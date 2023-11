EU-Kommission empfiehlt Verhandlungen über EU-Beitritt von Moldawien und der Ukraine

EU-Erweiterung

Die EU-Kommission hat die Aufnahme von Verhandlungen über einen EU-Beitritt von mehreren Ländern empfohlen, die dafür noch gar nicht bereit sind. Außerdem will sie eine EU-Reform, die die Macht der Kommission massiv stärkt.

Die U-Kommission hat dem EU-Rat empfohlen, Verhandlungen mit Bosnien und Herzegowina, Moldawien und der Ukraine über deren Aufnahme in die EU aufzunehmen und Georgien den Status eines Beitrittskandidaten zu gewähren, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel bei der Vorstellung des Jahresberichts der EU-Kommission zur Erweiterung. Der EU-Rat, also die Regierungschefs der EU-Staaten, werden im Dezember über den Vorschlag der Kommission entscheiden. Dass die geplante EU-Erweiterung nur geopolitische Gründe hat und dass sie fokussiert wird, obwohl die Kandidaten noch lange nicht zum EU-Beitritt bereit sind, habe ich schon berichtet. Von ihren bisherigen Regeln zur Aufnahme neuer Länder rückt die EU ab, wenn die EU-Mitglieder der Empfehlung der Kommission folgen.

Die Ukraine

Die EU-Kommission hat zwar Bedingungen festgelegt, die die Beitrittskandidaten erfüllen müssen, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen werden kann, aber allzu ernst dürfte die Kommission diese Bedingungen nicht nehmen. Die erste Bedingung für alle Länder ist die verstärkte Bekämpfung der Korruption, aber wenn man die Korruption tatsächlich als Kriterium nehmen würde, wäre die Ukraine alleine schon deshalb noch auf mindestens 20 Jahre kein EU-Beitrittskandidat. Von der Leyen sagte, dass die Verhandlungen über die Aufnahme der Ukraine im Idealfall Ende März 2024 beginnen könnten, wobei es aber keinen Zeitrahmen für den Abschluss der Gespräche gebe, denn das sei ein „leistungsbezogener Prozess“.

Von der Leyen sagte voller Pathos:

„Die Europäische Kommission hat den Erweiterungsbericht angenommen. Heute, zehn Jahre nach den Protesten auf dem ‚Maidan‘. Dort wurden Menschen erschossen, weil sie die europäische Flagge hochhielten. Heute ist ein historischer Tag, denn die Europäische Kommission empfiehlt dem Europäischen Rat, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldawien aufzunehmen. Darüber hinaus empfiehlt die Europäische Kommission die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien und Herzegowina und die Verleihung des Kandidatenstatus an Georgien“

Dass die Dame keine Freundin der Wahrheit ist, hat sie oft bewiesen und auch diese Aussage belegt das. Die Menschen in der Ukraine sind auf den Maidan gekommen, weil sie die Entmachtung der Oligarchen und die Bekämpfung der Korruption gefordert haben. Der „Weg nach Europa“ als Grund für den Maidan war bestenfalls eine zusätzliche Parole, aber nicht das wichtigste Anliegen der Menschen. Allerdings haben die westlichen Medien das natürlich anders dargestellt.

Der Maidan war nicht nur ein Putsch, sondern er war auch ein Betrug, denn anschließend wurde der reichste und rücksichtsloseste ukrainische Oligarch als Präsidentschaftskandidat gepuscht, die Korruption ist explodiert und in die EU wurde die Ukraine danach bekanntlich auch nicht geholt. Und was die Toten des Maidan angeht, so dürften die Maidan-Kräfte, die danach die Maidan-Regierungen gestellt haben, selbst für das Massaker verantwortlich sein, denn die UNO kritisiert seitdem, dass die Maidan-Regierungen die Todesschüsse des Maidan nicht aufklären.

Moldawien

Auch Moldawien ist ein Problemkandidat, denn das Land ist erstens bettelarm und zweitens ebenfalls hochgradig korrupt. Hinzu kommt, dass die pro-westliche Regierung gerade die Demokratie abschafft, indem Oppositionsparteien verbietet und Oppositionskandidaten von Wahlen ausschließt. Bei den Kommunalwahlen, die am 5. November stattgefunden haben, hat die Regierung zwei Tage vor der Wahl 8.600 Kandidaten der Opposition von der Wahl ausgeschlossen. Dafür gab es kein Gerichtsurteil, die Regierung hat das aufgrund des Notstandes tun können, den sie schon vor langer Zeit wegen der heftigen Proteste gegen ihre pro-westliche Politik eingeführt hat. Die OSZE hat die Wahlen daher heftig kritisiert.

Trotzdem hat die Regierungspartei die Wahlen verloren. Wie heftig die Niederlage der Regierung bei den Wahlen gewesen wäre, wenn sie die Opposition nicht mit harten Mitteln unterdrücken und verbieten würde, ist eine interessante Frage.

Moldawien ist daher ebenfalls ein Problemkandidat für die EU, denn für die Menschen in dem Land hat der pro-westliche Kurs inklusive anti-russischer Sanktionen (Russland war vorher einer der wichtigsten Handelspartner Moldawiens) bisher nur Inflation und Verarmung gebracht.

Da Moldawien mit Transnistrien auch noch eine abspenstige Region hat, ist der Vergleich mit der Ukraine mehr als naheliegend. Auch in Moldawien könnte ein Krieg drohen, wenn die Regierung nach Kiewer Vorbild versucht, die Einheit des Landes gewaltsam zu erzwingen. Anzeichen dafür gibt es in Form von Erklärungen der moldawischen Regierung immer mehr.

Georgien

Georgien ist ebenfalls ein sehr armes Land, das übrigens keinerlei gemeinsame Grenze mit der EU hat. In Georgien tobt ein heftiger Streit zwischen der Regierung und der Präsidentin, die übrigens französische Staatsbürgerin ist. Sie ist für einen kompromisslosen Westkurs des Landes, während die Regierung einen pragmatischen Kurs verfolgt und sich beispielsweise weigert, sich den Russland-Sanktionen anzuschließen.

Der Grund dafür ist nicht, dass die Regierung pro-russische wäre, der Grund ist, dass der Handel mit Russland einen sehr großen Teil der georgischen Wirtschaftsleistung ausmacht und Georgien es wirtschaftlich nicht überleben würde, sich den anti-russischen Sanktionen anzuschließen. Das aber stört die EU nicht, wie die Beispiele der Ukraine nach 2014 und aktuell Moldawiens zeigen, wo pro-westliche Regierungen angefeuert von Brüssel und Washington ihre eigene Wirtschaft an die Wand gefahren haben, indem sie ihre wirtschaftlichen Verbindungen zu Russland gekappt haben.

Von der Leyen sagte über Georgien:

„Die Europäische Kommission empfiehlt, Georgien den Kandidatenstatus unter der Bedingung zu gewähren, dass die Regierung wichtige Reformschritte unternimmt. Schritte, die den aufrichtigen Wunsch der überwältigenden Mehrheit der Bürger des Landes widerspiegeln, der EU beizutreten“

Laut dem von der EU-Kommission veröffentlichten Bericht ist eine der Bedingungen für die Gewährung des Kandidatenstatus die „stärkere Synchronisierung der Außenpolitik Georgiens mit der EU“. Das ist ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass die EU den Kandidatenstatus nur gewähren will, wenn Georgien sich der Sanktionspolitik der EU gegen Russland anschließt.

In Georgien gibt es sehr deutliche Hinweise darauf, dass dort eine Farbrevolution vorbereitet wird. Ursprünglich wurde vermutet, dass diese gestartet wird, sollte die EU Georgien den Kandidatenstatus verweigern. Aber ich vermute, dass die EU Georgien nun unter Druck setzen wird, sich den Sanktionen anzuschließen. Sollte die Regierung sich weigern, dann wird ihr medienwirksam der Kandidatenstatus versagt und damit können die pro-westliche Presse und die westlichen NGOs in Georgien die Schuld auf die Regierung schieben. Es ist das Muster der Maidan von 2014, das hier drohend über Georgien schwebt.

Die EU reformieren

Von der Leyen räumte auch ein, dass die EU für die Aufnahme neuer Länder zunächst reformiert werden müsse. Nach den vorläufigen Projekten der EU-Umstrukturierung, deren Thesen in den westlichen Medien veröffentlicht werden, geht es vor allem um die Stärkung der Macht der Brüsseler Institutionen und der EU-Kommission auf Kosten der Souveränität der EU-Mitgliedstaaten und der Befugnisse ihrer Regierungen. Vor allem die Abschaffung des Vetorechts der Staaten der Union im Europäischen Rat ist eine der gewollten Maßnahmen, aber es soll auch um die Revision des EU-Haushalts gehen.

Nach Meinung vieler Analysten und Politiker kann die Aufnahme neuer Länder in die EU ohne Euro-Reformen zu einer neuen, starken Krise der EU und sogar zu ihrer möglichen Spaltung in mehrere regionale Gruppen führen. Der Grund ist, dass die EU schon jetzt Schwierigkeiten hat, zu Konsensbeschlüssen zu kommen, mit weiteren Mitgliedern dürfte das noch schwerer werden.

Bisher stellt jeder EU-Staat einen EU-Kommissar, was bei 27 Kommissaren zu einer ziemlich merkwürdigen Verteilung der Zuständigkeiten führt. Da die EU-Kommission so etwas wie die Regierung der EU ist, wäre das so, als hätte ein Land 27 Ministerien. Das führt in der EU beispielsweise dazu, dass die Wirtschaftspolitik auf mehrere Kommissare verteilt ist, denn es gibt einen Kommissar für „Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen“, einen für den „Binnenmarkt“, einen für „Wirtschaft“ und einen für „Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und Kapitalmarktunion“.

Nach der EU-Erweiterung dürfte daher auch die Regel fallen, dass jedes Land einen Kommissar stellt, was in Kombination mit der Abschaffung des Vetorechts dazu führen würde, dass manche Staaten in Brüssel kaum noch vertreten wären, Brüssel aber über ihre Politik bestimmen könnte.

Kurz gesagt will die nicht gewählte EU-Kommission ihre Macht weiter ausbauen und die EU-Staaten und deren gewählten Parlamente weiter entmachten.

