Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

F-16-Kampfjets für Kiew und Versuche, russische Regionen anzugreifen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Ukraine wird niederländische F-16-Kampfjets erhalten, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selensky am Sonntag. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bestätigte die Vereinbarung, gab aber nicht an, wie viele Flugzeuge an Kiew übergeben werden.

Am Samstag und Sonntag unternahm die Ukraine gleich mehrere Versuche, russische Regionen mit Drohnen anzugreifen: Ein Gerät stürzte auf einem Militärflugplatz bei Nowgorod ab, ein anderes stürzte auf das Dach eines Bahnhofs in Kursk, mehrere wurden über den Regionen Belgorod, Moskau und Rostow abgefangen.

In der Zone der Militäroperation hat Kiew nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in zwei Tagen etwa 1.680 Menschen und über 90 Ausrüstungsgegenstände verloren. Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine in diesen zwei Tagen zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben im Laufe der Woche fünf weitere Siedlungen in der Region Charkow unter ihre Kontrolle gebracht, sagte der Leiter der zivil-militärischen Verwaltung der Region, Witali Gantschew, am Samstag. Ihm zufolge handelt es sich dabei hauptsächlich um die so genannte graue Zone.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zerstörte das russische Militär ukrainische Munitionsdepots bei Otschakow in der Region Nikolajew und Goloskow in der Region Chmelnyzkij.

Bei Kupjansk hat Kiew nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums innerhalb von zwei Tagen zehn Angriffe durchgeführt, bei denen insgesamt etwa 190 Menschen und 14 Ausrüstungseinheiten verloren gingen. Die ukrainischen Verluste bei Krasnoliman wurden vom Ministerium auf etwa 110 Personen und 7 Ausrüstungsgegenstände geschätzt.

Bei Donezk wehrte das russische Militär nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums insgesamt 11 Angriffe ab. Nach Angaben des Ministeriums beliefen sich die ukrainischen Verluste auf insgesamt 680 Personen und 30 Stück Ausrüstung und Artilleriegeschütze.

In den beiden Tagen verlor Kiew nach russischen Angaben südlich von Donezk etwa 330 Personen und 15 Fahrzeuge und Haubitzen, bei Saporoschschje etwa 325 bzw. 20, darunter zwei gepanzerte Stryker-Transporter aus US-Produktion. Bei Cherson beliefen sich die Verluste der ukrainischen Seite nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums auf 45 Personen und sechs Fahrzeuge.

Angriffe auf russische Regionen

In der Nacht zum Samstag feuerten die ukrainischen Streitkräfte eine Rakete des Flugabwehrsystems S-200, das zu einer Angriffsversion umgebaut wurde, auf das Gebiet der Krim. Das russische Verteidigungsministerium teilte Reportern mit, dass die Rakete rechtzeitig entdeckt und abgeschossen wurde, ohne dass es zu Opfern oder Schäden am Boden kam.

Am Samstagmorgen griff eine ukrainische Drohne einen Militärflugplatz in der Stadt Soltsy in der Region Nowgorod an. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums konnte das Feuer, das auf dem Parkplatz für Flugzeuge ausbrach, schnell gelöscht werden, und es wurde niemand verletzt. Nach Angaben des Ministeriums wurde ein Flugzeug beschädigt.

Eine ukrainische Drohne stürzte am Sonntagabend auf das Dach eines Bahnhofs in Kursk, woraufhin ein Feuer ausbrach, wie der Gouverneur der Region Kursk, Roman Starovoit, mitteilte. Fünf Menschen wurden durch Glasscherben verletzt. Der Pressedienst der Moskauer Eisenbahn (ein Zweig der Russischen Eisenbahnen) erklärte später, dass der Bahnhof normal funktioniere und der Zugverkehr nicht unterbrochen worden sei.

Am Sonntag wurden im Gebiet Rostow drei ukrainische Drohnen mit elektronischer Kampfführung abgefangen: eine stürzte nördlich von Nowoschtinsk ab, zwei auf dem Gelände einer Militäreinheit in Kamensk. Wie der Gouverneur von Rostow, Wassili Golubew, mitteilte, wurde dabei niemand verletzt.

Später am Nachmittag wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums drei Drohnen über der Region Belgorod abgeschossen.

Außerdem versuchte Kiew am Samstag und Sonntag zweimal, Ziele in Moskau und der Region Moskau anzugreifen. Eine der ukrainischen Drohnen stürzte in der Nähe des Moskauer Vororts Putilkowo ab, die andere im Bezirk Stupino.

F-16 für Kiew und andere Ergebnisse von Selenskys Reise

Selensky sagte, er habe sich mit dem niederländischen Premierminister Mark Rutte auf die Übergabe von 42 F-16-Kampfjets an Kiew geeinigt, nachdem die Piloten und Ingenieure ausgebildet sind. Das teilte er während seines Besuchs in den Niederlanden in seinem Telegrammkanal mit. Rutte stellte später klar, dass er noch nicht sagen könne, wie viele Flugzeuge sein Land liefern werde.

Das dänische Verteidigungsministerium erklärte, es sei bereit, seine F-16 an die Ukraine zu übergeben, „wenn die Bedingungen erfüllt sind“, zu denen die Ausbildung des Personals und die Verfügbarkeit der „erforderlichen Genehmigungen, Infrastruktur und Logistik“ gehören. Das Königreich hat etwa 30 Flugzeuge dieses Typs im Einsatz.

Vor den Niederlanden besuchte Selensky Schweden, wo man sich nach seinen Angaben auf die Produktion von schwedischen Schützenpanzern CV-90 in der Ukraine einigte. Er sagte auch, dass Gespräche über die Möglichkeit der Übergabe von Gripen-Kampfflugzeugen an Kiew im Gange seien, aber der Pressesprecher des ukrainischen Präsidenten, Sergej Nikiforow, stellte später klar, dass das immer noch eine „theoretische Möglichkeit“ sei.

Lawrows Erklärungen

Der Westen hat nicht die Absicht, mit Moskau eine Einigung über die Lage in der Ukraine zu erzielen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview mit der Zeitschrift International Life. Das zeige sich an den Treffen in Kopenhagen und Dschidda, zu denen russische Vertreter nicht eingeladen worden seien.

Die Forderungen des Westens nach Verhandlungen seien ein „taktischer Trick“, um den erschöpften ukrainischen Truppen eine Atempause zu verschaffen, so der Minister.

Der Westen, so betonte Lawrow, versuche, Russland als „ernsthaften geopolitischen Konkurrenten“ auszuschalten, seine Fähigkeiten so weit wie möglich erschöpfen, „die Souveränität“ des Landes zu begrenzen und es zu zwingen, seinen unabhängigen Kurs in der Außen- und Innenpolitik aufzugeben.

Ende der Übersetzung

