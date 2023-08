Ein Foto von Trump, eine Kandidatenbebatte und Bidens Korruption

Die Woche in den USA

Die politische Woche in den USA war reich an absurden Momenten, wobei deutsche Medien nicht über alles berichtet haben, was passiert ist.

Der Korrespondentenbericht aus den USA, den das russische Fernsehen traditionell in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick zeigt, war auch diese Woche wieder sehr interessant, denn im Gegensatz zu deutschen Medien berichten die russischen ausführlich über die Eskapaden und Korruptionsvorwürfe gegen den Biden-Clan. Weil diese politische Woche in den USA besonders interessant war, habe ich den russischen Bericht natürlich wieder übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Ein Ultimatum für Joe und „Bratensoße“ von Hunter: Die Situation um die Bidens

Eine F-16 hat ein Flugzeug, dass Richtung Urlaubsort von Joe Biden flog, vertrieben. Doch Biden interessierte sich für einen anderen Flug, der auf dem Weg von New Jersey nach Atlanta war und dessen wichtigster Passagier mit einer Motorradeskorte vom Flughafen zum Gefängnis von Fulton County fuhr, was live übertragen wurde, um Fingerabdrücke abzugeben und fotografiert zu werden.

Auf dem Foto hat er einen durchdringenden Blick, bereit, nicht nur zurückzuschlagen, sondern in die Offensive zu gehen. Es ist der Blick, den die Helden von Stanley Kubrick im Fernsehen haben, um ihre Feinde einzuschüchtern, den der Häftling mit der Nummer P01135809 in der Datenbank des Sheriffs von Fulton County hat.

„Ich denke, das ist ein ausgeklügelter Schachzug. Sie haben überlegt, welches Bild sie wählen sollten. Er hätte lächeln können, er hätte gutmütig aussehen können, aber stattdessen sieht er aus wie ein Schläger und versucht, Staatsanwälte und Richter einzuschüchtern. Dafür haben sie sich entschieden, und dieses Bild werden wir überall sehen“, sagte Donald Trumps ehemaliger Berater für nationale Sicherheit John Bolton.

Mit diesem Bild und der Aufforderung, „niemals aufzugeben“, kehrt Trump zwei Jahre später triumphal auf die Plattform X, wie Twitter jetzt heißt, zurück. Das hat 240 Millionen Aufrufe. Damit sammelt er in ein paar Tagen mehr als sieben Millionen Dollar an Spenden.

„Er sieht trotzig aus und viele Leute reagieren darauf. Viele Schwarze sagen, das sieht nach Gegenkultur aus, und wir haben das System immer bekämpft. Und jetzt ist das System zu noch jemandem gekommen“, hieß es in US-Medien. Eine wertvolle Anmerkung. Besonders am 60. Jahrestag des Marsches auf Washington, denn auch Martin Luther King hatte ein Bild aus dem Gefängnis. Bei der Zahl der Strafverfahren ist es wirklich so, als ob das System mit allen vier Tatzen auf Trump eingeschlagen hätte.

„Heute ist wirklich ein trauriger Tag in der Geschichte unseres Landes. So etwas hätte nie passieren dürfen. Wenn man das Ergebnis einer Wahl anzweifelt, sollte man das Recht haben, es anzufechten. Ich glaube, dass die Wahl gefälscht war. Wir haben nichts falsch gemacht. Und das weiß jeder. Was sie tun, ist der Versuch, sich in die Wahl einzumischen“, sagte Trump selbstbewusst.

Sogar der Zeitplan der Prozesse ist darauf ausgerichtet, den Wahlkampf des republikanischen Kandidaten in einen Scherbenhaufen zu verwandeln. Es wurde so gemacht, dass sogar seine eigene Partei sich auf dem Parteitag in Wisconsin im Juli 2024 von ihm abwenden könnte. In Milwaukee fand schon mal das Schaulaufen der Zweitbesetzungen an. Trump ist zwar nicht auf der Bühne, aber er ist natürlich da, denn viele Zuschauer verfolgen auf Smartphones parallel sein Interview mit Tucker Carslon.

Jeder der Kandidaten ist für die Wähler im Vergleich Trump ein wandelnder statistischer Irrtum. Und das gilt übrigens sowohl für die Älteren, wie für die Neulinge.

„Erlauben Sie mir, eine Frage zu beantworten, die viele, die jetzt vor den Bildschirmen sitzen, bewegt. Wer ist der dünne Kerl mit dem komischen Nachnahmen und was macht er mitten auf der Bühne der Debatte?“ sagte Vivek Ramaswamy, Sohn indischer Einwanderer, Investor und bereits Milliardär. Er ist erst 38, aber er denkt vernünftiger als seine Konkurrenten, die im Kalten Krieg stecken geblieben sind. Auf die Bitte der Fragesteller, dass die Kandidaten, die die Ukraine nicht weiter unterstützen würden, die Hand heben sollen, ging seine Hand als erste hoch, während andere zögerten.

Dazu sagte er: „Das ist eine Katastrophe. Ich würde sie nicht weiter unterstützen. Wir verteidigen eine fremde Grenze, könnten die gleichen militärischen Mittel aber benutzen, um unsere eigene Südgrenze, die Grenze der USA, zu verteidigen. Wir drängen Russland noch tiefer in ein Bündnis mit China, aber ein Bündnis aus Russland und China ist die einzige Bedrohung für uns. Es ist beleidigend, dass unsere Politiker Verbeugungen bei deren Patriarchen Selensky machen, aber nicht nach Maui oder Chicago fahren. Die Ukraine ist keine Priorität für die USA.“

Auch die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley, ebenfalls als Kandidatin auf der Bühne, hat ihr Fett abbekommen als er fortfuhr: „Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Karriere in Flugzeugen von Lockheed Martin und Raytheon.“

Darauf schrie sie ihn an: „Und Sie wollen Israel die Unterstützung entziehen, Taiwan an China und die Ukraine an Russland geben. Er will Amerika unsicherer machen. Sie haben keinerlei Erfahrung in der internationalen Politik.“

Die Erfahrungen, die Haley selbst in den Korridoren der UNO gesammelt hat, wo sie von Trump eingesetzt wurde, interessierten die Zuschauer der Debatte nicht. Sie interessierten sich für Trump und blieben an ihren Smartphones, wo sie den Twitter-Feed des Interviews mit Tucker Carlson verfolgten.

„Haben Sie keine Angst, dass sie versuchen werden, Sie auszuschalten? Ich meine, sie könnten daran denken, warum sollten sie nicht?“, fragte Carlson den Ex-Präsidenten.

„Ja, das sind wilde Tiere. Leute, die krank im Kopf sind. Bei den Demokraten gibt es viele normale Menschen, auch in der Partei. Die meisten unserer Landsleute sind großartige Menschen. Ich repräsentiere alle Amerikaner, nicht nur die Republikaner, ich bin der Präsident des ganzen Landes“, sagte Trump.

Das Land erwiderte das mit 260 Millionen Zuschauern. Und dann ist da noch der Kontrast zu Biden, der kaum jemals Interviews gibt.

„Glauben Sie, dass Biden bis zur Wahl im November 2024 durchhält?“, fragte Carlson.

„Sein mentaler Zustand ist schlimmer als sein körperlicher. Er schafft es nicht mal bis zum Hubschrauber. Er kann seine Füße auf den Rasen des Weißen Hauses kaum heben, und der ist nur fünf Zentimeter hoch. Es fühlt sich an, als würde er auf Zahnstochern laufen. Und dann taucht er am Strand auf und kann nicht einmal einen Stuhl hochheben“, sagte Trump.

Trotzdem musste Biden aus dem Strandkorb aufstehen. Vierzehn Tage lang wartete man auf der verbrannten Insel Maui auf den US-Präsidenten. Sie haben umsonst gewartet. Die Hawaiianer haben nichts, wofür sie Biden danken könnten. Jedes Opfer erhält vom Weißen Haus nur 700 Dollar – jeder Ukrainer hat das Zweieinhalbfache bekommen, wenn man die gesamte Militärhilfe Washingtons für Kiew mitzählt.

„Anstatt diese Gelder und alles andere in die Ukraine oder sonst wohin zu schicken, sollte man sich zuerst um das kümmern, was hier ist. Ich verstehe nicht, wie ein Präsident sich nicht um sein eigenes Land kümmern kann!“, empörte sich eines der Opfer auf Maui.

Aber Biden hat nicht einmal daran gedacht, sich zu entschuldigen. Im Gegenteil: Sein Verhalten wurde von vielen als beleidigend empfunden, und seine Witze waren unangebracht. Und sind Witze in der Asche, wo 115 Menschen lebendig verbrannt sind und 850 noch immer vermisst werden, überhaupt angebracht?! Biden nutzte die Tragödie der anderen wie üblich nur als Hintergrund und Anlass für einen weiteren Scherz. Um seinen Hals hing eine Blumenkette, während er sagte: „Ich will die Schwierigkeiten nicht vergleichen, aber Jill und ich haben eine kleine Vorstellung davon, wie es ist, ein Zuhause zu verlieren. Vor Jahren war ich in Washington und es war ein sonniger Sonntag, als ein Blitz in das Haus und durch die Klimaanlage in unsere Küche einschlug. Um es kurz zu machen: Ich hätte fast meine Frau, meine Corvette und meine Katze verloren.“

Man kann nur ahnen, wie es für diejenigen, die ihre Angehörigen verloren haben, ist, von verbrannten Töpfen und Pfannen zu hören. Dabei hat Hawaii immer die Demokraten gewählt. Jetzt sind mehr als die Hälfte der demokratischen Wähler der Meinung, dass Biden zurücktreten sollte. Und keine zweite Amtszeit für ihn.

Jeden Tag gibt es für Biden einen neuen Braten. Die Soße ist von Hunter Biden. „Wir haben herausgefunden, dass der damalige Vizepräsident Joe Biden die Airforce-2 nicht nur für die Flüge von Sohn Hunter nach China zur Verfügung gestellt hat. Hunter Biden flog mindestens acht Mal mit seinem Vater im Flugzeug des Vizepräsidenten“, so die Medien. Hunter war mit seinem Vater in Berlin, in Japan, in China. Aber das beliebteste Ziel war natürlich Kiew. Sie flogen dorthin, als ob es ihr Zuhause wäre. Und so haben sie sich auch benommen.

In den USA werden bereits Lieder über die Korruption geschrieben, die zu totaler Ungerechtigkeit führt. An der Spitze der Charts steht der Folk-Country-Barde Oliver Anthony mit seinem Hit „Rich People North of Richmond“. North of Richmond bedeutet in Washington. Für Leute wie Anthony, der auf einem Campingplatz ohne Strom lebt, interessieren sich die Reichen nicht. Aber das konservative Amerika, das Trump hatte und jetzt seine eigene Hymne hat, schon.

Wird der derzeitige Präsident im Weißen Haus bleiben? Die Republikaner haben Biden ein Ultimatum gestellt: Entweder er übergibt dem Kongress die Beweise, oder sie leiten ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn ein. Das Verfahren könnte beginnen, sobald die Kongressabgeordneten aus der Sommerpause zurückkehren, also bereits im September.

Ende der Übersetzung

