpft. Die russischen Streitkräfte haben sich hinter kilometerlangen Minenfeldern, Schützengräben, Fallen und Befestigungsanlagen verschanzt. Der Westen kann mehr Panzer, Langstreckenraketen und eventuell F-16-Kampfjets schicken. Aber es gibt kein Patentrezept, das das Blatt auf dem Schlachtfeld wenden könnte. Wie Valery Saluzhny, der oberste ukrainische General, kürzlich zugab, „wird es höchstwahrscheinlich keinen tiefen und schönen Durchbruch geben“. Auf dem Schlachtfeld in der Ukraine sind wir wo wir sind, und wo wir sind, sieht es bestenfalls nach einer kostspieligen Pattsituation aus.

Die Zeit wird nicht auf der Seite der Ukraine sein, wenn sich ein Krieg mit hoher Intensität auf unbestimmte Zeit hinzieht. Russlands Wirtschaft und seine Rüstungsindustrie befinden sich auf Kriegsmodus. Moskau importiert auch Waffen aus Nordkorea und dem Iran und hat Zugang zu Konsumgütern, die Technologien enthalten, die es für militärische Zwecke umfunktionieren kann. Sollte Russland seine militärische Präsenz in der Ukraine verstärken müssen, kann es auf ein großes Reservoir an Manpower zurückgreifen. Russland hat auch neue Märkte für seine Energie gefunden, während die Sanktionen nur bescheidene Auswirkungen auf die russische Wirtschaft hatten. Putin scheint politisch gefestigt zu sein und alle Hebel der Macht unter Kontrolle zu haben, vom Militär und den Sicherheitsdiensten bis hin zu den Medien und der öffentlichen Narrativen.

Russland hat 2023 sogar mehr Territorium gewonnen als die Ukraine.

Unterdessen verlieren in der Ukraine Soldaten und Zivilisten in erheblichem Umfang ihr Leben, das Militär verbrennt seine Waffenvorräte, und die Wirtschaft ist um etwa ein Drittel geschrumpft (auch wenn es erste Anzeichen für ein Wachstum gibt). Bei den westlichen Unterstützern der Ukraine macht sich allmählich eine Ukraine-Müdigkeit bemerkbar, die sich auf die Bereitschaft auswirkt, die Unterstützung für Kiew aufrechtzuerhalten. Die USA stehen nach wie vor im Mittelpunkt der westlichen Hilfe für die Ukraine, aber in der Republikanischen Partei wächst der Widerstand gegen die Gewährung weiterer Hilfe in beträchtlicher Höhe, so dass die Anträge der Regierung Biden auf neue Finanzmittel bisher abgelehnt wurden. Der Spitzenkandidat für die republikanische Präsidentschaftskandidatur, der ehemalige Präsident Donald Trump, hat sich in der Vergangenheit auf die Seite Russlands gestellt und sich von den Partnern der USA – einschließlich der Ukraine – distanziert. Die Tatsache, dass Trump in den Umfragen in den wichtigsten Bundesstaaten vor Biden liegt, trägt nur zur Unsicherheit über den Kurs der US-Politik bei. Und eine wackelige Unterstützung der USA für die Ukraine wird die Wankelmütigkeit in Europa verstärken, wo ein EU-Mitglied, die Slowakei, bereits beschlossen hat, die Militärhilfe für Kiew einzustellen.

Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und der darauf folgende Konflikt im Gazastreifen haben ebenfalls die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen und den Krieg in der Ukraine in den Hintergrund gedrängt. Das Problem ist nicht nur, dass Washington abgelenkt ist; das US-Militär verfügt nur über begrenzte Ressourcen, und die Produktionskapazität der US-Verteidigungsindustrie ist viel zu gering. Die USA sind überfordert, da sie zwei Partner unterstützen, die sich in einem heißen Krieg befinden. Verteidigungsanalysten bezeichnen die Verteidigungsstrategie der USA bereits als „insolvent“, wie es in einer aktuellen RAND-Studie heißt; andere argumentieren, dass die USA ihre Aufmerksamkeit und ihre Ressourcen den strategischen Herausforderungen im indopazifischen Raum widmen sollten. (Anm. d. Übers.: Die 240-seitige RAND-Studie finden Sie hier, die von mir übersetzte Zusammenfassung der Studie finden Sie hier)

Weder für die Ukraine noch für den Westen wird es politisch leicht sein, sich diesen ernüchternden strategischen Realitäten zu stellen. Aber es ist sowohl für Kiew als auch für seine Unterstützer weitaus besser, eine neue Strategie zu verfolgen, die Zweck und Mittel wieder ins Gleichgewicht bringt, als einen Kurs fortzusetzen, der in eine Sackgasse geführt hat – und der in absehbarer Zeit zu einem starken Rückgang der westlichen Unterstützung für die Ukraine führen könnte.

DEN SPIESS UMDREHEN

Washington muss die Führung übernehmen und Konsultationen mit der Ukraine und den westlichen Verbündeten einleiten, um Kiew davon zu überzeugen, einen Waffenstillstand anzubieten und gleichzeitig von einer offensiven zu einer defensiven Strategie überzugehen. Der Westen sollte die Ukraine nicht dazu drängen, die Wiederherstellung ihrer Grenzen von 1991 aufzugeben oder Russland nicht für den Tod und die Zerstörung, die seine Invasion verursacht hat, verantwortlich zu machen. Er muss jedoch versuchen, die Ukrainer davon zu überzeugen, dass sie eine neue Strategie verfolgen müssen, um diese Ziele zu erreichen.

Ein Waffenstillstand würde Menschenleben retten, den wirtschaftlichen Wiederaufbau ermöglichen und die Ukraine in die Lage versetzen, eingehende westliche Waffen für Investitionen in ihre langfristige Sicherheit zu verwenden, anstatt sie schnell auf einem festgefahrenen Schlachtfeld zu verheizen. Die genauen Bedingungen eines Waffenstillstands – der Zeitplan, die genaue Lage einer Kontaktlinie, die Verfahren für den Rückzug von Waffen und Streitkräften, die Bestimmungen für die Beobachtung und Durchsetzung – müssten unter umfassender internationaler Aufsicht ausgearbeitet werden, höchstwahrscheinlich unter der Schirmherrschaft entweder der UNO oder der OSZE.

Ein Waffenstillstand würde nur dann in Kraft treten, wenn sowohl die Ukraine als auch Russland den Bedingungen zustimmen. Ein Einlenken Moskaus ist nicht ausgeschlossen. Die russischen Streitkräfte haben auf dem Schlachtfeld schwere Verluste erlitten und der aggressive Akt des Kremls ist eindeutig nach hinten losgegangen, indem er die NATO, den transatlantischen Zusammenhalt und die Entschlossenheit der Ukraine, sich für immer aus der russischen Einflusssphäre zu lösen, gestärkt hat. Putin könnte die Gelegenheit ergreifen, das Blutvergießen zu stoppen und versuchen, Russland aus der Kälte zu holen.

Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass Moskau ein Waffenstillstandsangebot ablehnen würde. Putin verfolgt in der Ukraine immer noch expansive Kriegsziele und scheint zu glauben, dass Russland mehr Durchhaltevermögen hat als die Ukraine. Zweifellos verfolgt er aufmerksam die Meinungsumfragen in den USA, die darauf hindeuten, dass Trumps Rückkehr ins Weiße Haus eine realistische Möglichkeit ist, ein Ergebnis, das die Unterstützung der USA für die Ukraine sicherlich schwächen, wenn nicht gar beenden würde. Selbst wenn der Kreml einen Waffenstillstandsvorschlag nicht rundweg ablehnen wollte, um die damit verbundenen Reputationskosten zu vermeiden, könnte er mit Bedingungen kontern, die für die Ukraine und den Westen mit Sicherheit inakzeptabel wären.

Die Ukraine muss zu einer defensiven Strategie übergehen.

Letztlich ist der Versuch, einen Waffenstillstand zwischen Kiew und Moskau zu vermitteln, jedoch weniger wegen des Ergebnisses als vielmehr wegen der Folgen, die sich daraus ergeben würden, einen Versuch wert. Selbst wenn Russland einen vorgeschlagenen Waffenstillstand ablehnen sollte, wäre es für Kiew sinnvoll, einen vorzuschlagen. So könnte die Ukraine die politische Initiative ergreifen und die Öffentlichkeit im Westen und darüber hinaus daran erinnern, dass es sich bei diesem Krieg weiterhin um eine russische Aggression handelt. Die Ablehnung eines Waffenstillstands durch den Kreml würde den westlichen Regierungen helfen, die Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten und zu verschärfen, und der Ukraine helfen, langfristige militärische und wirtschaftliche Unterstützung zu erhalten.

Unabhängig davon, ob ein Waffenstillstand zustande kommt oder nicht, muss die Ukraine zu einer defensiven Strategie übergehen und sich von ihrer derzeitigen offensiven Strategie lösen. Der derzeitige Ansatz Kiews ist mit hohen Kosten und geringen Aussichten verbunden und bringt die Ukrainer in die unangenehme Lage, um unbefristete westliche Unterstützung für ein Vorhaben zu bitten, dessen Erfolgschancen immer geringer werden. Stattdessen sollte sich die Ukraine darauf konzentrieren, das von ihr kontrollierte Territorium zu halten und wiederaufzubauen, wodurch sich die Gleichung Angriff-Verteidigung umkehrt und Russland in die Lage versetzt wird, die exorbitanten Kosten für die Durchführung von Offensivoperationen gegen eingespielte ukrainische Streitkräfte und eine erweiterte Luftabwehr zu tragen. Selbst wenn die Ukraine zu einer defensiven Strategie entlang der Frontlinien übergehen würde, könnte sie weiterhin Langstreckenwaffen, Seestreitkräfte und verdeckte Operationen einsetzen, um russische Stellungen in den rückwärtigen Gebieten und auf der Krim anzugreifen, was die Kosten einer fortgesetzten Besetzung in die Höhe treiben würde. Und sollten sich eindeutige Anzeichen dafür ergeben, dass die militärischen Fähigkeiten oder der Wille Russlands schwächer werden, hätte die Ukraine weiterhin die Möglichkeit, zu einer offensiveren Strategie zurückzukehren.

Ein solcher Strategiewechsel würde den Spieß umdrehen und von den russischen Streitkräften etwas verlangen, wozu sie bisher nachweislich nicht in der Lage waren: effektive Offensivoperationen mit kombinierten Waffen. Gleichzeitig würde dieser Wechsel der Ukraine Leben und Geld ersparen und den Verteidigungsbedarf des Westens verringern, was sich als wesentlich erweisen könnte, wenn die Unterstützung der USA nachlässt und Europa die Last zu tragen hat. Die Ukraine täte gut daran, die eingehenden Ressourcen für ihre langfristige Sicherheit und ihren Wohlstand zu verwenden, anstatt sie für wenig Nutzen auf dem Schlachtfeld auszugeben.

Den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky und die ukrainische Öffentlichkeit von einem Kurswechsel zu überzeugen, wäre angesichts der Gerechtigkeit ihrer Sache und all dessen, was bereits geopfert worden ist, keine leichte Aufgabe. Aber die Realität ist, dass das, was als Krieg der Notwendigkeit für die Ukraine begann – ein Kampf um ihr Überleben – sich in einen Krieg der Wahl verwandelt hat, einen Kampf um die Rückeroberung der Krim und eines Großteils der Region Donbass in der Ostukraine. Dieser Krieg ist nicht nur nicht zu gewinnen, sondern er birgt auch die Gefahr, dass die Ukraine mit der Zeit die Unterstützung des Westens verliert. Für die Ukraine ist es weitaus sinnvoller, dafür zu sorgen, dass sich der Großteil des Landes unter der Kontrolle Kiews zu einer wohlhabenden und sicheren Demokratie entwickelt, als die Zukunft des Landes in einer langwierigen militärischen Anstrengung zur Rückeroberung von Gebieten zu riskieren, die noch unter russischer Kontrolle stehen. Die Entwicklung der Ukraine zu einer erfolgreichen und widerstandsfähigen Demokratie, die in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, würde eine durchschlagende Niederlage der russischen Ambitionen bedeuten.

EINE BESSERE WETTE

Die Freunde der Ukraine im Westen können und sollten den Ukrainern die bittere Pille versüßen, die sie zu schlucken hätten. Die USA und ausgewählte NATO-Mitglieder (eine Koalition der Willigen unter den Freunden der Ukraine) sollten sich nicht nur zu langfristiger wirtschaftlicher und militärischer Hilfe verpflichten, sondern auch dazu, die Unabhängigkeit der Ukraine zu garantieren. Diese Verpflichtung würde sich an Artikel 4 des NATO-Vertrags orientieren, der sofortige Konsultationen vorsieht, wenn „die territoriale Unversehrtheit, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit“ eines Mitglieds bedroht ist. Die EU, die vor kurzem ihre Absicht bekundet hat, Beitrittsverhandlungen mit Kiew aufzunehmen, sollte den Zeitplan für die Mitgliedschaft der Ukraine beschleunigen und dem Land in der Zwischenzeit eine spezielle EU-Light-Regelung anbieten. Die westlichen Verbündeten sollten auch deutlich machen, dass die meisten Sanktionen gegen Russland in Kraft bleiben, bis die russischen Streitkräfte die Ukraine verlassen, und dass sie der Ukraine bei der Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität am Verhandlungstisch helfen würden.

Es ist gut möglich, dass sich die Aussichten auf einen einvernehmlichen Waffenstillstand und anschließende Verhandlungen über das Territorium nach den US-Präsidentschaftswahlen 2024 deutlich verbessern werden. Wenn der Wahlsieger sich für die Fortsetzung der transatlantischen Solidarität und weitere Anstrengungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Souveränität der Ukraine einsetzt, hätte Putin wenig Grund anzunehmen, dass die Zeit auf Russlands Seite steht. Aber die US-Wahl ist noch ein Jahr entfernt und sie könnte zu einem Ergebnis führen, das die Ukraine im Stich lässt. Weder Washington noch Kiew sollten dieses Risiko eingehen. Die USA müssen jetzt mit der Ukraine zusammenarbeiten, um eine neue Strategie zu entwickeln, die den militärischen und politischen Realitäten Rechnung trägt. Alles andere hieße, die Zukunft der Ukraine leichtsinnig aufs Spiel zu setzen.

Ende der Übersetzung

