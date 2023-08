Drohung mit Intervention und anti-französische Proteste

Niger nach dem Putsch

Nach dem Putsch droht die westafrikanische Vereinigung ECOWAS, unterstützt von mehreren westlichen Staaten mit militärischem Eingreifen, während im Land anti-französische Proteste stattfinden, die vom Westen als aus dem Ausland gesteuert bezeichnet werden.

Im Niger ist die Lage nach dem Putsch angespannt. Ich werde später eine Analyse der Lage veröffentlichen, hier übersetze ich die Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS, die sich – wie gewohnt – auf eine sachliche Zusammenstellung der Ereignisse und Fakten beschränkt.

Beginn der Übersetzung:

Die Gefahr einer Intervention und der anti-französischen Proteste: Was in Niger nach dem Putsch geschieht

Die Nachbarländer Nigers erörtern die Möglichkeit einer militärischen Intervention in der Republik nach dem Putsch, berichtete der französische Rundfunk Radio International nach dem Gipfel der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS). Angeblich erwägt auch Frankreich diese Möglichkeit.

Gleichzeitig äußern Anhänger der nigrischen Rebellen starke anti-französische Gefühle – eine Demonstration zur Unterstützung des Putsches fand unter Parolen gegen Frankreich statt und endete mit einem versuchten Pogrom auf die französische Botschaft. Paris hat seinen Unmut geäußert und die Evakuierung der Franzosen aus Niger bereits für heute angekündigt.

Die TASS hat das Wichtigste über die Situation in der afrikanischen Republik nach dem Putsch zusammengetragen.

Ergebnisse des Putsches

Der Aufstand wurde von Mitgliedern der Präsidentengarde begonnen, die den amtierenden Präsidenten Mohamed Bazoum (von der Nigerianischen Partei für Demokratie und Sozialismus – Taraya) am 26. Juli verhaftet haben. Die Armee und die Opposition (Nigerianische Demokratische Bewegung für Afrikanische Föderation – MODEN/FA – Lumana Afrika) unterstützten die Aktion zunächst nicht, schlossen sich ihr aber bald an.

Am 28. Juli wurde der 59-jährige General Abdurahmane Tchiani zum Staatsoberhaupt ernannt. Er leitete auch den Nationalen Rat für die Rettung des Vaterlandes (die zentrale Behörde nach dem Staatsstreich). Die Verfassung und die politische Tätigkeit wurden ausgesetzt, die Grenzen geschlossen und eine Ausgangssperre verhängt. Die Putschisten versprachen, die Verbreitung von Fake News zu überwachen und zu bestrafen.

Nach Angaben der Regierungspartei vor dem Putsch wurden der Energieminister, der Bergbauminister, der Innenminister, der Verkehrsminister sowie der Vorsitzende des Exekutivausschusses der politischen Organisation und der ehemalige Verteidigungsminister verhaftet.

Drohung mit Intervention

Am 29. Juli gab die Afrikanische Union eine Erklärung ab, in der sie den Rebellen eine Frist von 15 Tagen zur Wiedererlangung der rechtmäßigen Regierung gab. Einen Tag später kamen die Mitglieder der ECOWAS zu einem Dringlichkeitsgipfel zusammen und gaben den Rebellen nur eine Woche Zeit, die Macht abzugeben.

Die nigrischen Militärregierung berichteten über die Vorbereitung einer bewaffneten Intervention der ECOWAS, was später von Quellen des französischen Radios International bestätigt wurde. Demnach befinden sich bereits einige Truppen an der Grenze, und der nigerianische Präsident Bola Tinubu befürwortet deren Einsatz.

Es wurde auch berichtet, dass Frankreich eine militärische Intervention vorbereite: Das nigerianische Militär behauptete, dass der selbsternannte Premierminister (der Außenminister der rechtmäßigen Regierung) Asumi Masudu sich mit dieser Bitte an Paris gewandt habe. Das französische Außenministerium hat diese Pläne zunächst weder bestätigt noch dementiert, sie dann aber „kategorisch zurückgewiesen“.

Nigers Nachbarländer Mali und Burkina Faso, in denen ebenfalls Militärs durch Putsche an die Macht gekommen sind, erklärten, ein militärisches Eingreifen in der Republik würde auch als Angriff auf sie gewertet. Die Länder haben betont, dass sie bereit sind, sich aus der ECOWAS zurückzuziehen, falls eine Aggression beginnt.

Ausländische Streitkräfte

Ausländische Streitkräfte sind in Niger stark vertreten. Mehr als 1.000 US-Soldaten sind in der Republik präsent und das Weiße Haus teilte mit, Washington habe keine Pläne, sie abzuziehen.

In dem Land befindet sich auch Frankreichs größter Luftwaffenstützpunkt in Westafrika, auf dem 1.500 Soldaten stationiert sind. Auch Einheiten Deutschlands, Italiens und der USA sind dort stationiert.

Am Abend des 31. August führte General Mark Milley, Vorsitzender der Stabschefs der US-Streitkräfte, zunächst Gespräche mit seinem nigrischen Amtskollegen, Generalleutnant Abdou Sidikou Issa, und anschließend mit dem französischen Generalstabschef Thierry Burkhardt.

Anti-französischer Vektor

Die Demonstranten, die den Staatsstreich in Niamey, der Hauptstadt Nigers, unterstützten, verwendeten aktiv anti-französische Parolen. Vor der Unabhängigkeit war das Land eine französische Kolonie, und daher mischte sich Paris – wie auch in der gesamten Region – aktiv in die politischen Prozesse in der Republik ein.

Vor der französischen Botschaft fand eine große Demonstration statt: Das Schild am Tor der diplomatischen Vertretung wurde unter „Nieder-mit-Frankreich“-Rufen heruntergerissen. Die Demonstranten versuchten, die Türen des Gebäudes in Brand zu setzen. Um sie zu vertreiben, wurde Tränengas eingesetzt. „Reporter ohne Grenzen“ berichtete über Zwischenfälle mit westlichen Journalisten in den Tagen der Proteste.

Nigers rechtmäßiger Premierminister Uhoumoudou Mahamadou bezeichnete die anti-französische Stimmung im Land in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France 24 als unerklärlich und deutete an, dass die Proteste auf eine ausländische Spur zurückzuführen seien. Das französische Außenministerium erklärte, der „Angriff auf die Botschaft“ sei organisiert worden und einige andere Länder (in der Region oder Russland) könnten versuchen, die Ereignisse auszunutzen.

Das französische Außenministerium forderte, die Sicherheit seiner diplomatischen Vertretungen zu gewährleisten. Das Ministerium forderte seine Bürger auf, sich nicht in der Hauptstadt Niamey zu bewegen und wachsam zu bleiben. Präsident Emmanuel Macron versprach, auf jegliche Angriffe auf Franzosen in Niger zu reagieren. Paris hat die baldige Evakuierung französischer Staatsbürger aus dem Land angekündigt.

Stopp der Uranexporte

Niger ist der siebtgrößte Uranproduzent der Welt und der zweitgrößte in Afrika (nach Namibia). Auf die Republik entfallen 4,65 Prozent der Weltproduktion. Einer der wichtigsten Abnehmer ist Frankreich. Der französische Konzern Orano entwickelt zwei Minen in der Nähe der Stadt Arlit.

Am 31. Juli gab die neue Regierung die Entscheidung bekannt, die Uran- und Goldexporte nach Frankreich zu stoppen. Der französische Energiekonzern EDF erklärte daraufhin, Paris sei bei der Versorgung nicht von einer Anlage, einem Unternehmen oder einem Land abhängig. Das französische Außenministerium fügte hinzu, dass „kein französisches Unternehmen Goldminen in Niger betreibt“.

Aussetzung der Zusammenarbeit und internationale Appelle

Die USA drohten als erste, die Zusammenarbeit mit Niger einzustellen. Dann kündigte die EU die Einstellung der Finanzhilfe für die Republik und der Zusammenarbeit mit ihr an, später schlossen sich Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland diesem Schritt an.

Als Folge des Gipfels setzte die ECOWAS alle Handelsgeschäfte mit Niger aus, fror das Vermögen des Militärs ein und schloss die Grenzen für die Putschisten. Die Sanktionen führten zur Annullierung einer weiteren Emission von Staatsanleihen Nigers.

Washington wandte sich an den ehemaligen Präsidenten Mahamadou Issouf, der sowohl von den Rebellen als auch von der rechtmäßigen nigrischen Regierung respektiert wird, um Hilfe bei der Beilegung des Konflikts. Der Präsident des benachbarten Tschad, Mahamat Idriss Déby Itno, begab sich auf eine Vermittlungsmission in die Republik.

Ende der Übersetzung

