Generalmobilmachung in Kiew und „bis zum letzten Ukrainer“: Die Ereignisse des 22. Juni

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 22. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 22. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Friedensaufrufe und Generalmobilisierung in Kiew: Die Lage rund um die Ukraine

Die westlichen Länder beabsichtigen, Russland bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit den ständigen Mitgliedern des russischen Sicherheitsrats. Der Staatschef wies auch darauf hin, dass die Reserven der ukrainischen Streitkräfte nicht erschöpft seien.

Die Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky über eine angebliche Provokation Russlands im Kernkraftwerk Saporoschschje hat in Kiewer Apotheken, wo die Einwohner Kaliumjodid-Pillen kauften, für Aufregung gesorgt. Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, bezeichnete die Aussage von Slensky als eine weitere Lüge.

Unterdessen wurde nach Iwano-Frankiwsk auch in Kiew die Generalmobilmachung verkündet.

Einige Länder appellieren jedoch erneut an die Konfliktparteien, Frieden zu schließen. Das südafrikanische Parlament beispielsweise ist bereit, Friedensgespräche mit seinen russischen und ukrainischen Amtskollegen zu führen.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben über Nacht vier Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, fünf Angriffe bei Krasnoliman und zwei Angriffe südlich von Donezk zurückgeschlagen.

Das erklärte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Er stellte fest, dass im Laufe des Tages an allen Abschnitten mehr als 500 ukrainische Soldaten getötet wurden.

Darüber hinaus haben die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte mit einem hochpräzisen Gruppenangriff ein Lager mit ausländischen Waffen und militärischer Ausrüstung durchgeführt, die an die Ukraine geliefert wurden. Die russische Luftwaffe vernichtete südlich von Donezk Personal und Ausrüstung von drei Brigaden der ukrainischen Streitkräfte. Auch der Befehls- und Kontrollposten einer Unterabteilung der 10. Gebirgsjägerbrigade der ukrainischen Streitkräfte wurde getroffen. Im Laufe des Tages wurden insgesamt 105 Artillerieeinheiten in Feuerstellungen, Personal und militärische Ausrüstung in 124 Gebieten getroffen.

„Bis zum letzten Ukrainer“

Der Westen könne der Ukraine zwar zusätzliche Ausrüstung liefern, aber die Mobilisierungsreserve sei endlich, was die Absicht der westlichen Länder zeige, Russland bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen, sagte Putin.

Während eines Treffens mit den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates hörte er einen Bericht des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu, der sagte, dass die ukrainischen Streitkräfte schwere Verluste an Personal (über 13.000 Mann) und Ausrüstung erlitten, ihre Aktivitäten reduziert hätten und sich neu gruppierten. Der Verteidigungsminister fügte hinzu, dass Russland seine Reserven aktiv aufbaue und 114.000 Vertragsbedienstete und 52.000 Freiwillige rekrutiert habe.

Nach den Berichten von Schoigu und dem Sekretär des Sicherheitsrates, Nikolaj Patruschew, betonte der russische Präsident, dass die Reserven der ukrainischen Armee nicht erschöpft seien und dass sich die russischen Befehlshaber bei der Planung von Kampfeinsätzen an den Realitäten orientieren sollten.

Generalmobilmachung in Kiew

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmygal führte das Ausbleiben sichtbarer Ergebnisse bei der ukrainischen Gegenoffensive auf den Wunsch zurück, schwere Verluste unter den Streitkräften des Landes zu vermeiden. Ihm zufolge wird die Gegenoffensive „Zeit brauchen“. Kiew „arbeitet nach NATO-Standards und kümmert sich um jeden einzelnen Soldaten“, sagte der Premierminister und rief dazu auf, geduldig zu sein und auf die Ergebnisse zu warten.

Unterdessen wurde in Kiew die allgemeine Mobilisierung verkündet. Die ukrainische Nachrichten-Website Strana zitierte Aleksej Pryvala, den Militärkommissar des Obolon-Bezirks der ukrainischen Hauptstadt, mit den Worten, dass alle Wehrpflichtigen angewiesen worden seien, sich innerhalb von zehn Tagen bei den Einberufungsstellen zu melden.

Das gilt auch für diejenigen, die weder eine persönliche Vorladung noch einen Mobilisierungsbefehl erhalten haben. Diejenigen, die sich der Einberufung entziehen, werden strafrechtlich verfolgt, so die Anordnung.

Beschuss von Brücken

Ukrainische Truppen haben am Morgen des 22. Juni die Brücken an der Verwaltungsgrenze zwischen der Region Cherson und der Krim bei Tschongar mit Storm Shadow-Raketen beschossen.

Der Straßenverkehr wurde über zwei alternative Routen über die Kontrollpunkte Armjansk und Perekop umgeleitet.

Zu dem Angriff auf die Brücke von Tschongar sagte ein Vertreter der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Andrej Jusow, dass die Arbeit der ukrainischen Militär- und Sicherheitskräfte in dieser Richtung fortgesetzt werde. Er bestätigte jedoch nicht direkt die Beteiligung Kiews an dem Angriff.

Von Selensky angekündigte Provokationen

Selensky erklärte, er habe die USA, Brasilien, Indien, China, europäische Länder, den Nahen Osten und Afrika über einen angeblichen Terrorakt informiert, der von Russland im Kernkraftwerk Saporoschschje vorbereitet werde. Er behauptete, diese Information vom SBU und der Aufklärung erhalten zu haben, legte aber keine Beweise vor. Selenskys Äußerungen über eine angebliche Provokation im Kernkraftwerk Saporoschschje sorgten für Aufregung in Kiew, dessen Einwohner in Apotheken Kaliumjodidtabletten kauften.

Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, bezeichnete Selenskys Aussage als eine weitere Lüge und erinnerte daran, dass eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) das Kernkraftwerk kürzlich besucht habe.

Der Weg der Ukraine in die NATO

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba erörterte mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg telefonisch die Aussichten für die Mitgliedschaft des Landes in der Allianz und den für den 11. und 12. Juli in Vilnius geplanten Gipfel. Kuleba zufolge „ist die Ukraine ein Aktivposten der NATO“ und kann das Bündnis stärken.

Nach Ansicht des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz sollte der Wunsch der Ukraine nach einem NATO-Beitritt jedoch „nüchtern betrachtet“ werden. Er wies darauf hin, dass der Schwerpunkt in Vilnius auf den militärischen Bedürfnissen Kiews liegen sollte.

Finanzielle Unterstützung

Die EU-Kommission hat der Ukraine eine weitere monatliche Tranche von 1,5 Milliarden Euro im Rahmen des für 2023 geplanten 18-Milliarden-Euro-Programms überwiesen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat der Ukraine „noch mehr Hilfe“ versprochen.

Die Absicht, Kiew in den kommenden Jahren 60 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, wurde auch von den Teilnehmern der internationalen Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine angekündigt, die am Donnerstag in London zu Ende ging. Zuvor hatte die Weltbank angekündigt, dass sie der Ukraine 1,75 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen werde.

Aufrufe zum Frieden

Das südafrikanische Parlament ist bereit, Friedensgespräche zwischen seinen russischen und ukrainischen Kollegen zu führen. Diese Idee wurde von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt.

Auch der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva rief zu Friedensgesprächen auf, da er der Meinung sei, dass nur Russland und die Ukraine wüssten, was nötig sei, um Frieden zu schließen. Seiner Meinung nach sollten „beide Seiten dazu gebracht werden, das Feuer einzustellen, und dann sollten sie sich an den Verhandlungstisch setzen und entscheiden, was sie wollen“. Lula da Silva ist der Ansicht, dass die EU „eine vermittelnde Rolle spielen kann“, aber die Union sei zusammen mit den USA „in den Konflikt verwickelt“. „Wir versuchen, die Länder zu finden, die nicht involviert sind – Indien, vielleicht Mexiko, afrikanische Länder“, sagte der brasilianische Staatschef.

Ende der Übersetzung

