Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 24. November, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 24. November.

Beginn der Übersetzung:

Plan B des Westens und die Angst vor der Mobilmachung: Die Situation rund um die Ukraine

Die USA und Deutschland wollen den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky zu Verhandlungen mit Russland zwingen, ohne ihn direkt zu überreden, sondern indem sie nur die Waffen liefern, die nötig sind, um die aktuelle Frontlinie zu halten, berichteten westliche Medien unter Berufung auf Quellen in der deutschen Regierung.

Die ukrainische Gesellschaft sei „reif genug“, um zu verstehen, dass es nicht jeden Tag gute Nachrichten geben werde, sagte die ehemalige stellvertretende Verteidigungsministerin Anna Maljar. Sie verstehe die Angst der Ukrainer vor der Mobilmachung nicht.

Vor diesem Hintergrund häufen sich die Probleme des Kiewer Regimes – von der Blockade der Transporteure an der polnischen Grenze bis hin zu Problemen mit dem Energiesystem unter den Bedingungen des kommenden Winters.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in der vergangenen Woche 22 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, 13 Angriffe bei Kupjansk, 11 Angriffe in der Region Saporoschje, 10 Angriffe bei Krasnoliman und zwei Angriffe südlich von Donezk abgewehrt, so das russische Verteidigungsministerium. In allen Abschnitten, einschließlich Cherson, hat der Gegner mehr als 4.190 Kämpfer verloren, so das Ministerium.

Vom 18. bis 24. November führten die russischen Streitkräfte 31 Gruppenangriffe mit Präzisionswaffen und Drohnen durch und trafen dabei unter anderem die Standorte der Nationalen Formation Asow und der Fremdenlegion. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden die Infrastruktur eines Militärflugplatzes sowie Arsenale und Lagerstätten für Artilleriemunition, Waffen und militärische Ausrüstung des Gegners getroffen.

Nach Angaben des Ministeriums hat die Marinefliegerei der Schwarzmeerflotte in der vergangenen Woche 12 unbemannte Boote der Ukraine im Schwarzen Meer zerstört. Russlands Luftabwehrsysteme zerstörten 176 ukrainische Drohnen sowie 15 Geschosse der Systeme HIMARS und Alder und zwei Neptun-Schiffsabwehrraketen.

Indirekter Druck

Die USA und Deutschland wollen den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky zu Verhandlungen mit Russland zwingen, ohne ihn direkt dazu zu überreden, sondern indem sie nur die Waffen liefern, die nötig sind, um die derzeitige Frontlinie zu halten, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Quellen in deutschen Regierungskreisen. Selensky müsse selbst erkennen, dass es so nicht weitergehen könne, so die Quelle gegenüber der Zeitung. Der ukrainische Präsident solle sich „aus freien Stücken an die Nation wenden und erklären, dass es notwendig ist, zu verhandeln“, so der Insider.

Der Zeitung zufolge besteht das Hauptziel der deutschen Regierung nun darin, der Regierung in Kiew zu helfen, eine „strategisch günstige Verhandlungsposition“ einzunehmen. „Das Weiße Haus und das Bundeskanzleramt koordinieren ihr Vorgehen in dieser Angelegenheit“, so die Regierungsquellen.

Laut „Bild“ haben die USA und Deutschland auch einen Plan „B“, der darin besteht, den Konflikt ohne eine Einigung zwischen den Konfliktparteien einzufrieren. In diesem Fall würde die derzeitige Kontaktlinie zu „einer Art neuer Grenze“ zwischen der Ukraine und Russland werden. „Es ist wie Minsk (in Bezug auf das Minsker Abkommen – Anmerkung TASS), nur ohne Minsk“, sagte der Insider.

Schwierigkeiten mit der Hilfe für Kiew

Die westlichen Länder werden die Ukraine nicht ständig „durchfüttern“ und es wird immer schwieriger, Hilfe aus dem Ausland zu erhalten, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Alexej Danilow. Ihm zufolge sind die Schwierigkeiten bei der Zuteilung neuer Tranchen von Finanz- und Militärhilfe für Kiew darauf zurückzuführen, dass niemand erwartet hat, dass Russlands Militäroperation in der Ukraine „so lange dauern wird“. „Je länger sie dauert, desto schwieriger wird es“, so Danilow.

Die Angst der Ukrainer vor der Mobilmachung

Die ehemalige stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar sagte, sie verstehe die Angst der Ukrainer vor der Mobilmachung nicht. Sie erinnerte daran, dass die ukrainische Gesellschaft „schon alt genug“ sei, um zu verstehen, dass es nicht jeden Tag gute Nachrichten geben werde. Maljar stellte fest, dass „die Zeit der populären Lösungen vorbei ist“, und äußerte ihre Verwunderung darüber, dass „die Mobilisierung ein so beängstigendes Thema für die Gesellschaft ist“. Sie ist der Meinung, dass die Menschen, die im Land geblieben sind, dies bewusst getan haben und deshalb erkennen sollten, dass die russische Armee größer ist und die Ukraine weniger Waffen hat.

Erste Probleme im Energiesektor

Die staatliche Energieaufsicht der Ukraine wird mehrere Wärmekraftwerke inspizieren, da Kraftwerksblöcke außerplanmäßig für Reparaturen abgezogen wurden, was zu einem Engpass im Netz führte, so der Pressedienst des Energieministeriums des Landes. Nach Angaben des Ministeriums wurden im Laufe des Tages sieben Blöcke von Wärmekraftwerken zu einer Notreparatur abgezogen. Infolgedessen kam es in den Spitzenstunden des Abendverbrauchs am 22. November zu einem Stromdefizit im Netz, das durch Soforthilfe aus dem Ausland gedeckt wurde.

Am Abend desselben Tages konnten vier Wärmekraftwerke wieder ans Netz angeschlossen werden.

Am 21. November wurde zum ersten Mal in der laufenden Heizperiode ein Strommangel im ukrainischen Energiesystem verzeichnet. Diese Situation wiederholte sich am nächsten Tag und es wurde Soforthilfe aus Polen, Rumänien und der Slowakei angefordert. Ukrenergo forderte die Bewohner auf, sparsam mit dem Strom umzugehen.

An der polnisch-ukrainischen Grenze stauen sich wegen des anhaltenden Streiks polnischer Spediteure fast 4.000 Lastwagen, wie Andrej Demtschenko, der Vertreter des ukrainischen Grenzschutzes, mitteilte. Ihm zufolge sind vier Kontrollpunkte blockiert und etwa 3.700 Lkw stehen in Richtung Ukraine Schlange. Der ukrainische Arbeitgeberverband wies darauf hin, dass sich die direkten Verluste der ukrainischen Wirtschaft durch die Sperrung der Kontrollpunkte an der polnisch-ukrainischen Grenze bereits auf mehr als 400 Millionen Euro belaufen.

Gleichzeitig geben Vertreter der polnischen Behörden an, dass die Wartezeit für Lkw in den Warteschlangen an der polnisch-ukrainischen Grenze am Kontrollpunkt Dorohusk 200 Stunden und am Kontrollpunkt Grebennoye 150 Stunden beträgt.

Ende der Übersetzung

