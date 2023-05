Ein Vergleich mit Frankreich zeigt den Grad der Verschwendung bei der Bundeswehr

Korruption

Das deutsche Bundesverteidigungsministerium muss eine der korruptesten oder inkompetentesten Behörden der Welt sein, wie ein Blick auf das Verteidigungsbudget zeigt.

Dass die Bundeswehr in einem traurigen Zustand ist, ist nicht neu. Angeblich wurde die Bundeswehr kaputt gespart, aber davon kann keine Rede sein, wie ich schon 2019 in einem Vergleich zwischen den französischen und den deutschen Verteidigungsbudget aufgezeigt habe. Das Ergebnis war eindeutig: Die französischen Streitkräfte bekamen für ihr Geld nicht nur mehr Waffensysteme als die Bundeswehr, in Frankreich funktionieren die Waffensysteme sogar.

Bekanntlich ist das bei der Bundeswehr keineswegs gegeben, wie die Medien seit Jahren berichten. 2019 waren von 128 Eurofighter-Jets der Bundeswehr nur 39 flugbereit, von 72 CH-53-Transporthubschraubern waren es nur 16. Bei den Panzern sah es nicht besser aus, wegen Ersatzteilmangel wurden Panzer der Bundeswehr „kanibalisiert“.

Und bei den Waffenlieferungen an die Ukraine wurde uns das ebenfalls vor Augen geführt, denn es kostete einige Mühe, der Ukraine zumindest 18 kampfbereite Leopard-2-Panzer aus Beständen der Bundeswehr zu liefern.

Es liegt nicht am Geld

Daran wird sich nichts ändern, denn das deutsche Verteidigungsministerium ist – verzeihen Sie mir die Ausdrucksweise – ein Sauhaufen. Das wird schnell klar, wenn wir den deutschen Verteidigungshaushalt mit dem von Frankreich vergleichen und auch nachschauen, was die Franzosen für ihr Geld alles bekommen.

Also zunächst die Verteidigungsausgaben der Länder in US-Dollar: 2022 hat Deutschland 55,8 Milliarden Dollar ausgegeben, Frankreich hat 2022 „nur“ 53,6 Milliarden für Verteidigung ausgegeben. Da müsste man meinen, dass die Bundeswehr auch ähnlich gut ausgerüstet ist, wie die französischen Streitkräfte.

Also vergleichen wir mal die wichtigsten Waffensysteme, also Kampfpanzer, Kampfflugzeuge und Schiffe (gemäß den Aufstellungen des deutschen Wikipedia). Frankreich unterhält 222 Kampfpanzer vom Typ Leclerc und Deutschland 328 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2. Hier sieht Deutschland im Vergleich zu Frankreich ganz gut aus. Allerdings hat Frankreich ca. 5900 geschützte Radpanzer und -fahrzeuge, Deutschland hingegen nur etwa 2.200.

Frankreich und Deutschland haben beide ca. 200 Kampfflugzeuge in ihrer jeweiligen Luftwaffe, aber wir erinnern uns an die Meldungen, dass zum Beispiel von den etwa 140 deutschen Eurofightern weniger als 25 Prozent, überhaupt einsatzbereit waren. Davon, dass sich das gebessert hat, habe ich bisher nichts gehört.

Bei der Marine wird es besonders deutlich. Frankreich hat 21 Zerstörer und Fregatten, Deutschland hat nur 11 Fregatten und 5 Korvetten. Frankreich hat 10 Atom-U-Boote, Deutschland hat 6 konventionelle U-Boote. Außerdem hat Frankreich einen Flugzeugträger, 3 Hubschrauberträger vom Typ Mistral und 175 Flugzeuge und Hubschrauber für diese Schiffe. Und Frankreich hat Atomwaffen.

Man sieht an diesem Vergleich sehr deutlich, dass Deutschland für sogar mehr Geld weit weniger Waffensysteme bekommt als Frankreich. Das lässt sich nur durch unglaubliches Missmanagement im Bundesverteidigungsministerium erklären. Oder mit Korruption ungeheuren Ausmaßes.

Suchen Sie es sich aus: Die Bundeswehrführung im deutsche Verteidigungsministerium ist entweder inkompetent oder korrupt.

Mehr Geld in das schwarze Loch

Jeder normale Mensch würde angesichts solcher Zustände die Gelder streichen und erst einmal Ordnung schaffen, denn jeder Euro, der zusätzlich an die Bundeswehr geht, dürfte in diesem Sumpf aus Korruption (oder Inkompetenz) verschwinden, ohne allzu viel zu bewirken.

Aber die Bundesregierung will die jährlichen Ausgaben für die Bundeswehr wegen der „russischen Bedrohung“ weiter erhöhen, von den 100 Milliarden Sonderkredit zum Kauf von Waffen für die Bundeswehr gar nicht zu reden. Wie dieses Geld verprasst wird, habe ich gerade erst am Kauf der F-35 gezeigt, die das Pentagon für 62 Millionen Dollar pro Stück kauft, die Bundeswehr bezahlt jedoch 237 Dollar pro Stück.

Und das war nur ein Beispiel, das kann man bei den meisten Projekten der Bundeswehr so beobachten.

Ich frage mich, warum sich die deutsche Bevölkerung, der man sagt, es wäre kein Geld da, um gegen die Verarmung vorzugehen und zum Beispiel die Renten zu erhöhen oder andere Sozialleistungen zumindest an die Inflation anzupassen, das gefallen lässt.

