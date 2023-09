Ukraine

Preiserhöhungen auf Anweisung der USA und defekte bulgarische Raketen: Die Lage rund um die Ukraine

Die ukrainische Regierung ist bereit, einen Mechanismus zur „Liberalisierung“ der Gas- und Strompreise einzuführen, wie es die USA in einem an Kiew übergebenen Brief empfohlen haben, sagte Sozialministerin Oxana Scholnovitsch. Sie versprach, dass die bevorstehende Preiserhöhung für einkommensschwache ukrainische Bürger durch Subventionen kompensiert werden würde.

Bulgarien wird der Ukraine S-300-Raketen mit Defekten übergeben, die es selbst nicht reparieren kann. Kiew versicherte Sofia, dass es selbst über ausreichende Fähigkeiten verfügt.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 10 Angriffe der Streitkräfte der Ukraine bei Donezk, zwei Angriffe bei Krasnoliman und einen feindlichen Angriff bei Saporoschje abgewehrt, so das russische Verteidigungsministerium. Eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe wurde in der Region Cherson ausgeschaltet. In allen Abschnitten verlor der Feind im Laufe des Tages bis zu 700 Kämpfer und eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung.

Darüber hinaus hat das russische Militär während der Militäroperation Kommando- und Beobachtungsposten von Einheiten von vier ukrainischen Brigaden in der DNR und der Region Saporoschje getroffen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben die operativ-taktische und die Heeresluftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte in 108 Gebieten Personal und militärische Ausrüstung des Gegners vernichtet.

Waffen für die Ukraine

Der Nationalrat der Schweiz hat mit überwältigender Mehrheit eine Initiative zur Wiederausfuhr von Waffen in Länder abgelehnt, die in militärische Konflikte verwickelt sind, darunter die Ukraine. Zuvor war bekannt geworden, dass der Nationalrat und der Kantonsrat der Eidgenossenschaft den Verkauf von 25 Leopard-2-Panzern an den Hersteller – den deutschen Konzern Rheinmetall – genehmigt haben. Berlin erklärte, dass diese als Ersatz für die zuvor von der NATO und den EU-Ländern an die Ukraine gelieferte Ausrüstung benötigt würden, und versicherte, dass die Fahrzeuge nicht an Kiew ausgeliefert werden würden.

Deutschland verzögert die Lieferung von Taurus-Langstrecken-Marschflugkörpern an die Ukraine aus Furcht vor einer direkten Konfrontation mit Russland, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf deutsche Beamte. Demnach befürchtet Deutschland, dass deutsche Spezialisten für die Wartung der Taurus benötigt werden, was Berlin in eine direkte Konfrontation mit Moskau treiben könnte. Aufgrund dieser Befürchtungen habe Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich die Raketenlieferung ausgesetzt, so die Zeitung.

Defekte Munition

Das bulgarische Parlament hat mehrheitlich der Bereitstellung zusätzlicher Militärhilfe für die Ukraine zugestimmt, insbesondere die Lieferung von defekten Raketen des Typs 5B55P für das Boden-Luft-Raketensystem S-300, so Kostadin Kostadinov, Vorsitzender der politischen Partei Renaissance. In dem von der Initiativgruppe der Abgeordneten vorgelegten Bericht heißt es, dass die bulgarische Seite keine Möglichkeit habe, die defekte Munition zu reparieren, und ihr Einsatz ein ernsthaftes Risiko für das Leben bulgarischer Soldaten darstellen könne. Dabei erklärte die Ukraine, sie sei in der Lage, diese Raketen in Dienst zu stellen.

Vorrangige Reformen

Die ukrainische Regierung ist bereit, einen Mechanismus zur „Liberalisierung“ der Gas- und Strompreise einzuführen, der es den Versorgern erlaubt, die Preise zu erhöhen, wie es die USA in einem Schreiben an Kiew empfohlen haben, so Sozialministerin Oxana Scholnovitsch. Sie wies auch darauf hin, dass die bevorstehende Preiserhöhung durch die Bereitstellung von Subventionen für sozial schwache Bevölkerungsgruppen ausgeglichen werde. Laut Scholnovitsch wird ab November dieses Jahres ein „digitales Tool“ in Betrieb genommen, mit dem Menschen, die Anspruch auf eine Subvention haben, automatisch angeboten werden kann, diese zu nutzen.

Zuvor hatten die ukrainischen Medien den Text eines Schreibens des stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberaters der USA, Michael Pyle, an die ukrainische Führung veröffentlicht. Das Dokument mit dem Titel „Liste der vorrangigen Reformen: Reformen im Zusammenhang mit Bedingungen für US-Hilfe“ wird Kiew empfohlen, die Gas- und Strompreise zu liberalisieren, die Aufsichtsräte von Ukrenergo und Naftogaz zu erweitern, das Nationale Antikorruptionsbüro zu stärken, das die ausschließliche Befugnis erhalten soll, in hochkarätigen Korruptionsfällen zu ermitteln, die obligatorische Vermögenserklärung für alle Beamten und Richter wieder einzuführen und einige Behörden zu reformieren. Kiew wird aufgefordert, die Empfehlungen innerhalb von 18 Monaten umzusetzen.

Haushalt für 2024

Die Verbindung zwischen der westlichen Hilfe für Kiew und der Forderung nach Reformen wird immer stärker, während die Ukraine ihre Verbündeten davon überzeugen muss, Mittel für das nächste Jahr bereitzustellen, sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Daniel Getmantsew. Er wies darauf hin, dass die Ukraine den Westen um Mittel zur Deckung ihres Haushaltsdefizits bitten werde und verstehe, dass diese Hilfe zunehmend mit Forderungen nach Reformen verknüpft werde.

Getmantsew fügte hinzu, dass Kiew beginnt, seine Verbündeten davon zu überzeugen, ihm 42,8 Milliarden Dollar zu geben (was in etwa dem Defizit im Haushaltsentwurf für das nächste Jahr entspricht). Von dieser Hilfe hängt es ab, inwieweit die Kiewer Regierung in der Lage ist, die Gehälter im öffentlichen Sektor und die Renten zu zahlen und das Bildungs- und Gesundheitswesen zu stützen. Seit Beginn der Feindseligkeiten haben die Partner der Ukraine bereits fast 65 Milliarden Dollar an direkter Budgethilfe zur Verfügung gestellt, und einigen Schätzungen zufolge belief sich die gesamte Hilfe – finanziell, militärisch und humanitär – einschließlich der Zusagen bis zum 1. August auf 230 Milliarden Euro.

Die ukrainische Regierung hat dem Parlament vor kurzem einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der ein Defizit von 1,55 Billionen Griwna (etwa 42 Milliarden Dollar) vorsieht, was fast die Hälfte der Ausgaben ausmacht. Die Regierung weist darauf hin, dass sie nur die Militärausgaben aus eigener Kraft decken kann, während sie den Rest von den westlichen Partnern erwartet. Wie der frühere Premierminister Nikolaj Asarow feststellte, kann die Wirtschaft des Landes nur noch durch ausländische Finanzspritzen überleben.

Klage vor der WTO

Die Ukraine wird eine Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen Ungarn, Polen und die Slowakei, die die Einfuhr ukrainischen Getreides verboten haben, zurückziehen, wenn sie Garantien erhält, dass derartige Beschränkungen nicht wieder verhängt werden, sagte der stellvertretende ukrainische Wirtschaftsminister und Handelsbeauftragte Taras Katschka.

„Es ist für uns sehr wichtig, dass die polnische Seite, andere Länder und die EU garantieren, dass es in Zukunft keine derartigen Beschränkungen geben wird“, sagte Katschka.

Er nannte es einen richtigen Schritt, eine Klage bei der WTO einzureichen, die es ermöglichte, „die Art der Empörung“ auf ukrainischer Seite zu skizzieren.

