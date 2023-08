Drohnenangriffe auf russische Regionen: Die Ereignisse des 21. August

Ukraine

Ukrainische Drohnenangriffe und Flugzeuge für Kiew: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Russische Luftabwehr und der radioelektronischen Kriegsführung haben ukrainische Drohnenangriffe in der Region Moskau sowie in den Regionen Belgorod und Kaluga erfolgreich abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Schweden hat nicht die Absicht, Gripen-Kampfjets nach Kiew zu schicken, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson. Der dänische Verteidigungsminister Jakob Elleman-Jensen sagte, die Kiew zugesagten F-16-Kampfjets dürften nur zur Selbstverteidigung am ukrainischen Himmel eingesetzt werden.

Moldawien beabsichtigt, Kiew mehr als 63.000 Dosen Fleischkonserven als Teil der humanitären Hilfe zu schicken.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden fünf Angriffe der 82. Luftlandebrigade aus der strategischen Reserve der ukrainischen Streitkräfte im Gebiet Rabotin (Region Saporoschschje) und drei Angriffe in den Gebieten Krasnogorowka und Nevelskoje (DNR) abgewehrt. Die Verluste des Gegners bei Donezk und Saporoschschje überstiegen 300 Personen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Während der Kämpfe bei Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk verlor der Gegner etwa weitere 390 Soldaten.

Fünf Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge wurden zerstört, ebenso wie verschiedene Artilleriewaffen der Ukraine, darunter solche aus Großbritannien, Polen und den USA. Ein ukrainisches Su-25-Flugzeug wurde in der Nähe des Dorfes Starorayskoye (DNR) abgeschossen.

Drohnenangriffe

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden zwei ukrainische Drohnenangriffe in der Region Moskau vereitelt. Die erste Drohne stürzte im Bezirk Ruza ab, während die zweite über dem Gebiet des Bezirks Istra durch Luftabwehrmittel zerstört wurde.

Im ersten Fall gab es keine Verletzten oder Schäden, während im zweiten Fall nach Angaben des Gouverneurs des Moskauer Gebiets, Andrej Worobjow, zwei Menschen verletzt wurden und in drei Häusern durch herabfallende Drohnentrümmer die Fensterscheiben zu Bruch gingen.

Auch in den Regionen Belgorod und Kaluga wurden Drohnenangriffe abgewehrt, es gab keine Verletzten, in der Region Belgorod wurden zwei Autos und die Fassaden und Fenster von drei Privathäusern beschädigt.

Erdogan über ein Treffen mit Putin

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hofft, den russischen Staatschef Wladimir Putin im September zu treffen, um das Getreideabkommen zu besprechen, berichtete die Agentur Anadolu.

„Im September findet ein G20-Treffen in Indien und die UN-Generalversammlung in den USA statt. Wenn wir in diesem vollen Terminkalender eine Gelegenheit finden, werden wir uns persönlich mit Herrn Putin treffen und mit ihm sprechen. Unser Ziel ist eine positive Haltung Russlands gegenüber dem Getreideabkommen“, sagte Erdogan und fügte hinzu, dass der türkische Außenminister „vielleicht bald nach Russland kommt“.

Der Pressedienst von Erdogans Regierung teilte der TASS mit, dass es keine Einzelheiten zu persönlichen Gesprächen zwischen Erdogan und Putin gebe. Gleichzeitig bezeichnete eine TASS-Quelle in Ankara den Besuch des russischen Staatschefs in der Türkei als unwahrscheinlich.

Flugzeuge für Kiew

Die ukrainische Luftwaffe muss 128 Kampfflugzeuge aus dem Westen erhalten, um das Aufrüstungskonzept zu erfüllen, sagte der Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, Jurij Ignat, in einem Interview mit dem ukrainischen Zweig von Radio Liberty. Er wies darauf hin, dass die Flugzeuge auf verschiedene Flugplätze verteilt werden müssen, um auf die bestehenden Herausforderungen zu reagieren.

Der dänische Verteidigungsminister erklärte, dass die Ukraine die von Dänemark zur Verfügung gestellten F-16-Kampfflugzeuge nur auf ihrem Hoheitsgebiet einsetzen dürfe. Der Vorsitzende der Konservativen Partei, Søren Pape Poulsen, betonte ebenfalls, dass die Kampfjets nicht außerhalb der Ukraine eingesetzt werden sollen. „Es ist wichtig, dass sie zur Selbstverteidigung in der Ukraine eingesetzt werden. Es geht nicht darum, die Flugzeuge für einen Angriff auf Russland einzusetzen“, sagte er.

Nach Angaben des schwedischen Ministerpräsidenten hat Stockholm noch nicht die Absicht, Kiew die Gripen-Kampfjets zu schicken, um die der ukrainische Präsident Wladimir Selensky zuvor gebeten hatte.

Die geplante Übergabe von F-16-Flugzeugen an die Ukraine zeige, dass die westlichen Länder an ihrem Kurs der Fortsetzung des Konflikts festhielten, sagte Denis Puschilin, der amtierende Chef der Donezker Volksrepublik, im Fernsehsender Rossiya-24.

Korridore im Schwarzen Meer

Die ukrainische Regierung hat einen Sonderfonds in Höhe von 20 Milliarden Griwna (fast 547 Millionen Dollar) eingerichtet, um Schiffe zu versichern, die durch die von Kiew angekündigten temporären Korridore im Schwarzen Meer fahren werden, sagte Sergej Labazjuk, ein Mitglied des Ausschusses für Agrar- und Bodenpolitik der Werchowna Rada.

Ihm zufolge ist das „gewichtig genug“, damit ausländische Reeder bereit sind, ihre Schiffe in ukrainische Häfen zu schicken.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium davor gewarnt, dass ab dem 20. Juli alle Schiffe, die das Schwarze Meer in Richtung ukrainischer Häfen befahren, als potenzielle Träger militärischer Ladung betrachtet werden würden. Das Ministerium betonte, dass die Flaggenstaaten solcher Schiffe als auf der Seite Kiews in den ukrainischen Konflikt verwickelt betrachtet würden.

Militärpolizei

Wie das ukrainische Verteidigungsministerium mitteilte, plant die Ukraine die Einrichtung einer Militärpolizei, die sich mit Kriegsverbrechen befassen und die Disziplin unter den Soldaten aufrechterhalten soll. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums soll die Militärpolizei den entsprechenden Strukturen der NATO-Mitgliedstaaten entsprechen.

Auf dem Telegramm-Kanal des Ministeriums hieß es, dass „die Militärpolizei eine militärische Formation mit Strafverfolgungsfunktionen werden und Teil des Systems des Verteidigungsministeriums sein wird“, und dass die Hauptdirektion für Militärjustiz „aktiv an der Ausarbeitung des entsprechenden Gesetzentwurfs beteiligt ist“. Der neuen Behörde werden gewisse Befugnisse der vorgerichtlichen Untersuchungen von Kriegsverbrechen in Kampfgebieten übertragen.

Als Ziel der Neuerung wird die Aufrechterhaltung der militärischen Disziplin unter den Angehörigen der ukrainischen Armee, des Verteidigungsministeriums und des Staatlichen Sondertransportdienstes genannt, und als Hauptaufgaben werden „die Tätigkeit zur Vorbeugung, Aufdeckung und Unterdrückung von Kriegsverbrechen gemäß den Normen der Strafprozessordnung der Ukraine und den militärischen Vorschriften, die operative und investigative Tätigkeit sowie die Vollstreckung von Strafen“ genannt.

Ermutigung von Hinweisgebern

Die Nationale Agentur für Korruptionsbekämpfung der Ukraine wird ein Portal einrichten, auf dem Bürger anonym Korruptionsfälle melden können und anschließend 10 Prozent des Betrags der Straftat erhalten. Der Leiter des Behörde, Aleksander Nowikow, sagte, dass das Portal Anfang September an den Start gehen wird.

Ihm zufolge wird jeder Ukrainer „in der Lage sein, Korruptionstatsachen zu melden und 10 Prozent des Betrags des Korruptionsdelikts zu erhalten“. „Die Kultur des Whistleblowing ist sehr wichtig, denn ohne verantwortungsbewusste Bürger, die Whistleblower sind, werden wir keine Nulltoleranz gegenüber Korruption aufbauen können“, erklärte Nowikow in einer Sendung des Senders Rada TV und fügte hinzu, dass die Belohnung 14 Millionen Griwna (378.000 Dollar) nicht überschreiten kann.

Hilfe mit Konserven

Die Republik Moldawien wird Konserven im Wert von rund 3,8 Millionen Lei (etwa 190.000 Dollar) als humanitäre Hilfe in die Ukraine schicken, sagte der moldawische Innenminister Adrian Efros. Ihm zufolge werden über 63.000 Dosen Fleischkonserven aus der staatlichen Reserve in die Ukraine geschickt werden.

Im Jahr 2022 hatte die Republik Moldawien der Ukraine humanitäre Hilfe in Form von Zelten, Betten, Heizungen, Schlafsäcken und Hygienesets im Wert von rund einer Million Dollar zur Verfügung gestellt.

