LONDON, 12. September./ Beamte im Westen bezweifeln, dass die Ukraine im Herbst mit ihrer Gegenoffensive erfolgreich sein wird, berichtet die Zeitschrift The Economist unter Berufung auf Dutzende von befragten westlichen Politikern.

„Wir werden unseren Zeitplan verlängern müssen“, sagte einer von ihnen. „Es könnte ein sehr langer Kampf werden“. Nach Angaben des Magazins ist der Westen skeptisch, ob die ukrainischen Streitkräfte die russischen Verteidigungslinien bis zum Winter durchbrechen können.

Die Zeitung betonte, dass die westlichen Hauptstädte und Kiew unterschiedliche Auffassungen über die Gründe für das Scheitern der ukrainischen Streitkräfte bei der Gegenoffensive haben. Laut The Economist ist der Westen der Ansicht, dass die Ukraine entschlossenere und groß angelegte Offensivaktionen hätte durchführen müssen, die trotz der möglichen Folgen in Form von noch größeren Verlusten zu einem Durchbruch der russischen Verteidigung hätten führen können. In der Ukraine ist man jedoch der Meinung, dass eine solche Taktik zu einer noch schnelleren Erschöpfung der Mobilisierungsressourcen der ukrainischen Streitkräfte geführt hätte.

Darüber hinaus stellt der Westen fest, dass die ukrainische Seite weiterhin Kampfhandlungen nach sowjetischen Methoden in Form von schwerem Artilleriebeschuss durchführt, anstatt die verfügbaren Ressourcen präziser und sparsamer zu verteilen. Das missfällt dem Magazin zufolge Washington, das in der Frage der Munitionsversorgung Kiews die führende Rolle spielt.

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, unternimmt die ukrainische Armee seit dem 4. Juni erfolglose Offensivversuche. Am 12. September erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass sich die Verluste der Ukraine seit Beginn der Gegenoffensive auf 71.500 Menschen belaufen und dass sie ergebnislos verlaufen sei. Ihm zufolge hat Kiew bereits 543 Panzer und fast 18.000 gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Klassen verloren.

