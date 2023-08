Doch keine NATO-Mitgliedschaft im Tausch gegen Gebiete? Die Ereignisse des 16. August

Ukraine

Die UNO will das Getreideabkommen zurück, die NATO nimmt ihre Worte zurück: Die Lage rund um die Ukraine

Die Vereinten Nationen stehen mit Russland, der Ukraine und der Türkei in der Frage der Getreide- und Düngemittelausfuhren in Kontakt, da sie der Meinung sind, dass diese Ausfuhren die einzige Möglichkeit zur Stabilisierung des Marktes und der Preise darstellen, so die Generalsekretärin der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD), Rebecca Greenspan. Russland arbeitet mit seinen Partnern an Alternativen zum Getreideabkommen, um bedürftige Länder mit Nahrungsmitteln zu versorgen, so der russische Botschafter in der Türkei Aleksej Jerchow.

Die ukrainische Werchowna Rada hat den Gesetzentwurf über die Entkommunisierung von Denkmälern des Großen Vaterländischen Krieges unterstützt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte führten offensive Operationen bei Kupjansk durch, neun Angriffe der Streitkräfte der Ukraine wurden zurückgeschlagen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Fünf gegnerische Angriffe wurden bei Donezk und zwei ukrainische Angriffe wurden bei Saporoschschje abgewehrt, fügte er hinzu.

In allen Abschnitten beliefen sich die Verluste des Gegners auf insgesamt 735 Kämpfer. Die russischen Streitkräfte zerstörten auch eine beträchtliche Menge militärischer Ausrüstung, darunter gepanzerte Fahrzeuge, Artilleriesysteme und Radarstationen, sowie mehrere Munitionsdepots, so Konaschenkow.

Das Abkommen ist kein Allheilmittel

Die Vereinten Nationen unterstützen die Kontakte mit Russland, der Ukraine und der Türkei in der Frage der Getreide- und Düngemittelausfuhren, da sie der Meinung sind, dass diese Ausfuhren der einzige Weg sind, den Markt und die Preise zu stabilisieren, so die Generalsekretärin der UNCTAD. Sie ist der Ansicht, dass „die schwächsten Bevölkerungsgruppen der Welt unter den steigenden Lebensmittelpreisen leiden“. Greenspan betonte, dass Anstrengungen unternommen werden sollten, um sicherzustellen, dass Getreide und Düngemittel „aus beiden Ländern“ den Weltmarkt erreichen. Die UNCTAD-Chefin erinnerte daran, dass 75 Prozent der Käufe im Rahmen des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) zur Unterstützung von „Menschen, die bereits Hunger leiden“, im Jahr 2022 aus Lieferungen im Rahmen des Getreideabkommens aus der Ukraine“ stammen.

Russland arbeitet mit seinen Partnern an Alternativen zum Getreideabkommen, um bedürftige Länder mit Nahrungsmitteln zu versorgen, sagte der russische Botschafter in der Türkei und fügte hinzu, dass „das Getreideabkommen keineswegs ein Allheilmittel zur Deckung des Nahrungsmittelbedarfs afrikanischer und anderer Länder ist“. Er wies auch darauf hin, dass „Russland einen kolossalen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit leistet“, und „nach Umsetzungen der Forderungen Russlands wird es möglich sein, über die Wiederaufnahme der Schwarzmeer-Initiative zu sprechen“.

Dabei dementierten die USA Spekulationen in den Medien, wonach Washington Optionen prüfe, um den Export von Agrarprodukten aus der Ukraine über Donauhäfen zu gewährleisten, und „militärische Lösungen“ zum Schutz von Schiffen auf dem Weg zu und von diesen Häfen nicht ausschlössen. Die stellvertretende Sprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, erklärte, dass die USA keinen Krieg mit Russland anstrebten und dass das Pentagon bisher „nichts in Bezug auf das Schwarze Meer oder irgendwelche Vorkehrungen für den Schiffsverkehr zu verkünden habe“.

Gleichzeitig erklärte die US-Botschafterin in der Ukraine, Brigitte Brink, dass der ukrainische Getreidehändler Nibulon 50 von der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) gekaufte Eisenbahnwaggons erhalten habe, um Getreide zu den Donauhäfen zu transportieren.

„Temporärer Korridor“ auf Ukrainisch

Das unter der Flagge von Hongkong fahrende Containerschiff Joseph Schulte mit einer Verdrängung von 110.000 Tonnen hat den Hafen von Odessa verlassen, wo es sich seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine aufgehalten hatte, berichtet die in Odessa erscheinende Zeitung „Dumskaja“. Nach Angaben des stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidenten Aleksander Kubrakow war es das erste Schiff, das den von Kiew angekündigten „vorübergehenden Korridor von den ukrainischen Schwarzmeerhäfen“ nutzte.

Am 10. August kündigte die ukrainische Kriegsmarine „temporäre Korridore“ im Schwarzen Meer für Handelsschiffe an, die die Häfen von Tschernomorsk, Odessa und Juschny anlaufen oder verlassen. Gleichzeitig warnte Kiew, dass auf der Route nach wie vor eine militärische Bedrohung und Minengefahr bestehe, daher dürfen Schiffe, deren Eigner und Kapitäne „offiziell bestätigen, dass sie bereit sind, unter diesen Bedingungen zu fahren“, die Route passieren.

Die NATO zieht ihre Worte über Gebietszugeständnisse zurück

Stian Jenssen, der Stabschef des NATO-Generalsekretärs ist der Ansicht, dass er sich nicht über Zugeständnisse für ukrainisches Gebiet an Russland im Gegenzug für die NATO-Mitgliedschaft hätte äußern dürfen. „Meine Erklärung dazu war Teil einer breiteren Diskussion über mögliche Zukunftsszenarien in der Ukraine, und ich hätte das nicht sagen dürfen. Das war falsch“, sagte er.

Neuzuweisung von Mitteln

Die EU-Kommission hat beschlossen, 135 Millionen Euro, die für den Zeitraum von 2021 bis 2027 aus den Programmen der europäischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Interreg) mit Russland und Weißrussland bereitgestellt wurden, auf die Ukraine und Moldawien zu übertragen, so der Pressedienst der EU. Die EU-Kommissarin für Entwicklung und Reform, Elisa Ferrera, erklärte, dass diese Entscheidung im Zusammenhang mit der russischen Militäroperation in der Ukraine getroffen wurde.

Entkommunisierung und Entrussifizierung

Der Ausschuss für humanitäre und Informationspolitik der Werchowna Rada der Ukraine hat den Gesetzentwurf über die Entkommunisierung von Denkmälern des Großen Vaterländischen Krieges unterstützt, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion „Diener des Volkes“ Jewgenija Krawtschuk. Das Dokument sieht die Demontage von kommunistischen Symbolen und Inschriften innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes vor. Das Dokument schlägt insbesondere vor, den Begriff „Großer Vaterländischer Krieg“ aufzugeben und stattdessen „Zweiter Weltkrieg“ zu verwenden, sowie 1939 und nicht 1941 als Jahr des Kriegsbeginns zu betrachten.

Krawtschuk erklärte, dass die erste Welle der so genannten Entkommunisierung keine militärischen Denkmäler betroffen habe, die „Symbole des totalitären kommunistischen Regimes und/oder der russischen imperialen Politik“ enthielten. Grabstätten werden von den Änderungen nicht betroffen sein.

Die Ukraine setzt auch ihre Kampagne zur Umbenennung von Straßen im Rahmen der Entrussifizierung und Entkommunisierung fort. Nach Angaben des Bürgermeisters der ukrainischen Stadt Dnipro (ehemals Dnjeprpetrowsk), Boris Filatow, wurden in der Stadt bereits „mehr als 200 Straßen und Gassen“ umbenannt. Gleichzeitig wurden auch Objekte zu Ehren von Persönlichkeiten der Großen Französischen Revolution, darunter Robespierre und Marat, umbenannt.

Das ukrainische Portal Vesti berichtete, dass der Kiewer Stadtrat eine Entscheidung über die Umbenennung der Jermak-Straße vorbereitet. Es wird erwartet, dass die Straße, die zu Ehren von Jermak Timofejewitsch, dem Erforscher Sibiriens zur Zeit Iwans des Schrecklichen, benannt wurde, nach dem sowjetischen Dissidenten Michail Gory benannt wird. Das Portal stellt fest, dass der Wunsch der Regierung der Hauptstadt, den Namen Jermak loszuwerden, in einem langjährigen Konflikt zwischen dem Kiewer Bürgermeister Vitaly Klitschko und dem Präsidialamt, das von Andrej Jermak geleitet wird, eine doppelte Bedeutung erhält.

