Die Bundesregierung hat die erste "Nationale Sicherheitsstrategie" für Deutschland vorgestellt. Wer sich das Dokument anschaut, stellt fest, dass dabei nicht um Deutschland geht.

Welche Sicherheitsinteressen hat Deutschland, also haben die Menschen in Deutschland? Alle Umfragen zeigen, dass die größte Sorge der Deutschen die Entwicklung der Wirtschaft und damit verbundene soziale Fragen und der sinkende Wohlstand ist. Natürlich ist es die erste Sorge eines jeden Staates, dass er nicht angegriffen wird und in Frieden leben kann, keine Frage. Aber mir wäre nicht bekannt, dass irgendein Staat Deutschland militärisch angreifen wollte.

Die „Nationale Sicherheitsstrategie“ der Bundesregierung ist jedoch ein Papier, das letztlich die US-Politik nachplappert. Wenig überraschend ist Russland „die größte Bedrohung“ und auch China wird zwar als „Partner“ bezeichnet, aber auch als systemischer Rivale. Mir konnte jedoch bis heute niemand erklären, welches Problem Deutschland oder die EU mit China haben, denn China stellt keinerlei territoriale Ansprüche an die EU, Chinas Kriegsschiffe patrouillieren nicht vor Europas Küsten – während europäische Kriegsschiffe jedoch vor Chinas Küsten umherfahren – und China ist der wichtigste Handelspartner der EU.

Im Interesse der Stabilisierung der Wirtschaft wäre es also zum Beispiel angeraten, die Beziehungen zu China zu verbessern, weil davon auch die europäische Wirtschaft profitiert. Aber davon ist in der „Nationalen Sicherheitsstrategie“ für Deutschland nicht die Rede, im Gegenteil.

Ich konnte in dem Papier kein einziges spezifisches deutsches Interesse finden. Dafür finden sich in dem Papier die Formulierungen der US-geführten NATO über angebliche Sicherheitsbedrohungen. Das Papier wiederholt die Politik der USA, nennt aber kein einziges explizit deutsches Interesse.

Dafür enthält das Papier jede Menge „Grünes“. Und natürlich geht es in dem Papier um „Die Sicherung unserer Werte durch innere Stärke“. Damit ist gemeint:

„Der Aufdeckung gezielt gestreuter Desinformation durch in- oder ausländische Akteure kommt dabei eine besondere Bedeutung zu“

Es geht also offensichtlich um eine weitere Einschränkung der Meinungsfreiheit, indem die Regierung festlegt, was „Desinformation“ ist und was nicht.

Ich wollte zunächst einen ausführlichen Artikel über das Papier schreiben, aber letztlich ist es das nicht wert, denn es enthält nichts anderes als die ohnehin bekannten Phrasen der Transatlantiker, die wir ohnehin täglich in den Medien hören. Letztlich ist das Papier der Wunsch, die vom Westen dominierte Weltordnung festzuschreiben, wobei diese bekanntlich den US-Interessen dient, aber nicht den deutschen oder europäischen Interessen.

Daher kann man das Papier auch als „Vasallenstrategie“ bezeichnen, was seinen Inhalt besser charakterisiert, als das Wort „Sicherheitsstrategie“. Das ist auch wenig verwunderlich, wenn wir uns an den ersten Besuch von Wirtschaftsminister Habeck in den USA erinnern. Bei seinem Antrittsbesuch bei seinen Vorgesetzten in Washington hat er es Anfang März 2022 offen gesagt, worüber der Focus seinerzeit berichtet hat:

„Je stärker Deutschland dient, umso größer ist seine Rolle.“ Diese Worte sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem zweitägigen Besuch in Amerika. In den USA sei man erfreut, dass Deutschland bereit sei, „eine dienende Führungsrolle auszuüben“

Der Vollständigkeit halber übersetze ich hier, wie die russische Nachrichtenagentur TASS über das Papier berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

Bundeskabinett stellt erstmals nationale Sicherheitsstrategie vor

In dem Dokument heißt es insbesondere, dass Deutschland und die NATO keine Konfrontation mit Russland suchen, sondern bereit sind, ihre Verbündeten zu schützen

Die deutsche Regierung hat die erste nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland vorgestellt, in der die wichtigsten Grundsätze und Maßnahmen zur Abwehr potenzieller äußerer Bedrohungen für das Land und die NATO in den kommenden Jahren dargelegt werden.

Das mehr als 40-seitige Dokument umreißt das Konzept zur Sicherung des Landes und des NATO-Gebiets, einschließlich des Cyberspace und des Weltraums, der Abwehr von äußeren Einflüssen und Spionage, des Schutzes von Technologien und kritischen Infrastruktureinrichtungen, der Bewältigung von Krisen und Pandemien sowie der Erlangung von Souveränität in den Bereichen Energie und Ernährung.

Die Bundesregierung bekräftigte ihr Bekenntnis zur NATO und zu dem Ziel, die Verteidigungsausgaben der Mitglieder des Bündnisses auf zwei Prozent des BIP zu erhöhen. „Wir bringen damit ein starkes Bekenntnis zur NATO und zur EU zum Ausdruck und stärken die Bundeswehr, um ihr zentrales nationales und bündnispolitisches Verteidigungsziel (2%!) zu erreichen“, heißt es in dem Text. Darin heißt es, dass die Regierung eine Steigerung der Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent „über mehrere Jahre“ anstreben. „Wir werden unsere Sicherheit im Cyberspace und im Weltraum stärken“, heißt es in dem Dokument.

Darüber hinaus will die deutsche Regierung die Abhängigkeit von Energie- und Rohstofflieferungen verringern und auf deren Diversifizierung hinarbeiten. „Wir werden die einseitige Abhängigkeit von der Rohstoff- und Energieversorgung durch Diversifizierung der Versorgung verringern. Wir werden gemeinsam mit der Wirtschaft gezielt Rohstoffprojekte, einschließlich der strategischen Bevorratung, fördern“, heißt es in dem Text. Die Regierung hat betont, dass sie die nationalen Reserven an Lebensmitteln, Energie und Medikamenten ausbauen will. Das Dokument enthält auch Pläne zur Verabschiedung eines Gesetzes zum Schutz kritischer Infrastruktureinrichtungen.

„Eine sichere Welt ohne Atomwaffen“

Das Ziel der BRD bleibt eine sichere Welt ohne Atomwaffen. „Wir werden unser Engagement für die Aufrechterhaltung einer globalen Rüstungskontroll-, nuklearen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsarchitektur auf der Grundlage des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verstärken. Unser Ziel bleibt eine sichere Welt ohne Atomwaffen“, heißt es in dem Dokument, das am Mittwoch von der Pressestelle der Regierung veröffentlicht wurde.

In der Frage der Rüstungsexportkontrolle will die deutsche Regierung auf die Menschenrechte und die Demokratie in dem Land achten, das die Waffen erwirbt. „Die Bundesregierung wird bei ihren Entscheidungen ein besonderes Augenmerk auf Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Empfängerland legen. Dabei berücksichtigt sie auch Bündnis- und Sicherheitsinteressen, die geostrategische Lage und die Erfordernisse einer verstärkten europäischen Rüstungskooperation“, heißt es in der Strategie.

China in der nationalen Sicherheitsstrategie

China wird in der deutschen nationalen Sicherheitsstrategie als Partner, Konkurrent und systemischer Konkurrent genannt.

„China ist Partner, Konkurrent und systemischer Rivale. Dabei sehen wir, dass in den letzten Jahren die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs zugenommen haben“, heißt es in dem Text.

Aus Sicht Berlins versucht „China, die bestehende regelbasierte internationale Ordnung in vielfältiger Weise zu verändern“ und „handelt immer wieder gegen die Interessen und Werte“ der BRD, heißt es in dem Dokument. Die Strategie stellt fest, dass „China seine wirtschaftliche Macht gezielt einsetzt, um politische Ziele zu erreichen.“

„Zugleich bleibt China ein Partner, ohne den viele globale Herausforderungen und Krisen nicht zu lösen sind. Deshalb müssen wir gerade in diesen Bereichen die Chancen der Zusammenarbeit nutzen“, heißt es in dem Text.

Ausbreitung des Konflikts in der Ukraine

In dem Dokument heißt es, dass ein Übergreifen des Konflikts in der Ukraine auf die Nachbarländer verhindert werden muss.

„Indem wir die Ukraine unterstützen, stärken wir ihre Widerstandskraft gegen russische Aggressionen und leisten gleichzeitig einen grundlegenden Beitrag zu unserer eigenen Sicherheit“, heißt es in dem Dokument. Darin wird betont, dass die deutsche Regierung „für eine freie, unabhängige und demokratische Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen“ eintritt. „Gleichzeitig ist es wichtig, ein Übergreifen des Krieges auf die Nachbarländer zu verhindern“, heißt es in dem Text. Die BRD beabsichtigt, die vom Konflikt betroffenen Staaten „sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU“ zu unterstützen.

Wie es darin heißt, plant die Bundesregierung, „die Basis der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie weiter zu stärken“. „Dazu gehört auch der Schutz von Schlüsseltechnologien auf nationaler und europäischer Ebene. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die militärischen Fähigkeiten mit Partnern und Verbündeten abzustimmen“, heißt es in der Strategie.

Die NATO als „Garant für den Schutz“ gegen militärische Bedrohungen

Berlin bezeichnet die NATO in der nationalen Sicherheitsstrategie als „Hauptgarant für den Schutz“ vor militärischen Bedrohungen.

„Die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten im Nordatlantischen Bündnis sind das Fundament der deutschen, europäischen und transatlantischen Sicherheit. Die NATO ist der wichtigste Garant für den Schutz vor militärischen Bedrohungen“, heißt es in dem Text. „Wir stehen fest zum Beistandsversprechen nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrags.“

Gleichzeitig weist der Text darauf hin, dass sich Europa selbst sicherheitspolitisch bewähren muss. „Die Fähigkeit Europas zur Eigenständigkeit wird zunehmend zur Voraussetzung für die Sicherheit Deutschlands und Europas“, heißt es in dem Dokument. „Solange es Atomwaffen gibt, ist die Aufrechterhaltung einer glaubwürdigen nuklearen Abschreckung für die NATO und für die Sicherheit Europas unverzichtbar. Deutschland wird auch weiterhin seinen Teil dazu beitragen und die notwendigen Trägersysteme bereitstellen“, heißt es in dem Dokument.

Russland als „ernste Bedrohung“ der Friedensordnung

Die deutsche nationale Sicherheitsstrategie bezeichnet Russland als die „ernsthafteste Bedrohung“ für die Friedensordnung in Europa.

„Das heutige Russland wird auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euro-atlantischen Raum darstellen“, heißt es in dem Dokument. Nach Ansicht der deutschen Regierung war die Militäroperation in der Ukraine eine „eklatante Verletzung der UN-Charta und des gemeinsamen europäischen Sicherheitssystems“ und ein „entscheidender Wendepunkt“. Der deutschen Regierung zufolge versucht Moskau angeblich, „die staatliche Souveränität, die territoriale Integrität, die kulturelle Identität und die politische Existenz eines friedlichen Nachbarn zu zerstören“ und betreibt eine „Politik der Einflusssphären“.

Die deutsche Regierung behauptet, die Russische Föderation rüste mit konventionellen und nuklearen Waffen auf und „bedrohe damit die strategische Stabilität“. „Sie versucht methodisch, die demokratischen Gesellschaften in Europa zu destabilisieren, die EU und die NATO zu schwächen und eine globale interessengeleitete Politik gegen die Menschen- und Völkerrechte zu betreiben“, heißt es in der Strategie. Dabei ist die deutsche Regierung davon überzeugt, dass „die Energie- und Rohstoffpolitik Teil dieser Aktionen“ Moskaus ist.

Dennoch setze Berlin „auf die Aufrechterhaltung glaubwürdiger politischer und militärischer Kommunikationskanäle im Verhältnis NATO-Russland, um strategische Risiken zu reduzieren und Transparenz zu fördern“. „Wir bleiben offen für gegenseitige Transparenzmaßnahmen, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Wir konzentrieren uns auf praktische Instrumente zur Rüstungskontrolle und Vertrauensbildung im militärischen Bereich unter der Schirmherrschaft der OSZE“, heißt es in dem Dokument.

In der Strategie heißt es außerdem, dass „weder Deutschland noch die NATO eine Konfrontation mit Russland anstreben“. „Allerdings sind wir im Bündnis jederzeit bereit und in der Lage, Souveränität und Freiheit zu verteidigen, sowohl unsere eigene als auch die unserer Verbündeten“, heißt es in dem Dokument.

EU-Erweiterung mit der Ukraine und Moldawien

Die deutsche Regierung befürwortet eine EU-Erweiterung mit der Ukraine, Moldawien und der westlichen Balkanstaaten.

„Unser Ziel bleibt ein in Frieden und Freiheit geeintes Europa. Wir wollen die EU zu einem geopolitisch aktiven Akteur machen, der seine Sicherheit und Souveränität auch für künftige Generationen gewährleistet“, heißt es in dem Text. „Die Bundesregierung setzt sich für die weitere Integration, den Zusammenhalt und die Erweiterung der EU um die Staaten des westlichen Balkans, die Ukraine, die Republik Moldawien und in Zukunft auch Georgien ein“, heißt es in der Strategie. Um die EU auf diese Erweiterung vorzubereiten und ihre Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, sind Reformen innerhalb der EU erforderlich, heißt es in dem Dokument.

„Unsere Sicherheit ist mit der Sicherheit und Stabilität in anderen Regionen der Welt verbunden. Eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU ist von zentraler Bedeutung für unser Krisenmanagement“, heißt es in dem Text. „Im Sinne einer integrierten Sicherheit bündeln wir zivile, militärische und polizeiliche Ressourcen für Krisenprävention, Konfliktmanagement und Friedensförderung und beziehen sie in unsere Maßnahmen auf internationaler und multilateraler Ebene ein“, heißt es in der Strategie.

Widersprüche in der Regierungskoalition

Das ist die erste nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland überhaupt. In den vergangenen Jahren wurde die politische und militärische Strategie in einem so genannten Weißbuch skizziert, das jedoch einen engeren Rahmen hatte. Die Verabschiedung der Strategie wurde aufgrund von Widersprüchen in der Regierungskoalition „Ampel“ (SPD, Grüne, FDP) immer wieder verschoben. Ursprünglich sollte das Dokument auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres vorgestellt werden, doch Streitigkeiten innerhalb der Regierungsparteien verhinderten dies. Insbesondere die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich dafür eingesetzt, dass ihre Ministerium mehr Kompetenzen im Bereich der Sicherheitspolitik erhält.

Ein Stolperstein bei der Verabschiedung des Dokuments war auch die Schaffung eines so genannten Nationalen Sicherheitsrates, der außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen koordinieren und in Krisensituationen das operative Management übernehmen sollte. Der Rat wurde letztlich nicht geschaffen, weil sich das Bundeskanzleramt und das Auswärtige Amt nicht darauf einigen konnten, wer die führende Rolle in diesem Gremium übernehmen sollte.

Ende der Übersetzung

