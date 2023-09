Die YouTube-Zensur hat zugeschlagen und Anti-Spiegel-TV gelöscht

In eigener Sache

Wie erwartet hat die Zensur schnell zugeschlagen und YouTube hat den Kanal von Anti-Spiegel-TV nach nur 15 Tagen gelöscht.

Die Eröffnung des YouTube-Kanals von Anti-Spiegel-TV war ein Experiment, um zu testen, wie schnell im Westen die Zensur zuschlägt. Und sie hat nach nur 15 Tagen zugeschlagen und YouTube hat den Kanal gelöscht. Dazu hat YouTube folgende Nachricht geschrieben (übersetzt aus dem Russischen):

„Hallo XXX!

Wir haben Deinen Inhalt überprüft und festgestellt, dass Du grob oder wiederholt gegen die Community-Richtlinien verstoßen hast. Infolgedessen wurde Dein Kanal gelöscht.

Wir wissen, dass das eine unangenehme Nachricht ist, aber die Sicherheit von YouTube hat für uns oberste Priorität. Wenn wir in einem Kanal grobe Verstöße gegen die Regeln feststellen, entfernen wir ihn, um unsere Nutzer zu schützen. Wenn Du jedoch denkst, dass wir uns geirrt haben, kannst Du Einspruch einlegen. Wie man das macht, erfährst Du weiter unten.“

Da YouTube eine „Tochtergesellschaft“ der CIA ist, war das zu erwarten. Warum ich diese Behauptung aufstelle? Kurz gesagt sind die Fakten so, dass Google, also die Muttergesellschaft von YouTube, mit Geldern der CIA gegründet wurde und seitdem sehr eng mit der CIA und dem Pentagon zusammenarbeitet, die Details können Sie hier nachlesen. Das gleiche gilt übrigens auch für Facebook, wie Sie hier nachlesen können. Aus diesem Grunde zensieren die Internetkonzerne praktisch jeden Inhalt, der der US-Politik entgegensteht, wobei einige wenige Ausnahmen die Regel bestätigen.

Da wir den Zuschauern bei der Eröffnung des YouTube-Kanals von Anti-Spiegel-TV die Wette angeboten haben, wie lange der Kanal bestehen bleibt, prüfen die Kollegen nun die Kommentare, die unter dem entsprechenden Video hinterlassen wurden. Danach werden wir versuchen, mit den Usern, deren Tipp am nächsten an der Wahrheit lag, in Kontakt zu treten, um ihnen – wie versprochen – die T-Shirts zu schicken.

Anti-Spiegel-TV wird auch weiterhin auf alternativen Plattformen ausgestrahlt.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



