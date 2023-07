Eine Analyse der Lage zwischen Nord- und Südkorea

Korea

Die koreanische Halbinsel ist ein geopolitisch interessantes Gebiet, wird in den westlichen Medien aber recht stiefmütterlich behandelt. Daher habe ich eine Analyse über die Lage zwischen den beiden verfeindeten Staaten übersetzt.

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel ist sehr spannend. Nordkorea rückt vor dem Hintergrund der Konfrontationspolitik der USA gegenüber China und Russland immer näher an diese beiden Länder heran und unterstützt Russlands Vorgehen in der Ukraine offen.

Südkorea hat sich als eines der wenigen westlichen Länder den anti-russischen Sanktionen nicht angeschlossen, weil es traditionell recht gute Beziehungen zu Russland hat und Russland auch ein wichtiger Handelspartner ist. Auch Waffen hat Südkorea der Ukraine offiziell nicht geliefert, aber es hat seine 155-Millimetermunition an die USA geliefert, weshalb man durchaus von einer indirekten Lieferung an Kiew sprechen kann, denn dass die Munition nach Kiew „durchgereicht“ wird, ist ein offenes Geheimnis.

Der südkoreanische Präsident ist radikal pro-amerikanisch. Bei seinem letzten US-Besuch hat er sich von Joe Biden auffordern lassen, sein Lieblingslied zu singen und natürlich war das kein koreanisches, sondern ein amerikanisches Lied, das der Mann auch auf Englisch vorgetragen hat. Die für einen Staatspräsidenten eines angeblich souveränen Landes in meinen Augen ziemlich peinliche Aktion sah so aus.

Außerdem gab es kürzlich einen Abhörskandal in Südkorea, als bekannt wurde, dass die USA die südkoreanische Regierung abhören. Der pro-amerikanische Präsident versucht den Skandal, der in Korea große Wellen gemacht hat, unter den Teppich zu kehren.

Wegen der spannenden Lage auf der koreanischen Halbinsel fand ich die Analyse, die der Korea-Korrespondent der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht hat, interessant und habe sie übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Korea: Seouls Beziehungen zu Pjöngjang: „Verbeugung vor den USA“ oder „mutige Initiative“?

Igor Ivanov, TASS-Korrespondent in Südkorea, über die heutigen Beziehungen zwischen Nordkorea und Südkorea

Anlässlich des Jahrestags des Beginns des Koreakriegs veröffentlichte das Institut für US-Studien des nordkoreanischen Außenministeriums am 25. Juni einen Bericht, in dem es die USA für alle Missstände des 20. und 21. Jahrhunderts verantwortlich macht und Washington als Auslöser des Konflikts und Hauptbedrohung des Friedens bezeichnet. In dem Bericht wird Südkorea als willenslose „Marionette“ bezeichnet und der derzeitige Präsident beschuldigt, „sich vor den USA zu verbeugen“. Diese Haltung ist typisch für Pjöngjang: Über die Denuklearisierung (nukleare Abrüstung) ist es nur mit USA bereit, zu verhandeln.

Seoul hat natürlich eine diametral entgegengesetzte Sicht auf die Situation: für die einen sind die USA ein Intervenierer, für die anderen ein Verbündeter, der seine militärische Verbrüderung mit Blut zementiert hat. Im Großen und Ganzen wäre die Episode bedeutungslos, gäbe es nicht die Stimmen der südkoreanischen Opposition, die eine versöhnlichere Politik gegenüber Nordkorea fordert und sich über die einseitige Position der gegenwärtigen Regierung im Konflikt zwischen den USA und China sorgt.

Präsident Yoon-Suk-yeol hingegen verfolgt seinen eigenen Kurs ohne Zweifel. Am 28. Juni antwortete er seinen Kritikern in deren Abwesenheit, indem er andeutete, dass unter den derzeitigen Umständen nur „staatsfeindliche Kräfte“ eine Aufhebung der Sanktionen gegen Nordkorea in Erwägung ziehen könnten. Darüber hinaus hat die Präsidialverwaltung die bevorstehende Ablösung des Ministers für Wiedervereinigung, das für die Beziehungen zu Pjöngjang zuständig ist, angekündigt. Die neue Ministerin soll Professorin Kim Yong-ho sein, die für ihre konservativen Ansichten und ihre harte Haltung gegenüber den Nachbarn auf der Halbinsel bekannt ist.

Es scheint also, dass sich der Kurs des amtierenden südkoreanischen Präsidenten auf einer anderen Ebene bewegt, und ich denke, es wäre an der Zeit, die aktuellen innerkoreanischen Beziehungen erneut zu betrachten.

Yin und Yang

Dem vorherigen Präsidenten von Südkorea, Moon Jae-in konnte die Krise auf der koreanischen Halbinsel 2017-2018 auf diplomatischem Wege lösen. Er initiierte und vermittelte eine Reihe von Gipfeltreffen zwischen Seoul und Pjöngjang sowie zwischen Washington und Pjöngjang. Das zweite Treffen zwischen der amerikanischen und der nordkoreanischen Staatsführung in Hanoi endete jedoch ergebnislos. Einige westliche und südkoreanische Experten vermuteten sogar, dass Pjöngjang die Gespräche nutzte, um weiter an Raketen und Atomwaffen zu arbeiten.

Bei den Wahlen 2022 vertrat Yoon Suk-yeol das konservative Lager – die Hauptgegner von Moon Jae-in – und sprach sich für ein verstärktes Militärbündnis mit den USA aus und forderte härtere Maßnahmen gegen Pjöngjang. Nach seinem Amtsantritt wurden die groß angelegten Manöver mit Washington und die Verhängung einseitiger Sanktionen gegen Nordkorea wieder aufgenommen. Im Jahr 2022 wurde eine Rekordzahl von Starts nordkoreanischer ballistischer Raketen (69 gegenüber dem bisherigen Rekord von 25) festgestellt.

Yoon Suk-yeol hat eine eigene „mutige Initiative “ vorgeschlagen, die Wirtschaftshilfe als Gegenleistung für die Denuklearisierung Nordkoreas vorsieht. Niemand in Seoul erwartet jedoch ernsthaft, dass Pjöngjang in absehbarer Zeit einen solchen Schritt unternimmt. Die Schwester des nordkoreanischen Staatschefs Kim Yo-jong erklärte, dass niemand das nationale Gut „für Kuchen“ eintauschen werde und dass Pjöngjang nicht bereit sei, speziell mit Yoon Suk-yeol zu verhandeln.

„Die „mutige Initiative “ hängt in der Luft, obwohl die südkoreanische Seite immer wieder zu Protokoll gibt, dass sie zu Verhandlungen bereit ist. Unterdessen haben die USA versprochen, die „sichtbare Präsenz ihrer strategischen Mittel“ auf der koreanischen Halbinsel zu erhöhen. Yoon Suk-yeol sagte, der Gipfel im April 2023 habe dem Bündnis zwischen Südkorea und den USA eine „nukleare Grundlage“ in Form einer Beratergruppe gegeben.

Eine neue Rolle für das Ministerium für Wiedervereinigung

Es ist wahrscheinlich, dass Südkorea bald verstärkt auf eine bewährte Technik der US-Diplomatie zurückgreifen wird – die Kritik an den Menschenrechten. Der neue Vereinigungsminister Kim Yong-ho hat bereits erklärt, dass die Arbeit des Ministeriums von einem idealistischen Ansatz geleitet werden soll – von Werten wie Freiheit und Menschenrechten. Die Professorin für Politikwissenschaft und Diplomatie an der Sonsin Women’s University hat auch angedeutet, dass Seoul einige Abkommen mit Pjöngjang, darunter das Abkommen über den Abbau der militärischen Spannungen, selektiv überprüfen müsse.

Kim Yong-ho war früher in der Präsidialverwaltung unter Lee Myung-bak (2008-2013) für die Vereinigungspolitik zuständig und fungierte 2012-2013 auch als Menschenrechtsbeauftragte des Außenministeriums.

Die Nachrichtenagentur Yonhap wies darauf hin, dass die Beamten bisher dem innerkoreanischen Austausch und den Bemühungen um eine Annäherung an Pjöngjang Vorrang gegeben hätten. Yoon Suk-yeol sagte am 2. Juli, dass das Vereinigungsministerium seine Rolle als „Hilfsabteilung“ für Nordkorea aufgeben solle, und das gesamte Ministerium müsse sich nun auf die neuen Aufgaben einstellen. Ein Beamter der Präsidialverwaltung stellte klar, dass sie sich auf die Analysen der Tendenzen und die Menschenrechte in Nordkorea konzentrieren wird.

Die Standpunkte der Andersdenkenden

Nicht alle teilen die harte Haltung gegenüber Pjöngjang. Am Jahrestag der innerkoreanischen Erklärung vom 15. Juni 2000 sagte Lee Jae-myung, Vorsitzender der führenden oppositionellen Deobureo-minju-Partei, die Regierung solle ihre „konfrontative und voreingenommene“ Außenpolitik und ihren „einseitigen Kurs gegenüber“ Pjöngjang völlig überdenken und Raum für Verhandlungen lassen. Er beklagte die rasche Verschlechterung der Beziehungen zu China und Russland, die er als „eine der zentralen Säulen für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel“ bezeichnete.

Der Sprecher der Deobureo-minju-Partei, Park Sungjoong sagte am Jahrestag des Ausbruchs des Koreakrieges, die Regierung Yoon Suk-yeol habe zu den zunehmenden militärischen Spannungen in der Region beigetragen, und die Beziehungen zum nördlichen Nachbarn sollten auf Diplomatie beruhen. Moon Jae-in und die Demokraten hatten sich zuvor für die Unterzeichnung eines Friedensvertrags mit Nordkorea ausgesprochen.

„Die Deobureo-minju-Partei zeigte sich auch äußerst unzufrieden mit der Reaktion der Regierung auf den Skandal um die mögliche Abhörung der Präsidialverwaltung durch US-Geheimdienste. Die Regierung versucht de facto, den Vorfall zu vertuschen, indem sie behauptetet, die USA hätten „keine bösen Absichten“. Yoon Suk-yeol sagte sogar, in den zwischenstaatlichen Beziehungen gebe es nichts zu kritisieren. Die Opposition erinnerte den Präsidenten daraufhin daran, dass er das Oberhaupt eines souveränen Staates sei und sich öffentlich hätte empören müssen. Und die Deobureo-minju-Partei schloss nicht aus, dass nur die „Spitze des Eisbergs“ aufgedeckt worden sei und schlug vor, den Staatsbesuch des Präsidenten in den USA im Juni aus Protest abzusagen.

In der südkoreanischen Presse wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Seoul in der Konfrontation zwischen China und den USA eine ausgewogenere Haltung einnehmen sollte, da die Bereitschaft von Yoon Suk-yeol, den Forderungen Washingtons nachzukommen, den Interessen der südkoreanischen Wirtschaft schade. In der Regel gehe es jedoch nicht so sehr um die Frage, auf wessen Seite Seoul stehen sollte, sondern vielmehr darum, wie weit man bei der Unterstützung der US-Interessen gehen sollte.

Zuvor hatte auch der Vorsitzende von der Deobureo-minju-Partei, Lee Jae-myung, die derzeitige Regierung scharf für die unpopuläre Annäherung der Südkoreaner an Tokio im Sicherheitsbereich kritisiert, die Yoon Suk-yeol zu verdanken ist. Ein Teil der südkoreanischen Öffentlichkeit hat heftig auf Schritte reagiert, die als Zugeständnisse oder Angriffe auf den Nationalstolz im Umgang mit den „ehemaligen Kolonialisten“ erscheinen. Die Reaktion der südkoreanischen Gesellschaft auf die Entscheidung der Regierung, die Kontroverse über die Entschädigung der Opfer von Zwangsarbeit zu beenden, war ebenfalls gemischt.

„Staatsfeindliche Kräfte“

Unterdessen glauben einige Analysten, dass Yoon Suk-yeol keine klare Strategie zur Lösung der Situation auf der koreanischen Halbinsel hat, außer „abzuwarten, bis Nordkorea von selbst zusammenbricht“ und Pjöngjang, wenn möglich, das Leben ein wenig schwerer zu machen. Diese Lesart lässt die Position der Liberalen attraktiver und aktiver erscheinen, denn der Dialog hat eine größere Aussicht auf Erfolg als das Nichtstun. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass Nordkorea selbst wiederholt angedeutet hat, dass es nicht die Absicht hat, sich das zu einigen, was seine Gegner der Regierung in Seoul möchten: Pjöngjangs Atomwaffengesetz besagt, dass es keinen Verzicht auf Atomwaffen geben wird, solange diese nicht weltweit vollständig abgeschafft sind.

Yoon Suk-yeol sagte am 28. Juni auch, dass „staatsfeindliche Kräfte mit einem verzerrten Geschichtsverständnis und einem unverantwortlichen Umgang mit dem Staat“ um die Aufhebung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea bettelten. Der südkoreanische Staatschef wies darauf hin, dass eine Erklärung zur Beendigung des Koreakrieges dazu führen würde, dass Südkorea die Unterstützung des UN-Kommandos und dessen militärische Macht verlieren würde. Jetzt sei das Bündnis mit den USA gestärkt und eine Annäherung an Japan erreicht worden, wodurch die nationale Sicherheit gestärkt worden sei, die durch das Streben der vorherigen Regierung nach einem „falschen Frieden, der von den falschen guten Absichten des Feindes abhängt“, ernsthaft untergraben worden sei.

Zugegebenermaßen muss man dem amtierenden südkoreanischen Präsidenten für seine proamerikanische Haltung zugute halten, dass er trotz des Drucks der USA und der EU noch nicht bereit ist, Waffen an die Ukraine zu liefern. Obwohl Washington die anderen Verbündeten, mit wenigen Ausnahmen, bereits überreden konnte.

Betrachtet man die Ergebnisse von Meinungsumfragen, so sind diese nicht so positiv für den amtierenden Staatschef. Laut einer Realmeter-Umfrage vom 3. Juli befürworten 42 Prozent der Befragten die Politik von Yoon Suk-yeol (wobei in letzter Zeit ein Anstieg zu verzeichnen ist) und 55 Prozent lehnen sie ab. Diese Ergebnisse scheinen bestenfalls durchschnittlich zu sein, vor allem vor dem Hintergrund seines Vorgängers, dessen Beliebtheit als außergewöhnlich bezeichnet werden kann: während seiner fünfjährigen Amtszeit lag die durchschnittliche Zustimmungsrate von Moon Jae-in bei 51,9 Prozent.

Auf der anderen Seite sind die Werte der Regierungspartei „Macht der Staatsbürger“ und der führenden oppositionellen Deobureo-minju-Partei vergleichbar: 34 Prozent gegenüber 33 Prozent laut Gallup Korea und 31,2 Prozent gegenüber 33,1 Prozent laut Metrix. Das könnte auf eine Spaltung der südkoreanischen Gesellschaft in zwei etwa gleich große Lager oder sogar auf eine Ermüdung der beiden Parteien hindeuten.

In jedem Fall denke ich, dass die südkoreanische Bevölkerung entscheiden muss, ob die Politik von Yoon Suk-yeol eine „Verbeugung vor den USA“ darstellt oder ob sie die Fehler der „staatsfeindlichen Kräfte“ korrigiert.

Ende der Übersetzung

